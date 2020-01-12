О чём лучше молчать на собеседовании

Излишняя откровенность может лишить шансов получить желанную работу

сегодня 10:02 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, кадры из фильмов «Стажёр» и «Мне бы в небо»

Каждый раз, когда мы идём на собеседование, мы надеемся, что это последняя подобная встреча. Уверены, что это именно то самое место, а работу больше искать не придётся. Но чтобы приблизить вероятность такого развития событий, не стоит забывать о некоторых темах, о которых на интервью лучше не говорить.

1. Вы ненавидите своего бывшего босса

Или коллег. Или всю компанию целиком: организация прогнила до основания, а вы рады, что выбрались из клубка змей невредимым.

Сильными эмоциями лучше делиться с друзьями, а не проживать их заново перед работодателем. Проверить ваши слова он не сможет, а после таких разоблачений останется в сомнениях: действительно ли виновата компания, или это с вами что-то не так.

Делайте акцент на факты. Если спросят про отношения на предыдущем месте работы, не пускайтесь в объяснения. Говорите больше о себе, чем о неприятном человеке.

Например, «Мне нужно было больше полномочий, чтобы хорошо выполнять работу» вместо «Он контролировал каждый мой шаг и не давал принимать решения». Или «Я понял, что хочу применить свои знания в другой компании, в новой сфере» вместо «Ужасный коллектив, и компания на ладан дышит!».

2. Ваша прекрасная долгая жизнь

Некоторые кандидаты любят начинать издалека – как правило, со школы или университетской скамьи. Здесь точно есть что вспомнить. Или даже показать: сертификаты, дипломы и грамоты всегда с собой.

Если только вы не вчерашний выпускник, сосредоточьтесь на работе: от вас ждут применения знаний, а не прилежной учёбы. Диплом сам говорит за себя. Отведите ему место в резюме, а на собеседовании возьмите дело в свои руки.

Рассказ о себе не должен занимать больше 2-3 минут. Для уверенности отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование.

3. Интересное хобби

Некоторые достигают в своих увлечениях большего, чем на официальном месте работы. Однако рассказывать о хобби на собеседовании — всегда риск. Предугадать мнение работодателя об увлечении невозможно: он человек со своим мнением и стереотипами.

Одни уверены, что спортсмены – лучшие сотрудники. Другие тайно презирают «ЗОЖников», а заодно и веганов. Для одних фотограф – это инфантильный и ленивый работник, для других – творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.

Говорите о хобби, если для вас оно важно. Например, вы отлучаетесь на лыжные соревнования зимой или сможете летом организовать для коллег группы по бегу.

Упомяните о хобби вскользь или просто не вспоминайте, если вы не уверены, что рассказ добавит вам очков.

4. Личные проблемы

Работодатели не звери. Но и не психотерапевты. Рассказ о перипетиях судьбы ставит их в неловкое положение: пригласили кандидата на деловую встречу, а вынуждены изображать сочувствие к личным проблемам незнакомца.

Редкая компания согласится трудоустроить кандидата из жалости. О хорошей должности в этом случае речь вообще не идёт.

Если масштаб проблем так велик, что влияет на вашу работу, об этом стоит сообщить – не сразу, а после того, как вы заинтересовали работодателя как профессионал. Например, нужно несколько раз в месяц работать удалённо, так как болеет ребёнок. В любом другом случае собеседование – не место для откровений. Если вы и компания подошли друг другу, возможность обсудить личные проблемы у вас ещё появится.

5. «Всё, что вы спрашиваете, есть в резюме»

Это вечный спор: всё есть, но всё равно спросят – об опыте, образовании, о компании и обязанностях. Работодателю интересно, как вы говорите и как себя ведёте, иначе бы он не тратил время на интервью. Если надоело повторять слово в слово резюме, возьмите инициативу в свои руки: расспросите интервьюера про будущую работу. А после расскажете о себе, но уже с учётом полученных знаний.

И помните, что открытость и откровенность – вовсе не одно и то же. Хотя если они будут чрезмерными, то могут одинаково навредить.