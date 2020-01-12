Что сулят руны новому премьер-министру Мишустину

Сибирский рунолог оценил личность и потенциал нового главы правительства

сегодня 18:59 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото ru.wikipedia.org

Новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин приступил к исполнению своих обязанностей. Ранее он занимал различные ответственные посты в органах госвласти, в том числе долгое время руководил Федеральной налоговой службой, но при этом оставался относительно непубличной личностью. Новосибирский эксперт по скандинавским рунам специально для Сиб.фм провёл рунический анализ, составил карту личности нового премьера и дал прогноз – насколько успешным может быть новый виток его политической карьеры.

Про личность этого человека можно сказать следующее: для него характерны глобальные планы, интуиция и, возможно, неосознаваемое им самим желание изменений через разрушение.

Этот человек чувствует необходимость серьёзных, фундаментальных перемен, избавления от старого и создания чего-то нового на месте устаревших явлений. Однако его планы на ближайшее будущее и спланированные действия выражаются в более мягкой форме. Это планы на постепенное и планомерное развитие с целью улучшения существующего на сегодняшний день положения.

Из слабостей могу отметить негативное отношение ко всему, что связано с чёрной магией и эзотерикой, направленной во вред.

Можно даже предположить, что у него имеется подобный опыт, который сформировал определённый взгляд на эти вещи. Также он тяжело переносит длительное противостояние, долгий конфликт и отстаивание своих интересов на протяжении длинного периода.

В материальной сфере у него открываются новые перспективы, возможности. Происходит рождение новых, экономически важных для него процессов, которые принесут успех. Сейчас он находится в уязвимом положении, однако есть все шансы преодолеть все риски, все опасности, приобрести новых полезных партнёров, с которыми он сможет достигать желаемых вершин. Тем не менее отмечу, что этот процесс может затянуться в силу нехватки определённых ресурсов.

Эмоциональное состояние прекрасное, человек полон сил, идей и планов. Не склонен к патологической лжи, но может лукавить, если это требуется. Скорее всего, делает это только в случае крайней необходимости в качестве вынужденной меры.

Относительно его перспектив можно сказать следующее: в данный момент его задачи реализованы не полностью, потому что есть дефицит необходимых условий для того, чтобы почувствовать себя на своём месте.

Внутренние, подсознательные причины мешают достижению цели. В данный момент он либо не видит всех открывающихся перед ним возможностей, либо сознательно игнорирует их, не осознавая, что это и есть путь к вершинам. В таких случаях человеку кажется, что все дороги закрыты, однако это лишь иллюзия.

Вообще, ему следует действовать жёстко, побороть свои страхи перед противниками и бороться до конца. Ему нужно использовать весь свой багаж сил и возможностей, накопленный им за годы развития. Это относится как к ресурсу материальному, так и к ресурсу человеческому. Если же он не предпримет активных действий и займёт пассивную позицию, даст волю своим слабостям, его путь по карьерной лестнице может завершиться.

Правильная задача сейчас – налаживание контактов и поиск надежных партнёров, заключение союзов и альянсов. Только в группе будет возможность победить.

Также отмечу вероятное наличие дома, в семье каких-то проблем, которые сказываются на эффективности его работы. Они мешают принятию верных решений, истощают необходимые для работы запасы сил. Но решить их можно быстро, и тогда добиться успеха будет проще.

Главное, чего ему сейчас точно не нужно делать, – это доверяться своим чувствам и начинать принимать спонтанные решения, отталкиваясь от своих внутренних желаний. Сохранив рационализм, он сможет решить все проблемы.