Как угодить Николаю

Новосибирцам предложили выбрать одно из двух искушений

сегодня 09:46 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с сайта circus-novosibirsk.ru, pixabay.com, poll.novo-sibirsk.ru

Мэрия Новосибирска призвала горожан высказаться о вариантах благоустройства площади возле цирка. Формат – голосование на сайте poll.novo-sibirsk.ru, то есть просто исследование мнений. Выбор – между двумя большими искушениями. Если в двух словах, между сквером и парковкой. Но, похоже, это ещё не все варианты.

Сегодня эта территория — большая неорганизованная парковка, причем существующая в таком виде, что заезжать на неё страшновато. Правда, приходится, потому что, как и во всей центральной части города, в этих краях приткнуть где-нибудь машину – большая удача.

С другой стороны, зелени в этих краях, так уж сложилось, много. Сразу за цирком – с тыльной его стороны – Нарымский сквер. Напротив, через улицу, – небольшой скверик, который город отвоевал у застройщика, едва не построившего здесь на месте ёлок какой-то административный объект. Есть небольшие околки у Челюскинского жилмассива, относительно рядом недавно высажен сквер «Альгамбра».

Территорию возле цирка мэрия предлагает зеленить. Либо всю – за вычетом платной парковки на 72 машино-места, либо совсем всю, перенеся места для автомобилей (не менее 50 штук) за цирк, в пешую доступность.









Презентуя опрос, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин рассказал: «Идея в том, что продолжение Нарымского сквера позволит организовать тут две площадки. Одну, со стороны Нарымской, можно использовать для цирковых представлений перед началом спектаклей. Клоуны, аттракционы, чтобы ребятишек можно было развлекать. Вторая, со стороны Вознесенского собора, получит более сакральный характер. А мы эту дихотомию сакрального и развлекательного разведем. Но выбор между сквером или парковкой мы сами сделать не смогли. И решили обратиться к горожанам».

Из этого и выбор. Голосование продлится до 24 января, пока с большим отрывом лидирует сквер, да и, кажется, все уверены: что тут спрашивать, и так понятно, что сквер победит.

Но это, вероятнее всего, шапкозакидательство. Сложиться может по-всякому.

У циркового голосования уже выявились подводные угрозы.

«Не является ли на самом деле голосование лишь первым шагом для будущей установки памятника Николаю Чудотворцу?

– задаёт вопрос одно из местных изданий. – Монумент уже предлагали установить в этом месте, но инициатива не получила поддержки горожан».

Сам по себе Николай Чудотворец – угроза вовсе не мифическая, а реальная, шестиметровая: отлитый из чугуна типовой скульптурный образ, стоящий уже в нескольких регионах. У памятника есть сменная опция в левой руке: иногда туда, например, ставят Храм Христа Спасителя. Новосибирску предлагается поставить часовню. Что самое весёлое – во имя того же Святителя и Чудотворца. В правой, разумеется, всегда меч.

Если верить православным источникам, он в Новосибирске уже должен стоять давно – как минимум с весны 2018 года, с кануна 125-летия города. Всерьёз подошли к решению судьбы монумента этим летом: мэрия провела не какой-то там опрос, а общественное обсуждение. А потом сообщила: против установки памятника высказались 18 человек, всего участвовали 22. Протокол направили в Художественный совет Новосибирска, и тот тоже высказался против.

Пока в прессе широко прозвучали лишь не более чем догадки, что Николай всё же может встать у цирка, а также отповедь главного архитектора.

Александр Ложкин успокаивает, но не очень убедительно: «Решение пока не принято».

Но атмосфера накаляется, хотя это и не бросается в глаза. Православные активисты проводят по этому поводу собственные независимые опросы, а информационно-аналитическая служба «Русская православная линия» опубликовала статью под говорящим заголовком «Как святитель Николай машины парковать мешает, или "Скверный" психоз».

Так что ситуация с парковкой и сквером пока – как в том афоризме. И если вы хотите рассмешить бога – расскажите ему, как эта история закончится.