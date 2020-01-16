Возмещение ущерба

Что общего у саудовских принцев и новосибирских врачей

сегодня 12:01 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с сайтов meshalkin.ru, niito.ru, ritzcarlton.com

Обвиняемые по делу о хищениях в клинике Мешалкина компенсируют предъявленный ущерб, не дожидаясь суда, а фигурантов дела о мошенничестве в НИИТО склоняют отдать государству 10-этажку, построенную на частные средства. Аналитики «Центра деловой жизни» отмечают, что 2 года назад в Саудовской Аравии похоже раскулачивали коррумпированных принцев. Но в этих историях есть большие отличия. Сиб.фм публикует текст ЦДЖ в полном объёме.

Несколько месяцев ходили слухи, что бывшие руководители Новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александр Караськов, Ирина Бойцова и Евгений Покушалов ведут переговоры со следствием о компенсации вменённого ущерба. Их обвиняют в хищениях при закупках для клиники на сумму более 1,3 млрд. Подумав о происходящем в СИЗО, коллеги начали сотрудничать со следствием и заслужили переводы под домашний арест. Караськов и Бойцова супруги, так что они легко могли сверять позиции. Покушалов был от них изолирован; тем не менее, через диалог с защитниками вчерашние сотрудники могли выработать общую линию. Пока нет оснований считать, что руководители клиники готовы признать вину. Однако они намерены удовлетворить финансовые претензии государства, чтобы тем самым заслужить лояльность правосудия.

фото с сайта meshalkin.ru

Руководители федеральной клиники хорошо получают. Караськов и Покушалов оперировали за рубежом, что также приносило очень приличный доход. И всё же откуда врачам взять миллиард на компенсацию, если допустить, что эти деньги не были украдены и спрятаны в коробках на «чёрный день»? Источники ЦДЖ говорили, что поначалу средства на погашение ущерба планировали найти за счёт продажи американской недвижимости Покушалова. Но сложность этой операции с учётом всех обстоятельств просто зашкаливала, даже если допустить, что квартиры врача действительно могли потянуть на сотни миллионов. Теперь же оказывается, что деньги нашлись ближе – на неких счетах, пусть даже не в полном объёме.

Перед Новым годом несколько СМИ со ссылкой на адвоката Николая Украинцева, представляющего Покушалова, сообщили, что руководители клиники возместили Министерству здравоохранения РФ ущерб на 850 млн рублей.

«Я расцениваю [возмещение ущерба] позитивно в плане дальнейшей процессуальной судьбы. Точку ставит суд, но в любом случае при рассмотрении дела эти обстоятельства будут учитываться. Не исключено, что как смягчающие, которые характеризуют как самих фигурантов, так и их отношение к содеянному»,

– заявил Украинцев в комментарии «Континенту Сибирь». Для ясности: факты хищений, к которым якобы причастны Караськов, Бойцова и Покушалов, не доказаны. Их вина судом не установлена. Однако обвиняемые спешат отдать деньги государству в надежде на смягчение претензий. Разницу между предъявленными 1,3 млрд и внесёнными 850 млн могут возложить на директоров фирм-поставщиков, проходящих по тому же делу.

После столь деятельного сотрудничества со следствием обвиняемые, чего доброго, могут заслужить освобождение под подписку о невыезде. Это напоминает события 2017-2018 годов в Саудовской Аравии, когда на внезапной волне борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти и бизнеса (читай – внутри королевской семьи) около 350 принцев, госчиновников и бизнесменов были арестованы и принудительно помещены под охрану в отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Они жили в роскошных номерах, пользовались услугами спа, играли в теннис на гостиничном корте – но покинуть территорию могли лишь после возврата в казну денег, якобы украденных ранее. Прокуратура предъявила каждому персональный счёт. Претензии к некоторым арестантам класса люкс достигали миллиардов долларов. В совокупности «новая эра борьбы с коррупцией» (выражение генерального прокурора СА) должна была вернуть королевству из частных карманов более 100 млрд долларов. Цель удалось достигнуть. После месяцев заключения в золотой клетке сдались самые упорные. Большинство откупилось в течение дней или недель, не дожидаясь полноценного следствия и суда.

У нас, конечно, не Саудовская Аравия. СИЗО не отель, и добровольное погашение ущерба от суда не избавит. Но в приоритетах силовых структур стал заметен уклон в сторону пополнения казны и приумножения госактивов. Тот же тренд виден в развитии другого громкого уголовного дела медицинской тематики – о хищениях в ФГБУ НИИТО. Сумма ущерба, инкриминируемого бывшему руководителю Михаилу Садовому и его четырём подельникам, составляет 521 млн рублей, но это не окончательно, поскольку следствие продолжается, и в его рамках идёт экономическая экспертиза.

Источники ЦДЖ считают, что окончательный ущерб по делу НИИТО может достичь 1,3 млрд. Это примерная стоимость построенной возле 10-этажки, в которой площади арендует новосибирский медтехнопарк, его резиденты, частная клиника АНО НИИТО и некоторые бывшие поставщики ФГБУ, которые привлекли кредиты для строительства этого здания. Следствие считает, что деньги на обслуживание кредитов были украдены на поставках медпрепаратов. 10-этажка находится под арестом как вещественное доказательство по делу. В конце года представители государства начали публично продвигать тезис о том, что для торжества справедливости и компенсации нанесённого ущерба здание, построенное частными инвесторами, следует передать минздраву. Схема пока непонятна, поскольку кто-то должен будет при этом заплатить порядка 300 млн налогов. Но часть обвиняемых готова к сотрудничеству со следствием практически на любых условиях, даже не дожидаясь окончательной формулировки обвинения.

фото с сайта niito.ru

Истории с досудебным погашением вменённого ущерба людьми под следствием для России не внове. Сподвижник Анатолия Чубайса Леонид Меламед, создавший в 90-х в Новосибирске компанию «Алемар», оказавшись под следствием и домашним арестом в 2016 году, вину в мошенничестве не признал, но открыл счёт, на который внёс полную стоимость предъявленного ущерба и попросил суд арестовать эти средства. Глава АФК «Система» Евгений Евтушенков, попавший под пресс из-за неудачной покупки нефтяной компании «Башнефть», не только стерпел убытки, расставаясь с оплаченным активом, но ещё и доплатил за ущерб, якобы нанесённый госкомпании. Это примеры дел с федеральным резонансом. Истории помельче идут в регионах потоком: пополнение бюджета открывает силовикам путь к звёздам на погоны.