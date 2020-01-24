ХК «Сибирь» кто-то проклял

Почему новосибирский хоккейный клуб не может выйти в плей-офф

24.01.2020 19:31 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм, с просторов интернета

В Континентальной хоккейной лиге приближается пора решающих матчей за право участия в Кубке Гагарина. Часть команд, как на востоке, так и на западе, уже обеспечили себе место в первой восьмёрке. Другие, наоборот, опустились на дно турнирной таблицы и имеют лишь теоретические шансы продолжить борьбу. ХК «Сибирь» после серии январских побед укрепил свои позиции. Команда впервые за последние несколько лет может выйти в плей-офф. Новосибирский эксперт по скандинавским рунам специально для Сиб.фм провёл разбор логотипа клуба и оценил его влияние на результаты.

Хоккейный клуб Сибирь имеет в своем логотипе известный скандинавский оберег – Агисхъяльм, известный как «Шлем непобедимости» или «Шлем ужаса» (примечательно, что он размещён, в том числе, собственно, и на шлемах игроков). Этот символ упомянут в Старшей Эдде, древнем источнике северной мудрости возрастом около двух тысяч лет. Также он описан в исландских магических книгах.

Дракон Фафнир, упомянутый в Эдде и обладающий Шлемом непобедимости, был совершенно неуязвим и мог быть сражен лишь хитростью. Сигурд победил его, заманив в ловушку и завладев артефактом. С тех пор воины перед боем наносили Шлем ужаса на лоб, а также на оружие и амуницию. Символ имеет ряд вариантов исполнения, в данном случае он состоит из шести рун альгиз.

Он обладает различными свойствами, направленными как на противников, так и на самого носителя Шлема непобедимости. Его задача – как устрашить противника, подорвать волю к победе и уверенность в себе, так и наполнить силами носителя, придать ему волю, направить и даровать удачу в бою.

Руна альгиз – руна защиты высших сил, даёт покровительство и внимание, божественные девы-защитницы Дисы всегда рядом с тем, кто носит её. В Шлеме непобедимости действие рун складывается и усиливается. Кроме того, все руны начинаются в центре символа, образуя защитный круг. Однако данный оберег не безупречен. Как и все защитные рунические ставы, основанные на руне альгиз, он уязвим для снятия (так называемого «переворота рун») и поэтому нуждается в дополнительных действиях.

Вообще, использование такого символа в качестве знака спортивной команды – отличный выбор. Особенно в жёстких видах спорта, к которым, безусловно, можно отнести хоккей.

Последние неудачи команды могут быть связаны с ослаблением символики, что привело к уязвимости из-за этого перед внешними силами и нехватке сил внутренних для достижения побед.

В скандинавской мифологии есть рассказ о путешествии Тора в Утгард. Суть его в том, что Тор, сильнейший из богов, не смог пройти простейшие испытания. Как выяснилось позднее, он был под влиянием магии и из-за этого не знал, как победить.

Что-то подобное может происходить и в нашем случае. Так что разговоры болельщиков о том, что «Сибирь» как будто кто-то сглазил или проклял, возможно, не лишены оснований.

Можно также отметить, что «Сибирь» занимает девятое (9) место в Восточной конференции уже три (3) года подряд. Три и девять — сакральные числа в Скандинавской мифологии. В системе существует девять миров. И в них три мира по вертикали, созданные Одином, высшим Божеством. Он является также и создателем рун. Так что, вполне вероятно, что сейчас решающий момент, который определит будущее клуба на годы вперёд. Либо произойдёт прорыв, либо затяжная стагнация перерастёт в стремительное падение.

Вообще, при создании различных логотипов для того или иного вида деятельности нужно учитывать большое количество факторов. Как вариант, руны и символы можно дополнительно наносить ещё и на личный амулет, который и выполняет основные функции. А видимый герб или логотип является лишь отражением существующего става. Таким образом, испортить или снизить эффективность его работы очень сложно, так как никто не имеет к нему доступа, кроме хозяина. Это очень важно.

Могу порекомендовать руководству клуба обратить внимание на важность роли символов в достижении успеха и принять решение для оптимизации потенциальных возможностей. И в целом более серьёзно относится к элементам древней северной культуры, использовать их осознанно, дабы побеждать и дарить радость болельщикам.

Ещё могу отметить, что в последние сезоны ощущалось влияние отрицательных факторов внутри хоккейного клуба. Проблема заключалась в большом количестве споров, конфликтов, разговоров, самоуверенности, которые ведут к снижению эффективности работы команды в целом. Хочется верить, что в этом году их удастся, наконец, преодолеть.