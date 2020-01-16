Работа в соцсетях

Плюсы, минусы и подводные камни поиска вакансий в интернете

сегодня 17:51 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Социальные сети – хороший помощник в поиске работы. Ими пользуются и кандидаты, и работодатели. Сегодня примерно две трети работодателей изучают профиль кандидата в соцсетях, если их заинтересовало резюме. Одновременно это способ найти кандидатов по знакомству: большой круг контактов помогает получить рекомендации или собрать информацию о человеке.

Рекрутеры признаются, что часто ищут специалистов с узкой специализацией в сообществах, которые связаны не с поиском работы, а с родом деятельности.

На Facebook есть три вида групп по поиску работы: общие, узкопрофессиональные и закрытые. Есть и специализированные сообщества. В самых раскрученных из них публикация вакансии может быть платной. Если рекрутер ищет специалиста какой-либо профессии, скорее всего, он пойдёт в узкоспециализированную или закрытую группу. Аудитория таких групп меньше, но больше вероятность получить интересную рекомендацию, даже если самого кандидата в этой группе нет.

«ВКонтакте» часто используют для поиска молодых специалистов или подбора на массовые позиции. Для этого пользуются выборкой по специализации вуза или по текущему месту работу. Если кадровое агентство ищет сотрудников в небольшом городе, вакансии могут размещать в сообществах жителей этих городов – «Типичный Воронеж», «Подслушано в Иваново» и так далее. Ещё «ВКонтакте» используют, чтобы закрывать массовые вакансии.

Минусы и подводные камни.

Соцсети – всего лишь вспомогательный метод. Скорее это инструмент для рекрутеров, а не полноценный способ поиска работы. Рассчитывать на соцсети – то же, что искать работу через знакомых: попробовать стоит, но предугадать результат невозможно.

Кроме того, на job-сайтах компании заявляют о себе как о работодателе. Здесь можно получить официальную информацию, убедиться, что организация существует и набирает персонал. В социальных сетях такой информации не хватает.

Как надо действовать: условия хорошего объявления в соцсетях.

Если вы всё-таки решили написать в соцсетях, что ищете работу, в объявлении обязательно должна быть указана конкретная должность, на которую вы претендуете. Если вы распишете все свои умения и достижения, но не проговорите, что, собственно, ищете, ждите шквала нерелевантных предложений.

Напишите, кем и где хотите работать. Не пишите общими словами, не упоминайте коммуникабельность и стрессоустойчивость, чтобы заинтересовать работодателя. Лучше покажите, чем вы выгодно отличаетесь от других кандидатов.

При поиске работы стоит уделить внимание своим страницам в соцсетях. Работодатель, скорее всего, изучит их перед тем, как сделать предложение о работе. Подготовьтесь к этому. Как минимум скройте слишком личную информацию и откровенные фото. Но не переусердствуйте – пустой профиль тоже может вызвать нежелательные размышления.

Очень рекомендую в целом привести в порядок свой профиль, если вы решили демонстрировать его работодателям. Рекрутеры внимательно просматривают ленту потенциального кандидата и обращают внимание на его увлечения. Проверьте, есть ли на вашей странице информация, которая может оттолкнуть потенциального работодателя. Например, нецензурные или радикальные высказывания. По возможности добавьте на свою страницу – в профиль или в ленту новостей – ваши достижения, расскажите о проектах и наградах. Есть ещё одно важное правило, о котором забывают многие соискатели, если уж вы решили искать работу, не забудьте открыть свой профиль в настройках приватности, в том числе и контактные данные, чтобы работодатель мог легко с вами связаться.