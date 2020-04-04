Не прыгай, если ты не кенгуру

Батутный центр, работники которого обвиняются по уголовной статье, оказался не самым плохим в Новосибирске

сегодня 16:09 Поделиться

Рисунок Сергея Мосиенко / «Новая сибирь»

Новость об окончании расследования уголовного дела в отношении двух руководителей батутного центра Eversi на неделе облетела Новосибирск и вместе с сопутствующей информацией выглядела вполне логичной. Ведь сообщалось, что за два года работы в центре покалечились 13 детей, из которых 12 получили там компрессионные переломы позвонков, а один — сотрясение мозга.

Уголовное дело скоро направят в суд. Предпринимателям грозит до шести лет колонии. Парням к нынешнему моменту едва перевалило за 30, а в дни, когда эти происшествия случились, они были еще моложе.

Об этом в сегодняшних сообщениях следствия не говорится, но первая травма, на которой сегодня строится обвинение, случилась еще в сентябре 2016 года. Мама 8-летнего Андрея, напрыгавшего себе в Eversi закрытый компрессионный перелом позвонков, тогда обошла все инстанции, добиваясь проведения проверки безопасности злосчастных батутов, но ничего не достигла. Даже прокуратура, все проверив, писала в духе «отстаньте, мамочка, у парней с документами всё в порядке, а ответственность за то, что делает там ваше чадо, согласно договору оферты, в котором вы расписались, лежит на вас».

Примерно о том же писал ей и Роспотребнадзор. Попутно советуя все же обратиться в суд по закону о защите прав потребителей.

Парнишка пришел в компании десяти товарищей, в присутствии тренера сделал кувырок в воздухе на батут, но неловко упал. В результате его ограничили в занятиях спортом на два года и заставили три месяца не сидеть (только лежать или стоять) и полгода учиться на дому. С самого центра мама требовала 200 тысяч, потраченные ею на лечение. Корреспонденту «Новой Сибири» она рассказывала, что вместе с Андреем в тот день травмировались еще трое.

А в мае 2017-го девочка Маша пошла туда же в компании одноклассниц на день рождения, и с переломами уехали еще трое.

прыжки на батуте — есть такой вид спорта, и одна из его дисциплин даже входит в олимпийскую программу

Мода на это развлечение в России пошла в начале 2010-х, чуть позже начался реальный бум. Команда предприимчивых новосибирских парней, часть которых занимались прыжками на батуте всерьез, создала Eversi. Успех принесла разработка предложения отмечать здесь детские дни рождения. Центр был готов принять коллектив до 20 человек.

Предложение потребителям понравилось. Практика сложилась так, что с детками приходила одна мамочка, она же за всех и расписывалась в соглашении об ответственности за все происходящее.

Схему придумали, казалось бы, безупречную: фирма просто передавала в пользование ответственному взрослому оборудование и предоставляла консультационные услуги по технике безопасности.

В 2017 появились новые травмы, но и после этого Роспотребнадзор, проведя внеплановую проверку, писал:

«В ходе проверки установлено, что в удобных для ознакомления потребителей местах имелась информация о правилах посещения спортивного центра, технике безопасности прыжков на батуте, технике безопасности прыжков в поролоновую яму».

Но вскоре прокуратуру все же пробило: она пошла в суд с иском в защиту неограниченного круга лиц. В августе 2018-го Железнодорожный районный суд по этому иску понудил ООО «Скайзон»... нет, не закрыться от греха подальше, а всего лишь «принять локальные нормативные акты, устанавливающие полномочия и ответственность должностных лиц общества по установлению уровня подготовки, состояния здоровья, возраста несовершеннолетних и полномочий их законных представителей. Обязать ответчика обеспечить присутствие медицинского работника в период проведения занятий. Обязать ответчика обеспечить оказание услуг лицами, имеющими соответствующий уровень подготовки и квалификации». И суд этот иск удовлетворил.

К слову, теперь прокуратура уже обращала внимание суда на то, что ООО «Скайзон» заключало соглашение об ответственности лишь с одним взрослым, не проверяя, доверили ли родители детишек ему полномочия присматривать и за своими чадами, а также без справок от врача. На тот момент уголовное дело в отношении руководителей «Скайзона» уже расследовалось.

Но если к тому времени тучи над батутной индустрией лишь сгущались, то в 2019-м их будто прорвало мощным ливнем. За перелом позвоночника в батутном парке «Огонь» ТРЦ «Аура» подростку решением суда заплатили 45 000 рублей. Заботливая мать отсудила у парка развлечений Funky town, работающем при ТЦ «Сибирский молл», 70 000 рублей за травму сына (плюс в бюджет штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 35 000). За опасную вмятину на батуте в Ленинском районе, приведшую к травме, предпринимателю дали год условно. Проверку батутного бизнеса в парках проводили Новосибирский ЦСМ и прокуратура. В Октябрьском районе, например, в суд поступили заявления на двух ИП, работавших с батутами на улице Выборной и на Михайловской набережной: у них прокуроры выявили несоблюдение технических регламентов, создающие угрозу для жизни и здоровья граждан.

А в марте этого года на портале «Электронная демократия» прошел экспертизу проект нового регламента Новосибирской областной инспекции Гостехнадзора, согласно которому ведомство теперь будет проводить регистрацию всех аттракционов на территории региона. После вступления документа в силу объекты, работающие на территории региона, не только должны будут соответствовать техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», но и иметь паспорт аттракциона, руководство по его эксплуатации, копии журналов учета выполнения требований по эксплуатации и техобслуживанию, а главное — копию полиса страхования гражданской ответственности владельца аттракциона за причинение вреда жизни и здоровью клиентов. Удостоверить все эти дела придется живому инспектору, выехавшему на место.

Роман Сотников. Фото предоставлено героем

Что же касается ООО «Скайзон», то оно уже ликвидировано. Соучредитель этой компании Роман Сотников (у нас нет оснований считать, что он один из обвиняемых), мастер спорта России по батутному спорту, занимается строительством и открытием экстрим-центров в разных регионах страны. Однако на перспективы бизнеса он теперь смотрит весьма пессимистично: все идет к тому, считает он, что количество семейно-досуговых центров и экстрим-площадок будет сокращаться, и желания организовывать их у молодых предпринимателей не будет.

«Площадок для активного и экстремального отдыха в России категорически не хватает, — рассказал он. – Но люди, склонные к такому времяпрепровождению, от этого не прекращают бегать и прыгать, в том числе по местам, совершенно к этому не приспособленным.

Создавая для них специализированные объекты, предприниматели объективно снижают риски травматизма, но не в состоянии совсем их исключить, ведь травма — это несчастный случай, он может произойти с каждым из нас даже в повседневной жизни. А с точки зрения законодательства, безопасными для человека должны быть все услуги. Поэтому у каждого, кто, к сожалению, получил травму на легальной площадке, есть возможность засудить и закрыть ее владельца вне зависимости от того, действительно это был несчастный случай или в нем есть прямая вина руководителя».