Новосибирских моржей хотят забрать в собственность РФ

Фото из открытых источников

Государство забирает у новосибирской компании выходцев из «китовой тюрьмы», ожидающих решения вопроса в Крыму

Судьба шести моржей, долгое время живших в знаменитой «китовой тюрьме», решалась в Новосибирске. Арбитражный суд обязал компанию «Акватория» передать животных в собственность Российской Федерации.

За моржами в Сибирь приехал амурский бассейновый природоохранный прокурор — как он пояснил в суде, после многочисленных обращений граждан и проверки содержания моржей в бухте Средняя Приморского края и законности их добычи. Собственно, ключевой момент как раз в том, что прокуратура установила незаконность добычи.

Как сообщает «Новая Сибирь», ответчиками стали ООО «Акватория» (Новосибирск) и ООО «Акватория+» (Республика Крым). Первое ООО — оператор центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», он же дельфинарий. Второй — его коллега. В процессе оба теперь фигурируют в статусе «неправомочный отчуждатель».

А предмет спора — те самые моржи, которые жили в «китовой тюрьме» в бухте Средняя вместе с белухами и косатками. Тюрьма прославилась в 2018 году после того, как по поводу неё устроил скандал «Гринпис», а в защиту животных выступили голливудские звёзды, включая, например, Ди Каприо.

Шум поднялся на весь мир. Президенту России пришлось давать по поводу судьбы 11 косаток и 90 белух поручения. Животных выпустили на волю. Циничные комментаторы ещё и приговаривали: конечно, когда русские этим бизнесом занялись, цены на рынке рухнули на порядок. Вот и нашлись влиятельные силы, устроившие весь этот скандал.

Про то, что вместе с китами в тюрьме были ещё и моржата, стало известно позднее. В феврале 2019 «Акватория» купила одну особь в собственность, а в октябре — ещё пять. Предполагалось, что для обучения и последующей возможной перепродажи.

Вскоре появился иск, рассмотрение которого в первой инстанции закончилось упомянутым решением.

Формально моржи всё это время имели новосибирскую прописку — по адресу: ул. Жуковского, 100/4, между зоопарком и дендропарком, хотя фактически жили в Крыму — в посёлке Виноградное. И живут там до сих пор. Говорят, нормально живут: их там кормят, развлекают, работать не заставляют.

Обучение — серьёзный бизнес. Стоимость моржа колеблется от 3 до 90 млн рублей, капитализация — это возраст, готовность к тренировкам, участию в шоу. Ключевой момент в дрессировке — появление в рационе мёртвой рыбы и умение брать еду из рук человека. Этому надо тренировать несколько недель. Сколько времени пройдёт, чтобы переучиться обратно, и кто там, на воле, будет учить, — уверенно никто не говорит.

А ещё моржам, перед тем как выпустить их на публику, удаляют клыки. В результате из прекрасного зверя животное превращается в большую забавную личинку с ластами, сильно похожую на знаменитого Ждуна.

Автор: User:Bic — File:'Beelden in Leiden' 2016 04.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58167980

Моржей, как и белух, после приручения отпускать на волю опасно: переключив свой рацион на мёртвую рыбу, что является первой ступенью дрессировки, снова начать охотиться они уже не могут. Говорят, белухи, побывшие узниками «китовой тюрьмы», теперь подплывают к пляжам и выпрашивают еду у людей.

Официальный комментарий «Акватории»:

решение первой инстанции они будут обжаловать, их крымские коллеги — тоже. Не получится оспорить — простятся с животными и будут судиться с ООО «Сочинский дельфинарий», у которого моржи были куплены.

«Сочинский дельфинарий» — это только так называется. На самом деле это добывающая структура, зарегистрированная тут же, в Новосибирске, по тому же адресу, что и «Акватория». Правда, она ещё менее публична. По крайней мере, поговорить с её представителями у нас не получилось. И в дельфинарии их контактов не дают. Да что контактов — даже сумму сделки не раскрывают.

А в Новосибирском дельфинарии тем временем выступает один морж, точнее, моржиха Тика. Работает здесь с самого открытия, чувствует себя звездой и любимицей посетителей.