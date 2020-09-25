УФАС не видит нарушений

В Новосибирской области КСП опубликовала итог работы аудиторов по проверке самых высокодотационных поселений

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; kushagi.nso.ru

Контрольно-счётная палата Новосибирской области сообщила о нарушениях, выявленных при проверках исполнения бюджетов высокодотационных муниципальных образований Болотнинского, Татарского и Усть-Таркского районов. Всего проверили 20 поселений. Корреспонденты «Новой Сибири» заметили, что у нарушителей из таких далёких друг от друга территорий много общего. А вот сам факт нарушения замечают не все контролирующие органы.

Понятно, что такие проверки проводятся и там, где бюджеты самодостаточны, да и нарушений в них выявляется достаточно. Но если в крупных городах чиновников ловят на миллионах, то тут – на тысячах. Правда, хитрости применяются везде похожие.

Например, администрация Кушаговского сельсовета в Усть-Таркском районе потратила девять тысяч рублей на ремонт своего здания. Такой суммы не сильно жалко, конечно, но она – часть межбюджетного трансферта, который нужно было потратить на кадастровые работы. Результат: Кушаговскому сельсовету на эту сумму уменьшили субсидии.

Но это, в общем-то, мелкое нарушение, хотя и показательное. Есть и более хитрые приёмы. В нескольких сельсоветах Усть-Таркского района в местные бюджеты зачислялись штрафы за нарушения областных правовых актов. Но положено было делать иначе. Если правовой акт областной, то и деньги от штрафов должны уходить в облбюджет.

Однако по одному принципиальному вопросу столь однозначной трактовки получить не удалось. Речь о так называемом «дроблении» закупокна на общую сумму почти 8 млн рублей.

КСП сообщает: «В Болотнинском и Усть-Таркском районах администрации многих проверенных поселений «дробили» закупки на несколько договоров с общим предметом и исполнителем на общую сумму 7 917,0 тыс. руб. (это позволило поселениям обойти требования об использовании конкурентных способов закупок и условие о централизации закупок, осуществляемых за счёт областных трансфертов)».

Интересно, что тут позиция КСП разошлась с видением профильного органа – регионального управления ФАС. Аудиторы считают такой приём однозначным нарушением закона, а УФАС – нет.

В чём разногласия? Антимонопольщики считают, что если однотипные контракты заключены не в один день, то и нарушения нет. Аудиторы КСП не согласны: «Заключение контрактов (договоров) именно в один и тот же день не является необходимым условием для квалификации «дробления» закупок. На искусственный (преднамеренный) характер «дробления» закупок указывает то, что на момент заключения первого контракта заказчику уже были известны объём и характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, а также объём и сроки получения финансовых средств для их оплаты».

Пока стороны с регионального правительства обсуждают, каким здесь может быть решение. В отчёте КСП написано:

«Рассмотрение вопроса о способах правового регулирования взаимодействия областных и муниципальных органов (учреждений), в том числе в целях предотвращения «дробления» закупок, будет продолжено с участием Министерства финансов НСО».

Но, судя по практике, не исключено, что в качестве последней инстанции придётся выступить суду.