Угодить любой ценой: как современные технологии меняют российский гостиничный бизнес

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После пандемии образ действий, запросы потребителей и технологии работы с ними изменились. Многие люди освоили самые разные форматы онлайн, рынок покинули практически все международные гостиничные цепочки и OTA (online travel agency), закрылись многие страны, из которых ранее приезжали туристы.

Западные компании сейчас активно замещаются развивающимися российскими ОТА и разработчиками PMS (Property Management System) систем. Поэтому гостиницы станут еще более технологичными, с минимумом персонала и максимальной автоматизацией всех процессов.

При внедрении технологий гость может получить все, что ему нужно, без дополнительного контакта с сотрудниками отелей: бронировать медицинские процедуры, заказывать еду.

К системам online-бронирования и online-оплаты присоединяются и сервисы selfcheck-in. Ими можно пользоваться на ресепшене отелей, через мобильные приложения и чат-боты. Отельерам остается создавать для гостей удобную инфраструктуру.

Каким будет отель будущего?

Самообслуживание становится нормой гостеприимства. С помощью смартфона гости могут открывать, закрывать двери номеров, управлять системой климат-контроля, регистрировать заезд/выезд, запрашивать услуги, общаться с консьержами, планировать уборку или заказывать другие услуги в номер.

Чат-бот предоставит гостям мгновенные ответы на распространенные вопросы, освобождая сотрудников для решения более сложных задач. А при помощи бесконтактных платежей гости смогут оплачивать свое пребывание, обслуживание в номерах, спа-процедуры или любые другие услуги без необходимости лично обращаться в службу поддержки.

Также в некоторых отелях уже работает цифровая проверка личности. Это также позволяет сократить рутину для сотрудников. Гостиницы юридически обязаны хранить документы гостей в файле. При этом процесс сбора сведений вручную отнимает много времени, повышает риск ошибки. Цифровая проверка личности помогает справиться с этими трудностями. Сотрудники стойки регистрации теперь не должны проверять личность каждого гостя. Для этого работает специальная автоматизированная система. Вся необходимая информация автоматически попадает в регистр отеля.

Какие тренды в цифровизации отрасли актуальны сейчас?

В 2023 году на новый уровень выйдет ключевой тренд гостиничной отрасли — персонализация услуг. Все, что предлагает отель — от рекламных акций до обслуживания в номере, — должно вращаться вокруг вопроса: «Что я могу сделать, чтобы персонализировать услугу для конкретного клиента?».

Современные технологии обогащения данных позволяют узнать все предпочтения гостя. Воспользовавшись этим, можно предложить постояльцам то, к чему они привыкли в обычной жизни. Все эти данные будут храниться в карточке клиента и при повторном посещении снова можно угодить ему.