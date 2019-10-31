Добро пожаловать!

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вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 18:58 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

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Водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся в Новосибирске

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«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников

вчера 16:40 Общество 0 Коммент.

Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за последнюю неделю октября

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Рубрика: общество

02.11.2019 08:30

Фотография пресс-службы национального парка «Шушенский бор»

Сотрудники национального парка «Шушенский бор» в последние дни отмечают массовую миграцию свиристелей. Многочисленные стаи красивых птиц кружатся над заповедной зоной и в изобилии находят корм для себя. Рябины и боярышник в этом году дали хороший урожай, поэтому свиристели голодными не останутся. При этом плоды ещё не успели подмерзнуть и забродить, поэтому опасность стать дезориентированными из-за «опьянения» птицам также не грозит. Фотография пресс-службы национального парка «Шушенский бор».

Теги: природа птицы парки осень

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Лента новостей

Предложить новость

Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

сегодня 10:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

У SSJ-100 отказал двигатель в полёте из Тюмени

вчера 22:49 Хроника 0 Коммент.

Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам

вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 18:58 Хроника 0 Коммент.

"Как гитлеровцы в масках": рабочие и техника прорвались на территорию скандального карьера в Новосибирске

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся в Новосибирске

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников

вчера 16:40 Общество 0 Коммент.

Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за последнюю неделю октября

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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