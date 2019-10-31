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Добро пожаловать!Рубрика: общество
02.11.2019 08:30
Фотография пресс-службы национального парка «Шушенский бор»
Сотрудники национального парка «Шушенский бор» в последние дни отмечают массовую миграцию свиристелей. Многочисленные стаи красивых птиц кружатся над заповедной зоной и в изобилии находят корм для себя. Рябины и боярышник в этом году дали хороший урожай, поэтому свиристели голодными не останутся. При этом плоды ещё не успели подмерзнуть и забродить, поэтому опасность стать дезориентированными из-за «опьянения» птицам также не грозит. Фотография пресс-службы национального парка «Шушенский бор».
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ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча
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