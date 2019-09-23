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На памятьРубрика: культура
31.10.2019 13:31
В Новосибирске завершён монтаж документального фильма о войне. Автором ленты «Бессмертный полк села Камышенка» стала режиссёр Раиса Ерназарова. Она собрала воспоминания детей и внуков участников Великой Отечественной войны. Также в фильме будут показаны фотографии, письма и документы тех лет. За четыре года войны из двух сёл Верх-Сузунского сельсовета на фронт ушли 444 человека. Более половины из них погибли. Премьера фильма состоится 7 ноября в новосибирском кинозале «Синема». Фотография ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат».
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