В Новосибирске завершён монтаж документального фильма о войне. Автором ленты «Бессмертный полк села Камышенка» стала режиссёр Раиса Ерназарова. Она собрала воспоминания детей и внуков участников Великой Отечественной войны. Также в фильме будут показаны фотографии, письма и документы тех лет. За четыре года войны из двух сёл Верх-Сузунского сельсовета на фронт ушли 444 человека. Более половины из них погибли. Премьера фильма состоится 7 ноября в новосибирском кинозале «Синема». Фотография ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат».