Модернизация лазера

Фотография Веры Сальницкой

Специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН разработали новый генератор электромагнитного излучения. Устройство позволит расширить исследовательские возможности источника терагерцового излучения: увеличит доступный диапазон длин волн и мощность излучения. Как сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН, ориентировочно модернизация завершится в 2022 году. Мощность излучения новосибирского лазера на свободных электронах – рекордная в мире. Он на несколько порядков превосходит другие существующие в мире источники. Фотография Веры Сальницкой