Придут честолюбивые дублёры

В Омске состоялась торжественная церемония открытия хоккейной академии клуба «Авангард». В новом спорткомплексе будут базироваться детские и юношеские команды разных возрастов, а также выступающие в Молодёжной хоккейной лиге «Омские ястребы». Основная арена академии будет вмещать 1200 зрителей. В ближайшем будущем в России планируется построить пять подобных центров, в том числе на Дальнем Востоке, на Урале и в Москве. Омский спорткомплекс стал первым в этом списке. Фотография пресс-службы минспорта Омской области