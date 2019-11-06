Придут честолюбивые дублёры

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08.11.2019 12:49
В Омске состоялась торжественная церемония открытия хоккейной академии клуба «Авангард». В новом спорткомплексе будут базироваться детские и юношеские команды разных возрастов, а также выступающие в Молодёжной хоккейной лиге «Омские ястребы». Основная арена академии будет вмещать 1200 зрителей. В ближайшем будущем в России планируется построить пять подобных центров, в том числе на Дальнем Востоке, на Урале и в Москве. Омский спорткомплекс стал первым в этом списке. Фотография пресс-службы минспорта Омской области
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Лента новостей
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
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