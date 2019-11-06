Игра с огнём

Фотография пресс-службы Минспорта Омской области

В оздоровительном лагере «Березка» прошла профильная смена «Марафон безопасности». В ней приняли участие более 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Сотрудники МЧС организовали соревнования, во время которых школьники оказывали первую помощь пострадавшим, одевались в амуницию пожарных и гасили контролируемый пожар. В игровой форме дети вспомнили правила противопожарной безопасности и научились пользоваться огнетушителями. Фотография пресс-службы Минспорта Омской области