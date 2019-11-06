Игра с огнём

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Игра с огнёмРубрика: общество, спорт
11.11.2019 12:57
Фотография пресс-службы Минспорта Омской области
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Лента новостей
В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии
С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы
Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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