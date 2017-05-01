Пионер благоустройства

Институт Стрелка в рамках партнёрского проекта «Городской конструктор» подготовил для Сиб.фм интервью с советником мэра Новосибирска Александром Ложкиным и ведущим архитектором КБ «Стрелка» Ольгой Дерибас о том, что происходит в столице Сибири.

Новосибирск — один из городов-участников большой федеральной программы Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) и КБ «Стрелка» по развитию городской среды. Уже в 2017 году здесь, как и во многих других городах России, будут закончены первые работы по развитию ключевых городских общественных пространств. Следующий этап благоустройства завершится в 2018–2022 годах.

Какая предыстория? Неужели в городе не задумывались о развитии общественных пространств, учитывая, что в Москве, Петербурге и других городах первые изменения датированы 2011 годом?

Ложкин: Предварительные работы по развитию общественных пространств мы начали ещё в 2014 году, когда вместе с группой энтузиастов провели проектный семинар. Его результатом стало понимание, что к развитию общественных пространств необходим системный подход. Мы инициировали начало разработки комплексной концепции развития зелёных зон и получили поддержку нового руководства мэрии города, в первую очередь департамента культуры, в ведении которого находятся парки.

Поддержка на первых этапах была всё-таки моральной и административной, поскольку финансирование концепции не было заложено в бюджет.



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И мы сделали первый шаг, который можно было сделать без денег: пригласили 50 экспертов — архитекторов и ландшафтных дизайнеров, экологов, дендрологов, аналитиков рынка недвижимости, представителей девелоперского сообщества, бизнеса, городских активистов... Мы им рассказали о планируемой работе и составили по результатам их анкетирования список озеленённых территорий общего пользования общегородского значения, таких зелёных зон оказалось 32.

Дальше мы провели оценку состояния и потенциала всех 32-х территорий. Еженедельно в течение пяти месяцев, с февраля по июнь, мы выезжали в какой-нибудь парк или в группу скверов. В каждой поездке участвовало от 5 до 15 человек из нашего пула экспертов. Наша программа «проверок» заключалась в следующем: мы осматривали территорию, после чего в течение часа-полутора с пристрастием допрашивали директора парка или лицо, ответственное за зелёную территорию.

Допрашивали?

Ложкин: Это называется «глубинное интервью». У нас была составлена анкета из 25 позиций, 125 оценочных пунктов, которые позволяют оценить существующее состояние территории и потенциал её развития. Каждый эксперт заполнял эту анкету по итогам интервью и осмотра и давал свои рекомендации. Потом мы дополнили эту первичную оценку историческими, дендрологическими, социологическими, градостроительными, транспортными исследованиями, анализом big data, и в итоге мы разработали общую концепцию развития зелёных территорий города и подготовили на все 32 территории паспорта развития. Эти поездки также помогли нам сформировать команду, которая продолжила заниматься этой работой.

Повышенное внимание СМИ к нашей работе, реакция экспертов и горожан на неё помогли доказать администрации города необходимость продолжения работы в данном направлении.

Сегодня «Зелёный город» — один из трёх официальных приоритетов деятельности городской администрации.

К чему привело создание этих паспортов развития? Зачем они нужны?

Ложкин: Есть общая комплексная концепция развития зелёных территорий города, которая содержит функциональный, пространственный, экономико-маркетинговый и организационный блоки. И есть видение сценариев развития каждой из 32-х зелёных зон, что позволяет, с одной стороны, легко входить в разработку дизайн-проектов этих территорий и, с другой, направлять текущее финансирование ремонтных и локальных благоустроительных работ таким образом, чтобы получать максимальный эффект. Помогает наличие паспортов и при подготовке договоров муниципально-частного партнёрства, когда поступают предложения по развитию скверов и парков от бизнеса.

Мы презентовали концепцию депутатам городского совета, представили её на общественном экспертном совете по вопросам градостроительства.

Поддержка была единодушной.

В этот период мы начали обмен идеями и наработками с КБ «Стрелка», у нас с ними изначально были очень хорошие отношения. А потом уже стартовала Программа, и мы стали официально вместе работать.

Вопрос между делом. Ваше сотрудничество со «Стрелкой» в Новосибирске воспринимают положительно или как своего рода интервенцию?

Ложкин: Не буду лукавить, напряжённое отношение к «московской экспансии» существует.



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Новосибирск — город, где много архитекторов, сильное местное экспертное сообщество. Поэтому, конечно, возникал вопрос, почему москвичи, почему «Стрелка»? Неужели мы тут такие глупые, неужели мы не можем это сами сделать? Объясняем, что КБ «Стрелка» работает во взаимодействии с местными архитекторами, и до многих в городе удалось донести пользу такого сотрудничества. Работа локальных проектировщиков совместно со Стрелкой — это взаимодополнение профессиональных компетенций. Местные проектировщики знают контекст и особенности территорий, «Стрелка» имеет неоценимый опыт реализации проектов общественных пространств в Москве во взаимодействии с лучшими мировыми архитекторами. И объединение разных подходов очень полезно для развития города.

Неужели никаких работ по улицам не велось? Только парки?

Ложкин: Ещё до появления Программы у нас возникла общественная группа, которая начала разработку программы благоустройства улицы Ленина и вела предпроектные исследования. Такие исследования необходимы, потому что там существует конфликт пешеходов и автомобилистов и нужно выбрать оптимальный сценарий развития. Сегодня совместно со «Стрелкой», с активистами и с новосибирскими архитектурными бюро, которые занимаются разработкой дизайн-проекта, мы как раз и хотим прийти к консенсусу.

Что за новосибирские архитектурные бюро?

Ложкин: Двумя парковыми территориями занимается команда «Адаптик-А». Они помогали нам разрабатывать концепцию озеленённых общественных пространств, сделали концепцию развития центрального парка, в портфеле их реализаций есть любимый жителями Академгородка «Пруд с уточками». Улицу Ленина и Красный проспект проектирует Сибирский центр содействия архитектуре, у них есть опыт формирования междисциплинарных команд для решения сложных комплексных задач. И активисты, начинавшие заниматься улицей Ленина, включены в работу.

Теперь немного подробнее о проектах. Что планируется сделать в Новосибирске в рамках работы со «Стрелкой»?

Дерибас: В конце 2016 года нашими специалистами в городе были проведены антропологические и другие исследования, в рамках которых были выделены ключевые общественные пространства города, пользующиеся наибольшей популярностью у жителей или имеющие культурную или историческую ценность. Затем результаты исследований обсуждались с администрацией города. В итоге в Программу вошли территории, благоустройство которых необходимо было провести в первую очередь: Михайловская набережная и выход из метро «Речной вокзал», парк в Затулинском жилом массиве, улица Ленина и проспект Красный.

Притом преобразить набережную мы планируем уже в 2017 году, остальные проекты будут реализованы в ближайшем будущем, в 2018–2022 годах.

Расскажите о ролях и распределении ответственности между всеми участниками процесса.

Дерибас: Развитием Михайловской набережной Новосибирска занимается новосибирская архитектурная мастерская «Адаптик-А», КБ «Стрелка» не создаёт концепцию для данной территории. Роль КБ — исключительно в подготовке предварительного технического задания на проектирование и последующий авторский надзор.

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КБ совместно с местной администрацией, учитывая предварительно проведённые антропологические исследования и анализ территории, готовит видение технического задания грядущего развития набережной. После того, как КБ согласовала видение со всеми заинтересованными сторонами, мастерская «Адаптик-А» приступила к разработке дизайна и рабочей документации проекта.

К концу апреля-началу мая 2017 года мастерская представит предварительную концепцию администрации города.

Важно понимать, что развитием территории занимается именно локальная архитектурная мастерская — следовательно, в работе она учитывает свой опыт как жителей Новосибирска, свои собственные наработки и результаты исследований КБ «Стрелка». Строительство и реализация концепции находится на стороне городской администрации. Финансируется это всё в том числе за счёт федеральных субсидий.

Каковы основные тенденции и особенности проектирования и строительства современных набережных в России?

Дерибас: В настоящий момент в России при проектировании набережных уделяется особое внимание их береговой линии, необходимо ли её укреплять искусственным путём, или у реки уже есть сформированные естественным путём берега. Эко-набережные, где берега реки укреплены естественным путём, могут развиваться и дальше либо видоизменяться со временем (например, благодаря организации пляжа, подходов к воде, расширению набережной). Там, где река сформировала естественные берега, не нужно их укреплять искусственным путём.



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С какими трудностями сталкиваются специалисты при реконструкции существующих набережных?

Дерибас: Основные сложности: устаревшие коммуникации, технические просчёты предыдущих работ, самострой, укрепление береговой линии, подготовка организованных подходов к воде. Также при работе стоит учитывать столь важный фактор, как судоходство. Этот фактор может внести важные коррективы в разработку концепции набережной (например, наличие причала).

Идеальная набережная — на ваш взгляд, какая она?

Дерибас: Лучше говорить про типологию идеальной набережной, чем про «идеальную набережную».

Любая набережная должна представлять собой беспрерывный пешеходный маршрут, чтобы людям было удобно и комфортно гулять по набережной в своём городе.

Кроме того, больше удобства для людей даёт разграничение пешеходных и велосипедных маршрутов и выявления зон тихого и активного отдыха. На ней должны присутствовать зоны отдыха, где человек, уставший от прогулки, мог бы отдохнуть. В идеале должна быть возможность проведения культурных мероприятий или спортивных тренировок. Набережная должна привлекать новые группы людей. Набережная должна из себя представлять безбарьерную среду, пригодную для использования всеми, от детей до маломобильных категорий граждан. Кроме того, на набережной должен быть представлен разнообразный ландшафт.

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Важно учитывать «фактор окружения» объекта, при начале работы нужно понимать смысловую нагрузку набережной (например, пляж не будет нормально смотреться в центре города, а культурная площадка будет не к месту на окраине).

С этим разобрались, а участие жителей в обсуждении проектов проводится или только планируется?

Дерибас: В первую очередь перед разработкой ТЗ были проведены предварительные исследования: антропологические, GIS-аналитика, анализ соцсетей и так далее. К тому же, своими знаниями с нами делилась администрация города. Кроме того, примерно раз в две недели специалисты «Стрелки» приезжают в город для обсуждения текущей работы, встреч с администрацией и новосибирскими экспертами. Это ещё не говоря о бесконечных конференц-коллах, которые мы проводим чуть ли не ежедневно.

Ложкин: Позвольте добавить, коллеги. 10 марта мы провели первый воркшоп по набережной. Прошёл он очень успешно, всего на мероприятии присутствовало более ста человек, в проектных командах работало 64 человека, и это всё новосибирцы, активные граждане и эксперты. И были полезные результаты, некоторые положения технического задания были пересмотрены по результатам воркшопа. Мы скорректировали местоположение зоны проведения фестиваля «Футбольное лето», часть людей из проектных команд была привлечена к дальнейшей работе. В апреле в рамках известного архитектурного фестиваля «Золотая капитель» прошёл двухдневный воркшоп, посвящённый улице Ленина, с приглашением тьюторов из других городов.

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