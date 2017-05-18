Три взгляда в послезавтра: страхи и надежды

20 мая в Новосибирске пройдёт пятая международная конференция TEDx, посвящённая человеку будущего. Корреспондент Сиб.фм поговорил с тремя участниками конференции — православным священником Петром Боевым, специалистом в области искусственного интеллекта Евгением Павловским и биологом Дмитрием Жарковым — о том, как они представляют этого человека будущего, чего нам стоит опасаться и на что надеяться.

Будущее уже давно не наступило

В конце прошлого года епархиальный церковный суд запретил красноярскому священнику Петру Боеву на 10 лет вести службу — «за серьёзные нарушения норм личной жизни, за самовольное изменение чинопоследований богослужений и за кощунственное отношение к таинствам и постам». У бывшего православного священника за плечами 9 лет пасторского служения, он известен открытостью, блогерской активностью в соцсетях и вообще слыл, по мнению местных журналистов, модернистом. На конференции TEDxNovosibirsk Пётр Боев расскажет о том, как современному человеку прийти к целостности своего «Я», каким образом освободиться от неуверенности и что сделать, чтобы обрести адаптивность в каждом моменте своей жизни.

Православная церковь ассоциируется прежде всего с традициями, а вы на конференции будете говорить о человеке настоящего и будущего. Как ваш пастырский опыт помогает углубляться в понимание проблем информационного мира?

У большинства верующих людей в головах стоит программа, отвечающая за формирование и поддержку страха перед будущим. Более того, большая часть пришедших в институт церкви когда-то именно с этими установками пришла туда. Понятное дело, у этого есть свои причины, и моё выступление будет посвящено именно этой проблематике.

Фотография Андрея Рейзнера

Но было бы слишком поверхностным думать, что люди с таким мышлением находятся только в церкви. Просто причисление себя к институтам, группам, сообществам даёт чувство контроля над ситуацией. И вступив куда-то, человек не всегда понимает, что мотив мог быть не осознанным, а бессознательным сигналом из подкорки.

Лично для меня православие — это плодотворная для роста и развития здоровая почва. Но я прекрасно понимаю, что моё восприятие — это одна из интерпретаций православия. На сегодняшний день эта среда становится всё более заражённой. Сейчас я говорю именно о том, что люди, пришедшие туда с уже включённым механизмом страха, лишь усугубляют своё положение.

В идеале, человек должен научиться осознанной жизни, иначе он постоянно будет попадать в какие-то трудные ситуации и кого-то в чём-то обвинять.



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Мой опыт заключается в том, что я не просто верю в возможность того, о чём говорю, но я точно знаю, что так оно и есть. Так получается, что моё девятилетнее служение священником дало возможность пройти к силе жить настоящим, а значит — и иметь будущее.

Каким вы видите человека ближайшего будущего, и что нам нужно делать, чтобы к этому идеалу приблизиться?

Я мыслю и говорю парадоксами и афоризмами: так лучше выражаться, чтобы у людей не возникало ощущения сиюминутного попсового понимания. Итак, мне видится, что будущее уже давно не наступило.

Так вот, почему не наступило? Дело в том, что в большинстве своём мы думаем, что развиваемся, а на самом деле создаём иллюзию великого развития.

Мы особо никуда не идём, да, по большому счёту, никогда и не шли. А что удивляться? Стоять — комфортно и безопасно.

Именно поэтому традиционная религия, как и традиционная культура, прямо на наших глазах (в лице конкретных представителей и носителей) превращается в монстра, который не остановится ни перед чем, если что-то будет угрожать его существованию. Я отношусь к этому как к части одного большого процесса. Если где-то будет столбняк, то в другой части вселенной случится прорыв, и это работает в обе стороны.

Я очень осторожен в описании идеалов, потому что они очень быстро, с лёгкой руки каких-нибудь ораторов, превращаются в идеологии. Человек будущего мне видится не конкретным законченным образом с набором характеристик и качеств, а индивидуумом, свободный от необходимости принимать те или иные формы и образы.

Фотография Андрея Рейзнера

Для меня это важно в первую очередь потому, что это позволяет и спокойно молчать, и спокойно говорить, быть лидером и безуспешным, гением и середнячком, но при этом свободным от генпланов, стахановщины и «прокачек». Ты освобождаешься от придуманного тобой или кем-то прошлого, ты не нуждаешься в образе будущего, но ты и не бежишь от настоящего, впрочем, и за него не сильно держишься. И тогда то, что мы называем настоящим будущим, не нуждается в ожидании.

Что вас привлекло в формате конференции TEDx?

Несколько лет назад я познакомился с этим форматом. Периодически на YouTube я смотрю выступления, и мне особенно нравится слушать людей на их родном языке. Я испытывал глубочайшее чувство сопричастности сказанному, и где-то внутри мне хотелось однажды так же поделиться своими идеями с теми, кто будет готов их услышать.

Когда я готовился к выступлению, было очень много идей, но нужно было выбрать одну и сосредоточиться на ней. И в этом смысле, TEDx для меня — это шаг вперёд, развитие, опыт.

Пока я готовил выступление, я многому научился, и уже сейчас, задолго до своей речи, я благодарен организаторам за этот риск и эту возможность.

Мне кажется, не в каждом городе может быть проведено такое мероприятие. Люди, действительно, должны уже ценить саму идею делиться идеями и быть готовыми прийти и посвятить своё время этому. Возможность проводить TEDx говорит о высоком уровне города Новосибирска, и, как житель Красноярска и носитель определённых традиций, я еду «занырнуть» в эту атмосферу красоты, виртуозности и гениальности.

Фотография Надежды Воскресенской

Когда робот неотличим от человека, возникает паника

Евгений Павловский — учёный, предприниматель, поэт, заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения ММФ НГУ. В сфере его научных интересов — теория познания, активное восприятие, математическая логика, бизнес-моделирование, big data. На конференции TEDx он будет рассказывать об искусственном интеллекте и вопросах нравственности, с ним связанных.

Искусственный интеллект до сих пор кажется чем-то фантастическим, вещью не вполне из нашего времени. Расскажите, а где уже сейчас любой человек сталкивается с искусственным интеллектом?

Вот два примера, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Первый — когда в интернете мы выходим на какие-то сайты, и нам показывают рекламу. Сейчас технологии дошли до того, что реклама показывается персонально человеку — то есть некоторый алгоритм принимает решение конкретным этим пользователям что-то показать. Другой, более явный пример — службы такси, Яндекс, Uber, Gett, которые заменили диспетчера-человека который, опять же, принимает решение, какую машину назначить какому человеку.

Cейчас это делает алгоритм — лучше, быстрее и комфортнее.



Короче:

уберизация экономики

В последнее время появилось много любительских проектов, в ходе которых нейросети учатся сочинять стихи, писать музыку — заниматься творчеством, которое всегда казалось очень человеческим. Возможно ли, что в обозримом будущем будет пройдена какая-то сингулярность, которая сотрёт видимую границу между человеком и машиной?

Искусство, на мой взгляд, сейчас находится в очень разнородном состоянии. В момент, когда появились абстракционисты, я лично перестал понимать искусство: ну что-то нарисовано. Но мы же понимаем стихи и картины как собственную интерпретацию того, что автор хочет донести.

И в этом смысле нет большой разницы между тем, искусственный интеллект нарисовал картину или человек.

Если я как зритель что-то в ней увидел для себя, то это мой результат, то есть искусство во мне преобразилось в какую-то мою идею, моё переживание, моё впечатление. Другое дело, что вряд ли искусственная нейросеть имела какой-то посыл, как художник, который, когда рисует картину, что-то говорит зрителям. Много споров на эту тему было.

Но технологии развиваются и в ту сторону, чтобы мы могли общаться с алгоритмом, не чувствуя, что это на самом деле алгоритм. Однако, это мина замедленного действия. Если где-то в продажах компаниям удобно встраивать алгоритмы для ответа на очень частые вопросы и избавлять людей от рутинной работы, то перенос этих технологий в сферу простого человеческого общения может закончиться фатально для технологии. Люди поймут, что с ними общается не человек, а робот, и здесь мы уже обнаружили много разных опасностей. Например, если люди понимают, что перед ними робот, то куда-то уходит вся ответственность. Ты с человеком общаешься, думаешь, что говорить, зачем говорить, стараешься не обижать, не оскорблять — есть какие-то правила. Когда люди понимают, что они общаются с роботом, они начинают его испытывать, проверять на прочность его границы и вести не по-людски; всё равно никакой ответственности не предусмотрено.

Есть ещё так называемый эффект зловещей долины: когда робот становится очень похож на человека, совершенно неотличим, то возникает паника.

И то же самое в общении: ты 10 дней общаешься с роботом, возникают какие-то чувства, а потом понимаешь, что это робот — это будет глубокое разочарование. Потому что если в плане генерации предложений, фраз, голоса, звука, интонации технологии позволяют копировать человеческое поведение, то в области каких-то сердечных направленностей, интенций — что вообще один человек хочет другому сказать — я даже не видел, чтобы такой вопрос в области роботов корректно ставился, не говоря уже о решении.

Почему вы решили выступить на TEDx? Что вас привлекло в формате конференции?

Я разделю вопрос на два: почему и зачем. Почему: мне нравится выступать на публику и рассказывать о технологиях, которые пока доступны только учёным. И мне нравится переводить эту информацию для широкой публики, делать доступными знания, которые сложно изложить — это для меня вызов.

Зачем: считаю, что я сейчас сформулировал тезисы, которые должны быть доступны людям, чтобы правильно понимать искусственный интеллект, увидеть угрозы и возможности и расставить акценты.

Сам формат меня привлекает своей краткостью. Краткий видеоролик или краткое выступление легче посмотреть в наше время, когда минуты дороги. Об этом, кстати, я тоже скажу в выступлении: насколько нам дорого время, освободившееся от применения технологий искусственного интеллекта в том числе.

Наши исследования — разработка инструментов для чудесных вещей

Биолог Дмитрий Жарков — научный руководитель САЕ «Синтетическая биология» Новосибирского государственного университета, заведующий Лабораторией белковой инженерии НГУ, чемпион Росcии по «Что? Где? Когда?», автор единственной в журнале Nature статьи про Козьму Пруткова, известен как эрудит и блестящий популяризатор науки. Его выступление на TEDx будет о людях будущего: смогут ли они выбирать себе цвет глаз и быть свободным от всех болезней, избавятся от необходимости деторождения, разделятся ли мужчины на пять разных полов? Станут ли они, наконец, генномодифицированными индивидами — и останутся ли при этом людьми?

Фотография Алексея Танюшина

В массовом сознании существует образ людей, работающих с жизнью — биологов, генных инженеров — как эдаких докторов Франкенштейнов, которые ничего хорошего не делают, а только вредят. А как на самом деле эти учёные прямо сейчас помогают человечеству жить лучше?

Лучше всего приводить примеры не с человеком, с которым сейчас работать нельзя, а с животными. Несколько лет назад появилась замечательная технология под названием CRISPR/Cas9, которая позволяет вводить в геном живых организмов мутации — не какие-то искусственные куски ДНК, которых там никогда не было, а мутации, которые вполне могли бы произойти в живой природе, потому что они буквально на одну-две буквы отличаются от последовательности тех генов, которые сейчас есть у этих животных. И с помощью такой технологии с тех пор было сделано много чего интересного и полезного.

Например, все слышали про африканскую чуму свиней.

Раз в год-два нас пугают, что сейчас придётся всех свиней в России забить, потому что случилась очередная вспышка африканской чумы.

При помощи новых технологий геном обычной свиньи изменили так, чтобы буквально один или два гена стали похожи на гены бородавочника — африканской дикой свиньи, которая давно выработала в процессе эволюции иммунитет к этой болезни.

Значит, свиней, которые не болеют африканской чумой, вывели с помощью генной инженерии, а сейчас можно традиционными методами скрещивать их с обычными свиньями и перенести эти гены устойчивости в обычных наших сельскохозяйственных хрюшек.

Фотография Алексея Танюшина

Другой пример с теми же свиньями. Сейчас, как известно, очень остро стоит проблема пересадки органов, и какое-то время назад обдумывалась идея пересаживать человеку свиные органы, потому что физиологически — не эволюционно, а по размеру сердца печени и других органов — свиньи довольно близки к человеку. Можно даже вывести свиней, которые и биологически будут совместимы с человеком. Однако, существовала такая проблема: у любого животного в геноме очень много скрытых вирусов. Они когда-то туда попали; могут ли они активироваться, совершенно неизвестно, какими будут последствия такой активации, непонятно. И вот опять же новым методом генной инженерии вывели свиней, у которых все эти вирусы из генома просто вырезаны.

То есть там ничего опасного на генетическом уровне для человека не осталось, органы таких животных можно совершенно спокойно пересаживать человеку.

Я не говорю про коров с гипоаллергенным молоком, кур с гипоаллергенными яйцами, про коров с повышенной мускулистостью. Технологии геномной инженерии очень часто отрабатываются на сельхозживотных, и я очень надеюсь, что, когда будет показано, что технологии безопасны, эффективны, будет гораздо проще получить разрешение на применение тех же технологий к человеку для лечения наследственных болезней.

Фотография Алексея Танюшина

Расскажите, чем занимается САЕ «Синтетическая биология», научным руководителем которой вы являетесь, и как эти проекты помогут двигать в будущее науку?

САЕ «Синтетическая биология» была создана в рамках проекта «5-100» и фактически объединила в себе все самые передовые исследования в области молекулярной биологии и биохимии, которые ведутся в НГУ и вокруг него. Понятно, что изначально САЕ создавалась на основе того, что есть учёные-лидеры, у каждого из учёных есть своя программа исследований — ну и, с одной стороны, они пытались найти общую повестку, а с другой стороны, понятно, что своими личными научными интересами учёные САЕ не пренебрегают.

Эта общая повестка заключалась в том, что в составе САЕ мы пытаемся работать над тем, что можно назвать дизайном живых систем.



Чип не нужен. Интервью со спикером TEDxNovosibirsk, который вживил в себя биочип

Дизайн механизма, электрической схемы — это вещь совершенно понятная, потому что в механике и в электричестве практически всё открыто и можно предсказывать, как будут вести себя те или иные конструкции, сооружения, схемы, которые мы создаём. В биологии мы только сейчас приближаемся к ситуации, когда мы, понимаем, как будет вести себя какая-то живая система, будь то бактерия, клетка, генноинженерное животное или растение.

До середины XX века такого понимания практически не было, но закладывались какие-то теоретические основы этого, а сейчас уже можно предсказывать, как будет вести себя та или иная клетка где мы поменяли какой-то ген. Наши исследования в области геномного редактирования — это разработка инструментов для всех чудесных вещей, про которые я рассказывал в ответе на прошлый вопрос, и создание с помощью этих инструментов линий клеток для моделирования болезней человека, на которых можно будет исследовать разные лекарства.

Ещё одна область — это поиск новых способов терапии онкологических заболеваний, там есть два поднаправления.

Первое — это поиск способа влияния на систему репарации ДНК, которые нормальную клетку защищают от повреждения ДНК, скажем, радиацией или ультрафиолетом, а раковые клетки защищают от лекарств, которые мы даём, и поэтому в раковой клетке необходимо эти системы репарации как-то подавлять. Второе направление — это создание так называемых онколитических вирусов, которые могут размножаться и убивать только раковые клетки, но не делать этого с обычными клетками. И вот такие вирусы тоже можно дизайнить, модифицировать от их природных прародителей для того, чтобы они быстро и эффективно убивали раковые клетки и не трогали нормальные.

Фотография Алексея Танюшина



Полный список спикеров TEDxNovosibirsk 2017

И ещё одно направление — это разработка различных терапевтических белков и антител. Это такое направление современной фармакологии, когда определяется мишень, на которую нужно воздействовать лекарством, и вместо поиска традиционных лекарств используются искусственно созданные крупные белки и антитела, которые эти мишени связывают и каким-то образом их выводят из оборота. Это тоже очень популярное направление в лечении онкологии и разного рода аутоиммунных заболеваний.

Что вас привлекло в формате конференции TEDx?

Понятно, что я смотрел записи TED — в основном американского — в интернете, ну и знаю о существовании TEDx. Так что, когда представилась возможность выступить и что-то рассказать, мне стало интересно опробовать новый формат. В принципе, я довольно много выступаю на всяких научно-популярных мероприятиях, поэтому пообщаться с новой аудиторией и в новом формате, конечно, всегда интересно.

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Обсудить развитие человечества в ближайшее десятилетие в различных аспектах удастся в грядущую субботу, 20 мая, в новосибирском ДК Железнодорожников. Помимо заявленных тем, участники конференции TEDxNovosibirsk затронут также вопросы технологий, здоровья, социальных норм, профессиональной реализации и образования будущего.

Напомним, 18 мая — последний день онлайн-продаж билетов на интеллектуальное шоу TEDx в Новосибирске. Для читателей Сиб.фм предусмотрена скидка 10 % на покупку билетов по промокоду TEDxSibfm17.