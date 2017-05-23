Будь осторожен: это русская

Переводчица Элеонора Ларина-Кааби, уехавшая жить во Францию, рассказала корреспонденту Сиб.фм на Парижском книжном салоне о том, почему русские любят пострадать, а французы идут по жизни легко, какие письма отправляют своим возлюбленным, какое значение придают социальной жизни, что именно им не нравится в эмигрантах, чем пугают и привлекают русские женщины и какая профессия востребована во Франции.

Неторопливый юг

Почему вы решили переехать во Францию?

С детства, сама не знаю почему, я всегда очень любила Францию. Возможно, что мечта жить в этой стране родилась вместе со мной. Читали роман Сомерсета Моэма «Луна и грош»? Про художника, который вдруг приезжает в одно место и неожиданно понимает, что должен быть именно здесь. И автор говорит, что есть люди, которые родились не там, где должны были. У меня всегда было такое ощущение, и когда я впервые приехала во Францию в 2008 году, вышла в аэропорту Шарль де Голль и поняла:

«Вот теперь я дома».



Прообразом главного героя романа Уильяма Сомерсета Моэма «Луна и Грош» Чарльза Стрикленда послужил Поль Гоген

Я всегда любила Францию и французский язык. Пожалуй, с десяти лет я мечтала именно жить там. До сих пор помню, как рождалась эта любовь. Это были первые песни на французском Джо Дассена, которые слушала мама, и песни Мирей Матье, которые слушала бабушка. Но судьба сложилась так, что сначала мне пришлось выучить английский язык, а французский я смогла учить только в 18 лет, то есть для меня это был второй иностранный язык.

Каким был ваш путь к стране мечты?

Моё первое образование — переводчик английского языка, филолог, второе — юридическое. В 2010 году я решила продолжить обучение во Франции по международному частному праву. В 2010 году меня приняли в шесть французских университетов, включая Сорбонну, но посольство отказало мне в студенческой визе.

Вообще мой путь во Францию с административной точки зрения был очень долгим и сложным: четыре раза мне отвечали отказом на запрос о выдаче визы. Не знаю, чем я так сильно не нравилась французскому посольству, возможно, они боялись, что я выйду здесь замуж и останусь. В итоге как раз так и получилось. Я встретила своего будущего мужа в Испании в январе 2013 года, вышла замуж в августе 2013-го. Так в сентябре 2013 года я оказалась на юге Франции, на Лазурном берегу.

Жизнь в небольших городах намного отличается от жизни в Париже?

Я живу в небольшом городке Орибо-Сюр-Сиань, который находится между Каннами и Грасом. С точки зрения жителей Ниццы, мы живём на севере, потому что для них всё, что дальше Ниццы — уже север.

На юге люди о себе говорят так:

«Мы даём себе время на то, чтобы жить».

В небольших городах, как правило, никто никуда не торопится; люди стараются строить свой день, следуя внутренним желаниям и в гармонии с ритмами природы.

В Париже всё иначе. Он сильно утомляет своим бешеным ритмом, большим количеством людей и транспорта. Конечно, я не могу делать выводы относительно всех южан. День тех, кто работает на крупные компании, мало отличается от парижских будней. Но в целом, как мне кажется, на юге люди более расслаблены. В 18:00 начинается аперитив. Великолепное розовое вино и закат на берегу моря. Красота!

Существует легенда, что Прованс — это остаток рая на Земле. Я с этим полностью согласна.

Потому что как таковой зимы здесь нет: в январе уже начинает цвести мимоза. В то же время, если кому-то хочется увидеть снег, всегда можно подняться в горы и покататься на лыжах, даже в мае, а потом, после обеда, спуститься и позагорать у моря. Юг Франции — это интересный многонациональный регион: близко граница с Италией, сравнительно недалеко Испания. Сюда постоянно приезжают туристы из самых разных стран. Когда идёшь по Каннам, можно услышать 10-15 языков за одну прогулку. Помню, как пробовала считать — где-то с 15-го языка уже сбилась.



Название «Лазурный Берег» придумал французский писатель и поэт Стефан Льежар, когда увидел бухту города Йера «изумительной красоты»

Французы, наслаждающиеся жизнью

Чем французы, на ваш взгляд, принципиально отличаются от русских?

Французы, на мой взгляд, гораздо большее значение, по сравнению с русскими, придают социальной жизни. Для них очень важен круг общения, друзья. У французов всё совершенно чётко: должно быть общение на работе, с друзьями и личная жизнь. Если ты состоишь в паре с кем-то и тебя куда-то приглашают, то считается дурным тоном приходить одному. Из-за этого у меня изначально были определённые проблемы: друзья мужа не понимали, почему я не прихожу вместе с ним на некоторые мероприятия.

В Париже жизнь кипит, а как можно охарактеризовать французов, живущих в этом ритме?

Мне кажется, что любые стереотипы и общие суждения о нации в целом не всегда применимы ко всем представителям и иногда мешают общению с конкретным человеком. Но если всё-таки говорить о французах в общем, то, на мой взгляд, их характерная черта — это стремление наслаждаться жизнью во всех её проявлениях. Если это еда, то она должна быть красиво оформлена на тарелке и обладать богатым вкусом.

Хотя, опять же: я говорю это, но вы даже не представляете себе, сколько французов прямо сейчас едят картофель фри в «Макдоналдсе» по соседству.

И где она, эта французская утончённость, стремление получать удовольствие от еды? Но всё же пристрастие к высокой кухне — это общая культурная тенденция, которая существует уже много столетий.

Ещё одно важное отличие французов от русских — их лёгкость. Они достаточно легко и прагматично относятся к жизни. Наслаждаются жизнью, не изводят себя слишком сильными и глубокими переживаниями — они их просто стараются не впускать в себя и, так сказать, обходить стороной. А вот наша русская черта — это, наоборот, очень эмоционально всё переживать: мы любим пострадать по любому поводу, будь там любовь или что-то ещё.

Если вспомнить произведения нашей русской классической литературы, то персонажи почти всегда страдают, у них обязательно что-то не складывается в жизни: либо в любви, либо в карьере, либо просто в их мироощущении. У французов это несколько иначе: они здесь и сейчас, если что-то нехорошее случилось, переживают это и двигаются дальше в поисках новых, более приятных моментов.

От какого блюда русской кухни французы получают удовольствие?

Парадоксально, но французы обожают русскую кухню.

Блюдо, которое имеет здесь безумный успех и сметается на всех застольях буквально за 15 минут — это наша селёдка под шубой.

Для французов это — изысканный деликатес.



С 1970-х годов сельдь под шубой стала традиционным блюдом праздничного стола в СССР

Помню, как даже один раз готовила это блюдо на дегустацию розовых вин у известного во Франции специалиста, автора винных гидов — госпожи Изабель Форе. Все гости были в восторге.

У меня нет времени готовить. Кроме того, этажом выше живёт итальянская свекровь, да и мой муж готовит гораздо лучше меня, поэтому мне этим заниматься особо не приходится. Не знаю, к сожалению это или к счастью. Если мне не нравятся какие-то хлопоты по дому, то я позволяю себе заниматься ими как можно реже или делегирую их.

Вот оно, отличие французских женщин от русских.

Русская женщина, как говорится, и в избу войдёт, и коня остановит. Француженка тоже, в принципе, может это сделать, но она постоянно задаёт себе вопрос: «Ну, зайду я в избу и остановлю скакуна, а зачем мне это нужно?» Не могу пока сказать про себя, что за эти четыре года уже полностью «офранцузилась», но, по крайней мере, поняла, что женщина прежде всего должна оставаться женщиной: ухоженной, красивой, одетой со вкусом. Французская женщина очень уважает себя, поэтому для неё важнее всего не обеспечить, чтобы дома у неё одна салфетка аккуратно лежала к другой и был приготовлен обед из трёх блюд, а чтобы она хорошо выглядела и хорошо себя чувствовала.

И когда французская женщина чувствует себя хорошо?

Для французской женщины является совершенно естественным сочетать в себе одновременно нескольких ролей: мать, жена, любовница. Гармоничным считается именно совмещение всех этих ролей. Также французская женщина, как правило, стремится к тому, чтобы иметь профессию, быть специалистом в какой-то области. Это ещё одна роль. В России, к сожалению, часто есть перекос: если женщина становится матерью, то посвящает всю себя ребёнку, его воспитанию, а отношения с мужчиной отходят на второй план, ради детей она даже может пожертвовать своей карьерой. А во Франции в большинстве случаев другой подход: необходимо успевать всё. Настоящая женщина легко идёт по жизни и легко всё успевает.

Ухаживания французов и рыцарские романы

Вы совмещаете несколько ролей, несмотря на то, что переехали в другую страну, смогли реализоваться в профессиональном плане?

Думаю, что мне сильно повезло в том, как развивается моя карьера во Франции. Такой востребованности не было бы в России. Здесь же я оказалась как раз в таком регионе, где постоянно проходят международные конгрессы и другие мероприятия, поэтому востребованы переводчики и французского, и английского. А в сочетании с русским это — «беспроигрышная комбинация».

Чаще всего это устные переводы или письменные тоже бывают?

В последнее время у меня больше устных переводов, но иногда бывают большие заказы на письменные. Например, перевод для сайтов или журналов. Мне очень нравятся коммерческие переводы с литературным уклоном: рекламные буклеты — описание косметической продукции, модных коллекций; в общем, что-то женское.

Интересна сентиментальная переписка. Французы — очень романтичные люди: при том, что сейчас есть интернет и можно отправить письмо простым нажатием клавиши, они любят отправлять послания именно по почте, в настоящем конверте. Особенно в романтический период развития отношений. У меня есть несколько клиентов-французов, которые ухаживают за русскими дамами и отправляют им письма.

Поскольку они не говорят по-русски, я, соблюдая полную конфиденциальность, перевожу.

Как в рыцарских романах.



Роман о Тристане и Изольде в изложении Беруля и Томаса стал главным плодом творения в бретонском цикле развития рыцарского романа

Это для меня приятный вид деятельности, потому что отчасти эта ситуация напоминает мою собственную историю, когда я переписывалась с будущим мужем. К тому же всегда приятно доставлять радость людям, содействовать тому, чтобы красивая история любви продолжалась и развивалась.

Вы переводили художественные тексты просто так, для себя?

Иногда да, для себя. Например, я часто посещаю книжные ярмарки, знакомлюсь с современными французскими авторами, чей стиль мне нравится. Иногда пишу для своего сайта статьи о них и делаю перевод некоторых отрывков из произведений. А несколько лет назад я полностью перевела роман о парфюмерии одного писателя из Ниццы. Предлагала этот перевод нескольким издательствам в России, но они не захотели его принять — посчитали этот проект неинтересеным с коммерческой точки зрения. Это оказался перевод в ящик.

В настоящий момент я занимаюсь проектом перевода сайта о винах и виноделии. Надеюсь, что через какое-то время можно будет из этих статей сделать небольшой винный гид на русском, и тогда это будет уже настоящий, опубликованный перевод, а не просто для себя.

Это тоже, можно сказать, художественный перевод, потому что у французов есть отдельный словарь, чтобы описать вино.

Если мы чаще всего можем сказать только, что вино хорошее или плохое, то у французов для описания, например, молодого вина будет более десяти различных слов. Вино играет, искрится, бодрит и так далее. Считается элементом хорошего тона то, что ты можешь грамотно описать, употребить и оценить хорошее вино. А ещё есть запретные сочетания вин и продуктов. То есть во Франции вино и всё, что с ним связано, в том числе и тексты о вине, — это целое искусство.

Любовь к русскому акценту

Французы уже не так агрессивно относятся к диалогам на английском языке, верно?

Да, верно: там, где много туристов, продавцы в магазинах и официанты, как правило, говорят по-английски. При этом всё равно французы предпочитают, чтобы к ним обращались на их родном языке. Это важный момент для установления контакта: они ценят именно коммуникативное усилие, сам интерес к языку. И любят русский акцент, находят его весьма привлекательным.

Говорите ли вы с мужем на русском языке?

Мой муж не знает русского языка, о чём глубоко сожалеет. Постоянно меня просит, чтобы я давала ему уроки русского языка, но у нас обоих достаточно интенсивный график, времени не хватает. У нас маленький ребёнок, и я хочу, чтобы он свободно владел русским языком. Поэтому, думаю, что мой муж начнёт учить русский вместе со своим сыном.

Русский язык становится всё более востребованным в мире — как в туризме и бизнесе, так и в культурном плане.

С сыном вы уже начинаете говорить на двух языках?

Со своим сыном я стараюсь общаться исключительно по-русски. Читаю книги, показываю мультфильмы, он слышит, как я общаюсь со своими родителями. Но при этом прекрасно понимаю, что поскольку он живёт во Франции, приоритетным языком для него всё равно будет французский. Я хочу, чтобы каждый год, начиная с четырёх-пяти лет, сын проводил в России хотя бы месяц у своих дедушек и бабушек.

Сейчас ему почти два года: он одинаково понимает и русский, и французский, но замечания приходится делать только по-французски. По-русски не понимает. Он, видимо, привык, что его критикуют исключительно по-французски. Не знаю, притворяется или нет, но факт остаётся фактом: делаешь замечание по-русски — отсутствующий вид, а по-французски — слушается.

Фотография из личного архива Элеоноры Лариной-Кааби

А вообще ситуация, когда русские дамы выходят замуж за французов и не говорят на своём родном языке с детьми, и те в результате не знают русского, весьма распространена. Ведь язык невозможно усвоить автоматически только потому, что твоя мама — русская. Нужна постоянная практика. Даже в случае если всё же есть постоянное общение на русском с мамой, но только с ней, этого не всегда достаточно, чтобы в совершенстве усвоить язык.

Иностранные жёны не востребованы

Часто женщины выходят замуж за иностранцев именно из-за сказки?

Да. Только сказка на самом деле часто оказывается не сказкой. Они выходят замуж за своих принцев, но не могут реализоваться как личности. Если у женщины есть изначальная установка, что ей достаточно иметь хорошего мужа, семью, детей и жить в стране с определённым уровнем благосостояния и культурным потенциалом, это одно. Но если женщина нуждается в самореализации, при переезде в другую страну у неё могут возникнуть серьёзные проблемы.

Многие русские женщины не выдерживают этого эмоционального прессинга нереализованности, разводятся с мужьями и уезжают обратно.

Пожалуй, моя профессия — одна из немногих, по-настоящему востребованных за рубежом. Квалификацию врача, менеджера, банковского сотрудника, юриста нужно подтверждать, проходить дополнительное обучение, начинать всё с нуля, искать своих клиентов, рынок сбыта своих услуг. Это долго и тяжело. Поэтому поиск работы часто представляет большие трудности для многих моих соотечественниц, которые оказываются во Франции, а если они к тому же не знают французского языка, тогда путь к самореализации может оказаться и вовсе длинным, а порой и почти невозможным, ведь выучить новый язык в 30-40 лет не так легко, как в детском или подростковом возрасте.

С какими ещё проблемами сталкиваются русские женщины, которые выходят замуж за французов?



Долгосрочная виза для супругов французских граждан приравнивается к виду на жительство

Сейчас к ним относятся с некоторым недоверием. Думаю, отчасти это из-за того, что в СМИ пишут и говорят только о проблемах между супругами. Например, известная история с актрисой Захаровой, которая не может отсудить дочь у своего мужа-француза. Когда происходит что-то неприятное, это сразу раздувается, об этом говорят. Есть масса счастливых историй, но о них почему-то упоминают гораздо реже. Между французскими мужчинами и русскими женщинами существует притяжение: они часто хорошо друг друга понимают и могут создать длительный и благополучный союз. Поэтому хотелось бы, чтобы о русско-французских браках говорили не только плохое.

В настоящий момент бытует мнение, что русские женщины готовы уехать из России любой ценой — сугубо меркантильный интерес: выходят замуж по расчёту и получают гражданство другой страны. Не спорю, есть такие ситуации. Но не только с русскими, с эмигрантками из других стран то же самое.

В начале моих отношений с мужем я с этим столкнулась. Многие его знакомые говорили:

«Будь осторожен: это русская — она зарегистрирует с тобой брак и уйдёт от тебя при первом удобном случае, а ты останешься с носом».

Прошло четыре года — а мы по-прежнему вместе. У моего мужа вначале были определённые опасения, он боялся, что я не смогу найти своё место во Франции и что наш брак закончится разводом именно по этой причине. Оказалось всё наоборот. Я даже думаю, если мне придётся вдруг по каким-то причинам вернуться в Россию, то я там не буду счастлива.

Что именно не нравится вам в России и в русских?

Мне не нравится манера общения, ценности большинства людей, живущих в современной России. Ничего с этим поделать не могу. Как я сказала в начале нашего интервью, я просто родилась не там, где должна была родиться. Россия, которой я восхищаюсь, — это Россия XIX века, дореволюционная.

Здесь, на юге Франции, отчасти я нашла ту Россию, которая была уничтожена в начале XX века.

Потому что после революции многие знаменитые русские эмигрировали на юг Франции. В культурном отношении многое было сделано на юге Франции именно русскими или благодаря им. Скоро, например, в Грасе будет открытие памятника нашему первому нобелевскому лауреату Ивану Бунину.

Эмигрант должен быть готовым к обмену

Вы затронули тему эмигрантов: это действительно большая проблема сейчас?

Да. Например, когда я еду на машине от Канн до города, где живу, мне по пути постоянно попадаются женщины с покрытой головой и так называемые халяльные магазины. На пути в 20 километров таких магазинов около пяти. Да, Франция исторически — страна, которая часто принимает политических беженцев, и те в свою очередь часто делают вклад во французскую культуру.

Но сейчас идёт поток эмигрантов, у которых нет намерения по-настоящему интегрироваться. Работать, уважать культуру, французский язык. Они просто хотят жить на всём готовом.

Это отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии самих французов, потому что эмигранты иногда получают более серьёзную финансовую поддержку, чем местные жители. Традиционно у эмигрантов гораздо больше детей, чем у французов, соответственно, на каждого ребёнка выдаётся пособие. Недавно имел место совершенно невероятный случай, когда один эмигрант в социальных службах зарегистрировал 80 или 90 детей. Специально, чтобы получать пособия. Пока социальные службы опомнились, он в течение трёх лет получал сумасшедшие деньги.

На ваше эмоциональное состояние эмигранты тоже влияют негативно?

Когда я жила в России, у меня был абсолютно мирный настрой в отношении всех людей, независимо от их происхождения и вероисповедания. В Саратове рядом есть и православный храм, и католический, и синагога, и мечеть. Представители всех религий и национальностей прекрасно живут бок о бок в течение столетий — проблем нет. Но сейчас мне иногда неприятно: например, когда я привожу своего сына к педиатру. Мне 32 года, у меня один ребёнок, я зарабатываю, мой муж тоже. И я вижу, как приходит женщина-эмигрантка, которая недавно приехала во Францию, у неё три ребёнка, и, скорее всего, она на этом не остановится.

У эмигрантов часто гораздо больше детей, чем у коренных французов, почти каждый год — прибавление в семье, и их вполне устраивает жизнь на детские пособия. У многих, к сожалению, нет стремления к большему. Я уважаю женщин, которые сами работают, чтобы прокормить своих детей.

Конечно, это личный выбор, сколько женщина хочет иметь детей — но следует делать какие-то усилия, чтобы их вырастить, а не ждать, что государство поможет.

923 евро составляет премия на рождение ребёнка во Франции. Ежемесячное пособие на одного ребёнка равно 184 евро

Основная проблема с эмиграцией на сегодняшний день такая: эмигранты часто получают от государства большую поддержку, чем сами французы, люди, которые работают и развивают экономику страны. Что касается эмигрантов, которые интегрируются, в том числе из Северной Африки, я к ним отношусь с большим уважением. Например, есть несколько выдающихся алжирских и марокканских писателей, которые создают свои произведения на французском языке — Ясмина Хадра, Фуад Ларуи.

Когда я приехала во Францию из России, то не стала везти из Тулы свой самовар, а старалась привыкнуть к тем правилам, которые здесь есть, несмотря на то, что некоторые мне не нравились и не нравятся. Я никогда не забываю, что Франция — страна, которая мне многое даёт, и тоже стараюсь по мере своих возможностей делать что-то для её процветания. Это обмен. Если эмигрант готов к обмену с той страной, которая его принимает, — замечательно.

А если он готов только брать, брать и брать, то вот тогда это становится проблемой.

Нелюбимые французские правила

И какие правила вам не нравится во Франции?

Французская бюрократия. Конечно, всякая бюрократия утомляет граждан. Здесь на любое действие нужно подготовить целый пакет документов. Поэтому у нас административными вопросами занимается мой муж. У меня иногда просто не хватает терпения, несмотря на второе юридическое образование.

Ещё мне не нравится то, что во Франции порой сложно понять, как к тебе человек реально относится: он может в лицо улыбаться, быть потрясающе вежливым и обходительным, а за спиной говорить неприглядные вещи. Мне кажется, русские люди в большинстве своём более искренние. Я достаточно прямолинейный человек, чем зачастую шокирую многих французов. У них не принято говорить некоторые вещи откровенно и в лоб. Но я ничего не могу с этим поделать.

Ещё мне во Франции не совсем нравится традиция целоваться при встрече.

Когда приходишь на вечеринку, где 20-30 человек, которых впервые видишь, надо со всеми перецеловаться.

Для меня это неприемлемо, я даже не со всеми своими друзьями целуюсь. Поэтому когда я первый раз вижу человека, обычно просто протягиваю руку для приветствия. Французов это часто удивляет. Но что поделаешь, видимо, я ещё не окончательно влилась во французскую среду.