Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отметил в Новосибирске 20-летний юбилей «Ленинградости» мощным и динамичным концертом, который прошёл при поддержке сотового оператора «Мегафон». Концерт собрал более десяти тысяч зрителей. Сергей Шнуров рассказал корреспонденту Сиб.фм о внесистемности России, скуке на избирательных участках и своей мифологии в отношении жителей Сибири.

В мае в Новосибирске прошла Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» — так ли уж запрещена? Как, на ваш взгляд, вообще сейчас обстоят дела с публичной цензурой?

Я думаю, что цензуры, конечно же, нет. Есть некое общественное представление, что если не произносить слово «******» (кранты — прим. Сиб.фм), то ******* (невыносимо плохой ситуации — прим. Сиб.фм) не будет. Это причинно-следственные связи напутаны. Не борются у нас с ярко выраженным ******** (безобразием — прим. Сиб.фм) на дорогах, в отвратительных больницах, в гнилых полах, а борются со словом.

Когда ваша группа только вышла на сцену, цензура явно была жёстче. Как вы добивались места под солнцем?

Всегда по-разному. Нас не разрешали. Но и не запрещали — так, чтобы окончательно и бесповоротно. Как Гумилёва, мужа Ахматовой, которого расстреляли в 1921 году.

Сейчас с этим проще?

— Видите — не расстреливают. Нормально всё!



Пункт 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации запрещает цензуру

Сергей, поскольку у вас философское образование, не могу не спросить: какая, по-вашему, философская концепция подходит под описание реального времени в нашей стране?

Понимаете, философия претендует на некую тотальность и всеобъемлющесть, которая не зависит от времени, страны и иных меняющихся составляющих. И вообще Россия — не философская страна. Заметьте, что наш вклад в мировую философию настолько незначителен и смешон, что философствовать в России как-то неуместно. Самая философская вещь, которая написана, — это «Левша» Лескова. Она даже скорее социологическая, наверное. Может быть, антропософская.

В принципе, если вы прочитали «Левшу», вам про Россию должно быть всё понятно.

А что понятно вам?

Мне понятно, что это дико сложное произведение, хотя оно перекочевало уже в детскую литературу. Там ирония, насмешка перемешаны с настоящими чувствами восхищения, восторга и отторжения одновременно. Это сложная вещь. Всем рекомендую перечитать в уже зрелом возрасте.

Если бы был выбор, в какой стране жить, вы бы выбрали Россию?

Один из великих, на мой взгляд, русских философов Хомяков, он же почвенник, сказал в своё время о том, что родину и религию не выбирают. Эта фраза мне близка.

В последнее время в России, особенно в Новосибирске, часто стали проходить митинги и пикеты: как вы думаете, можно ли с их помощью добиться чего-то от власти?

Вся история России говорит о том, что с помощью митингов в 1917 году случилась Февральская революция: переворот власти, смена доктрины, монархизм в противовес Учредительному собранию.

А выходить ради того, чтобы жить лучше, — мне кажется, это смешно. То же самое — устраивать пикеты по поводу того, что у нас идёт дождь.

Давайте, ***** (наконец — прим. Сиб.фм), выйдем и скажем: «Нет дождю, *****! (совсем — прим. Сиб.фм)». И что, он прекратится? Можно сколько угодно, ***** (вообще-то — прим. Сиб.фм), орать.



Навальный играет чёрными: что сибирские политологи думают о митингах и реакции власти

Что должно случиться, чтобы Сергей Шнуров вышел на митинг?

Если б мне было 18 лет, я бы вышел на митинг. Ну, потому что 18 лет. А что ещё, ***** (в конце концов — прим. Сиб.фм), делать? Ну, вот ты сидишь дома, ***** (совсем один — прим. Сиб.фм): родители, ***** (совокупность незначительных чудес — прим. Сиб.фм) какая-то. У них до сих пор висят в шкафу какие-то штаны-клёши, а ты уже в узких джинсах, ***** (так-то — прим. Сиб.фм). ***** (для чего — прим. Сиб.фм) тебе это надо? Сломаем этот мир. Мне нужны мои 18 лет, тогда я пойду на митинг. Но мне 44, мне на митинге делать не *** (категорически нечего — прим. Сиб.фм). Старые протестующие, ***** (например — прим. Сиб.фм). Против чего они протестуют? Только против собственной смерти они могут протестовать: «Дайте, ***** (что ли — прим. Сиб.фм), мне ещё пожить!»

В 2018 году выборы президента России. Вы пойдёте на избирательный участок?

Не-не-не: я был там один раз, мне не понравилось. Там, ***** (я вам скажу — прим. Сиб.фм), дико скучно. Во-первых, приходишь, а средний возраст тёлок, посещающих подобные мероприятия, где-то 56. ***** (Увы — прим. Сиб.фм), не моё. Во-вторых, отвратительное пойло. Этот клуб не для меня.

И курить ещё нельзя.

На избирательном участке?

Да там вообще ничего нельзя! Я не понимаю, зачем туда люди ходят. Там банально неинтересно.

Как вы думаете, у Навального есть шансы стать президентом России?

Шансы стать президентом России есть абсолютно у всех, даже у вас.

Вы знакомы с Навальным, как к нему относитесь?

Я его видел два раза. И он мне постоянно припоминает, что как-то я его сравнил с ментом. Ну, если станет президентом, то обязательно мне припомнит это — конечно, мне ***** (несдобровать — прим. Сиб.фм). К Навальному какое отношение? Разное.

Я его не понимаю пока. Фактически он говорит: давайте оставим всё как есть, только сделаем всех честными.

Вот я не понимаю этого механизма. С какого *** (по какой причине — прим. Сиб.фм) я раз — и стал честным? Стал Навальный президентом, а я был такой наглец ******** (недобросовестный — прим. Сиб.фм), а потом раз — и вдруг честный. Где, ***** (как говорится — прим. Сиб.фм), его волшебная палочка? Куда он денет всех нечестных? Половина страны, ***** (стоит заметить — прим. Сиб.фм), нечестных. Куда их? Не знаю.

Навальный, как известно, — оппозиционер. А вы себя считаете оппозиционером, который идёт против системы?

Нет никакой системы.

Наша страна прекрасна тем, что она внесистемная сама по себе. Она очень живая. Дышит.

Она всё время удивляет.



Удивление — самая кратковременная из всех эмоций

***** (Поразительно — прим. Сиб.фм), Навальный ещё три года назад, как называл его Севыч (участник группы «Ленинград» — прим. Сиб.фм), — «говно из „Твиттера“», а сейчас это уже большая политическая фигура. Удивительная страна — сказочный лес. Здесь может быть всё. И те, кто этого не понимает, начинают ругать Россию: вот у нас здесь всё несистемно, никаких правил нет. Да, нет правил! Это и удивляет. У тебя жизнь одна, ты можешь всю жизнь, ***** (получается — прим. Сиб.фм), удивляться. Даже, включив телевизор, можешь ****** (с ума сойти — прим. Сиб.фм) от удивления.

Бунтарём себя можете назвать?

Бунтарь — это кто такой? Пугачёв. Понимаете, бунтарь у нас обычно самозванец — тот, который ходит и говорит: «Я, ***** (на самом деле — прим. Сиб.фм), неубиенный царь ваш Пётр III. Пошли за мной. Товарищи староверы, собирайте свои манатки и пошли, ***** (все вместе — прим. Сиб.фм), ******* (бесконтрольно травмировать — прим. Сиб.фм) всех».

Я не бунтарь. Я не провозглашаю себя мессией.

Никакого бунтарства нет. Нет этого войска с одной пушкой. Но в принципе, конечно, потенция такая у меня есть. Хотел бы стать таким, Емелькой, ***** (что ли — прим. Сиб.фм), побегать.

А в творчестве?

Это интеллектуальные забавы.

Вообще в искусстве, если ты не бунтарь, то ***** (зачем — прим. Сиб.фм) тогда пришёл?

Ты явился делать старое? Так оно уже было. Если же ты пришёл делать что-то новое, а новое — это всегда противостояние старому, то ты раздвигаешь границы. Любой художник раздвигает границы старого.

Сергей, вопрос к вам как к коренному ленинградцу и прогрессирующему питерцу: чем, на ваш взгляд, жители Сибири отличаются от жителей Питера?

Мне кажется, что в Сибири люди меньше врут. У меня такое представление. Такая моя мифология.