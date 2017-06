PR-менеджер из Новосибирска Анастасия Шнитова вышла замуж за итальянца и перебралась жить во Франкфурт-на-Майне. Корреспонденту Сиб.фм она рассказала о том, чем немецкие мамы отличаются от российских, как в Германии устроена детская медицин и почему спрос на садики превышает предложение.

Расскажи, как и почему ты оказалась в Германии. Где живёшь и чем занимаешься?

В Германию я попала через Италию, а в Италию — через замужество. В общем, оглянуться не успела, а мы уже пакуем вещи и переезжаем из прекрасного солнечного Рима в деловой серый, хоть и очень удобный для жизни, Франкфурт, где муж получил работу.

Такая подстава.

Поначалу было трудно. Немецкий нулевой, представления о немецкой жизни — примерно такие же. Я и предположить не могла, что когда-нибудь окажусь в Германии.

В первый год во Франкфурте активно ходила на языковые курсы, сдала экзамен на знание языка, немного преподавала русский как иностранный и собиралась искать постоянную работу.

И тут узнала, что жду ребёнка. По степени неожиданности это было даже круче переезда в Германию.

250 тысяч человек эмигрировали в Германию за 2016 год

Я всегда думала, что к вопросу рождения детей надо подходить максимально ответственно, была уверена, что у меня это будет абсолютно запланированно, что сначала я обойду всех врачей, сдам все анализы, выберу самый подходящий период и тому подобное. И тут такой сюрприз. Но сюрприз, надо сказать, оказался самым лучшим в нашей жизни. В общем, сейчас моему сыну Саше уже 10 месяцев, а моя основная деятельность — это постоянный поиск баланса между осознанным и чрезмерно спонтанным родительством.

Насколько лояльно немецкое общество относится к детям? В России я часто вижу, что вдалеке чуть заплакал ребёнок, и на его родителей сразу же обрушиваются косые взгляды. А как с этим в Германии?

Уровень общественной дружелюбности, не хочу употреблять синоним «толерантность», потому что российские СМИ превратили его чуть ли не в ругательство, здесь в принципе выше, поэтому было бы странно, если бы это не касалось и детей.

Не потому, что европейцы так сильно любят детский плач, а потому, что понимают, что ребёнок — маленький член общества, который пока только осваивает социальные навыки.

Ему нужна в этом помощь, понимание и поддержка. А лучшая помощь в данном случае — своим собственным примером, потому что невозможно никого успокоить, нервно крича: «А ну-ка, перестань плакать!» или бросая многозначительные осуждающие взгляды. Поэтому keep calm and carry on.

Помню, однажды возвращалась с занятий по немецкому в компании своих однокурсников — голландца и итальянки. Все втроём примерно одного возраста, и все на тот момент бездетные. И вот мы видим: посреди улицы стоит мальчик лет трёх и надрывно, практически истерично плачет, а рядом мама уже на грани отчаяния пытается его обнять, как-то словами успокоить. Мы втроём переглянулись, понимающе поулыбались, а голландец говорит: «Мне всегда в таких случаях жалко родителей. Ну как успокоить ребёнка в таком состоянии?»

А однажды мы летели уже семьёй все втроём из Рима во Франкфурт. Вообще-то мы довольно часто ездим, и обычно всё проходит гладко, но в тот раз мы выбрали неудачное время рейса, вклинившись в Сашин режим сна. Это было очень-очень плохое решение. Ребёнок был безутешен. Не помогали ни песенки, ни игрушки, ни даже магическая аббревиатура ГВ и всё, что под ней скрывается. До сих пор с ужасом вспоминаю тот перелёт: с одной стороны, чувство вины перед ребёнком, с другой — стыда перед пассажирами, которые, кстати, нам всячески старались помочь, отвлечь Сашу от грустных мыслей. Когда я в очередной раз стала извиняться перед нашей попутчицей-немкой, она сказала:

«Да что вы! Перестаньте! У меня своих трое, неужели я не понимаю?»



Самое большое количество детей у одной матери в мире зарегистрировано в России: русская крестьянка родила 69 детей за 27 раз

Вообще, люди здесь очень внимательны к родителям с маленькими детьми. Мне очень часто на улицах предлагают помощь, например занести коляску, если где-то вдруг встречаются две ступеньки без пандуса, открывают дверь. Малышам все улыбаются, пока стоишь в очереди, обязательно кто-нибудь помашет Саше рукой, скажет: «Привет». Мне кажется, дети здесь с самого раннего возраста чувствуют, что к ним внимательно относятся, им рады.

В России быть мамой непросто: тут и дома без лифтов, и тяжело спускать коляску. И в садик встань сразу после рождения ребёнка, чтобы он пошёл туда в три года. И в школу не факт, что попадёшь у дома. А какие бытовые мамские проблемы есть в Германии? Или всё абсолютно комфортно?

Франкфурт уже не первый год входит в первую десятку мирового рейтинга городов, наиболее комфортных для проживания. И с точки зрения меня как новообращённой мамы — абсолютно заслуженно. Не просто так здесь сейчас настоящий бэби-бум. Но всё же есть и проблемы. О получении места в садике нужно побеспокоиться заранее. Для этого надо зарегистрироваться на специальном городском детсадиковом сайте, выбрать несколько наиболее подходящих тебе вариантов и ждать ответа.

Выбор большой: билингвальные детские сады: англо-немецкие, русско-, французско-, испано-немецкие, вальдорфские школы, школы Монтессори. Но спрос всё равно превышает предложение, поэтому ответа порой приходится ждать долго.

Мы встали в очередь на садик, когда я была на втором триместре беременности, и поставили предполагаемую дату отдачи ребёнка — девять месяцев, в апреле 2017 года.

Но тут, как говорится, «Я был очень строгим родителем, а потом у меня появились дети».

Когда родился Саша, я поняла, что, скорее всего, буду не готова отдать его в садик в девять месяцев, поэтому мы сдвинули срок на сентябрь 2017 года, когда ему будет год и два. Постепенно эта дата приближается, и меня это немножечко пугает. Как бы я и дальше не начала сдвигать время. Но пока что мы планируем отдать Сашу, причём делать это постепенно на два-три часа в день, чтобы мягко адаптировать. Очень удобно, что в немецких садиках три временных отрезка, после которых ты можешь забрать ребёнка, а не сразу уводить его на полный день.

Из минусов — короткий декретный отпуск: многие мамы возвращаются на работу после трёх месяцев.

Когда я рассказываю, что в России мамы сидят с детьми до трёхлетнего возраста, мне не верят.

275 дошкольных образовательных учреждений насчитывается в Новосибирске на конец 2016 года

Те, у кого ожидание места в садике затянулось, а время выходить на работу уже пришло, обычно обращаются к услугам Tagesmutter. Дословно это можно перевести как «Дневная мать». Это что-то вроде няни, которая в течение дня занимается, готовит, гуляет с несколькими детьми. У неё, как правило, есть свой ребёнок и обязательно специальное образование в сфере воспитания детей. Но я не знаю, насколько сильно это распространено на самом деле.

Как проходят ведение беременности и роды в Германии? Это платные или бесплатные услуги?

Если отвечать коротко, то прекрасно. Беременность в Германии — это абсолютно точно не болезнь, а одно из естественных состояний с очень широкой вилкой нормы.

Запор — нормально, это же беременность! Понос — а что вы хотели, вы же беременны! Голова болит — и такое бывает в беременность!

Лишних вмешательств тут стараются избегать и чуть ли не на любую жалобу выписывают магнезию, а без рецепта в немецкой аптеке разве что крем от морщин продадут.

Лично меня такой лёгкий подход устраивает, а вот ипохондрикам приходится, наверное, тяжеловато. О многих «страшных и опасных» спутниках беременности я узнавала исключительно с русскоязычных сайтов и форумов по этой теме. Например, в Германии нет такого диагноза «гипертонус матки», потому что матка — это мышца, а для мышцы нормально иногда сокращаться, и уж тем более из-за этого не кладут в больницу на сохранение.

К слову, и самого сохранения здесь нет, по крайней мере, до 12-й недели беременности. Если первый триместр протекает тяжело, вам могут посоветовать постельный режим и не волноваться. Магнезию, опять же. Положат в больницу и начнут давать что-то медикаментозное только в том случае, если есть реальная угроза жизни и здоровью матери.

Кроме, собственно, медицины, во Франкфурте есть куча спортивных курсов для беременных, вроде йоги, пилатеса, дыхательной гимнастики. Многие женщины в положении продолжают ходить в тренажёрный зал. Я и сама занималась в тренажёрке до 39-й недели, моя врач была только за. Есть и информационные курсы подготовки к родам для пар, курсы по уходу за младенцем, курсы первой помощи, детского массажа.

Во всех клиниках, где есть родильные отделения, проводятся информационные вечера. На них можно познакомиться с персоналом, увидеть родильные залы, послеродовые палаты.



Протоколы повивальных мудрецов: интервью с заведующим роддомом Новосибирского областного перинатального центра Дмитрием Хоптяном

Мне больше всего запомнился информационный вечер в университетской клинике Франкфурта, где профессор Франк Лоувен целых три часа без перерыва вещал о физиологии беременности и родов. Никогда бы не подумала, что лекция о физиологии родов, да ещё и на немецком, может быть такой интересной, познавательной и смешной. Слушатели даже в туалет старались не выходить, чтобы что-то не пропустить, а кто был на восьмом месяце беременности, тот может себе представить, каково это — три часа не ходить в туалет.

После посещения таких информационных вечеров гораздо проще выбрать для себя клинику, где рожать. Можно заранее записаться на роды. Это ни к чему не обязывает, вполне можно передумать и, когда начнутся роды, поехать в какую-нибудь другую больницу.

После родов домой приходит акушерка, которая помогает новоиспечённым родителям с уходом за ребёнком.

Показывает, как ухаживать за пупочной раной, как купать, как наладить грудное вскармливание, взвешивает младенца.

Для меня эта помощь была очень важна, так как мы во Франкфурте одни, а родительского опыта у нас не было.

Что касается оплаты медицинских услуг, то здесь всё зависит от типа медицинской страховки. Есть обязательный набор услуг по ведению беременности и родов, который оплачивают и частные страховщики, и больничные кассы. В него, например, входят и послеродовые визиты акушерки. У меня частная страховка, которая покрывала и многие дополнительные процедуры, например, акупунктуру и массаж от болей в спине. А вот за пребывание мужа в семейной послеродовой палате мы платили из собственного кармана: страховка позволяла мне одноместную палату, которая парадоксальным образом стоила дороже семейной, но мы предпочли провести первые дни после рождения сына все втроём.

А как обстоит дело с детской медициной?

Обычно ребёнок состоит на учёте в одном из так называемых праксисов — это небольшое помещение, где педиатр ведёт частную практику. Мы начали подыскивать детского врача за несколько недель до родов. Кто-то делает это по принципу «лишь бы врач говорил по-английски/итальянски/турецки». Кто-то читает отзывы на очень популярном немецком сайте jameda, где пользователи пишут отзывы и оценивают работу врачей и медучреждений. Мы же пошли по принципу близости к дому, чтобы в случае болезни не приходилось ехать на другой конец города.

Все обязательные обследования проводит выбранный педиатр. Всего обязательных обследований девять, и они расписаны до 64-го месяца. Никаких дополнительных походов к детским неврологам, окулистам, массажистам и ещё бог знает кому без специальной надобности нет.

Сам же педиатр ставит и прививки. Рабочий день педиатра по времени очень похож на день офисного работника: с 8 до 17 с перерывом на обед. Плюс по средам во Франкфурте педиатры частных практик не работают. Если что-то случилось, нужно обращаться за помощью в детскую больницу.

К слову, если у ребёнка температура, скорая помощь здесь за ним не приедет, потому что экстренным случаем это не считается.

15 раз переиздавалась книга Комаровского «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников»

В целом местный подход к лечению очень напоминает мне тот, что исповедует доктор Комаровский.

В России общество раскололось: половина орёт: «Без прививок мы все умрём». Вторая половина орёт: «Мы все умрём от прививок». Половина мам боится пропустить прививку, вторая категорически против, а врачам пофиг. Как немецкие мамы относятся к прививкам?

Насколько я могла заметить, это какой-то глобальный тренд. В той же Италии, где мы часто бываем, тоже сильно движение антипрививочников. Есть они, конечно, и в Германии. Но вообще немцы жуткие перестраховщики: каких только видов страхования имущества тут нет! Что уж говорить о минимизации рисков для жизни и здоровья.

Одна наша приятельница-немка перед туристической поездкой в Японию сделала прививку от какой-то редкой болезни, которой есть небольшая вероятность заразиться в той части света. Хотя казалось бы, Япония! Не в Нигерию же какую-нибудь ты едешь.

Когда я в первый раз пришла к своему гинекологу с подозрением на беременность, меня сразу же проверили на кучу болезней, и выяснилось, что у меня нет антител к кори.

Врач была почти в шоке: как же так, почему я не привита?

Всю беременность на каждом приёме она мне напоминала, что как только закончу кормить грудью, обязательно должна сделать прививку.

Ну а внимание врачей к детским прививкам ещё выше. Конечно, насильно никого прививать не будут, но очень настоятельно рекомендовать — да. Преподавательница на нашем курсе подготовке к родам, у которой, к слову, собственных детей четверо, на вопрос о прививках ответила, что непривитым детям могут отказать в приёме в детский сад. Конечно, в этом случае открыто о причине не скажут, а найдут какое-нибудь формальное объяснение.

Некоторые объясняют нынешнее повышенное внимание к прививкам тем, что в страну прибыл большой приток мигрантов и беженцев, многие из которых не привиты, отсюда вспышки болезней, про которые немцы и думать забыли.

Чем отличаются русские мамы от немецких? Обсуждают ли так же открыто на весь интернет грудное вскармливание?

Не знаю, обсуждают ли в немецких интернетах открыто грудное вскармливание, но в реальной жизни кормят грудью довольно открыто.

Немцы и в общественные сауны все вместе семьями голыми ходят, было бы странно, если бы их вдруг засмущало кормление младенца.

Я, конечно, в этом плане не объективна, потому что частенько бываю во всяких детско-мамских местах, где вероятность стать свидетелем кормления изначально довольно высока. Как я уже говорила, немецкое общество толерантно к детям.

На всех курсах подготовки к родам, в родильных отделениях больниц будущую маму мягко подталкивают к ГВ, рассказывают о его преимуществах. В больницах проводят еженедельные встречи Still Café — это специальные, скажем так, группы поддержки, где акушерки или консультанты по ГВ помогают наладить процесс, а мамы могут пообщаться и не так сильно страдать от социальной изоляции.



Видеозапись передачи доктора Комаровского «Грудное вскармливание»

Случаются, правда, и здесь казусы. В прошлом году в немецкой прессе освещали случай, когда одну молодую маму попросили уйти из кафе из-за того, что она кормила грудью. Она в ответ написала заявление в полицию. Разгорелась дискуссия. Депутат одной из партий предлагал ввести закон, запрещающий дискриминацию матерей. Другой говорил, что не надо множить сущности и что этот случай вполне подпадает под закон о равных правах. Но не знаю, чем кончилось дело, у меня как раз начались первые месяцы материнства.

У немецких мам больше времени на себя, чем у российских?

Я уверена, что у франкфуртских мам гораздо больше времени на себя, чем у российских просто даже потому, что сам город дружелюбен к жителям на уровне инфраструктуры: хорошо работающая система городского транспорта, велодорожки, чистые ровные дороги с пандусами. Само по себе это уже экономит кучу времени. Ну и климат здесь, конечно, гуманнее. Когда я, вспоминая наши зимы, думаю о том, сколько слоёв одежды за эти месяцы я не наложила на Сашу, сразу пытаюсь перевести это в сэкономленные на одевании часы. Так что даже просто более благоприятный климат — это больше времени для себя самой, и из-за этого я ещё больше восхищаюсь своими новосибирскими подругами-мамами.

Они же просто какие-то люди со сверхспособностями!

Чему немецким мамам стоит поучиться у русских? А русским у немецких?

Я не очень люблю давать советы: «Сделайте так, сделайте сяк». Что касается родительства, то каждая мама желает лучшего своему ребёнку. Поэтому каких-то прямо универсальных советов, наверное, быть не может. Плюс у каждой семьи своя ситуация — социальная, экономическая. И, прямо скажем, у немецких мам возможностей больше.

Например, в Германии запросто можно увидеть босоногих детей, которые радостно валяются в грязи, песке на игровой площадке.



В 1994 году было основано международное общество «барефутеров» — любителей ходить босиком

В России же такие понятия, как «дети» и «грязь», несовместимы. И я не могу сказать им: «Мамы, забейте на внешний вид ребёнка», пускай валяется в грязи, потому что ребёнку это нужно. Просто потому, что детская площадка в России и Германии — это две большие разницы. В России собачники могут запросто выгуливать на них своих питомцев и даже не убрать. Я бы сама сто раз подумала, прежде чем разрешать своему ребёнку валяться в грязи на детской площадке.

Что мне нравится в немецких мамах — это их информированность, желание получить какие-то практические знания по уходу за ребёнком. А также их более простой подход к воспитанию. Например, ребёнок может одеться сам. Если девочке хочется прийти в будний день на площадку в праздничном карнавальном платье из диснеевского мультика «Холодное сердце» — пожалуйста, и не важно, что сегодня не карнавал, не важно, что она изваляется в песке и так далее.

Почему нет? Ребёнку захотелось. Он сам может как угодно одеться.

Здесь вообще нет чрезмерного внимания к внешним атрибутам, к тому же цветокодированию одежды. Тёмно-синий могут носить девочки, также можно встретить и мальчишку в ярко-розовой футболке. Цветокодирования детей как такового нет. И мне кажется, это правильно.

А как в немецких семьях строится воспитание ребёнка? У нас сразу же бабушки кидаются в бой. Как там ведут себя старшие поколения с внуками? Какое участие принимают в развитии? Им можно сбагрить ребёнка на все лето?

Русские бабушки тут же бросаются в бой, да, в этом есть как плюсы, так и минусы. Мир так сильно изменился за последние 30 лет: появилась мобильная связь, интернет, запустили марсоход «Кьюриосити». И такое ощущение, что только в педиатрии и воспитании детей ничего не поменялось. Потому что часто наши родители-бабушки исповедуют какие-то старые принципы, которые уже давно не актуальны, а часто и вредны. Вроде допаивания водичкой и кормления ребёнка по часам. Это часто наносит вред. И ведь у наших бабушек очень авторитарная позиция:

«Мы так делали, и ничего. Раньше все так делали, и всё было правильно».

Но, на мой взгляд, информацию тоже надо обновлять, и сейчас её гораздо больше, получить её легче.

И немецкие бабушки однозначно включены в процесс воспитания внуков гораздо меньше их российских «коллег». Может быть, как раз потому, что в Германии многие вещи более доступны. У немецких родителей нет такой огромной потребности в помощи, как у российских.

Отцы вовлечены в процесс воспитания ребёнка?

Немецкие папы отрабатывают своё звание на всю катушку — полностью вовлечены в процесс, начиная прямо с курсов подготовки к родам. Кстати, во всех больницах, где мы были, на информационных вечерах рекомендовали присутствие партнёра на родах. Мы для себя тоже выбрали этот вариант. Заранее договаривались, что в случае экстренного кесарева сечения мой супруг расстегнёт рубашку и возьмёт ребёнка на руки, чтобы обеспечить ему рекомендованный врачами контакт кожа к коже.

Франкфуртские папы носят младенцев в слингах и эрго-рюкзаках. На курсе плавания для младенцев, куда мы ходим, из восьми пар «ребёнок-родитель» пятеро — с папами, пока мамы носятся вокруг бассейна и фиксируют процесс на все возможные устройства. Пап с детьми я часто вижу на детских площадках, у врачей, причём не в качестве безучастного сопровождающего жены. Очень люблю подслушивать в магазинах, как немецкие папы отвечают на бесконечные «почему?» маленьких детей — так обстоятельно и спокойно. В общем, я фанат немецких пап и нашего итальянского.