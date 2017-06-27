Однажды я вернусь в Россию

Татьяна Мешкова путешествует автостопом два года и семь месяцев. За это время она проехала двенадцать стран: Россию, Беларусь, Украину, Китай, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Австралию и сейчас находится в Южной Корее. Корреспонденту Сиб.фм Татьяна по скайпу рассказала о том, как путешествовать автостопом по миру, зарабатывать в поездках и что нового узнаёшь о людях.

Чем ты занималась в Новосибирске и почему решила отправиться в путешествие?

В Новосибирске я получила образование специалиста по связям с общественностью, но отработав полгода, поняла, что мне в этом городе тесно. Стала грезить о давней мечте — переезде в Санкт-Петербург, что и осуществила уже в 2011 году. Там прожила три года, но мысль о путешествиях никогда не отпускала меня. Это была моя страсть, и иногда я ездила на поездах в Украину и по России. И те эмоции, которые я получала, были незабываемы.

В мае 2014 года мне рассказали, что в начале июня под Москвой пройдёт слёт путешественников, и я решила, что если и ехать туда, то только автостопом. Нашла попутчицу в интернете, и мы поехали. На слёте были разные путешественники, бюджетные и не очень — и очень много автостопщиков, для которых это был уже привычный образ передвижения, причём не только между городами, но и между странами.

Тогда я дала себе обещание, что отправлюсь в путешествие по юго-восточной Азии. И, вернувшись в Санкт-Петербург, стала принимать у себя путешественников со слётов, предоставляла им жильё и еду. Мы вместе ездили по Ленинградской области. Позже поехали с другом в Крым, конечно же, автостопом.

И когда я вникла в этот образ жизни, приняла его возможности, то поняла, что границ не существует: всё возможно.

После этого во мне всё перевернулось, я была уверена, что автостопом можно доехать куда угодно, лишь бы дорога была. Поэтому в ноябре 2014 года, отказавшись от стабильной работы и привычного уклада жизни, собрала рюкзак и отправилась в путь со своим другом.

Но чем тебя привлекает такой способ передвижения?

Ох, вы не представляете, насколько различаются путешествия на самолётах, поездах, автобусах — и автостопом. Когда я путешествую автостопом, то становлюсь единым целым с местными, воспринимаю их совсем по-другому. Могу наблюдать за их жизнью и принимать в ней непосредственное участие, а не наблюдать из окна автобуса.

А когда я пользуюсь сервисом, то хочу или нет, но уже с оценкой ко всему подхожу: то не так, это не этак. Я же деньги заплатила, значит, должна получить качественную услугу.

А в автостопе нет ожиданий. Я не знаю, кого встречу на своём пути, и не знаю, что получу.

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Автостоп и девушка. Тебе не страшно? Бывали ситуации, когда приходилось убегать, отделываться от кого-то?

Сначала я путешествовала с партнёром, а с сентября 2016 года путешествую одна. Но ни тогда, ни сейчас не попадала в неприятные ситуации. Наверное, потому, что я хорошо чувствую людей, и пока что судьба не сводила меня с неприятными личностями. И я верю, что если ты сам хороший человек, у тебя нет плохих намерений, то и тебе на пути будут попадаться хорошие люди. Я не делаю людям ничего плохого, и они относятся ко мне соответственно.

Как ты планируешь, куда отправиться дальше?

Я не планирую маршрут. Буквально две недели назад была в Таиланде и могла оставаться там ещё две недели, но увидела билет в Корею по приятной цене и сразу же его взяла. И через два дня прилетела в Сеул. Хотя, казалось бы — за день до покупки у меня и мысли не было покидать Таиланд. Я не изучала, что посмотреть в Корее, куда поехать, зато билет уже был.

Сейчас я раздумываю, куда отправиться дальше. Есть четыре варианта: Япония, Северные Марианские острова и Филиппины. Или можно по классике — вернуться в Азию. Пока что не выбрала, что хочу. Всё, как всегда, решится в последний момент.

Когда приезжаешь в город, то всегда знаешь, где будешь ночевать? Или приезжаешь и только тогда начинаешь искать?

Из-за того, что я не планирую маршрут, то не всегда уверена, где буду ночевать. Иногда и вовсе не ищу. Например, в Таиланде очень легко получить ночлег в храме. Монахи, как правило, предоставляют либо помещение, либо место под палатку. Очень часто местные жители и те, кто подвозят, приглашают переночевать.

Я особо не беспокоюсь по этому поводу, потому что за 2,5 года ни разу не было момента, чтобы я не решила этот вопрос.

Часто использую каучсёрфинг, но он работает не так уж и быстро: там желательно оставить запрос хотя бы за три дня до того, как приедешь в город, хотя бывало, что получалось найти хоста и за пять минут. Это как повезёт.

Каучсёрфинг — это тоже безопасно?

Да, я выбираю хостов с отзывами и с опаской отношусь к новеньким на сайте. Если у человека нет отзывов, я могу сначала встретиться с ним, пообщаться и только потом решить, готова ли я у него остановиться.

Ты работаешь удалённо? Или путешествуешь на отложенные деньги?

Я не работаю удалённо и, если честно, даже не хочу, хотя много наслышана о совмещении удалёнки и путешествий. Мне кажется, что тогда я не смогу быть полностью поглощена путешествием, как я это люблю. Поэтому я предпочитаю находить подработку на короткий срок, поработать месяц и двигаться дальше.

В путешествие выезжала с двумя зарплатами и не знала, на какое время мне хватит этих денег. В итоге за первый год потратила всего 638 $. А как только деньги начали подходить к концу, мы с партнёром нашли подработку и подтянули бюджет.

Я работала на кокосовой и пальмовой плантациях, в кафе, на домашней фабрике по изготовлению чили, на ферме, но самая интересная история случилась в Малайзии.

Нас подвозила мусульманская семья, и мы спросили их о возможности подработать. Они предложили моему партнёру заняться ремонтом их кафе, а мне там же — готовить. Мы согласились и пообещали пропиарить их заведение, потому что мы иностранцы, а значит, привлечём внимание. В принципе, так и случилось, но в таких масштабах, которых никто не ожидал.



Сото аям — название индонезийского куриного супа с лапшой

Пока мой партнёр заливал пол бетоном и мастерил столы, я предложила владельцам кафе приготовить борщ на пробу. Но они предпочли сразу же начать его продавать. Конечно, сначала борщ никому не был нужен, потому что зачем им борщ, который дороже их родного «Сото аяма». Но я разместила пост на «Фейсбуке» о том, что у нас с партнёром есть мечта — поехать в Австралию, и каждый, кто придёт в кафе и попробует борщ, поможет ей исполниться. Сначала была тишина, но на третий день случился бум: ко мне в друзья добавились больше 1 000 человек. Я не понимала, что происходит, но потом мне объяснили, что мой пост расшерили больше 2 000 раз.

Люди начали приходить толпами и брали только борщ. Когда он заканчивался, они сидели и ждали его. Борщ стал айфоном, выхода которого люди ждут с нетерпением!



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А чтобы вы понимали, это было придорожное кафе, куда люди приходят, быстро берут еду, кушают и уходят: никто не ждёт, пока им что-то приготовят. И тут мы совершили переворот: кафе всегда было полным, на «Фейсбуке» люди интересовались, когда мы открыты, они приезжали из других городов, чтобы попробовать наш борщ. Это было феерично! Но самое удивительное, что нам оставляли чаевые, хотя в таких заведениях это, как правило, не принято. В итоге мы очень сдружились с этой семьёй, они мне стали как родные, и, может быть, я даже съезжу навестить их в этом году.

Сколько ты тратишь в день? Какие основные расходы?

Мой бюджет составляет 2-3 $ в день. Я трачу их на интернет и еду.

Ого. Как можно тратить на еду так мало?

Я трачу немного, потому что поставила себе лимит 2 $ в день и стараюсь не выходить за его пределы.

Для меня это достаточно легко, потому что я сыроед, ем только сырые овощи, фрукты, орехи, и когда прихожу в магазин или на рынок, то выбираю то, что дёшево, а не то, что хочу.

Например, если вы идёте в магазин, то думаете: «Я хочу яблоки», а если я иду в магазин, то просто хочу есть. И если яблоки дороже, чем ананас, выберу ананас. Яблоки в Азии, как правило, дорогие. В Таиланде ананас стоит 10-20 бат, а одно небольшое яблоко — 10-15 бат. Поэтому выбираю то, что дешевле по факту, что позволяет мой бюджет.



В 1992-1993 годах члены Петербургского клуба автостопщиков совершили кругосветное путешествие, не пользуясь никаким рейсовым транспортом

Но в Корее с этим очень трудно, тут всё дорого. Поэтому я увеличила бюджет до 3-4 $ в день. Но всё равно по возможности экономлю.

Ещё бывает, что в дороге кто-то угощает, но, как правило, это не сыроедная еда, поэтому я отказываюсь. А если человек очень уж хочет меня угостить, то ищет фрукты и овощи. Но я не жду угощений, на еду у меня всегда есть деньги.

Давно ты сыроед? Что тебя привело к этому образу жизни?

О сыроедении я узнала где-то в ноябре 2013 года. И эта идея показалась мне естественной и близкой, хотя у меня не было друзей-веганов и сыроедов, всю информацию я черпала из интернета. На фотографиях я видела внешние изменения людей, а из отзывов узнавала о внутренних переменах. Поэтому для начала я стала наблюдать за ощущениями после еды и поняла, что после многих продуктов я просто засыпаю, ощущаю тяжесть.

2 января 2014 года, когда все подъедали остатки новогоднего стола, я отказалась от мяса. Вскоре исключила жареные блюда и вкусняшки. А 16 мая 2014 года сделала полноценный шаг в новый мир, и мгновенные изменения зарядили меня энергией. За три месяца я изменилась до неузнаваемости: скинула 20 килограммов, изменились мысли и восприятие окружающего мира, начала прислушиваться к себе и своим желаниям.

На момент перехода на сыроедение у меня был парень, мы были вместе уже год. Он сделал мне предложение, когда я была на сыроедении примерно месяц. И я задумалась, нужна ли мне эта свадьба, люблю ли я его настолько, чтобы провести вместе всю жизнь, и осознала, что пока мне это не нужно.

Этого хотели родители, друзья, знакомые, но не я.

На сыроедении стало проще отделять свои желания от чужих, видеть свои и навязанные обществом ценности. Я стала понимать, чего я хочу и зачем, каковы мои мотивы. Возможно, переход к такому образу жизни и направил меня к тому, чего я действительно хочу. Я стала прислушиваться к себе и поняла, что откладывать путешествия я себе уже не могу позволить.

А как близкие люди относятся к твоему путешествию?

Мои близкие приняли мой образ жизни. Хотя сначала мама не понимала, как я могу путешествовать настолько бюджетно, но после двух с половиной лет она осознала, что её дочь знает что делает, уверена в себе и находится в безопасности. Теперь, когда я звоню ей, то самый популярный вопрос: «Ну, где ты сейчас?»

Где тебе понравилось больше всего? Почему?

Мне понравилось в Австралии. Австралия — страна уникальная, и мне повезло получить визу туда. Меня удивил её животный мир, природные богатства и уважительное отношение людей к личности. Там я привыкла к хорошему отношению.

Их простота и отзывчивость привели меня в восторг. Я бы хотела там жить и строить семью.

Из азиатских стран я предпочитаю Малайзию, и сейчас, когда я в Корее, мне очень нравится атмосфера. Я только начала путешествие по Корее, но уже чувствую, что сюда ещё вернусь.

Расскажи о своей самой удивительной встрече за эти два года?

Я познакомилась с невероятным человеком в начале этого года в Таиланде. Он американец. Я встретила его, пока жила в небольшой гавани и помогала с подготовкой яхты к путешествию до Африки. Дастин появился в гавани как глоток свежего воздуха. Он пришёл в Таиланд на своей яхте с Гавайев. И вроде бы ничего необычного в этом нет, я знаю многих, кто проходил этот маршрут, но у Дастина нет ноги и руки. Он потерял их в результате аварии восемь лет назад. И я поражаюсь силе воли этого человека и его жизнерадостности.

Мне повезло путешествовать с ним по Таиланду и Малайзии. Он удивительный, самостоятельный, самодостаточный человек.

У меня даже не поворачивается язык назвать его инвалидом — многие с руками и ногами

являются большими инвалидами, чем он.

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Я благодарна судьбе за встречу с этим ярким человеком. Этот человек — само вдохновение.

Что нового о себе и людях ты узнала во время путешествия?

Я открыла мир добрых людей. Я и раньше верила, что мир очень добрый, но это была просто слепая вера, ничем не подтверждённая. Сейчас я испытала это на себе. В течение двух с половиной лет я встречала только хороших людей, никто не пытался мне навредить и никто не замышлял ничего плохого против меня.

Во многом благодаря путешествиям я осознала, что могу быть любой: путешественником, успешным человеком, бизнесменом, блогером и человеком, который живёт для себя. Я встретила столько людей, кто начинал бизнес с нуля, что не сомневаюсь и в своих возможностях.

Только мне сейчас лень что-либо делать, да и,

если честно, деньги мне не особо нужны.

Также я осознала, что для путешествий не нужно много денег. Мне хватает 2-3 $ в день, чтобы жить и радоваться жизни.

В себе я открыла удивительный талант притягивать нужных людей; например, кто бы мог подумать, что такой бюджетный путешественник, как я, может путешествовать месяц в Таиланде на яхте, заниматься дайвингом на Бали и играть в гольф в Малайзии. Я мечтаю об Антарктиде и уверена, что доберусь и туда, не потратив на это внушительные суммы денег. Я пока ещё не знаю, как, но верю, что у меня это получится. Только всему своё время.

Также я пришла к выводу,

что нет смысла работать всю жизнь.

Моя мама считает, что нужно работать одиннадцать месяцев и один месяц полноценно отдыхать и путешествовать. Я же научилась месяц работать и полгода путешествовать. С маленьким бюджетом и скромными потребностями я могу себе это позволить, и я счастлива, что пришла к такому образу жизни.

Про Таиланд и Дастина ты рассказывала, а расскажи подробнее про Бали? Как тебе удалось туда добраться и попробовать такое небюджетное развлечение, как дайвинг?



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Как я уже говорила, у меня есть талант встречать нужных людей в нужное время. Я была в Малайзии и поехала с каучсёрфером на встречу с его другом. Мы планировали позавтракать и играть в гольф. С первых минут знакомства с Джеком я выяснила, что он дайвер и скоро планирует лететь на Бали дайвить. Я сказала, что никогда не пробовала дайвинг, что это, наверное, очень интересно. И он мне ответил: «А ты хочешь попробовать?» Я обомлела от вопроса и ответила, что, конечно, хочу, а вот могу ли я себе это позволить, это другой вопрос. Он попросил мой паспорт, тут же забронировал мне билет на Бали и сказал: «Через две недели ты, я и мои друзья вылетаем на Бали». На следующий день мы поехали в Куала-Лумпур и купили мне костюм для дайвинга, ласты, маску, трубку для снорклинга и всё остальное. Потом мне дали книгу, и я села её изучать. На английском я читаю не так быстро, как на русском, поэтому пришлось потратить неделю на изучение информации. Слава богу, в запасе было время.

И вскоре мы уже дайвили на островах Гили. Я прошла три курса: Open Water Diver, Advanced Water Diver и Nitrox.

Все расходы взял на себя Джек, и он не просил ничего взамен, только сказал:

«Однажды ты научишь моего сына дайвить».

Знаете, в нашем мире не принято вот так сразу принимать сомнительные предложения от незнакомых людей. Сразу возникают мысли, а что он от меня хочет, почему он хочет помочь, каков его мотив. Но я привыкла не упускать возможности и не увидела никакой подоплёки в его предложении. Помимо меня этот человек спонсировал дочь своего друга, а до этого девочку из Финляндии и индонезийца, который и был нашим инструктором на Гили.

Я верю в людей и их искреннее желание помочь, поэтому считаю, что нужно доверять миру — это очень легко. Нужно только чувствовать людей.

Тебе никогда не хотелось взять отпуск от путешествия? Приехать домой, забраться под любимое одеяло и уснуть?

— Отдых от путешествий я брала в путешествиях.

Долго жила в Австралии, в Малайзии и Индонезии. У меня есть друзья, у которых я могу остановиться на пару месяцев. Но я никогда не думала о возвращении домой, хотя навестила своих родных после двух лет — заезжала в Россию на полтора месяца. И я не скучаю особо по чему-либо, потому что жизнь кипит и происходит столько событий, что думать о прошлом просто нет времени.

Планируешь вернуться в Россию? Каким видишь своё будущее?

Да, конечно, однажды я вернусь в Россию, но, думаю, не в ближайшие года три. Будущее вижу светлым и жизнерадостным.