В России этого нет. А у них это в крови.

Жительница Томска Ольга Чернова жила и работала в Москве, познакомилась с англичанином, в 2012 году вышла замуж и переехала жить в небольшой английский город Стратфорд-на-Эйвоне. Корреспонденту Сиб.фм она рассказала о том, почему в Англии популярна самозанятость, что сформировало романтическое отношение англичан к русским и чем отличаются театры наших стран.

Как вы решились создать бизнес в Англии?

В России я работала в агентстве образования за рубежом и помогала студентам уезжать учиться в разные страны. Когда переехала в Англию, встал вопрос, чем заниматься дальше. Здесь немногие русские работают по найму, потому что для этого нужен очень высокий уровень английского языка, а он есть не у всех. Поэтому многие находят себя в сфере услуг, которые предлагают русским, живущим в Англии или планирующим переезд в Англию, и открывают собственные компании. А поскольку я работала в сфере образования за границей, то открыла своё агентство и теперь помогаю русским с поиском и приобретением жилья, консультирую по инвестиционным и миграционным вопросам, нахожу детям английских тьюторов и индивидуальных консультантов для подготовки к поступлению в ведущие вузы мира.

Вы хорошо знаете, что такое бизнес-процессы в России, а чем они отличаются в Англии? Насколько сложно открыть свою фирму?

Мой муж — юрист, и он помог мне зарегистрировать компанию, найти бухгалтера и собрать все необходимые документы.

Поскольку это делал он, всё выглядело легко и просто, но это и на самом деле несложно.

В Англии очень много самозанятых людей. Это могут быть консультанты, разработчики, садовники — профессионалы разных сфер. Они ни на кого не работают — они работают на себя. И здесь это может делать любой человек. Главное — быть зарегистрированным в налоговой, раз в год предоставлять финансовый отчёт и вовремя платить налоги.

В среде российских предпринимателей принято считать налоги и взносы в ПФР неподъёмными и говорить об отсутствии баланса между «я отдал государству» и «я получил от государства». А есть ли он в Англии? Как англичане оценивают эту нагрузку?

Налоговая система в Англии прозрачна: ты платишь налоги, но ты также можешь спросить и проследить, на что они идут. В стране много проблем: перегружена система здравоохранения, не хватает социального жилья, государственные школы и колледжи страдают от недостатка средств, урезаются социальные пособия — все их стараются решить за счёт налогов.

И каждый день представители оппозиционных партий критикуют правительство и предлагают повысить сборы.

6,7 фунта стерлинга в час без вычета налогов составляла официальная минимальная заработная плата в Англии на 2016 год

В Англии первые 11 500 £ не облагаются налогом. Дальше он рассчитывается по прогрессивной шкале: до 45 000 £ в год — налог 20 %,от 45 000 до 150 000 £ в год — 40 %, свыше 150 000 £ — 45 %.

Например, зарплата в год 48 000 £. Налог: 11 500 £ — 0 %, 11 500-45 000 £ — 20 % = 6 700 £, 45 000-48 000 £ — 40 % = 1 200 £. Итого: 7 900 £.

То есть при зарплате (личном доходе) в год 48 000 £ налог 7 900 £, человеку остаётся 40 100 .

А самозанятость — это скорее для иммигрантов, или англичане тоже работают на себя?

В Англии работать на себя может любой человек, потому что здесь просто больше свободы для ведения собственного бизнеса. Существуют государственные и частные программы поддержки стартапов. 15% работоспособного населения страны работает на себя.

И никто не боится, что завтра кто-то придёт и скажет:

«Ты слишком много зарабатываешь, делись», или: «Не лезь, это моя ниша».

Напротив, процветает здоровая конкуренция. Люди открывают бизнес и смотрят, как он работает. Если за три года качественного развития не происходит, спокойно его закрывают, открывают новый. В Англии не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы основать компанию: нужна идея и понимание способов её реализации. Люди не бояться пробовать и делать что-то новое. Здесь это естественно.

Ещё в Англии абсолютно нормально задать вопрос «Чем ты занимаешься?», и каждый сразу же на него ответит. Потому что нет страха открыто рассказать, что ты делаешь и как у тебя идут дела в бизнесе. Здесь есть свобода.

И русские так же расслаблены и спокойно говорят о собственном бизнесе?

Думаю, да. Однажды я была в Лондоне на благотворительном балу, где все гости были русскими. Мы сидели за столом, и каждый рассказал, чем он занимается: кто-то шил одежду для животных, у кого-то своя марка одежды, кто-то открыл балетную школу, у меня — агентство. Мы не целевая аудитория друг друга, потому что ориентированы в абсолютно разные стороны, но одновременно находимся на стыке востребованных сфер между Россией и Англией.

Например, мои клиенты — это люди, живущие в России и планирующие приезд в Англию с целью получения образования или те, кто недавно переехал. Они могут не знать, как вести общение с различными службами в Англии, что делать, если получили штраф за превышение скорости, как поступить, если оставили кота одного в доме на неделю, и соседи нажаловались, как вернуть депозит за проживание, как вести переговоры о коммерческих условиях и так далее.

Мы из другой культуры, у нас свои привычки, а нужно интегрироваться в английскую жизнь.



В британском интернете есть форум для русских в Англии «Понаехали тут!»

И я стараюсь сделать переезд в Англию и жизнь в Англии более комфортными для русских людей.

А насколько долгим у вас был адаптационный период, как он проходил? И когда вы действительно поняли, что можете быть полезны, чтобы помочь другим интегрироваться в английскую жизнь?

Адаптационный период, наверное, будет длиться всю жизнь! По-моему, он никогда не закончится. У нас очень разные культуры, и для того чтобы интегрироваться в новую культуру, нужно забыть о привычках, накопленных десятилетиями. От чего-то освобождаешься быстрее, от чего-то дольше. Всё зависит от человека и его желания быть полезным на новом месте, преодолеть свои барьеры, следовать правилам среды, в которой ты оказался, а не воспринимать в штыки какие-то вещи, не возмущаться.

Поначалу многое удивляет, кажется абсурдным: например, что приёма к терапевту в государственной клинике нужно ждать две недели, или что билеты в театр нужно покупать за полгода, или что медицинская страховка на кота стоит дороже, чем в России на человека, или чрезвычайная бдительность соседей.

Но постепенно ко всему привыкаешь,

главное — не паниковать.

Самая долгая и сложная задача для меня — привыкнуть смотреть пьесы Шекспира на английском языке.

Если говорить о помощи адаптироваться другим, то быстро стало понятно: если тебе в этом помогает кто-то знающий, берёт на себя эффективное разрешение важных вопросов, требующих быстрого реагирования, то многие заботы у людей снимаются. Русские люди, приезжающие в Англию, как правило, чем-то очень заняты: учёбой своих детей, своей учёбой, работой. Никто не приезжает за год до определённых целей, чтобы всё заранее подготовить. Всем нужно приехать и сразу начать полноценно жить, учиться или работать, всё успевать. А параллельно нужно обустраиваться, решать вопросы с жильём, коммунальными службами, страховками, медицинским обслуживанием, открытием счёта в банке, приобретением машины, и всё это требует огромных усилий, всё в новинку, с правилами нужно разбираться, общение со службами часто приводит в ступор. Услуги, которыми я занимаюсь, достаточно распространены в Англии. Они экономят время и нервы.

Есть ли отличия по условиям ведения бизнеса для англичан и иностранцев? Или всё абсолютно так же? Я слышала, что английское правительство не поддерживает приток иммигрантов на работу в компаниях, а можно ли говорить о поддержке бизнеса иммигрантов?

Открытие собственного бизнеса всегда приветствуется, хоть ты приезжий, хоть свой. Ты, условно, создаёшь рабочее место себе, и в перспективе создашь рабочие места другим.

А это главный принцип здоровой экономики — создание рабочих мест.

Правила для всех одни: если у тебя есть право работы по твоему иммиграционному статусу, то на тебя распространяются те же законы, ты платишь те же налоги.

Когда ввели санкции, то из Германии, например, доходила информация, что на русских начали смотреть несколько косо. А вы заметили какие-нибудь перемены в отношении к русским в Англии?

В Англии к русским относятся очень хорошо. Для англичан Россия — это прежде всего не политика, а культура. И представление о русских как о нации во многом основано на Толстом, Достоевском, Пастернаке, Чайковском, Шостаковиче, Рахманинове, Прокофьеве. Можно сказать, что в Англии определённые произведения более популярны, чем в России.

К примеру, ты говоришь, что ты русский, и они сразу:

«О, я люблю фортепианный концерт Шостаковича или скрипичный концерт Чайковского».



В 1988 году вышел британский фильм «Свидетельство», основанный на воспоминаниях Шостаковича

Или что они читали «Анну Каренину», и это их любимый роман. Ищут точки соприкосновения.

Я постоянно встречаю людей, которые ездили в Россию или учили русский. Мне часто говорят: «Мой сын учит русский», «Моя дочь сейчас проводит год в России в рамках своего образования», «Мы ездили на рыбалку в Мурманск 30 лет назад», «Я ездил в тур в Москву и Санкт-Петербург», «Я путешествовал по Транссибирской магистрали». И у них у всех очень возвышенные представления о России — конечно, может быть, не очень глубокие, но когда я встречаю таких англичан, то они обязательно о них рассказывают. Это приятно.

Я не встречала отрицательного отношения к русским.

Англичане считают, что мы очень похожи на них, даже внешне. И у нас с ними нет такого культурного разрыва, как, может быть, с другими нациями.

А что англичане думают о современной России, политике, президенте?

Англичан, конечно, интересует то, что происходит в России в последние три года.

Но у них есть понимание, что политика — это решения органов власти,

а люди — это люди.

Людей не отождествляют с ответственностью правительства. Близкие люди или те, кого я знаю давно, могут задать вопрос или высказать мнение, но стараются не нажимать, обходят эту тему стороной. А малознакомый человек не начнёт с порога обсуждать со мной щекотливую тему, в том числе и политику России. С ним мы можем обсудить только что-то лёгкое, ежедневное, или культуру, или то, какие у этого человека связи с Россией есть или были в жизни. Здесь деликатность превыше всего.

Но ведь англичане — заядлые футбольные болельщики. Неужели их не задевает, что «Челси» владеет Абрамович, а Усманов — 30 % «Арсенала»? Что они об этом думают? В этих вопросах в них не просыпается определённый патриотизм?

В Англии здоровое отношение к иностранным инвестициям. Например, большим количеством недвижимости в Лондоне, крупными английскими предприятиями, корпорациями владеют инвесторы из США, Ближнего Востока, Китая, Гонг Конга, Индии. Российские инвестиции — не самые крупные в Англии, поэтому отношение к ним очень спокойное.

А как относятся к собственному правительству и королеве? Обсуждают, как это принято у нас? Ругают или всем довольны?

Для меня недавним сильным потрясением стал фильм «Чарльз Третий», показанный по центральному телевидению в прайм-тайм. Это история о том, что королева Елизавета умерла и принц Чарльз готовится к коронации. Если он станет королём, то будет Чарльзом Третьим — отсюда название фильма. Но он королём быть не хочет и с женой Кейт затевает заговор, чтобы корону наследовал принц Гарри.

64 года правит королева Елизавета Александра Мария

В фильме все говорят высоким слогом, как у Шекспира. Страсти — тоже шекспировские. И всё так правдоподобно, но очень жестоко, негуманно по отношению к здравствующей королеве и членам королевской семьи. Захватывающе, не оторваться. Словно ты сам как зритель являешься свидетелем опасного заговора. Для меня это было немножко за гранью добра и зла. Такой жанр политической драмы здесь очень популярен. Но, по-моему, от этого фильма все были в шоке.

Политикой и делами правительства все очень живо интересуются. Ведь каждые пять лет правительство можно поменять, на этих качелях всё и строится. За пять лет оппозиция громко критикует правительство, набирает рейтинг, проявляет ораторское мастерство, от этого зависят результаты новых парламентских выборов.

Мне нравится, что заседания в Парламенте можно смотреть в прямом эфире, а при желании и посетить Парламент и послушать дебаты вживую — вход открыт всем.

А в целом можно ли назвать англичан патриотами? Они любят свою страну, гордятся ей? И что для них входит в понятие «партиотизм»?

Ярко выраженного патриотизма не встречала. Но есть такие моменты, по которым ты понимаешь степень свободы в обществе. Почти каждый англичанин, с которым я общалась, либо работал в другой стране, либо собирается поработать в другой стране — для них это естественно, нет никаких ограничений. Англичане воспринимают как норму свободу выбора своей занятости, неограниченную возможность преуспевать, свободу выбора страны, в которой они хотят жить и работать, свободу высказывания, свободу собираться, и только когда они говорят о странах, где таких свобод нет, они произносят:

«Мы не осознаём, насколько нам повезло».

А за что у англичан душа болит? Какие социальные проблемы обсуждают прямо сейчас?

Брекзит. Это самая обсуждаемая и насущная тема. Задача выхода из ЕС настолько комплексная и сложная, что неясно, какими ресурсами её осуществлять. Понятно, что на это уйдут годы, чтобы со всеми достигнуть договорённостей. В данный момент очень много напряжения и сожалений по этому вопросу в обществе.

Если англичанам нравятся российские писатели, то как они относятся к родному Шекспиру? Вы ведь живёте на его родине — что происходит в Стратфорде, как происходит?

Англичане очень любят Шекспира и в его текстах находят ответы на любые жизненные вопросы, как в Библии. Пьесы Шекспира являются основной английского театра и изучения английской литературы. Изучению Шекспира в школе уделяется очень большое внимание, оно глубоко интегрировано в разных формах в школьную программу. Обязательным для всех является разбор одной пьесы в течение года в возрасте 16 лет. Каждый год пьеса меняется. Взрослый англичанин с удовольствием любит упомянуть в разговоре: я в школе изучал «Ричарда Второго», или «Генриха Пятого», или «Юлия Цезаря». Это означает, что он знает всё про эту пьесу, может её цитировать, рассказать о каждом герое и написать эссе. Конечно, он не будет знать всего Шекспира, но вот эта глубоко изученная пьеса — пик его знаний.

Город, в котором я живу — родина Шекспира. Здесь находится Королевский Шекспировский театр, и в нём круглый год идут пьесы Шекспира.

За год можно посмотреть восемь-девять разных новых постановок, здесь нет такого, чтобы одна пьеса шла 10 лет.

Один сезон длится шесть месяцев, после этого труппа полностью меняется — приезжают новые режиссёры и актёры. Каждый сезон образовательный отдел театра работает со школьниками, проводит лекции, мастер-классы, ставит отрывки из пьес. В наш город привозят детей со всей страны, чтобы они могли ближе познакомиться с творчеством Шекспира.

При этом Стратфорд — не только место рождения Шекспира, но и его место упокоения. И ежегодно в апреле отмечается день рождения писателя. Большой парад по улицам города открывает школа, в которой предположительно учился Шекспир. Хотя документально этот факт и не подтверждён. Директор школы в 1824 году создал традицию, в которой принимают участие все школьники. И в этот день в город приезжают со всего мира, и все несут цветы на могилу писателя.



«Королевская шекспировская компания» предоставляет возможность сыграть свадебную церемонию прямо на сцене Королевского Шекспировского театра

Получается, они изучают мало, но глубоко, проходят пьесу за год в старшей школе, а мы же напротив — стараемся охватить как можно больше информации, но по верхам. Что, по-вашему, правильнее?

Помимо того, что в старшей школе англичане глубоко изучают несколько пьес Шекспира, они проходят и другие произведения английской и американской литературы. И мне кажется, что было бы здорово, если бы в России некоторые произведения изучали глубже.

Интересно, что здесь театры больше внедрены в социально-культурную жизнь. И театральная программа дополняет школьную. Если в этом году в школах изучают «Ромео и Джульетту», то во многих городах будет идти именно эта пьеса, чтобы школьники шли и смотрели. Здесь очень развиты театральные курсы и драматические кружки. И даже если ребёнок не станет актёром в будущем, то у него есть возможность побыть актёром или режиссёром в школьные годы, попробовать себя.

И благодаря такому подходу англичане познают театр в юном возрасте и часто влюбляются в него

на всю жизнь.

В чём ещё глобальные отличия российского образования от английского?

Повышенная вежливость. Я это отношу и к образованию, и к воспитанию, и к поведению. Когда я приехала в Англию, то чувствовала себя неловко, потому что моя естественная вежливость заканчивалась на уровне «спасибо» и «извините». Здесь «спасибо» говорят чаще, и очень часто — в ситуациях, которые мы, русские, принимаем как должное. Например, после деловой встречи англичанин быстро напишет письмо о том, как ему было приятно встретиться, пообщаться, скажет «спасибо» за потраченное время и как рад сотрудничать.

В России этого нет. А у них это в крови.

После переезда в Англию на мероприятиях с большим количеством людей мне было мучительно тяжело. Все были незнакомы, нужно было о чём-то говорить. Я смущалась своего английского и не знала, что сказать. А англичане же, напротив, любят различные массовые мероприятия, с лёгкостью вступают в разговор с незнакомыми людьми, шутят, спрашивают мнение о чём-то несложном. У нас в России нет такой культуры, незнакомые люди не спешат знакомиться между собой, заговаривать с новыми людьми без повода, держатся в сторонке. Мне потребовалось время, чтобы научиться себя вести в таких ситуациях.

И это часть культуры: так воспитывают в школе, в университете. Не робеть, не смущаться, не терять слова. Быть почтительным, приветливым, вежливым, обаятельным. Они все такие.