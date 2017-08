Читать рэп и высоко прыгать

Группа Tesla Boy выступила в Новосибирске на фестивале «Электронный берег» от «Электронного города». Корреспондент Сиб.фм поговорил с Антоном Севидовым о зарубежных и российских музыкальных трендах, влиянии солнца Украины на успех исполнителей и популярности групп «Грибы» и «Ленинград».

У Боба Дилана, у Виктора Цоя был свой месседж, а какой он у группы Tesla Boy: «Обладай открытым сознанием, человеку мира открыты все границы» — и тебя оценят в западном мире, за границей?

Да, мне нравится. Это даже не месседж, а ощущение нас самих. «Оценят за границей» я бы поменял на «примут как часть глобального музыкального процесса». Мне всегда было ценно то, что в каких-то объёмах группе Tesla Boy удалось доказать, что простые русские ребята могут выступать не только в странах СНГ, но и приехать с концертом в Нью-Йорк, или Сан-Франциско, или даже в Мехико.

Мы, русские ребята, можем делать музыку, которая будет принята глобально, во всём мире.

Когда мы пишем песню, мы не думаем о том, что в ней обязательно должно быть послание, которое будет воспринято на Западе. Это всё естественный процесс, который вытекает из творчества. Какой месседж закладывал Цой? Он просто был таким, его песни были продолжением его личности.

Мне кажется, что в 2010-х годах именно такой дух и витал — дух открытого миру творчества. Но с 2014 года группы массово запели на русском языке, стали косить под Цоя, «Гражданскую оборону». Почему, на твой взгляд, это востребовано?

У меня нет чёткого ответа, почему происходит не только смена формаций, а скорее перемешивание. Относительно волны русскоязычной музыки я вижу один аспект, который меня расстраивает. Почему гражданские пилоты российских авиакомпаний общаются в полёте на английском? Это международный стандарт, так ты выходишь на международную арену.

Я верю, что у нас есть музыканты,

которые способны на это.

История отечественной поп-музыки насчитывает около десяти лет, в отличие от того бэкграунда, который сформировался на Западе за сто лет. Одна из первых российских поп-звёзд — Фёдор Шаляпин. Он был одним из первых, кто выпускал винил, и стал одним из самых продаваемых в мире. Он пел на русском языке романсы и оперы. Эта волна «новой русской музыки» создаёт иллюзию, что нас всех загоняют в чемпионат России по футболу. Вместо того, чтобы играть чемпионат мира по футболу.

К тому же, журналистам проще писать про группы, поющие на русском. Даже если ты не разбираешься в музыке (сплошь и рядом), можешь написать материал, исходя из текста песен. Получается как сочинение в школе с разбором текста. В глобальном смысле современная поп-музыка идёт дальше, она не останавливается на том, что было актуально три года назад. Повальная мода на русскоязычные песни пройдёт, хотя, может, «крымнаш» повлиял на это каким-то образом.

Хотя считается, что русскоязычная музыка прозападная: парадоксальным образом псевдопатриотические чувства могли возникнуть у многих. Но мы все знаем, что мода не только циклична, но и скоротечна.

Важно то, что мы хотим услышать что-то классное, и неважно, модно это или нет.



Музыкальная карьера Антона Севидова началась ещё в детстве с выступления на шоу «Утренняя звезда»

Мне нравится то, что делает Kedr Livansky, хотя это андеграунд. Мне нравится то, что делает Рома Муджус.

Украинская поп-музыка — Дорн, «Грибы», Луна — преуспели ничуть не меньше, в чём их секрет? И есть ли у нас свой качественный поп? Мне, например, нравится московская группа «Озёра».

Всё очень просто: на Украине больше солнца — шесть-семь месяцев в году, тогда у тебя больше сил и настроение веселее. Поскольку сейчас тренд на веселье, а не на что-то серьёзное, глубокое и меланхоличное. Наша северная страна иногда мотивирует на что-то весёлое, а потом климат располагает к саморефлексии и задумчивости. Отчасти поэтому в русском менталитете есть сильная тяга к алкоголю — через него мы выходим из состояния ступора и начинаем слушать группу «Ленинград». Можно бесконечно говорить об украинской новой музыке, но «Ленинград» всех сделал, собрав 50 тысяч человек на открытии арены. Я не думаю, что все украинские артисты смогут это сделать.

Это народная музыка в ротации радиостанций?

Их слушают много неглупых людей, интеллектуалов. С точки зрения языка Шнур ловит простые вещи, достаточно точно и глубоко. Но это, опять же, чемпионат России по футболу — достаточно грустно. Меня занимает мысль о том, что будет в музыке дальше. Сейчас такой период, когда наше российское пространство отрезали от мировой культуры естественным и нарочитым путём. Тем не менее важно стремиться к глобальному движению, следить за ним.

Как это сделать? Сейчас популярен YouTube и видеохостинги в качестве средств продвижения музыки.

YouTube актуален в России. Для нас сейчас YouTube важен не только как музыкальная площадка, но и культурный феномен. В мире многие пользуются SoundCloud, который задаёт тон и продолжает расти. Там есть музыкальные каналы, в том числе с критикой. У нас же музыкальной критики практически не осталось: этих людей можно пересчитать по пальцам. Например, есть диджей Bengi B, у него на BBC Radio выходит классная программа. Он не зашоренный, миксует всё. У него и фанк, и техно, и Кендрик Ламар — очень много музыки.

Журналистика в каком-то смысле — отражение того, что у нас нет большой сцены,

российского шоу-бизнеса.

Как Tesla Boy видит будущее музыки в плане технологий?

Мы можем фантазировать и придумывать. Но смотришь в историю музыки и искусства и понимаешь, что никто не знает, что будет за поворотом. На сегодня самая мощная индустрия — в США, по объёмам и качеству. Совсем недавно я прочитал «Машину песен» Джона Сибрука, открывающую механизмы производства поп-музыки. И там написано, что никто не знает, что будет дальше. Песня «Umbrella» изначально была написана для Бритни Спирс, но менеджеры посчитали, что песня никчёмная. Единственный, кто уцепился — Jay-Z, купивший её для Рианны. Супермагнаты шоу-бизнеса ошиблись насчёт Рианны: сложно предугадать, что будет модно.



«The best thing to come from Russia since vodka» — писали зарубежные критики про первые песни Tesla Boy

Раньше мне нравилась история про андеграунд и как он работал: диско в 70-х, хаус в Чикаго и Детройте, дошедший до Мадонны. Сейчас это не работает, скорости распространения смыслов увеличились. Мода на возрождение техно последних лет не переросла в поп, хотя очень много элементов заимствуется. Драм-машина Roland R 909 звучит с начала 90-х, начиная с «Иванушек International». Всё перемешалось: выпускается много музыки, и при этом — полная свобода самовыражения.

Если вы хотите быть популярными, вам нужны ваши хиты, как у группы «Грибы». Если бы не было хитов — стала бы другая история. Причём всё у них очень гармонично смотрится.

За один концерт они проигрывают песню «Тает лёд» по пять раз, при том, что они могут весь концерт её играть на репите и все будут счастливы.

Как вам удалось раскрутиться без скандальности? Многие сейчас делают именно так.

Мы переоцениваем эффект от скандальности и эпатажа. Захотят ли люди пойти или послушать? Одно дело — политический контекст, другое дело — скандальность в стиле актёра Панина. Возвратимся к книге Сибрука и истории с Рианной, которая стала жертвой домашнего насилия. То есть её избил бойфренд, а папарацци засняли избитую. Как ни странно, это было кризисом в её карьере, ведь до этого она пользовалась имиджем «холодной сучки, которая строит всех мужиков». Возникла опасность, что часть фанатов её разлюбит.

В плане скандалов в светской жизни я никогда не видел потенциала для популярности. Мне кажется, это очень скучно. Если ты не можешь за счёт своего творчества завоевать аудиторию, то это неэффективно. Другая история с шоу на сцене. Есть берлинская группа Moderat, они делают относительно расхожую музыку. Но когда они на сцене — это производит впечатление, к этому хочется стремиться.

В России никто не может достичь достаточного визуального уровня, но мы как группа к этому стремимся.

Как ты относишься к защите авторских прав?

Это звучит как «Как вы отнесётесь к тому, что я дам вам денег?» В принципе, неплохо. Чем больше финансовой опоры для артистов, тем лучше. Вся эта история быстро меняется, стриминг изменил всю картинку, кроме России.

Движение правильное, но вопрос в том, кто этим управляет и как честно выплачивать?

Известным звёздам легко, но не малоизвестным.



Ежегодно Сиб.фм проводит свой музыкальный фестиваль «Пикник Сиб.фм». В 2017 году хэдлайнером был Найк Борзов, в 2016-м — группа «Ундервуд»

У нас существует проблема с площадками для выступлений: фестивали вроде «Электронного берега» становятся возможностью послушать интересные группы. Сейчас золотой век фестивалей?

К сожалению, любой известный фестиваль в Европе по лайнапу убирает любой российский фестиваль. После 2014 года стало намного дороже привозить иностранных артистов — в каком-то смысле это повлияло. Поехать на выходные в Хельсинки на Flow из Москвы и Санкт-Петербурга проще. Мы выкручиваемся, как можем, исходя из возможностей.

Нам необходимо стремиться к разнообразию жанров. На Западе есть некая мода на определённый звук, весь этот хайп. Сейчас в моде доведённый до синтетического, химического предела хип-хоп, который выжимает из звуков всё. Хип-хоп по умолчанию убирает количество мелодий, но человеку иногда хочется запоминать мелодию и петь. Поп-музыка и хиты нужны людям — посмотрим, что будет дальше.

В России празднуют столетие революции, которая породила авангард. Но сейчас экономика не позволяет покупать синтезаторы, и даже фестивали в основном сделаны на энтузиазме.

Мне послышалось «столетие группы Tesla Boy». Мне было бы смешно, если бы мы дожили до 120 лет и совершенно трясущиеся приезжали в Новосибирск на фестиваль «Электронный берег». Может, с помощью стволовых клеток мы придём к этому.

Если же говорить о цене звукозаписи — с одной стороны, технологии позволяют писать музыку в домашних условиях, с другой — в одном компьютере записать просто голос нельзя, есть определённый стандарт звука. Интересно проводить аналогии с 1917-м годом — это был расцвет русской культуры. Кстати, начался он до революции: Дягилевские сезоны, вся Европа слушала русскую музыку, ходила на русский балет и восторгалась мастерством. Всё это — история успеха музыки Скрябина, Мусоргского или даже Рахманинова. Рахманинов считал себя в каком-то смысле учеником Чайковского, и все они восторгались итальянской оперой.

То есть, получив европейскую базу и добавив своих идей, они состоялись. В каком-то смысле мы, Tesla Boy, занимаемся тем же.

Кроме Tesla Boy ты выступаешь сольно: нет ли желания заняться неоклассикой?

Да, сейчас я готовлю сольную пластинку с симфоническим оркестром. В этом году было несколько выступлений, где я играл с Кириллом Рихтером и оркестром. Выступление с Рихтером меня поразило, это была большая вечеринка Esquire. Этот год прошёл для меня под знаком театра: несколько месяцев я писал музыку к спектаклю «Море деревьев» в «Гоголь-центре».

Это для души, а Tesla Boy для заработка и настроения?

— Я всё делаю исходя из того, что мне нравится, это всё — для души.

Быть композитором спектакля — интересный опыт.

Сейчас любому профессионалу нужно совмещать несколько компетенций, том числе музыканту. Какие навыки ему нужны?

Нужно читать рэп и высоко прыгать на сцене.

Меня поражает, как они все высоко прыгают на сцене — я не могу так целый час.

Нужно быть в хорошей форме. Я понял давно, что нет никаких правил — каждая история отдельная. В моей ситуации есть вещи, которые я могу делать лучше. Например, есть Денниз Поп, который придумал Стокгольмскую студию и помог Максу Мартину. Денниз Поп изначально был диджеем без музыкального образования, но в коллаборации с Максом и другими состоялся. Сейчас время коллабораций, команд.