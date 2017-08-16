Un gringo es periodista

Житель Новосибирска Дмитрий Беляев первую заметку в газету написал из интереса, а потом понеслось: стажировка на немецком радио, сотрудничество с «Российской газетой», журналом GEO, сейчас он работает в мексиканской редакции Metro International. Дмитрий рассказал корреспонденту Сиб.фм, чем российские СМИ отличаются от мексиканских, как мексиканцы мечтают, чтобы их президент был похож на Путина, и почему учителя Мехико живут в палатках в центре города.

Ты начал работать в «Комсомольской правде» — откуда появился интерес к журналистике?

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Пока учился в школе, я даже не думал, что когда-то стану журналистом. В восьмом классе выбрал математическое отделение и параллельно пытался освоить программирование. После пары лет я понял, что это не моё. Мне было 15, когда появился шанс познакомиться с редакцией «Комсомолки» в Новосибирске. Я пришёл туда с надеждой попробовать себя в журналистике. После моей первой «восьмушки» — 1/8 полосы — о нашествии мотыльков, которые уничтожают урожай в огромных количествах, из Москвы отправили два самолёта с ядом против вредителей.

В тот момент я понял, что журналистика на самом деле может изменить что-то к лучшему

и я хочу ей заниматься.

И ты поступил на факультет журналистики?

Да, я поступил на журфак МГУ как победитель всероссийского конкурса «Хочу стать журналистом». Он состоит из нескольких этапов, после каждого из которых мы прощались с половиной участников. На последнем осталось всего 16 человек — это было интервью в прямом эфире «Радио России». Там я познакомился с главными редакторами, начальниками отделов и журналистами, которые работают в официальном печатном органе России. Мы обменялись контактами и решили сотрудничать. Так я и появился на страницах «Российской газеты».

Уже после первого курса ты работал на баварском радио, как ты туда попал?

Больше полугода я работал на радиостанции Bayerischer Rundfunk («Баварское вещание») в Мюнхене. Попал туда как победитель всероссийского конкурса на знание немецкого, который проходил на журфаке МГУ. Около десяти человек получили возможность работать в разных медиа страны, и я был одним из них.

Чтобы работать радиоведущим, нужно понимать все оттенки смыслов языка, как ты выучил его за такое короткое время?



Более 27 тысяч выпускников окончили журфак МГУ

Я учил немецкий несколько лет до того, как поступил на журфак. Но делать репортажи и быть в прямом эфире на радио поначалу было довольно сложно, к тому же в это время я как раз начал учить испанский. На первой планёрке в Берлине я пытался выдавить из себя что-то по-немецки, но получался микс между двумя языками. Со временем я привык к местному акценту и манере говорить — работать стало гораздо проще.

Испанский я начал учить ещё на первом курсе после совета одного из сотрудников РИА Новостей, где я уже успел поработать к тому моменту.

Мне тогда сказали, что если хочу много командировок, нужно учить именно этот язык, потому что на нём говорят во многих странах.

В испаноязычные страны меня никто не отправил, но с другом с факультета мы выиграли место в программе по обмену студентов с Мексиканским автономным университетом и улетели туда на весь семестр.

И как ты оказался в Metro International в Мексике?

Я начал работать в московской редакции Metro в 2012 году. Сначала как специалист по SММ, журналист сайта, а потом перешёл в газету. Часто приходилось быть редактором полос и проходить весь этап их подготовки к печати — от начала до конца. Я довольно быстро вник в стиль газеты, формат работы мне был и остаётся близок.

Первая полоса газеты Metro, № 34, 20 марта 2014 года

Мне очень понравилось в Мехико, когда я был там по обмену, поэтому после окончания университета в Москве я перебрался сюда в поисках работы. В этот момент как раз формировалась новая международная команда Metro. Меня порекомендовала главред газеты в Москве и Питере Анна Сирота. Меня пригласили на интервью на английском и испанском и тут же сказали:

«Завтра твой первый рабочий день».

24% от совокупного тиража всей бесплатной прессы в мире выпускал концерн Metro International в 2008 году

Прошло почти три года, как я работаю в Metro World News — международной редакции с главным офисом в Мехико, которая связывает все газеты и предоставляет эксклюзивный контент. Теперь я заместитель главного редактора международной редакции Metro и руководитель команды журналистов, которые работают на английском. Планирую остаться в Мексике как минимум на два года. Нужно получить опыт работы в руководящей должности. Потом нужно думать, куда и зачем.

Чем, на твой взгляд, отличаются российские и мексиканские СМИ?

Международная редакция работает больше чем для двадцати стран, включая мексиканские Publimetro, но принципы работы в основном те же. Отличительная черта местных медиа от российских — здесь гораздо меньше самоцензуры для политических тем.

Писать можно про всё — на свой страх и риск.

Звонков с просьбой удалить материал из местных правительственных органов никогда не бывает.

Но если материал о наркотрафике, начинаются проблемы. Даже убить могут, если что-то не то напишешь.

Как вообще в Мексике относятся к русским, много ли их там?

В Мексике не так много русских. Есть пара ресторанов, куда можно сходить поесть борща и пообщаться на родном языке. В основном мои новые друзья — местные. С ними я провожу большее количество времени.

Со своей девушкой Адрианой я познакомился почти в первый день. Она мексиканка. Здесь все — и девушки, и мужчины — очень разговорчивые, добродушные и отзывчивые. Если говорить о красоте, то Мексика, согласно статистике, — страна с самым большим количеством людей, которые страдают от ожирения.

Так что шанс встретить кого-то без живота наперевес не так велик. Хотя всё возможно!



80 миллионов мексиканцев страдают от лишнего веса

То есть с едой там всё в порядке?

В еде мексиканцы постоянно используют кукурузу и чили в невообразимых масштабах. Тортильи и сальса всегда должны быть на столе. Сначала было трудно привыкнуть любой кусок мяса заворачивать в круглую лепёшку и поливать зелёной жидкостью. Но сейчас это уже в пределах нормы. Местная кухня признана одной из лучших в мире, и должен сказать, что я понимаю, почему. Блюда разнообразные: можно найти на любой вкус.

Экстремалам советую попробовать эскамолес — личинки ядовитого вида муравьёв, прожаренные в масле.

Что ещё можешь рассказать о мексиканской экзотике?

Мексиканская экзотика, конечно, есть. Вся она — в деталях, больших и маленьких. К примеру, в центре столицы рядом с главной площадью Zocalo можно найти руины древних цивилизаций, на вершине которых испанцы построили церковь во времена конкисты. Страна не такая большая, если сравнивать с Россией, но в каждом городке и деревне есть что-то своё, например пляж, на который ещё не ступала нога человека. Здесь превратили плод агавы в мескаль и изобрели алебрихес — раскрашенные чудища из папье-маше.

Как ты проводишь свободное время, куда ходишь после работы?

Когда я только переехал и работал журналистом, а не редактором, было гораздо больше свободного времени. Вместе с Адрианой мы ездили на пирамиды рядом с Мехико, на пляжи, посещали другие города. Сейчас свободного времени меньше, но мы стараемся выбраться из города и рабочей суеты, как только предоставляется возможность. Часто ходим на концерты друзей, которые выступают в местных барах.

Но в основном здесь принято собираться всей компанией у кого-нибудь дома, общаться и пить текилу.

Насколько мексиканцы отличаются от русских?

Различия, конечно, есть, но они крохотные и упоминать их ни к чему. Мексиканцы очень похожи на русских, очень добродушные. Более открыты к общению. После часа знакомства тебя могут пригласить в гости, познакомить со всей семьёй и друзьями. Мексиканцы очень семейные люди, как и мы.

Что мексиканцы думают о современной России, политике, президенте?

Мексиканцы считают, что Россия снова стала главным игроком на международной арене.

Многие верят в то, что наша страна сделала Трампа президентом США и теперь манипулирует им. Путина видят как сильного лидера великой державы.

127 лет дипломатическим отношениям России и Мексиканских Соединённых Штатов

И когда сравнивают его с местным президентом Энрике Пенья Ньето, мечтают, чтобы он стал такой же важной фигурой.

А как относятся к своему правительству? Можно ли их в целом назвать политически активными людьми?

Любое правительство в любой стране кто-то да будет ругать. Здесь в основном ругают за коррупцию в огромных масштабах, бороться с которой просто невозможно. Митингующим разрешено перекрывать улицы, трассы и магистрали. Иногда, когда нужно приехать в аэропорт, оказывается, что дорога закрыта. И приходится ехать в объезд. С дорогой на работу то же самое: из-за акций протеста иногда за два часа не доберёшься.

В центре города учителя на постоянной основе живут в палатках — это их форма сказать «нет» новой реформе образования.

В целом, очень активный народ в этом плане.

Какие проблемы чаще обсуждают мексиканцы?

В основном все социальные проблемы сводятся к коррупции и наркотрафику. Хотя будущую возможную стену США — Мехико тоже обсуждают. Уже не так активно, но визу в Штаты местным получить теперь гораздо сложнее.