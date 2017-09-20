Польские корни в сибирской земле

Мы продолжаем совместный с «Победой» проект — беседуем с людьми, которые формируют культурное пространство города. Гжегож и Катажина Сулковски — обаятельная пара, которая, кажется, понимает друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда. Гжегож — директор компании «Белла-Сибирь», Катажина — коммерческий директор компании и представитель Европейского центра долгосрочной опеки. Они приехали в Новосибирск из Польши в 2003 году «на пробу», а остались на 15 лет. Почему они приняли такое решение и за что полюбили наш город, в преддверии Шестого фестиваля Польского кино супруги Сулковски рассказали корреспонденту Сиб.фм.

Добровольная ссылка

Вы родились и выросли в Польше, там учились, работали, но в 2003 году взяли и приехали в Сибирь. Как пришла мысль покинуть родной город?

Гжегож: Когда я задумал уехать в Россию, я был молодым — мне было 27 лет, а все молодые принимают решения быстро, даже если это не совсем адекватные решения (смеётся). Началась наша российская жизнь, кстати, не с Сибири. До этого я почти полгода провёл в Нижнем Новгороде, и это были первые шаги нашего холдинга в России. Как раз в это время Торуньский завод перевязочных материалов, где я работал, начал глобальную экспансию. И раз у нас в Нижнем всё хорошо получилось, поступило предложение уехать в Новосибирск.

Тогда я созвонился с семьёй, и началось... Плач, скандал, потому что это Сибирь, ссылка, медведи. Одним словом, стереотипы сработали по полной.

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Катажина, а вы, получается, как жена декабриста, поехали за мужем. Не было желания сказать: «Гжегож, что ты делаешь? Одумайся!»

Катажина: Было такое желание, если честно. Прежде всего был страх за ребёнка, нашему сыну было три года. И я сначала решила приехать пробно, как в командировку, то есть посмотреть и решить, как быть дальше. Мы договорились пожить здесь до того времени, когда сыну исполнится семь и надо будет идти в школу. А потом остались дальше, и ещё дальше, и вот в этом году сын уже будет заканчивать школу и сдавать ЕГЭ. Сын считает Новосибирск своим вторым родным городом.

Семья, конечно, сначала не хотела нас отпускать, но нам было интересно поехать именно на восток, а не на запад, как делали все.

Гжегож: И вот почему, кстати, мы поехали не на запад, а на восток: наши культуры очень близки, наши характеры схожие, у нас единый менталитет. И нам гораздо проще оказалось в итоге найти здесь себя.

Катажина: Да, нам здесь больше нравится, чем в той же европейской части. Здесь люди другие. И именно это нас здесь держит. Мы могли бы уже давно переехать опять в Европу, но и здесь уже комфортно. Так что сейчас, спустя 15 лет, мы ничуть не жалеем о нашем решении. Хотя было непросто.

Гжегож: За эти годы многое поменялось, но до сих пор люди, как только слышат про Россию и особенно про Сибирь, сразу говорят, что здесь страшно и холодно. Но все приятно удивляются, когда к нам приезжают.

Мы ломаем эти стереотипы у наших друзей, например, когда показываем им те места в городе, которые любим сами.



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Культура как потребность

А где вы любите бывать сами и куда приводите друзей?

Катажина: Мы очень любим ходить сюда, в «Победу», это определённый уровень, начиная от интерьера и заканчивая репертуаром. Мы любим такие камерные места, в отличие от мультиплексов. И в основном смотрим фестивальное кино, кино разных стран. Как раз благодаря «Победе», кстати, мы смогли познакомить с польскими фильмами и новосибирцев. Я говорю о Фестивале польского кино, партнёрами которого мы являемся с самого его начала.

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Гжегож: Как-то мы с нашим хорошим другом Кшиштофом Войдыло (лектором польского языка) сидели за столом с коньячком и разговаривали о Польше, и вот слово за слово родилась идея: а почему бы не организовать в Новосибирске показы польских фильмов? В Москве такие фестивали уже были, да и «Победе» было не привыкать. Плюс мы познакомились тогда с Кшиштофом Занусси, он приезжал ставить спектакль «Дуэт» в театр «Старый дом». Он помог в подборе фильмов — и всё закрутилось и завертелось.

Катажина: Да, с тех пор Кшиштоф Занусси — обязательный гость фестиваля, в этом году он тоже приедет вместе с Дариушем Клеховским, директором Польского культурного центра.

Дом там, где на хлеб зарабатываешь

Вы прожили в Новосибирске уже 15 лет, стал ли он для вас домом? Вот когда вы говорите: «Поедем домой», это вы о чём — о Польше или о Новосибирске?

Гжегож: Как вам сказать... (надолго задумывается). Долго мы привыкали, конечно. У нас был свой дом на родине, в Польше — и дом тут. Пока мы не определились и не перенесли всё из того дома в этот и не построили свой семейный очаг в Новосибирске, у нас было двойственное положение. Мы жили так: одна нога там, другая — здесь. Но постепенно перестроились, определились и стали жить в Новосибирске.

Как говорят: «Дом там, где на хлеб зарабатываешь». Ну вот так и получается.

Мы теперь в Польшу едем в гости, а когда говорим про дом — то это уже про Новосибирск. Но к семье как минимум дважды в год уезжаем, на Рождество так обязательно.

Катажина: Для меня первые годы были очень сложными. Я думаю, что на самом деле мы успокоились только тогда, когда у нас родилась здесь дочка пять лет назад. Получается, мы пустили здесь корни.

А польские корни не забываете?

Катажина: Нет, конечно, нет, дома с детьми, например, мы говорим на польском. Хотя они прекрасно говорят и на русском.

И дочка смотрит русские мультики, читает русские сказки. Это так интересно, оказывается, и картина мира у нас расширяется.

Гжегож: Если бы вы поговорили с дочкой или с сыном, то и не догадались бы, что они иностранцы. Вот мы говорим с акцентом, а они — уже без. Но и родное нельзя забывать. Мы вообще смотрим и удивляемся знакомым, которые уезжают жить в другие страны, например в Германию, и вычёркивают родину из жизни. Не говорят на польском с детьми. Но ведь так нельзя, в итоге внуки даже с бабушками не могут пообщаться. Это очень грустно.

Мы с теми, кто в нас нуждается

В 2006 году вы организовали компанию «Белла-Сибирь». Это сейчас понятно, что решение было правильным, а тогда не страшно ли было вкладывать деньги в другой стране?

Гжегож: Наша фирма в Польше образовалась ещё в 1952 году.

И в 90-х мы решили выходить

с гигиеническими принадлежностями

на экспорт.

Запад в то время был жёстко поделен между ведущими мировыми производителями, что называется, торт давно был разрезан на кусочки, нам тяжело было бы что-то заполучить. И мы посмотрели на страны бывшего соцблока — и оказалось, что там вопрос с гигиеническими изделиями был решён очень слабо. Да что слабо, там почти ничего своего не было. Поэтому мы решили, что надо развивать свои мощности на восток. А сейчас нас уже считают своими конкурентами даже знаменитые западные бренды, несмотря на то, что они работают гораздо дольше, чем мы.

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Катажина: На самом деле, построить компанию и дистрибуцию было достаточно легко, потому что Россия, по сути, проходила тот же этап развития, что и Польша. У нас просто те же супермаркеты появились чуть раньше.

Гжегож: Я помню, как в середине 90-х годов пошли первые отгрузки в Россию, на восток. Было заказано несколько машин, и вот российские бизнесмены просто приехали в нашу фирму с чемоданами денег, заплатили и забрали фуры. У нас был шок тогда, но так постепенно и началось сотрудничество.

На ваш взгляд, сейчас отношение к бизнесу у западных и российских предпринимателей поменялось? Или всё же есть разница между вашим отношением к бизнесу и нашим?

Катажина: Есть очень большая разница до сих пор. Всё ещё особое значение в бизнесе здесь имеет личностный фактор.

Если есть хорошие, дружественные личные взаимоотношения — значит, бизнес получится.

Гжегож: В Польше до перестройки тоже так было, но сейчас люди стали более чужими. А в России — и мне это нравится — до сих пор важной остаётся дружба. Нужно поговорить, пообщаться, раскрыться. В Европе же всё иначе. Так бизнес там не делается.

Но самое важное отличие — в том, что мы смотрим на несколько шагов вперёд. К сожалению, для многих российских бизнесменов важно только то, что есть здесь и сейчас, для них важнее сверхприбыль, а не будущее.

Ещё одна важная часть цивилизованного бизнеса — это поддержка социальных проектов. Мы к этому пришли не так давно, на западе благотворительность в порядке вещей. Что в этом направлении делаете вы?

Катажина: Нам, наверное, помогать людям даже проще, чем другим компаниям. Ведь мы производим продукты, которые нужны от рождения до самой старости. И мы посмотрели, что детям уделяется много внимания, а вот самая незащищённая часть — это пожилые люди. Поэтому мы подумали и стали их поддерживать. Например, в этом году наша компания открыла центр обучения уходу за тяжелобольными людьми.

Кроме того, мы активно поддерживаем чемпионат по мини-футболу среди воспитанников домов-интернатов. До переезда подобные турниры мы организовывали в Польше и подумали: «А почему бы не выйти на международный уровень?»

Гжегож: Вы представляете, в каком шоке были воспитанники этих интернатов, когда мы их впервые собрали и отправили на турнир?

Да они сначала даже не понимали, что вообще с мячом на поле делать!

Ни формы не было, ни тренеров.



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А теперь они настоящие профессионалы, готовятся и соревнуются, как настоящие спортсмены, потому что лучшая команда уезжает на финал в Польшу, где проходит большой праздник.

Катажина: В этом году мы перенесли часть этого праздника к нам, в Новосибирск, и даже устроили парад на набережной. Это было очень здорово! Прохожие останавливались, смотрели, и это тоже часть идеи — показать, что интеграция в обществе очень важна.

Мы вообще за здоровый образ жизни, поэтому стараемся быть партнёрами многих спортивных мероприятий — например, Сибирского фестиваля бега, без нас этот фестиваль, наверное, сложно представить.

Гжегож: Мы хотим, чтобы нас знали. Мы не хотим быть анонимными. Мы приехали не для того, чтобы прятаться, только делать своё дело и сидеть тихонько. В Новосибирске нас хорошо приняли, нас считают своими, и мы и дальше будем участвовать в жизни города. Мы верны слогану своей фирмы: «Мы с теми, кто в нас нуждается».