Главный по наказам

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный (фракция КПРФ) — председатель комиссии по наказам избирателей. Их исполнение напрямую зависит от финансовой стабильности городского бюджета. Если в городской казне деньги есть, то и наказы выполняются в срок и в полном объёме. А если финансы в дефиците, приходится считать каждую копейку. Кстати, считать Антон умеет отлично, ведь он выпускник механико-математического факультета НГУ, а по второму высшему образованию — экономист-математик. Корреспондент Сиб.фм поговорил с ним о том, как математический склад ума помогает депутату находить правильный ответ в самых сложных ситуациях.

Антон Григорьевич, вы учились на мехмате в лихие 90-е, когда вся страна ударилась в торговлю: никогда не приходила мысль бросить математику и заняться бизнесом?

Я поступил в НГУ в 16 лет, 17 мне исполнилось уже на первом курсе. Конечно, время было нелёгкое и весёлое: мы с ребятами вынуждены были ночами разгружать вагоны. Мы сколотили студенческие бригады и работали на разгрузке, как заведённые. А утром умывались и шли на занятие — грызть гранит науки. И так несколько раз в неделю. Оторвавшись от родителей, не все справлялись со свободой. Кому-то не хватало усидчивости или ума.

Одна девочка на потоке от переутомления отправилась в психбольницу. В общем, с первого курса мехмата вылетело 25 % студентов.

Несмотря на полную разруху в стране, учили нас качественно и спрос был с каждого студента. Главное — это знания, а халтура на мехмате не пройдёт. Учился я не особо увлечённо, но мне никогда не приходила в голову шальная мысль бросить университет и пойти, как говорили нам преподаватели, «торговать сникерсами». В какой-то момент социальные процессы меня заинтересовали больше чистой математики. Даже диплом у меня был на тему численности взаимодействующих социальных групп. Наверно, тогда я выбрал свой жизненный путь. На четвёртом курсе НГУ я вступил в КПРФ — это тоже был мой осознанный выбор.

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Именно партийная работа повлияла на ваше решение заняться депутатской деятельностью?

Выдвижение в депутаты — это логичное продолжение моей политической работы в качестве активиста компартии. С работой депутата я впервые познакомился в 2000 году в качестве помощника депутата горсовета и руководителя фракции КПРФ Рената Сулейманова.

И только через десять лет, в 2010 году, решил попробовать свои силы на выборах. Получилось не с первого раза. В первый раз я проиграл выборы, во второй раз жители избирательного округа № 6, расположенного в Железнодорожном и Заельцовском районах Новосибирска, доверили мне право представлять их интересы в Совете депутатов Новосибирска. В 2015 году я вновь был избран в горсовет и продолжил начатую в первой пятилетке работу.



Антон Тыртышный в 2009 году создал и возглавил общественную организацию «Общество защиты прав потребителей услуг ЖКХ»

Работа председателем общественной организации «Общество защиты прав потребителей услуг ЖКХ» помогла вам понять, почему так много проблем в этой сфере?

Со сферой ЖКХ, конечно, у нас системные сложности в стране, потому что, по сути, в 90-х годах в эту сферу ничего не вкладывалось. Коммунальные сети не модернизировались, в лучшем случае проводился аварийный ремонт. С жильём оказалось ещё хуже. Дома были переданы гражданам через приватизацию в нарушение закона без предварительного ремонта. Это было сознательное решение государства. Когда принимали в 2005 году Жилищный кодекс, задача стояла в минимизации бюджетных расходов, — просто повесить всё на людей. Заманили тем, что квартиросъёмщики стали собственниками: берите и будет вам, как говорится, счастье, сможете продать свою квартиру. А что теперь нужно нести полное бремя собственника, платить за содержание и ремонт, объяснить забыли. Для многих это оказалось просто непосильной финансовой ношей.

Я заметил, что есть дома, где жители понимают, что если договориться друг с другом, то можно справиться с проблемами ремонта дома, проще использовать какие-то возможности, которые даёт мэрия, получать субсидии на благоустройство. Люди проводят собрания, принимают компромиссные решения и обеспечивают себе достаточно комфортное проживание, заставляют работать управляющие компании. А есть дома, где люди не могут договориться.

Пока они конфликтуют, кровля по-прежнему протекает, фундамент мокнет, трубы текут,

дом продолжает разрушаться.



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Закон таков, что за жителей никто не может принять решения по дому. Не может прийти чиновник из городской администрации и всех помирить, когда у людей конфликт идёт долгие годы. Поэтому когда приняли Жилищный кодекс, с одной стороны, всё свалили на людей, с другой — поставили их в ситуацию, когда они вынуждены сами организовываться: ТСЖ создавать, сообща заставлять работать управляющие компании. В том числе и привлекая себе в помощь местных депутатов и общественников.

То есть, получается, разруха действительно не в головах?

По-разному. Кое-где действительно жители не могут сами организоваться и им приходят на помощь какие-то существующие институты власти. Я как депутат консультирую, объясняю, как функционирует система ЖКХ, при необходимости пишу в интересах людей запросы в надзорные органы и мэрию, привлекаю чиновников к решению каких-то проблем. Пару лет назад я закрыл свою общественную организацию, хотя она была у меня лет семь. Оказалось, что уже не было в ней необходимости: будучи депутатом, я мог своими силами и силами своих помощников делать то же самое.

С какими проблемами жители округа приходят на приём к депутату?

В мою депутатскую приёмную люди идут со своими горестями и радостями. Депутат обязан услышать каждого, вникнуть в проблематику вопроса, предложить пути решения, ведь об эффективности депутатской работы люди судят по реальным делам. Появилась детская площадка во дворе — отлично, не заасфальтировали дорогу возле дома — минус, который относят и ко мне.

Иногда бывают ситуации, когда быстро и качественно выполнить все пожелания избирателей не получается из-за отсутствия бюджетных средств.

Тогда надо, не пряча голову в песок,

выйти и объяснить людям всю правду,

без липовых обещаний.



Карту выполненных и запланированных наказов избирателей можно увидеть на сайте горсовета

В этом году у меня на округе защебенили несколько улиц частного сектора, где никогда не было нормальных дорог. Это маленькая, но победа. Люди очень довольны, говорят, что теперь и на их улицах праздник.

Вообще в этом созыве я получил 168 наказов избирателей, из них только в этом году должно быть выполнено 27. Там много важных для людей вопросов: асфальтирование улиц, щебенение дорог, установка спортивных и детских площадок, ремонты в школах и в детских садах. Всё это удаётся сделать благодаря разработанным Советом депутатов Новосибирска механизмам реализации наказов избирателей.

В депутатской приёмной постоянно работают два помощника — Дмитрий и Анжелика.

Ведь у меня, как у любого нормального

человека, есть работа. А депутатство —

это, хоть и интересная, но безвозмездная

общественная деятельность.

Но, конечно, время нахожу. Веду личный приём, организовываю совещания с чиновниками и жителями, на которых вместе ищем решения важных для людей проблем, принимаем решения. Тем не менее на помощников ложится большой объём работы. В каких-то случаях они сами могут проконсультировать, ответить на вопросы.

Если человек приходит лично, то помощники ему сразу предлагают изложить свою проблему в письменном виде, чтобы не упустить никаких нюансов. С начала года у нас было больше сотни письменных обращений избирателей, а устных обращений и телефонных консультаций —по нескольку в день.

У вас такой напряжённый график работы — ваша семья не забывает, как вы выглядите?

Нет, семья обо мне не забывает. Я, например, в обязательном порядке отвожу старшую дочь в школу, а младшую — в детский сад. Жаль, что вечером у меня не получается забирать их домой, потому что я поздно заканчиваю. Ну а выходные дни, как правило, наши!

У вас растут две дочери, каким бы вы хотели увидеть Новосибирск в будущем, чтобы им было хорошо и комфортно жить в этом городе?

Конечно, я бы хотел, чтобы Новосибирск стал современным мегаполисом, настолько, чтобы молодёжь не хотела отсюда уезжать. К сожалению, сейчас Новосибирск — город транзитный, город-трамплин. Люди приезжают сюда, учатся или работают, а потом уезжают в Москву или Питер, а то и за границу. Многие, кто со мной учился на мехмате в НГУ, сейчас работают за рубежом.

А ведь это наши «мозги», их беречь надо.

Я уверен, что у Новосибирска есть реальный потенциал, который мы не научились использовать до конца. На конкурентоспособные позиции в мире его может вытащить достаточно развитый в городе сектор информационных и наукоёмких технологий. Это наш потенциал роста. Надеюсь, со временем Новосибирск станет городом-мечтой, городом, из которого не хочется никуда уезжать.