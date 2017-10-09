Голым по джунглям

В 2008 году капитан британской армии Эд Стаффорд отправился в путешествие вдоль Амазонки. Он и представить не мог, что вернётся домой только через два с половиной года: в одиночку Эд преодолел 9 600 километров вместо запланированных 6 400 и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Новое шоу «Эд Стаффорд: выживший» на Discovery Channel станет одним из самых серьёзных вызовов в карьере экстремала, поскольку на этот раз ему придётся самостоятельно искать путь из опасных точек земного шара. В преддверии премьеры корреспондент Сиб.фм узнал у специалиста по выживанию, почему Алтай оказался для него настоящим вызовом и как он подготавливается к каждому путешествию.

Осознание того, что вы — первый человек в мире, прошедший вдоль всей Амазонки, помогало в дальнейших экспериментах по выживанию?

Я считаю, что Амазонка была самым масштабным экспериментом в моей жизни с точки зрения продолжительности. Это путешествие в два с половиной года, и оно не задумывалось как эксперимент по выживанию.

Это была попытка совершить подвиг, который ещё никто не совершал раньше.

И мне повезло, что я сотрудничал с каналом Discovery. С самого начала в Discovery Channel проявили интерес к моему походу пешком вдоль Амазонки. И когда я вернулся с 180 часами видеоматериалов, канал сделал из них программу, которая вышла в эфир по всему миру. У программы были отличные рейтинги, поэтому мне предложили принять участие в других проектах.

У меня не было особого желания уезжать ещё на два с половиной года, чтобы сделать двухчасовую программу. Поэтому мы собрались и придумали другие варианты, которые требовали меньше времени, но в них было не меньше экстрима. Несколько версий я отмёл сразу как слишком простые. Пройти пешком вдоль другой реки было бы слишком просто. Идти с группой людей или другими гидами тоже было бы слишком просто. Выживать с запасом — снова слишком просто.

Поэтому мы остановились на такой идее: меня оставляют на необитаемом острове без еды, без ножа, без снаряжения для выживания и даже без одежды. Смогу ли я выжить?

859 дней длилось рекордное путешествие стаффорда вдоль Амазонки

Я понятия не имел, что может случиться. У меня не было ответа на этот вопрос. Это была очень сложная задача, потому что мне нужно было снимать весь процесс самому, но я был готов к этому. Вот так всё это и началось. Именно так экспедиции превратились в создание телевизионных программ.

Прежде чем куда-то отправиться, что в первую очередь вы изучаете об этом месте?

Зависит от особенностей климата и ландшафта: будет ли там жарко или холодно, засушливо или дождливо и так далее. От этого зависит и список снаряжения. В новой программе «Эд Стаффорд: выживший» я мог взять с собой только ту одежду, которая была на мне. Я мог менять одежду только в другом регионе, куда попадал после, чтобы подстроиться под климат. Например, в одной из серий я находился в горах Алтая на российско-китайской границе Монголии: было очень-очень холодно, зима только-только закончилась. И понятно, что я не мог быть в той же одежде, что в серии о Панаме, которую мы снимали в Дарьенском пробеле. Поэтому единственное по-настоящему важное решение, которое нужно было принять перед поездкой, — какую одежду взять, чтобы справиться с условиями окружающей среды.

Помимо этого, когда я приезжаю в ту или иную страну, у меня обычно есть несколько дней, чтобы поучиться у местных. Например, в Панамских джунглях аборигены посоветовали мне, какие листья лучше всего подходят для строительства убежища и какая методика разжигания костра самая лучшая. Для меня очень важно провести какое-то время в стране, куда я еду, чтобы подготовиться. Никогда не отправляюсь в путешествие с мыслью, что уже всё знаю, потому что, понятное дело, это не так. Я по-прежнему учусь, и это позволяет мне приобретать новые навыки. Благодаря этому содержание программ постоянно меняется, я не делаю одно и то же каждый раз. Это непрерывный процесс.

Чем вам запомнился Алтай?

— Меня свели с ума горы Алтая на российско-монгольской границе, потому что это была самая сложная задача из всех и необычный опыт.

Если бы у меня была возможность отправиться туда в полноценную экспедицию, то есть с полным набором снаряжения, запасами еды, она всё равно была бы масштабной, её пришлось бы планировать несколько месяцев. Оказаться там без еды и оборудования, идти пешком по горам Алтая, чтобы добраться до деревни на другой стороне — это был серьёзный вызов. Я очень нервничал перед этой экспедицией. Это одна из тех серий, которой я горжусь. Путешествие не прошло идеально. Я не хочу рассказывать слишком много, но были моменты, когда мне в экстренном порядке приходилось рыть убежище в снегу.



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О чём вы думаете, когда находитесь в дикой природе в одиночестве?

Мне есть о чём подумать. Практически все мои телевизионные программы были сняты в условиях, где у меня не было ни воды, ни еды. И очень сложно думать о чём-то другом, кроме них. Я обычно зацикливаюсь на этих двух моментах, особенно на воде. Ещё по ходу каждой серии я начинаю думать об ориентировании в пространстве. У меня нет GPS, нет компаса. Ориентируюсь по тем подсказкам, которые даёт мне природа, чтобы понять, иду ли я в правильном направлении, будь то положение солнца или растительность. Затем накладывается ещё один уровень — мне нужно думать о съёмках. Я снимаю всю программу самостоятельно, так что со мной никого нет.

Мне нужно подумать: если я буду идти пешком по местности, как это снимать — поставить камеру на землю и идти мимо неё? Или запустить беспилотник, потому что в программе было не так много материалов, снятых беспилотником? И мне нужно рассуждать с творческой точки зрения. То есть ты делаешь всё, что нужно для выживания, и одновременно думаешь обо всём этом. Плюс ты снимаешь и рассказываешь историю. Кроме того, есть ещё и повседневные моменты, которые тебя волнуют: идёт ли всё так, как я надеялся? Далеко ли продвинулся? Смогу ли дойти вовремя? Все эти вопросы заставляют тебя двигаться вперёд и не дают расслабиться.

Если у тебя нет еды, довольно сложно расслабиться, пока ты не найдёшь, что поесть. Стараюсь всё это контролировать с помощью медитации по утрам и вечерам.



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Это важная стратегия выживания лично для меня, потому что есть так много поводов легко впасть в панику. Когда я начинаю испытывать стресс, перестаю функционировать как следует, у меня не идёт съёмка, перестаю соображать. Так что я люблю медитировать, чтобы немного отстраниться от всего этого и взглянуть на всё со стороны. Потом всё кажется выполнимым.

Вы начинали увлекаться психологией и НЛП, чтобы было проще контролировать свои мысли и поведение в экстремальных условиях. Сейчас активно пользуетесь этим?

На мой взгляд, жизнь научила меня тому, что ты не можешь контролировать свои мысли. У меня сложилось впечатление, что они автономны, просто возникают. И чем больше ты стараешься их контролировать, тем больше расстраиваешься и усложняешь себе жизнь. Мне кажется, каждый из этих экспериментов по выживанию был более сконцентрированной и напряжённой версией жизни. И контролировать психологический аспект крайне важно. И да, я больше не использую нейролингвистическое программирование. Изначально пользовался этими техниками, когда путешествовал вдоль Амазонки. Это была моя первая попытка получить некое представление о психологии.

Сейчас я пользуюсь методиками осознанного наблюдения и медитации, чтобы отключиться от этих мыслей и взглянуть на всё со стороны. Если я этого не делаю, начинаю волноваться, беспокоиться; множество мыслей теснится в моей голове и не позволяет думать ясно. Но когда ты просто даёшь себе возможность немного отойти от всего этого и не пытаться всё контролировать, просто позволить всему развиваться естественно, наблюдать и не идти на поводу у этих мыслей, всё становится на свои места и кажется более выполнимым. Это помогает. Помимо практических вещей — умения разжечь костёр, построить убежище или добыть пропитание — существует действительно важный фактор, наверное, самый важный фактор из всех — умение контролировать своё сознание.

Вы сказали, что, когда были в джунглях в Лаосе, съели гриб, который подействовал на вас лучше, чем «Прозак». Узнали, что это был за гриб?

Как уже говорил, я провёл некоторое время с местными жителями до начала съёмок серии. Они показали мне несколько видов грибов, которые были однозначно съедобными.

Я их узнал и начал есть (съел очень много), судя по всему, некоторые из них не были съедобными.



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Потому что когда я лёг спать, мне казалось, что джунгли вокруг меня дышат, пульсируют — что-то среднее между дыханием и сердцебиением. Я помню, как лежал на земле и улыбался, понимая, что некоторые из съеденных мною грибов обладали галлюциногенными свойствами. Когда я проснулся на следующий день, чувствовал себя потрясающе, чувствовал себя сильным. Так что эффект был интересным, но я не знаю, что именно это было.

Что сложнее для человека — пережить суровые погодные условия и голод или одиночество?

Не знаю. Если вы читали мою вторую книгу «Голое выживание», то сами знаете ответ на этот вопрос. Я плохо переношу одиночество. Есть люди, которым несложно быть в одиночестве и которые прекрасно справляются с этим. Я знаю многих любителей приключений, которым пришлось провести огромное количество времени в одиночестве, и это не было проблемой. Но мне необходимо общение. Я получаю больше удовольствия, когда могу пережить что-то вместе с другими. Так что я выбрал странную профессию, ведь меня вечно оставляют в одиночестве. Это тяжело для меня, потому что я предпочитаю быть в компании людей. Очень напряжённый период, когда ты один и каждое решение имеет последствия, тебе не к кому обратиться за советом, не с кем посмеяться.

Вы как человек, который привык обходиться природными источниками, можете вести весьма аскетичный образ жизни. Но всё же — как вы относитесь к комфорту вне экспедиций?

За все эти годы я научился не полагаться на материальные вещи. Мои программы сами по себе предполагают, что я отправляюсь в путешествие без ничего. Изначально, когда появилась идея программы «Голое выживание», мне казалось, что это будет очень-очень сложно. Но чем больше времени я провожу в дикой природе либо голым, либо в той одежде, в которой я был в начале путешествия, и чем больше мне приходится полагаться на природные ресурсы и природные источники питания, тем больше понимаю, что все эти удобства не так уж нужны. Тем не менее когда я возвращаюсь домой, получаю удовольствие от простых вещей — возможности спать в собственной кровати рядом с моей женой, видеть своего маленького сына. Моему ребёнку три месяца.

Я не мечтаю о каких-то изысках или ресторанной еде — мечтаю о том, чтобы вернуться домой и увидеть мою семью. Всё просто.

9600 км прошёл Эд Стаффорд во время путешествия вдоль Амазонки

Вы являетесь образцом для подражания для многих поклонников вашего телевизионного жанра. Чувствовали ли бы вы свою ответственность, если бы кто-то пострадал, пытаясь повторить ваши эксперименты?

Недавно был случай, когда девушка погибла в бассейне Амазонки: она сплавлялась по реке на каяке, на неё напали и застрелили. Некоторые могут сказать: «О чём она вообще думала? Конечно, это опасно, лучше бы сидела дома». Я не соглашусь с этим. С точки зрения статистики вероятность погибнуть в автомобильной аварии в своём родном городе выше, чем при поездке в отпуск. Из всех туристических направлений, которые выбирают отдыхающие из Англии, чаще всего они погибают в Испании, потому что люди напиваются и пытаются вылезти на балкон в отеле, к примеру. Поэтому я приветствую экстремальный туризм, и, по моему мнению, те люди, которые предпочитают его, по определению берут на себя большую ответственность.



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Они оценивают риски, следят за собой и больше знают об опасностях, чем те, кто просто едет в отпуск. Не поймите меня неправильно: я не призываю людей совершать сумасшедшие поступки. Если людей вдохновляют мои программы и они отправляются в подобное путешествие, то должны брать на себя ответственность. Им нужно пройти обучение, приобрести необходимые навыки, которые им пригодятся в определённых ситуациях. Но в целом это хороший опыт, позитивный. И я хочу ещё раз подчеркнуть, что с точки зрения статистики люди, занимающиеся экстремальным туризмом, реже попадают в беду, чем люди, отправляющиеся на пляжные каникулы.

Вы посетили большое количество удивительных мест: остались ли ещё те, где бы вы обязательно хотели побывать?

Конечно! Я пока что объехал где-то треть планеты, и есть множество мест, где я хотел бы побывать. Я никогда не был в Китае. Я никогда не был в Индии. Есть другие удивительные уголки планеты, где я ещё не бывал. Я бы хотел однажды отправиться на Южный полюс. И не скрываю тот факт, что в прошлом году я пытался организовать экспедицию в Антарктиду, но мне не удалось найти бюджет. Так что да: есть большие и серьёзные экспедиции и путешествия, в которые мне хотелось бы отправиться.

После всех ваших приключений вы бы сказали, что жизнь прекрасна или опасна?

Я никогда не считал дикую природу опасной. Мне некомфортно как раз среди людей в большом городе. Причина, по которой людям казалось, что мой пеший поход вдоль Амазонки был таким впечатляющим подвигом — они не знают джунгли. Люди боятся того, чего не знают. На нашей планете так много красивых мест. Так что ответ на вопрос прост: она прекрасна. Конечно, существуют опасности, но вероятность погибнуть в автомобильной аварии в Англии или попасть под автобус в Лондоне гораздо выше, чем в ходе экспедиции в Монголию или Боливию или в другие уголки планеты. Если я более-менее подготовлен, заряжен и готов использовать свой опыт, чтобы выполнить поставленную задачу, то стараюсь не поддаваться страху. Мне кажется, что это неправильный подход, если речь идёт о дикой природе. Нужно относиться к ней с уважением. Но прекрасного и увлекательного в жизни больше, чем страшного.