Один из авторов сценария фильма «Салют-7» Алексей Самолётов представил фильм в новосибирском кинотеатре «Победа». Корреспондент Сиб.фм поговорил с ним о том, какие достоверные истории остались после трансформации документального кино в игровое, кто стал прототипом и ради чего стоило снимать это кино.

Вы в детстве мечтали стать космонавтом?

Нет. Я в детстве мечтал стать пожарным, но не космонавтом. На улице Чаплыгина была пожарная часть, а ещё пожарная часть была на даче. Для меня это было сочетание людей, которые занимаются своим делом, и огромных красных машин, которыми они давали порулить. Лётчиком очень хотел быть уже в сознательном возрасте, но не срослось по медицинским показателям: не пустили меня в лётчики. В армию хотел пойти — не взяли, опять же, по здоровью. Сказали: спасибо, армия без тебя проживёт спокойно.

А что касается авиации — я как-то спросил академика Серьёзнова, бывшего генерального директора СибНИА: «Дядя Лёша, ты мне объясни, откуда вся эта история?» Он говорит: «Так тебя когда девать некуда было, тебя приводили трёхлетнего ко мне в кабинет, в чёрной цигейковой шубе, в чёрной цигейковой шапке, с варежками, на резинке болтающимися. Ну что я с тобой, сидеть, что ли, буду? Я тебя вёл в статзал, где мы ломали самолёты». Вот оттуда всё и пошло.

Город в конце шестидесятых — начале семидесятых годов был удивителен по концентрации умных людей на квадратный метр жизненного пространства.

Так что количество интересных вещей, которые я для себя открыл в Новосибирске, связанных с авиацией, физикой, наукой, колоссально, и оно держит до сих пор.

Несколько лет назад вы написали сценарий документального фильма про «Салют-7». Именно из него получился фильм, который вышел на экраны?

Я сделал вместе с режиссёром Алексеем Китайцевым документальный фильм. Он оказался неожиданным для всех, и уже четыре года в интернете идёт спор о том, что правда, что неправда. Самое смешное, что я не получил ни одного опровержения по поводу этого фильма, а в нём активно задействована линия американцев, которым была интересна станция «Салют-7». От американцев я тоже не получил опровержения. Но возникают всё новые и новые факты, которые подтверждают ту версию, о которой мы говорили там.

А потом сама ситуация оказалась настолько неожиданной: половина зрителей просто не знала о том, что произошло в 1985 году, половина забыла и, так сказать, убежала уже от этой истории.

И когда она стала публичной, оказала колоссальное влияние на людей, которые посмотрели фильм. От ругательных до восторженных отзывов. Сценаристы Лёша Чупов и Наташа Меркулова, давние мои друзья, посмотрели этот фильм. После мне позвонила Наталья: «Лёша, это надо делать игровым кино». Я говорю: «Ребята, я только за».



Сергей Крикалёв — космонавт, первый Герой Российской Федерации

Я взял их за руку, привез в Звёздный городок, познакомил с Сергеем Крикалёвым и Юрием Лончаковым, на тот момент командиром отряда космонавтов. Мы прошли, посмотрели и сели писать сценарий. Я рассказываю физику космоса, как всё взаимодействует, они выясняли человеческие вещи. Познакомил их с Владимиром Джанибековым. И дальше, по шлейфу, был написан первый вариант сценария, который они показали своему другу, сценаристу и продюсеру Бакуру Бакурадзе. Потом это стало интересно Сергею Сельянову. Такой вот колоссальный замес произошёл, а результат его с 12 октября — на всех экранах страны.

Игровой фильм сюжетно во многом отходит от реальной истории. Насколько достоверным он кажется вам?

Поводом для кино всегда является человеческая история. Вот человеческая история, которая получилась в игровом «Салюте-7», очень точная. Здесь есть люди, которые принимают решения, совершают поступки — и в результате этих поступков меняется окружающее пространство. Вот вам вся основа для художественного кино. А то, что здесь есть яркие моменты — это зрительское кино. Пожар был — у Валерия Корзуна на станции «Мир». Станцию били о корабль, корабль били о станцию — это было у других космонавтов. Фильм — это некая аккумуляция тех человеческих историй, которые происходили с разными людьми.

Это собирательный образ космоса и космических историй, очень точно отражённый человеческий потенциал, который есть в космонавтах.

А прототипами послужили Джанибеков, Савиных и конкретная история, которая произошла в космосе.

А прототипы что думают о фильме?

Джанибеков сказал такую фразу: «Это кино ко мне не имеет никакого отношения», Савиных: «Нет, ну, ребята, вы напридумывали». Имеют право. Вы знаете, произошло самое главное: когда на премьере в Кремлёвском дворце Джанибеков и Савиных вышли на сцену, шеститысячный зал встал и минуты три аплодировал — вот только ради этого был смысл делать такое кино.

Этот фильм фактически позволил по-человечески понять, что же произошло тридцать лет назад.



Самолётов — автор сценария и режиссёр более 60 документальных фильмов

И когда люди вышли на площадку, они как будто во второй раз вернулись из этого удивительного полёта.

На Западе снимают много фильмов про сегодняшних космонавтов или ближайшее будущее: та же «Гравитация», с которой сравнивают «Салют-7», «Марсианин». А у нас всё снимают про советский космос. Но ведь в России в космос летать не перестали, почему так?

Потому что открываются секреты. Ведь проблема Советского Союза заключалась ещё и в том, что жизнь была засекречена. Была парадная история: вперёд, к победе коммунизма. И вдруг выясняется, что была совершена масса открытий, о которых мы только сегодня можем говорить без режима секретности. Бешеной популярностью пользуются истории именно этой секретной стороны Советского Союза. Про достижения партии ведь никто не говорит. Все говорят про людей, которые что-то делали, в результате чего что-то получалось. Советский Союз — это колоссальный детектив.

Если я скажу, что историю с тепловизорами придумали в новосибирском Академгородке в Институте теплофизики — это будет интересно! Здесь не нужно говорить именно о Советском Союзе.

Это было в нашей жизни, но мы об этом

не знали — вот основная тема.



Репортаж корреспондента Сиб.фм из СибНИА

Гиперзвук продували в СибНИА! И если я расскажу, как это происходило, вы будете смотреть, раскрыв рот. Потому что есть конкретные люди, которые ходили рядом, только мы про них ничего не знаем.

Тот же Чаплыгин, именем которого названа улица, а многие о нём ничего не знают.

Тот же Чаплыгин, тот же Кондратюк! То, что самолёт Су-27, о котором сегодня говорят все в мире, был перекомпонован в кабинете Станислава Тимеркаевича Кашафутдинова за десять дней — это же история, детектив. Как Михаил Петрович Симонов остановил производство в Комсомольске-на-Амуре, забрал все чертежи, сел на казённый самолёт, прилетел в Новосибирск, приземлился на Чкаловском аэродроме, пришёл в кабинет к Станиславу Тимеркаевичу и сказал:

«Стас, мы придумали плохой самолёт. Нам надо его сделать по-другому — я понял, как».

И люди за закрытой дверью в присутствии ящика коньяку и заносимого службой безопасности обеда перекомпоновали самолёт. Вся расчётная бригада была вызвана на работу, люди стояли за кульманами и подсунутые под дверь чертежи перерисовывали. В результате получилась уникальная машина, из которой потом выросли Су-34, Су-35.

Это было сделано в Новосибирске на Чкаловском заводе в СибНИА за десять дней! Вы про это что-нибудь знали? А половина-то людей не знает.

Это человеческий поступок: остановить производство, признать свою ошибку, приехать к человеку, которому ты доверяешь, как самому себе, сказать, в чём ты ошибся, попросить помощи, получить её и в результате придумать новую машину.

Так что дело не в Советском Союзе, а во времени. У нас в руках фантастический инструмент, такая машина времени. Мы по фотографиям, по воспоминаниям воссоздаём интерьер. Берём обстоятельства события, погружаем в эти обстоятельства актёра или просто восстанавливаем это и вдруг сегодня видим, что происходило на самом деле тогда. Люди, погружённые в определённые обстоятельства, завязанные на определённые знания, вдруг получают колоссальную, непонятно откуда берущуюся подпитку и начинают зачастую вести себя абсолютно аналогично тем героям, которые когда-то присутствовали в этой истории. Это секрет костюмированных фильмов, секрет хорошей исторической реконструкции. Важно правильно найти актёра, точно воссоздать обстоятельства — и вдруг окажется, что время, которое было пятьдесят, сто лет назад, близко, и мы его по-новому понимаем.

А актёры были найдены правильно?



Сергей Королёв — советский учёный, генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР

Я считаю, что да. Они очень точно поймали саму ситуацию. Вот все говорят, что совершенно восхитителен во «Времени первых» Володя Ильин, который играет Королёва. В документальном фильме, который был предтечей игрового «Времени первых», мы с Алексеем Китайцевым прописывали Королёва очень аккуратно. Прописывали его за кадром, беря хронику. Володя Ильин прочитал то, что было в документальном кино, то, что появилось потом в игровом сценарии, и получился уникальный, настоящий Королёв. Здесь получились настоящие космонавты, не Джанибеков и Савиных, а люди, которые совершают поступки. Нам как зрителям понятно, почему это произошло, как они вышли из этой ситуации. Здесь мало пережима, но есть очень точное понимание окружающей действительности, которое удалось ребятам.

Ещё один вопрос, который меня мучает после просмотра: откуда на станции «Салют-7» взялся таракан?

Дело вот в чём. Это суммированная история. Туда возили и гекконов, и мышей, и тараканов, и жуков, и пауков. Смотрели, как эти организмы существуют в космосе. Ведь таракан — феноменальное существо, говорят, что он может пережить радиационное воздействие. В фильме станция — образ собирательный, и сделано именно зрительское кино. Потому что можно сделать про каждую отдельную историю свой отдельный фильм. И я всё время говорю, что если мы расскажем всё, что происходило — а это интересно — будет кино длиною в жизнь, времени не хватит это смотреть. Давайте компоновать, давайте поджимать. То есть это всё имело место.