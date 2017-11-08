Руководитель школы терменвокса в России, правнук изобретателя этого инструмента, композитор и музыкант Пётр Термен выступил на фестивале «КСТАТИ. Революции в науке», организованном Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» и мэрии Новосибирска. Корреспондент Сиб.фм поговорил с ним о том, как научиться играть на терменвоксе за 24 часа, сколько японцев играют на этом инструменте в корпусе матрёшки и насколько он оценён в киноиндустрии.

В 1919 году российский физик Лев Сергеевич Термен произвёл революцию в мире музыки. Он сконструировал и продемонстрировал публике «этерофон» — устройство, позволяющее извлекать звук буквально из воздуха. У музыкального инструмента не было ни струн, ни клавиш, ни какого-либо манипулятора для физического контакта. Музыкант играл, изменяя положение рук в воздухе. Одними из первых изобретение увидели журналисты газеты «Известия», которые, благодаря схожести звука с голосом, нарекли инструмент терменвоксом.

Расскажите, как устроен этот инструмент и откуда берётся звук?

200 тонн весил первый электронный музыкальный инструмент — телармониум — прообраз синтезатора. Терменвокс — первый концертный электронный музыкальный инструмент

Справа — вертикальная антенна, улавливающая движения исполнителя, слева — дуговая, служащая регулятором громкости. Также на передней панели расположены регуляторы настройки тембра и чувствительности инструмента. Внутри — два высокочастотных генератора, один опорный, другой переменный. Правая антенна является частью переменного генератора, получается такой воздушный конденсатор. Когда терменвоксист играет, он взаимодействует с электромагнитным полем. Корпус терменвокса может быть разным, этот изготовлен из ясеня.

На что способен терменвокс?

Диапазон терменвокса — до восьми октав, больше, чем у многих музыкальных инструментов. Терменвокс используется в академической музыке, на нём можно исполнить как произведения из скрипичного, виолончельного, контрабасового, вокального репертуара, так и оригинальную музыку, написанную специально для него.

В джазе, экспериментальной, импровизационной и рок-музыке терменвокс тоже отлично звучит.

Со звуком можно экспериментировать, подключая различные усилители и пропуская через фильтры. В этом плане терменвокс — инструмент универсальный. Всё зависит от исполнителя.

Как вы познакомились с инструментом? В вашей семье это было предопределено?

Безусловно, то, что моя фамилия Термен, не могло не оказать влияния на жизнь.

Когда с детства слышишь, как играют классическую музыку, как музыку сочиняют — это витает в воздухе.

Поэтому я с детства очень любил сочинять мелодии. В то же время это не обязательство с моей стороны — идти по музыкальному пути. Мне всегда были интересны разные сферы, в частности литература. Но так сложилось, что когда ко мне в руки попал терменвокс, а это случилось относительно недавно, в 2011 году, то это стало основным делом, и я стал придумывать и реализовывать ряд проектов.

До терменвокса с какими инструментами вы работали?

До этого я играл на фортепиано и гитаре, месяц пробовал играть на скрипке — бросил. И только после этого был терменвокс.

Какие знания нужны, чтобы научиться играть на терменвоксе, и нужно ли для этого музыкальное образование?

Когда мы говорим об обучении игре на инструменте, всё зависит от того, какой именно человек хочет получить результат.

Терменвоксистка Клара Рокмор говорила:

«Прежде чем вы сыграете музыку на терменвоксе, вы должны услышать её в своей душе».

То есть, если человек хочет научиться играть определённый репертуар, который он чувствует и понимает — он сможет научиться без музыкального бэкграунда, а если человек хочет взяться за что-то технически сложное или непонятное — это другой вопрос. При этом совершенно не обязательно обучение музыке должно носить академический характер, потому что музыка многообразна.

У вас есть спецкурс «Терменвокс за 24 часа», на кого он рассчитан и чему можно научиться?

Курс длится 12 дней. Как правило, учиться приходят люди, которые занимаются музыкой, когда-то занимались или не занимались, но пробовали работать с терменвоксом. Как такового ценза здесь нет, но желательно, чтобы человек имел опыт работы с терменвоксом или другими музыкальными инструментами. Разумеется, за 24 часа человек получает только определённый объём знаний, учится играть несколько мелодий, после этого ему необходимо закрепить знания. Здесь, как с любым музыкальным инструментом, навык развивается только во время постоянных занятий. Так что этот курс настроен на самостоятельную работу, на тех людей, которые решили всерьёз заниматься инструментом.



Терменвокс был символом электрификации России. Концерты музыкального инструмента сопровождались визуальными и тактильными эффектами: кресла в зрительных залах приводились в движение

Насколько широко сообщество исполнителей на терменвоксе?

Исполнителей достаточно мало. В России сообщество ограничивается учениками школы терменвокса, и есть ещё несколько человек, которые выступают независимо от школы. В мире классическую музыку играют десяток человек, а экспериментальную — гораздо больше. Играющих на более-менее хорошем уровне в Европе, Америке и России — не больше 50 человек. Японии касаться не будем — там отдельная история. В Японии, кстати, есть большое сообщество терменвоксистов, играющих на упрощённой версии инструмента — с одной антенной, в корпусе матрёшки. Их более пяти тысяч, представьте!

Что можете сказать об аудитории, интересующейся этим инструментом?

Всегда очень большой разброс интересов и возраста среди публики. Надо сказать, что, когда я начинал читать лекции и выступать, многие, в том числе терменвоксисты, говорили, что это никому не нужно, что на лекции никто не придёт. Но тем не менее, как видите, я до сих пор регулярно выступаю: география расширяется, и с каждым разом количество интересующихся прибавляется.

Не всё, что угодно, подлежит популяризации, а терменвокс достоин того, чтобы им интересовались, он таит в себе достаточно большие возможности.

Терменвокс используется во многих фильмах, в чём причина его популярности среди аранжировщиков?

На самом деле, популярность терменвокса в кино закончилась. Его часто можно было слышать в советском и американском кино до 70-х, а потом его стали использовать редко. Есть примеры, когда он используется в качестве основного инструмента (сериал «Чисто английское убийство») и когда он используется в качестве отдельной небольшой партии (фильм «Бэтмен навсегда»), а о повсеместном использовании речи не идёт.

Российские кинематографисты, например, его вовсе не используют, кроме разве что недавнего фильма «Ангелы революции», где он звучит. На мой взгляд, терменвокс — инструмент недооценённый с точки зрения киноиндустрии. Более того, в 50-е—60-е годы сложился ошибочный стереотип о терменвоксе как об инструменте с жёстким и пугающим вибрато из-за того, что его использовали в момент появления инопланетян, монстров и прочих пугающих явлений. И этот штамп быстро распространился по миру вместе с американской популярной культурой.



Владимир Ленин одним из первых сыграл на терменвоксе. Мелодию Михаила Глинки «Жаворонок» руками вождя начал играть Лев Термен, а закончил её Ленин самостоятельно

То есть можно сказать, что в последние годы начался новый прирост популярности терменвокса?

Популярность — понятие относительное. К примеру, многие певцы в отечественной поп-музыке, которые были популярны в начале 2017 года, например, уже практически забыты широкой публикой, а за пределами России о них вообще никто ничего не знает.

Что касается терменвокса, с момента изобретения, он не был забыт. В 20-е—30-е наибольшее распространение происходило в России и Европе, в 40-е, в связи с войной, в России и Европе было не до музыки, но терменвокс хорошо чувствовал себя в Америке, в 50-е—60-е к нему вернулись в советской культуре, в 70-е его полюбили рок-исполнители, потом он закрепился в Японии.

Но, безусловно, развитие школы терменвокса, фестиваль «Терменология» и концертно-лекционная деятельность оказали влияние.

И здесь задача — не просто популяризировать инструмент, а задать правильное понимание и позиционирование.

Может ли в России терменвокс стать основой для субкультуры, и стремитесь ли вы к этому?

Субкультуры меня не интересуют. Я уверен, что терменвокс в своём аутентичном виде — полноценная часть мировой музыкальной культуры. Причём диапазон его использования чрезвычайно широк.