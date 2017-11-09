Привезти лысого из Brazzers

На конференции по маркетингу и SMM-продвижению «Груша» одним из самых ожидаемых экспертов был официальный представитель компании Pornhub в России Дмитрий Колодин — «специалист» по хайпу и SMM-менеджер Aviasales. Корреспондент Сиб.фм поговорил с ним, почему бесполезно соответствовать чужим ожиданиям, какой сериал посмотреть и как стать адвокатом дьявола.

Судя по аншлагу во время твоего выступления и очереди после, ты звезда.

На самом деле не припомню такого — наверное, дело в сибирском гостеприимстве.

Так или иначе, но эти люди подходили к тебе за профессиональным советом. Как думаешь, какое твоё достижение их так вдохновляет?

— Без понятия. Вообще считаю,

что я какой-то фигнёй занимаюсь.

Более того, когда я начинаю серьёзно об этом задумываться, то впадаю в жесточайшую депрессию — просто не понимаю, за что мне платят деньги. И это могло бы дойти до огромных масштабов, если бы не тот факт, что люди, которые эти самые деньги мне платят, — профи, и просто так они бы платить не стали.

Они платят тебе за твои успехи: за сайт для Aviasales в стиле Pornhub, за пост про Брэда Питта. Кстати, как тебе эти твои проекты?

Я не знаю. Это неплохие работы действительно, но меня ужасно раздражает, когда меня просят их повторить. Даже не конкретно эти две, а вообще что-то из того, чем я занимался. Периодически приходят люди, которые просят сделать что-то, «как в Aviasales». Я спрашиваю: зачем?

Говорю: «Давайте я вам сделаю что-то новое, что-нибудь придумаем крутое вместе». Но чаще они отказывают и стоят на своём, им нужно, «как в Aviasales». Тогда я посылаю их нафиг.



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Такие капризы — это норма или профнепригодность для SMM-щика, PR-щика?

Профнепригодность — это когда человек делает то, чего не хочет делать. Ещё несоответствия. Например, в Pornhub я многое себе позволяю. Чувак в комментариях может написать под постом: «О, я нашёл видео — оригинал из мема на 25 минут. Пойду уединюсь». Я ему могу ответить: «А остальные 24 минуты что будешь делать?» Всем нравится. Это нормальная история, потому что если ты постишь шутки, мемы, а потом к тебе приходят и говорят: «А у вас здесь что-то не работает». На что ты отвечаешь: «Здравствуйте. Спасибо, что к нам обратились. Ваш звонок очень важен для нас». Ну что это такое?

Говорите, что вы все на хайпе с молодёжью, а на деле вахтёрша со мной разговаривает.

Это же сразу видно. Это отталкивает.

И это непрофессионально.

А консерватизм соответствует работе SMM-щика или это тоже несоответствие и профнепригодность?

В смысле? Я сам консерватор. Я ем в одних и тех же заведениях, пью в одних и тех же барах на протяжении десяти лет. Такая же ситуация с юмором, с фильмами, с книгами. Я пересматриваю каждый год «Крёстного отца», я перечитываю «Тома Сойера». Я не читаю современную литературу, не гонюсь за какими-то группами, до сих пор слушаю «Black Sabbath». Мне нормально с этим. Это не мешает мне знать всё про окружающую шумиху, но я не погружаюсь туда больше, чем нужно для работы. Я могу сделать какой-то пост про батл Оxxxymiron и Гнойного, хотя я его так и не посмотрел.

Это удивительный факт.

Может быть, но я никогда не гонюсь за соответствием чьим-то ожиданиям.

По правде: забить на них — хороший способ показать себя мужиком. Так всё работает: и политика, и бизнес. На Путина посмотри, он в этой теме с 1999 года.



По образованию Дмитрий Колодин — преподаватель русского языка и литературы

Какие ещё темы видишь в российской политике? Ты ведь читал лекцию о хайпе: по-твоему, выдвижение Ксении Собчак в президенты — достаточный повод для шумихи?

Она вообще мощно стартовала. Я бы на самом деле поработал с ней, потому что это интересная задача. Раскрутить любого человека с нуля — это фигня, а изменить общественное мнение с отрицательного на положительное — это серьёзная заявочка. Но если серьёзно, то я считаю всё это цирком. И смеётся народ: смотрит видосы, читает мемы, потому что смех — это защитная реакция. А от чего защищаются? От этого цирка во власти однозначно. Знаешь, это в одной из книг Пелевина была ситуация, когда народ бы рад выбрать оппозицию вместо правящей партии, которая представляется абсолютным злом, но оппозиция такой бред несёт, что при всём желании, но нет. Лучше со злом, оно более адекватное.

То есть твой смех и юмор от отчаяния?

Конечно.

Почему?

А я не знаю, чем я занимаюсь.

Бред какой-то вообще. Полный капец.

Я занимаюсь хернёй, если честно.

Серьёзно.

Но больше меня беспокоит, что это ведь не моя личная проблема, я как делал смешные картинки, так и буду, даже без денег — с обществом беда. Они ведь это хавают.

Тебе не нравится то, что ты делаешь?

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Я получаю удовольствие от того, что моя ерунда востребована. Меня мотивирует реакция людей: если им смешно, то это приятно. А деньги, социальное призвание — это вторичное.

Это горе от ума или апатия от усталости? Тебе ведь приходится постоянно быть в курсе событий.

Я беру только то количество информации, которое необходимо для работы. Я не погружаюсь в эту кашу, а тем более не зацикливаюсь на хайпе. Иначе, если я начну этим жить, рано или поздно встану на чью-то сторону и тогда уже не смогу объективно шутить. Ещё как вариант я напиваюсь с друзьями, большинство которых вообще вне темы с хайпом и мемами. Они старые проверенные музыканты, творческие люди и совсем не понимают то, чем я занимаюсь. Хотя встречаться тоже непросто. Потому что когда у тебя плотный поток работы, то совсем нет времени, как у других людей, чтобы договориться о встрече в пятницу, собраться, выпить в одном баре, пойти в другой, в три часа ночи напиться, чтобы потом в субботу выспаться. Я так не могу. На следующий день: ты проснулся — ты должен работать.

Представь, что тебе дали абсолютно свободный уикэнд. Чем займёшься?

Я бы выспался, наверное, хотя это сложно. Я мало сплю. Поиграл бы. Никуда бы не выходил точно. Я последнее время почти не выхожу из дома, если есть возможность. Смотрю сериалы и фильмы, которые упустил за последние годы.

О каких играх речь?

Я очень люблю видеоигры.

Я считаю, что если человек занимается маркетингом, то он обязан играть, потому что это кладезь крутых механик по тому, как пользователя зацепить, заставить продолжать игру.

Можно на этом построить свой какой-нибудь спецпроект.

А для кого бы ты сделал такой спецпроект?

Я бы поработал на UFC или на мексиканскую наркомафию. Это же так круто. Хотя если предложили бы, то и в аппарат Президента пошёл бы.

Зачем?

Ну это же как адвокат дьявола. Почему бы и нет. Это интересная задача.

План на будущее?

План на будущее — привезти Джонни Синса на недельку в Россию, того самого лысого из студии «Brazzers», в честь того, что комьюнити Pornhub достигло 100 тысяч подписчиков. Опять хочу повеселить людей, работа такая.