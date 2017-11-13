Директор-гардеробщица

Бизнес-динозавры — это предприниматели, которые давно основали свой бизнес и на сегодняшний день плохо владеют техниками интернет-продвижения. Корреспондент Сиб.фм поговорил с директором компании Digital Navigator, автором контента и ведущей проекта «Интернет-маркетинг для бизнес-динозавров» Еленой Макотой о перерождении динозавров, бизнес-играх и непластмассовых клиентах.

Елена, почему «Бизнес-динозавры» — это игра?

Дело в том, что мы долго выбирали то, как подать информацию более продуктивно. Формат семинаров, тренингов не совсем подходил, потому что очень сложно таким образом воспринимать большое количество информации. Поэтому мы решили, что нужно облегчить восприятие, и выбрали игру. Как ни парадоксально, но взрослым людям именно так проще воспринимать новые технологии. Только представьте, что тот объём материала, который вы можете освоить в игре, в любой другой технике займёт от полугода вашего времени. Кстати, саму механику игры создал специалист из Москвы Роман Крылов, он сотрудничает с крупнейшими корпорациями страны: «Леруа-Мерлен», «Росатом», «Сибирьтелеком», «РЖД» и так далее. Я поделилась идеей с Романом, и мы начали создавать бизнес-игру.

Насколько популярны игровые техники сегодня?

— Обучение в игровом формате — это, несомненно, трендовое направление, новинка на рынке услуг.



Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений является стандартным для теории управления и военного дела

И, как любая модная вещь, игротехника пока доступна немногим. Например, средний и малый бизнес не может заказать для себя корпоративную игру, потому что разработка одной игры стоит, как правило, от миллиона рублей. Поймите, что какая-нибудь настольная игра «Монополия» — это не то. В данном случае речь идёт о полной симуляции бизнес-реальности. В нашей игре есть команда руководителей, команда клиентов и четыре команды специалистов интернет-маркетинга: отдел сайта, SMM, реклама и контент. В роли клиента игроки поймут, по каким критериям оценивать сайты, лендинги, аккаунты в социальных сетях, рекламные объявления, посты, контент-планы и так далее. Руководители выплачивают зарплату своим подчинённым, проводят планёрки — всё как в реальной жизни. Команды интернет-маркетологов должны выполнять поставленные руководителем задачи.

Уникальность игры в том, что каждый участник побывает во всех ролях. Всего 200 кейсов, все задачи выполняются на примере реальных компаний.

Почему эта игра полезна для руководителей?

Фишка в том, что после игры руководители спокойно смогут выполнять основные функции интернет-маркетологов. И уже смогут сами решать, делать это самостоятельно или делегировать. Но в любом случае они должны понимать процессы и уметь их контролировать, потому что продвижение в сети напрямую влияет на прибыль. Если бизнесмен полностью делегирует ответственность за это специалисту, то, соответственно, он не может быть уверенным в повышении роста продаж.

Насколько важно развитие и представление бизнеса в интернете?

1,55 трлн долларов составил объём мирового рынка интернет-торговли в 2016 году

Наш мир постепенно становится виртуальным, хотим мы этого или нет. И к традиционному методу привлечения клиентов — к колл-центру, баннерам и СМИ — должны прибавляться интернет-ресурсы, потому что огромная часть наших клиентов ищет предложение именно в сети. Поэтому это так важно.

Как вы начали учить других специалистов и бизнесменов?

Началось всё с 2004 года, когда у меня появилась идея разработки обучающей платформы для продажи онлайн-курсов и поддержки корпоративных проектов. Через два года трудов IT-отдела проект уже близился к завершению, и я начала задумываться о продвижении платформы и привлечении клиентов. Почти год я нанимала различных специалистов интернет-маркетинга, но каждый раз только сливала бюджеты и тратила деньги на зарплаты. Я допустила такое развитие событий, потому что сама не знала, как нанимать профессионалов, как ставить им задачи, как их контролировать в процессе. В какой-то момент терпение лопнуло, и я пошла на свой первый курс по интернет-маркетингу.

И как это было?

Сначала я не понимала и половины слов, зато после окончания курса осознала, что какой-то другой мир. Мне было достаточно трудно, я не родилась с гаджетами в руках, как сегодняшняя молодёжь, первый компьютер у меня появился только в 24 года. Пока я три года училась секретам интернет-маркетинга, сама обучающая платформа, ради которой я и начала всё это изучать, сильно устарела, на рынке появилось много конкурентов. К сожалению, мы упустили время, и проект пришлось закрыть. Но зато я нашла себя в интернет-маркетинге. Он стал моей страстью. Мне нравится, что все результаты деятельности оцифровываются, есть место для творчества, а действия напрямую влияют на прибыль. Я создала свою онлайн-школу, стала блогером и полностью погрузилась в мир интернет-маркетинга.

Насколько интернет-маркетолог сегодня востребованная профессия?



В мае 2017 года бизнесмен, ресторатор и меценат Ладимир Миров открыл тренинг-программу за 15 миллионов рублей

Она очень нужная и очень востребованная, но проблема в том, что в её рядах зачастую одна молодёжь. Эти ребята родились с гаджетами, им это даётся легко. Но в силу молодости лет до 25 они не понимают ещё всю систему бизнеса. Они знают только функцию интернет-маркетинга и предлагают какое-то одно решение. Но для результата нужен комплекс мер. Интернет-маркетинг состоит из частей, так что у специалиста должен быть системный взгляд, чтобы разработать полноценную стратегию. А молодые специалисты не всегда это могут сделать. Им дали задачу: запустить сайт. Они его запустили, но не создали конверсионный механизм — просто запилили сайт. Руководители не могут это отследить, и получается, что они вроде понимают, что компании нужно присутствовать в интернет-среде.

Но не видят результата и опускают руки, говорят: «Интернет не работает».

Но разве интернет-маркетолог может давать гарантии?

Точные гарантии никто не может дать. Интернет-маркетинг — это в первую очередь гипотезы. Ставим гипотезу, что мы хотим какое-то количество клиентов к определённому сроку. Выдвигаем её и пытаемся сделать всё возможное, чтобы она реализовалась.

А насколько эффективно для руководителей бизнеса вести личный блог?

Эффективно, потому что сегодня на первый план выходят личности. Представьте ситуацию, когда вам нужно выбрать между двумя компаниями: руководителя одной вы вообще не знаете, ничего о нём не слышали, а блог другого вы читаете. Просматриваете его мысли, его ценности. И так вы начинаете невольно ассоциировать человека с самим продуктом. Так что в итоге второй руководитель, как и второй продукт, будет вам более близок и знаком, поэтому вы придёте к нему за покупкой.

В блоге самая мощная деталь — это текст. Как написать хороший продающий текст?

Всё зависит от цели. Для того чтобы писать текст, человек должен понимать, какая у него целевая аудитория, кто эти люди, что их волнует. Как он с помощью своего продукта или текста сможет закрыть какую-то их проблему. Точка «А» — это сегментация клиента. Текст должен быть живой. Те блогеры, которые пишут живо, как будто они общаются с друзьями, вот они и успешны.

Правильный, вылизанный текст, без собственного стиля, не работает. Это пластмассовый текст для пластмассовых людей.

Если вам нужны живые подписчики и клиенты, то и соответствующий живой текст надо писать.

Кто может написать такой контент?

Человек с широким кругозором. Так как формат блога даже для компании подразумевает изложение своих мыслей, то соответственно, у того, кто будет писать, должны быть эти самые мысли. Маленькие люди пишут маленькие тексты, если у человека узкий кругозор, если его мышление ещё не доросло, то он и напишет плохой текст, или того хуже — скопирует.

Интернет-маркетинг — это креатив или механика?

Прежде всего цифры. Прелесть интернет-маркетинга как раз в том, что всё прозрачно. Любое действие вы можете просчитать, насколько оно будет эффективно. И уже с этими данными работать.



Стать динозавром и попробовать не вымереть можно 25-26 ноября в МФК «Сан Сити»

Всё-таки запустить рекламу в интернете проще, чем снять традиционную для телевидения. Есть ли вероятность того, что техники продвижения в интернете станут общедоступными, и тогда ваша профессия умрёт?

Наверное, люди смогут сами настраивать продвижение и контролировать продажи. Но чем больше компаний в интернете, тем большее требуется мастерство. Поэтому профессия не умрёт, я думаю, что наоборот, качество услуг только повысится. Ведь мы всё больше погружаемся в виртуальный мир, поэтому каждому предпринимателю надо уметь в этой среде находить своих клиентов, взаимодействовать с ними и продавать им свои услуги и товары.