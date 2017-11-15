Вопрос личности по-фински

В новосибирском кинотеатре «Победа» прошёл фестиваль финского кино, представляла который советник по культуре посольства Финляндии в Москве Хенриикка Ахтиайнен. Корреспондент Сиб.фм поговорил с ней о любви к российским фильмам, Снусмумрике и сильных северных женщинах.

Хенриикка, каким вы увидели наш уже зимний город?

На самом деле я мало что успела: программа пребывания в Новосибирске очень насыщенная. 7 ноября прошла презентация автобиографии Туве Янссон в книжном магазине «Капиталъ» и мы закрыли фестиваль финского кино в «Победе». Хотела попасть в театр оперы и балета, но и вечера заняты какими-то мероприятиями.

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Вы не первый раз в Новосибирске?

Третий, и город мне очень нравится, приятно сюда приезжать. Я много ездила по Сибири и Дальнему Востоку, например, была в Красноярске, Тюмени. Даже если это работа, то для меня одновременно и отдых, потому что жизнь в Сибири совсем не такая, как в Москве, где всё происходит очень быстро и люди постоянно чем-то заняты. Иногда хочется и отдохнуть чуть-чуть.

Возможно, сибирский менталитет схож с финским?

Я думаю, что так и есть.

Когда я приезжаю в Новосибирск, чувствую, что люди здесь свои, родные, с ними легко общаться и находить общий язык. Мне нравится их спокойствие.

Возможно, тут не получится такой бурной дискуссии о чём-то, как в Москве, зато встречают душевно, по-домашнему.

Какой из фильмов, представленных на фестивале финского кино, вы бы порекомендовали посмотреть?

Наверное, мне больше всего нравится «По ту сторону надежды». Конечно, очевидный выбор, потому что Аки Каурисмяки — самый известный режиссёр Финляндии. Но мне близки его чувство юмора и отношение к людям. Герои Каурисмяки — те, кого общество не замечает: безработные, алкоголики, а может, просто приезжие. «По ту сторону надежды» я бы назвала фильмом про маленьких людей, которые ищут свой путь в мире. Мне это кажется очень трогательным. Могу порекомендовать «Сказку озера» — это одновременно и красивейший фильм о природе, и интересный рассказ о легендах и мифах Финляндии.

А что вообще сейчас происходит в финском кино?

У меня часто спрашивают: а какое оно, финское кино? У наших молодых режиссёров всё больше контактов в других европейских странах, они постоянно сотрудничают со своими коллегами и чему-то учатся — я думаю, это общемировая тенденция. Очень трудно рассказать об этом вкратце, потому что фильмы разные. Хотя в Финляндии снимается не так уж много лент: кинопроизводство — вещь дорогая, а без государственной поддержки — практически невозможная, если только какая-то компания не захочет всё сама профинансировать.

Один из самых известных финских фильмов — «Фехтовальщики». В 2016 году мы привозили в Новосибирск «Самый счастливый день Олли Мяки» — этот фильм стал лауреатом Каннского кинофестиваля.

Я спрашивала у режиссёра Юхо Куосманена, может ли он приехать в Новосибирск. Юхо очень обрадовался, сказал, что с удовольствием,

потому что это его любимый город в России.



20 267 финнов проживает в России, по данным переписи населения 2010 года

Приехать, к сожалению, не смог, но ему нравится Сибирь, надеюсь, ещё будет такая возможность.

Как вы относитесь к российскому кино, смотрите что-то?

Да, я уже видела «Нелюбовь» и «Матильду», теперь хочу попасть на «Тесноту» и «Аритмию». У вас очень хорошие операторы, красиво снимают. Что-то проходит мимо меня, потому что старые триллеры и фильмы ужасов я ещё могу смотреть, а новые, со спецэффектами, никак. Люблю русскую киноклассику, например «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, фильмы Сергея Эйзенштейна. Может, это и банально, но он умел снимать драму, мне всегда хочется плакать, настолько трогательное кино.

Вы привезли в Новосибирск выставку финских комиксов. На ваш взгляд, могут ли комиксы быть произведением искусства? Бытует мнение, что это низкий жанр.

Выставка приурочена к десятилетию Ассоциации комиксистов Финляндии, в которую входят практически все, кто занимается этим в нашей стране профессионально. Многие из финских комиксистов работают художниками, так что для них комиксы — это просто ещё один способ самовыражения.

Я считаю, что комиксы могут быть искусством.

Это трудное направление, поскольку оно находится на стыке литературы и иллюстрации.



Впервые изображение муми-тролля было опубликовано в карикатуре в финском журнале Garm в 1940 году

Где-то с 90-х годов у нас в Финляндии комиксы начали воспринимать всерьёз, выделять художникам гранты. Не хватает пока профессионального обучения комиксистов и нет хорошего музея, архива, чтобы сохранить и изучать историю комиксов. Но их в Финляндии любили всегда. Комиксы — это неотъемлемая часть наших газет, многие покупают прессу именно из-за них. Когда я была маленькой и ещё не умела читать, папа читал мне комиксы вслух, а если текст отсутствовал, придумывал его сам.

Какие именно комиксы представлены на выставке?

Работ много, и все разные. Есть иллюстрации девушек-комиксистов. Например, Катья Тукиайнен — известная в Финляндии художница, её стиль очень милый, всё в розовых тонах, но на самом деле она сильная феминистка и поднимает крутые темы. В целом выставка не детская, комиксы скорее для взрослых.

Люди представляют финское искусство как очень минималистичное и скромное, но это совсем не соответствует действительности.

Вы также представили в «Капитале» автобиографию самой известной финской писательницы — Туве Янссон, автора серии книг про муми-троллей. Некоторые считают, что люди, умеющие писать добрые и смешные тексты, в жизни очень замкнуты или у них тяжёлая судьба. В случае с Туве это так?

Я думаю, у неё была прекрасная жизнь. Туве Янссон — женщина очень богемная, она родилась в семье художников и себя считала в первую очередь художницей, уже потом писательницей. В начале карьеры она получала награды за свои рисунки, а во время войны начала писать книжку про Муми-тролля, потому что хотела создать свой мир, полный доброты, где нет страха. И вот что из этого получилось. Туве не только написала несколько книг про муми-троллей, она ещё и рисовала к ним иллюстрации. Она жила очень долго и до конца жизни занималась творчеством. Думаю, если есть возможность делать то, что интересно, ты уже счастливый человек.

Российский писатель Дмитрий Быков сказал, что Туве Янссон научила нас двум вещам: строить свой дом и ничего не бояться. Вы бы с этим согласились?

Да, на самом деле книги про муми-троллей могут многому научить. Бояться нормально, но на каком-то этапе надо посмотреть страху в лицо и понять, что ты сильнее его.

Что для вас значат эти книги?

Я думаю, истории про муми-троллей — о том, как человек растёт, развивается и строит свои отношения с другими. Все жители муми-дола имеют реальных прототипов из числа знакомых и друзей Туве Янссон. Допустим, Смусмумрик очень похож на её бывшего любовника: он был человеком, который мог приехать и уехать, когда захочется. Муми-мама — это мама самой Туве, сильная женщина, которая добывала хлеб для семьи, потому что папа, художник и скульптор, был творческим непрактичным человеком. Муми-папа, в свою очередь, — отец Туве. Он ведь может просто собрать семью и объявить: едем на остров, у него постоянно какие-то иррациональные идеи. А Муми-мама приходит со своей волшебной сумкой и всех спасает.

В России любят Снусмумрика, кто-то даже считает его близким русскому национальному характеру: появляется и исчезает внезапно, любит приключения, иногда он загадочный, иногда немного угрюмый. А кого больше любят в Финляндии?

— Снусмумрика любят везде, потому что он очень свободный. Все мы иногда хотим быть на него похожими, нам кажется, что он счастлив,

потому что ни от кого не зависит.



Посмотреть карту Муми-парка

На самом деле не всё так просто: Снусмумрик уходит, потому что хочет быть один.

Кто ваш любимый персонаж муми-дола?

Я люблю Морру, это такой трагический персонаж. Он холодный, однако не виноват в том, что при его появлении всё вокруг замерзает. Но ведь потом Морра станет тёплым, когда подружится с муми-троллями.

У каждого человека есть своя Морра — та ледяная сторона натуры, которая не даёт общаться с другими.

Прекрасно, что изначально Морра одинок, но всё-таки находит себе компанию.

Вы говорите о Морре как о персонаже мужского пола, но в русском переводе Морра — это она.

На финском языке тоже, просто в популярном мультфильме о муми-троллях её озвучивает мужчина, хотя Морра очень мало говорит. Правильнее, конечно, говорить «она».

100 наиболее великих людей в истории Финляндии выбрали финны в 2004 году всеобщим голосованием. Наибольшее число голосов получил барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, военный и государственный деятель, президент страны в 1944-1946 годах

А какие интересные произведения есть в современной финской литературе?

Интересных книг много, жаль только, что далеко не все переводят на русский язык. Переводчиков очень мало. Я понимаю, почему такая ситуация сложилась: невозможно жить только переводами, это невыгодно специалисту. К счастью, переведена хорошая книга «Дневник чайного мастера». Её автор, Эмми Итяранта, пишет на финском и английском языках, живёт в Лондоне. В 2016 году мы с ней приезжали в Новосибирск на презентацию книги. Это утопия, история о том, что случилось, когда мир оказался заполнен мусором и отработанным пластиком, а вода закончилась, и люди вынуждены делать что угодно, лишь бы заполучить её. Грустная книга, но красиво написанная.

Ещё одну интересную книжку пока не перевели на русский язык. Её автор — тоже женщина, она рассказала о жизни после смерти. Героини-девушки умирают, и прежде чем перейти в другой мир, попадают в промежуточное состояние, когда могут друг с другом общаться и что-то обсуждать.

Что из финской классики вы бы рекомендовали прочитать?

Самая классическая книга — это «Семеро братьев» Алексиса Киви, первая книжка, написанная на литературном финском языке. Автор был очень интересным человеком, талантливым писателем, но страдал от бедности и болел. Главные герои — братья из деревни, они учатся, стараются жить лучше.

«Семеро братьев» рассказывают о Финляндии, о финнах, и хотя книга написана давно,

многое о нашей жизни можно понять.

В последние годы очень популярны финские, шведские, датские и норвежские детективы. Довольно мрачное чтиво, а главные героини — часто женщины независимые, немного циничные, сильные. Почему эти книги и этот образ так востребованы?

Может быть, приятно читать книгу и понимать, что в жизни не всё так мрачно. Если написано красиво, люди будут читать. Для иностранцев этот женский образ — экзотика, а я, когда читаю книги или смотрю сериалы из северных стран, вижу себя. Мой папа говорил:

«Хенриикка, ты можешь достичь того же,

что и мужчина, это не вопрос пола,

а вопрос личности».

У нас девушки довольно сильные, потому что отношение к мужчинам и женщинам почти одинаковое.

В России иначе?

— Думаю, чуть-чуть по-другому, но женщина в любой стране сильная, потому что отвечает за детей и может рожать. Мужчины не в состоянии были бы вытерпеть такую боль.

Как сейчас взаимодействуют наши страны в сфере культуры?

Сотрудничество развивается, но, конечно, больше всего событий происходит в Санкт-Петербурге и вообще на северо-западе. В Москве и других регионах России о Финляндии меньше знают. Стараемся как-то помочь, делаем, например, выставку финского дизайна в Москве. Музыка, визуальные искусства, кино, литература — в этом году было всего понемногу. Прошёл большой культурный форум, во время которого представители двух стран придумывали какие-то общие проекты. Это хорошая практика.

В чём заключается ваша работа, чем занимается советник по культуре?

Основная задача — рассказать людям о Финляндии, о её культуре, людях, обществе. Мы устраиваем много мероприятий, пытаемся поддерживать студентов, изучающих финский язык. Очень важно, чтобы они учились хорошо, ведь тогда будет больше переводчиков и специалистов по Финляндии. Я считаю, что знание культуры позволяет понять человека из другой страны, почему, например, он поступает так, а не иначе.

А где вы учили русский язык?

Финский и русский относятся к разным языковым группам, нам тяжело учить языки друг друга, но ко всему нужно относиться позитивно, искать в этом интерес. Сейчас я работаю в Москве и постоянно говорю по-русски, а ещё раньше, когда жила в Петербурге, мне помогали мои друзья. Они упорно говорили со мной по-русски, даже когда я часто ошибалась.