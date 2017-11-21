Собак нужно уметь готовить

Антикафе с домашними животными появились в России не так давно: заведений с мурчащими и мяукающими братьями нашими меньшими в стране насчитывается порядка пятнадцати. Одно из них в Новосибирске — котокафе Murchim. В январе 2018 года Новосибирск станет первым в России городом, в котором откроется пёсокафе-книжный Dog House. Корреспондент Сиб.фм встретился с социальным предпринимателем Анной Бояркиной, чтобы поговорить о том, как отнеслись близкие и друзья к идее открыть кафе с собаками, сложно ли поддерживать гигиену в пёсокафе и как правильно готовить собак к проживанию в нём.

Вы новая фигура в зоозащите и в социальном предпринимательстве, расскажите немного о себе, откуда вы взялись?



Месторасположение пёсокафе держится в секрете до момента его открытия

Меня зовут Аня, мне 24 года. Я работала в совершенно другой сфере, не связанной с благотворительностью, занималась продвижением. Этим летом я уволилась, так как в один момент поняла, что хочется развиваться дальше и мне ближе другое направление — социальное. Помимо работы, я волонтёрила в благотворительном фонде «Варежка». В зоозащите я недавно, по сравнению с другими волонтёрами, — около полутора лет. Сначала я помогала в Первом городском приюте «Защити животных», а потом, когда появилась «Варежка», стала приходить и помогать им.

Я так понимаю, что идея создать пёсокафе возникла именно из идеи котокафе Murchim?

Да, совершенно верно.

Формат будет примерно такой же — то есть еды в привычном понимании там не будет?

Да, у нас нельзя готовить. Пёсокафе будет работать в режиме таймкафе: 200 рублей за первый час, потом поминутная тарификация.

В кафе можно будет пообщаться с собаками, выпить чай-кофе с печеньем, поиграть в игры.

Всё-таки разница в содержании кошек и собак существенная. Как вы отбираете и готовите собак для пёсокафе?

У нас будут жить пять-шесть небольших спокойных и дружелюбных собачек. Будем брать их с передержек, из приютов. Со мной в команде работают два кинолога, нам предстоит понять, как каждая конкретная собака реагирует на других животных, как общается с людьми, в частности с детьми. Потом будет адаптация в самом кафе.

Мы уже отобрали несколько собак. Это как котики, только собаки (смеётся).

То есть это будут не только животные фонда «Варежка»?

Нет, не все. Мы на самом деле ищем везде, где в принципе есть возможность, чтобы дать всем шанс пристроить собак в нашем пёсокафе.

Вы открыты и для зоозащитников?

Да, мы открыты. Мне, на самом деле, уже пишут люди.

Но ведь не будет отбоя от желающих.

Нет, желающих может быть много, но мы же не можем всем помочь из-за специфики кафе. Естественно, мы сами выбираем, кого взять, а дальше в порядке очереди.

У нас есть требования к собакам: небольших размеров, контактные, без агрессии, ладят с людьми, детьми и другими животными, стерилизованы, привиты.



В Нижней Ельцовке под Новосибирском с 1998 года работает «Пункт Льготной Стерилизации»

Не боитесь ли вы, что будут подкидывать недобросовестные граждане, которые не смогли пристроить щенков от домашних собак?

Боюсь (смеётся). Честно говоря, очень боюсь.

Есть какая-нибудь политика заведения на этот счёт?

Видите ли, понятно, что мы это запрещаем. Мы говорим: не дай бог, не надо нам никого приводить, вы с ума сошли? У нас есть план «Б» — если такое случится, то мы как-то постараемся это решить, искать передержку. Но это очень сложно на самом деле, потому что всё полностью забито животными.

В приютах нет мест, и никогда не было. И с передержками тоже всё очень сложно. Особенно для собак.

Ладно, коты — они маленькие, можно куда-то пристроить. Поэтому, да, я боюсь. Это действительно будет ужасно, если будут подкидывать.

Были ли проблемы с поиском помещения, вам отказывали, узнав цель?

Были не столько отказы, сколько сложно найти помещение по нашим требованиям. Потому что мы хотим, чтобы оно было в центре города, чтобы рядом была площадка для выгула, чтобы жильцам не мешать при этом. И чтобы не слишком дорого. Но вообще не было такого, чтобы отказывали. Просто не подходили: либо по квадратам, либо капитальный ремонт был нам не по средствам. Сейчас мы нашли наконец-то помещение, которое нам подходит. Вовсю уже делаем ремонт, планируем расстановку мебели и оформление.

Как будете соблюдать гигиену внутри, всё-таки шесть собак — это не шутки! Есть секреты?

Ежедневная влажная уборка. И да, собаки будут выгуливаться перед открытием, после закрытия. Мы, скорее всего, ограничим время пребывания посетителей, с 12:00 до 21:00 например. Чтобы был такой промежуток, который собаки могли терпеть. Ещё понятно, что у собак есть свой специфический запах. Но, если за ними правильно ухаживать, он будет незаметен. Плюс технологически это можно решить — вытяжка либо воздухоочиститель. Мы всё продумаем, чтобы было комфортно, чтобы человек зашёл и захотел остаться.

Очень многие собаки — попрошайки. Они не могут устоять, когда люди едят печенье. Что с этим делать?

Да (смеётся). Кинологи, конечно, с ними будут заниматься, но на самом деле такое кафе я видела только в Сеуле. Там тоже собаки, они прямо бегут к людям, попрошайничают.

Это прикольно смотрится, когда ты стоишь, и собаки вокруг тебя столпились. Это забавно!

Я не знаю, как люди в России отнесутся к такому, но, думаю, всё равно мы с кинологами обсудим, что делать, чтобы не было проблем.

Аудитория пёсокафе, мне кажется, должна быть как-то расположена к собакам.

Да, у нас будут собираться любители собак. Вообще у нас даже будет правило, что, если ты не любишь собак, то лучше не приходи к нам. Потому что иначе зачем?

Всё-таки возможные конфликтные ситуации вы предусматриваете: например, собака напугает ребёнка или ухватит?

Да, вообще с детьми сложно. Я буду ещё отдельно разговаривать с кинологом. Может быть, мы даже как-то ограничим возраст.

12+?

Это пока всё ещё под вопросом. У нас, конечно, администраторы будут следить, чтобы там, не дай бог, никто никого не спровоцировал. Потому что люди всё равно разные бывают.

Ещё у собак будет отдельная комната: если они устанут от людей, они смогут уйти и просто побыть одни.

Хотя не знаю, мне кажется, все собаки, наоборот, любят людей.

Как можно будет взять в вашем кафе собаку?

У нас будет на самом деле всё очень строго в этом плане. Мы будем проводить собеседование с человеком, который хочет взять собаку, будет заключаться с ним договор. Понятно, что мы будем про собаку всё рассказывать, какой у неё характер, вообще, что она из себя представляет. И смотреть на человека, который хочет её взять.

А с возвратами как? Если вдруг возьмут и не приживётся. Или всё-таки будете искать таких хозяев, которые не вернут?

Нет, ну понятно, что такое может быть. И понятно, что мы будем это отдельно оговаривать. Предусмотрен испытательный срок (скорее всего, месяц), когда человек будет просто давать обратную связь: как он вообще, как собака, всё ли нормально. Если вдруг он поймёт, что нет — понятно, что мы её заберём обратно.

Но это не только антикафе с собаками, а ещё и книжный! Расскажите об этом.

Небольшой магазин будет внутри кафе: книгу можно принести, взять почитать в кафе или купить. Книжный у нас выполняет две функции, очень важные.

Первая — мы собираем книги в хорошем состоянии и даём им вторую жизнь. Вторая — вся выручка полностью идёт в фонд помощи животным «Варежка».



Пункты сбора помощи фонда «Варежка»

Сейчас, учитывая, что мы особо никак не продвигаем этот проект, выручка с продаж книг за три месяца составила около 10 тысяч рублей и целиком пошла на лечение животных.

А вообще где вы ищете средства на запуск проекта?

Мы запустили сбор средств на краунфандинговой платформе Планета.ру. Там у нас продаются различные прикольные акции, которые можно провести в пользу открытия пёсокафе. Вот, например, 29 октября состоялся благотворительный фотомарафон «#этопёсофото». Люди приходили со своими собаками к профессиональным фотографам, а деньги целиком шли на наш проект. Изначально заявленная сумма составила 200 тысяч рублей. На данный момент мы собрали более 110 тысяч рублей, а это значит, что мы перешли порог 50 % от заданной цели, и теперь эти деньги точно пойдут на открытие Dog House. До конца сбора осталось 19 дней.

У нас в стране социальное предпринимательство почему-то людьми всегда понимается как-то однобоко — что это помощь детям. Сталкивались с этим мнением?

Честно, я ещё не встречала такого. Единственное — в принципе социальное предпринимательство многие не понимают и не принимают, к сожалению.

Людям странно, что это и бизнес, и благотворительность — такая вот тонкая грань. И поэтому многие просто не доверяют.

Я столкнулась с трудностями там, где не ожидала. Сложно оказалось не столько найти собаку (потому что собак действительно очень много), сколько договориться с приютами о сотрудничестве.

Как ваши близкие и друзья отнеслись к этой идее, вы смогли объяснить им свой выбор?

Вначале, конечно, мало кто поддержал. Потому что идея всё равно немного такая... безумная, и непонятно, как её реализовать. Я всегда понимала, что социальная сфера мне очень близка, но найти работу я не могла. И в тот момент, когда ты понимаешь, что будешь заниматься любимым делом и получать удовольствие — это же самое важное. И когда ты так кайфуешь от того, что делаешь, — оно прямо само идёт. В принципе уже все поддерживают. Всё нормально.