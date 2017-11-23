Полувековая аргентинская молодость

Четыре с половиной года назад Мария Малышева переехала из Кемерова в Аргентину и теперь живёт в городе Кордове. Корреспонденту Сиб.фм она рассказала по скайпу о семейных традициях аргентинцев, стёртых возрастных рамках и развивающемся рынке здорового питания.

Расскажи, как и почему ты оказалась в Аргентине?

В 2012 году я отдыхала в Дубаи, где познакомилась со своим будущим мужем — аргентинцем. У них принято отдыхать большой компанией, поэтому он был с семьёй: дядями, тётями, их детьми, но в то же время один. Мы увиделись всего раз и обменялись контактами. Потом общались по скайпу, я ездила в гости в Аргентину, а он — в Россию. И в апреле 2013 года мы поженились, я переехала в Кордову.

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Принято отдыхать большой семьёй. А какие ещё национальные традиции есть у аргентинцев?

Аргентинцы очень чтут семейные узы, и воскресенье здесь — день семьи. Если дети живут примерно в часе езды от родителей, то в воскресенье обязательно едут к ним на большой обед. Мы же живём в трёх часах езды от родителей мужа, поэтому не видимся с ними так часто.

Ещё аргентинцы очень ценят друзей и проводят с ними много времени. Нас приглашают в гости практически каждую пятницу и субботу, или же мы приглашаем.

А у мужчин есть даже своя традиционная встреча — «Асадо» (это название блюда, мяса, приготовленного на решётке на огне), на которую они собираются по пятницам раз или два в месяц.

Тот, у кого она проходит, покупает продукты, готовит мясо, а потом просто говорит, во сколько обошёлся ужин, и по окончании делят сумму на всех. Чаще всего встречи проходят без употребления алкоголя. Просто проводят время в общении, смеясь, разговаривая обо всем.

Аргентинцы практически не пьют алкоголь или это особенность только встреч «Асадо»?

Да, аргентинцы практически не пьют. Для них любая встреча, любой ужин никак не связаны с алкоголем.

И для меня это был большой и очень приятный сюрприз: люди проводят время, просто наслаждаясь встречей, веселясь и шутя,

без спиртного.

Конечно, иногда бывает, что ставят на стол пару бутылочек вина. В качестве аперитива. И, скорее всего, это означает просто жест: поднять бокальчик вина, а не для того, чтобы выпить и быть пьяным.

На самом деле за четыре с половиной года жизни в Аргентине я не видела на столах никакого алкоголя, кроме вина. Более крепкие напитки здесь не употребляют, пиво — очень редко. Может быть, только если два друга встречаются пообщаться и один из них очень любит пиво. В компаниях пиво не употребляют.



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Аргентинцы очень любят друзей и семью, а с незнакомцами они такие же милые?

Да. Однажды я пришла в полицию с дочкой, мне нужно было получить справку для гражданства, и там были две дежурные женщины. Меня пригласили к одной, а у второй тоже как раз закончилась очередь. Тогда вторая вышла из-за стойки, взяла мою дочку на руки, начала с ней играть. И даже когда меня пригласили в другой кабинет, она предложила, чтобы дочка осталась с ней, и была полностью занята ею.

Так как я была одна, она, получается, мне помогла, и меня это очень сильно в тот момент поразило. Казалось бы, здание федеральной полиции, люди в форме, всё должно быть угрюмо-серьёзно и строго, но нет: в этой стране любовь к детям настолько сильна, что нет границ, где её проявлять. Например, люди на улице, даже быстро проходя мимо, не упустят момента улыбнуться и сказать ребёнку ласковые слова.

И, что меня восхищает, не стесняются выражать своё умиление детьми. В том числе и мужчины: они могут открыто восхищаться чужим ребёнком, полюлюкать, посюсюкаться с ним.

А с кем общаешься и дружишь — с русскими, аргентинцами, американцами или европейцами?

У меня есть подруги-аргентинки. Одной 70 лет, другой 50. И ещё одна моя ровесница, ей 39. Есть знакомые, с которыми мы периодически встречаемся. Конечно, чаще всего собираются по интересам, а вот возрастные рамки здесь стёрты.

В Аргентине в 50 лет женщина считается молодой, не взрослой, не старой или ещё какой-то.

Например, моя 70-летняя подруга — бизнесвумен. Женщина очень активная, следит за собой, путешествует по всему миру. И я не могу назвать её бабушкой, она просто женщина. Я вообще не знаю, можно ли в этой стране назвать кого-то бабушкой или дедушкой, потому что люди очень активны и следят за собой в любом возрасте. Возможно, это климат так действует. Всё-таки, например, в провинции, где мы живём, даже зимой средняя температура +12 градусов.



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У меня была знакомая женщина, ей было 100 лет, недавно она умерла. Но всегда, когда мы приходили к ней в гости, она была в блузочке, брючках, с красиво уложенными волосами. И я бы никогда не подумала, что ей столько лет: она была в абсолютно здравом сознании, мы легко находили общие темы для разговора.

И видя всё это, я часто вспоминаю фразу одной своей русской знакомой, которая уже несколько лет живёт в Австралии. Как-то она сказала мне, что когда переехала туда, то перестала бояться старости. И теперь я её понимаю. В Аргентине её нет как таковой.

И конечно, у меня есть русские подруги. Нас человек десять: в основном у всех мужья аргентинцы, у некоторых дети такого же возраста, как моя младшая дочь. Поэтому у нас есть общее понимание, общие интересы. И мы встречаемся как минимум раз в месяц, очень весело проводим время: болтаем обо всем, смеёмся, говорим на смешанном испано-русском языке и все друг друга понимаем.

Чем занимаешься, кроме воспитания дочки?

Когда я жила в Москве, работала в банке и параллельно занималась кундалини-йогой, выучилась на инструктора. В Аргентине начала преподавать. Сначала вела занятия на английском. Через год начала учить испанский и преподавала на нём. Делала себе бумажки, выписывала названия частей тела и вела. Но забеременела и на четвёртом месяце прекратила уроки. Сейчас у меня ребёнку два года и четыре месяца, я устроилась инструктором в две студии.

Ещё я около десяти лет придерживаюсь вегетарианского питания.

Сейчас в Аргентине очень быстро и активно развивается тема здорового питания, в связи с этим открывается много вегетарианских и веганских кафе и магазинчиков.

Для одного из них я даже готовлю и поставляю веганские сэндвичи. Поэтому мне тоже хочется открыть что-то вегетарианское или веганское. Только своё. Это моя мечта.

Как вышло, что в стране третьего мира растёт тренд на веганское и вегетарианское питание? Стереотипно кажется, что прежде всего люди должны думать о том, как в принципе себя прокормить.

На самом деле это скорее предубеждение, что здесь живут только бедные люди, которые думают исключительно об удовлетворении базовых потребностей. Здесь есть и бедные, и достаточно много богатых людей.

Конечно, большое количество бедных. Но я бы сказала, что это связано в том числе с тем, что для граждан таких менее благополучных стран, как Боливия, Перу, Парагвай, Венесуэла, достаточно просто получить гражданство Аргентины, что они успешно делают.

Они приезжают сюда, делают гражданство,

рожают детей и живут на выплаты, не работая.

В целом здесь очень много думающих и творческих людей. Страна быстро развивается, и люди задумываются о том, что они едят. Поэтому на «Фейсбуке» много групп о приготовлении и доставке веганской и вегетарианской пищи. А недавно в центре Кордовы открылся веганский супермаркет, постоянно появляются новые кафе и рестораны.

Но даже когда я только приехала, тема здорового питания уже была в тренде. Уже тогда работали магазины, как здесь их принято называть «Диететика», в которых продавали всё для здорового питания: орехи, крупы, специи, масла, травы. А сейчас эта тема просто получила направленность — веганство и вегетарианство.

А чему тебя научила жизнь за границей?

В первую очередь гибкости. Потому что когда живёшь в чужой культуре, то сначала трудно понимать и принимать другие традиции и обычаи, они очень сильно тебя «бьют». Зато потом со временем адаптируешься, переучиваешься и привыкаешь.

Например, сначала для меня было шоком, что аргентинцы ходят дома в обуви. Разуваются, только если в семье путешествовали, увидели традицию оставлять обувь у порога, она им понравилась, и поэтому внесли её в свой дом. Или если родители, бабушки, дедушки были родом из страны, в которой по традиции разуваются.

У нас дома мы разуваемся, муж сразу подстроился. Ему нравится эта русская традиция.



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Но сейчас, когда прошло время, я понимаю, почему они ходят в квартирах обутыми. В Аргентине, в частности в нашем регионе, достаточно мягкий климат, поэтому стены домов делают в два раза тоньше, чем в России. Плюс ко всему в домах нет центрального отопления, особенно в старых его не может быть. В новые проводят газовое, но из-за того, что полы преимущественно стелят из кафеля, они очень холодные. Если на улице, например +10 градусов, то пол в квартире будет такой же температуры. Поэтому аргентинцы привыкли проживать зиму, кутаясь, находясь в квартире или в доме, в свитера, шарфы, и в обуви — сапогах, ботинках.

Есть ещё одна причина этой традиции.

Здесь принято звать в гости большие компании. А где взять 20 тёплых тапочек?

Если раздать гостям тонкие, ноги всё равно замёрзнут. И такие детали, знания, которые появились со временем, помогли взглянуть на эту привычку иначе. Теперь я к ней отношусь более гибко. Гостей, когда их много, не заставляю разуваться, а просто потом тщательно мою пол.

Что бы ты посоветовала тем, кто переезжает в другую страну?

Когда я только переехала, муж советовал мне найти аргентинских подруг, чтобы быстрее влиться в культуру. Но я не знала ни слова по-испански, и у меня не было общих точек соприкосновения с местными девушками. Теперь я даю всем противоположный совет: если переезжаете за границу, в первую очередь найдите русских друзей. Это даст огромную поддержку и связь с родиной.

У меня в первый год практически не было русских друзей, поэтому я чувствовала себя одиноким кораблём, приплывшим к далекому острову. Чувствовала себя очень потерянной, часто грустила. Начало жизни в другой культуре — это всегда много изменений, которые тяжело принимать.

Только год спустя я начала встречать русских девочек, они появлялись как по волшебству одна за другой. И потом уже собралась приличная группа. Мы смотрели на одни и те же вещи одними и теми же глазами. Я чувствовала очень близкое родство, они практически стали моими родственниками. Тогда адаптироваться стало легче. А потом прошло время, я выучила испанский и начала заводить знакомства среди местных.

Теперь, когда я приезжаю в Россию в гости, я скучаю по Аргентине. И я поняла одно: если ты пожил даже немного в другой стране, конечно, пройдя успешно период адаптации, твоё сердце уже никогда не будет принадлежать только твоей родине. Теперь в моём сердце их две, и они мне одинаково дороги.