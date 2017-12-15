Двойной голландский метод

Несмотря на то, что что представители Минобразования выступают даже против знания школьниками слова «презерватив», просвещать подростков нужно. Об этом заявляют и гинекологи. Корреспондент Сиб.фм поговорил с главным гинекологом детского и юношеского возраста СФО Людмилой Пивень о том, какие мифы о сексуальной жизни и предохранении существуют среди подростков и что молодые люди должны узнать от врачей.



Не каждый презерватив гондон!

Ранняя беременность и аборты в подростковом возрасте по-прежнему остаются серьёзной и актуальной проблемой?

Конечно, беременность должна быть не у подростков, а у взрослых, которые уже понимают свои цели в жизни, причём желанной. Проблемы ранней беременности — это большие проблемы не только для самой девочки, но и для её близких. Чаще всего это случайная незапланированная беременность. Нельзя обвинять только девочку-подростка в случившейся ситуации, тем более считать её распущенной: беременность в подростковом возрасте может наступить в результате принуждения и даже насилия.

Беременность у 15-летних в большинстве случаев заканчивается рождением абсолютно здорового младенца.

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Физиологически девушка может быть готова к вынашиванию ребёнка: об этом говорит регулярный менструальный цикл — созревает яйцеклетка и организм готов к тому, чтобы забеременеть. Но психологически же подростки абсолютно не готовы. Например, девушка учится в школе, у неё есть какие-то планы на жизнь, и вдруг появляется эта случайная, часто нежеланная беременность. Сразу возникает вопрос: что с этим делать? Более чем в половине случаев пациентки идут на медицинский аборт. Проведённый даже единожды в жизни, аборт всегда влечёт за собой осложнения: ранние или поздние, иногда отдалённые, диагностируемые через 5-10 лет. Всегда — это в 100 % случаях.

Фотография Ильнара Салахиева

Если смотреть на статистику, то сейчас идёт снижение количества абортов в России, в частности и в Новосибирской области.

Но если смотреть структуру по возрастам, то около 10 % абортов происходят в возрасте до 19 лет.



Ежегодно матерями становятся около 16 миллионов девушек в возрасте от 15 до 19 лет и 2 миллиона младше 15 лет

Это подростковый возраст. Часть из этого числа — до 18 лет, то есть несовершеннолетние девочки. Факт беременности в этом возрасте является нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетней и предусматривает расследование для исключения насильственных действий, принуждения в отношении девочки.

Какая основная причина распространения этой проблемы, на ваш взгляд?

Подростковые беременности и аборты связаны с более ранним началом половой жизни: в подростковой среде это повсеместная тенденция — и на Западе, и в России. Если раньше средний возраст начала половой жизни был 18-20 лет, то сейчас он снизился до 14-16. Здесь важен не медицинской аспект, а социально-экономический. Вы, наверное, не застали время СССР, когда у нас рекламы ни сигарет, ни алкоголя не было и, естественно, ничего сексуального. И посмотрите, что сейчас. Я не говорю об общественных каналах и телевидении. Дети сейчас в интернете разбираются лучше, чем взрослые: работают, общаются в социальных сетях. Заходят на какую-либо страницу, появляется спам, содержащий рекламу эротического или порнографического характера, не подходящую для подростковой аудитории. Доступность алкоголя, табачных изделий также играет немаловажную роль.

Нередко первый сексуальный опыт происходит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Ещё один важный момент: у родителей спрашивать о сексе подростки стесняются. Поэтому чаще всего узнают всё от своих старших друзей или из интернета, а значит, у них обычно отсутствует объективная информация. Особенно в вопросах контрацепции. Если уж человек начал половую жизнь, то он должен задаваться вопросом, как избежать нежеланной беременности. Подростки знают, что при половой жизни беременность возможна, но почему-то считают, что их это не коснётся. Большинство из них уверены, что от первого раза беременность не наступит. Но одного раза бывает достаточно: для этого не обязательно иметь большой стаж половой жизни.

Фотография Адриана Козина

Какие самые распространённые мифы о контрацепции существуют среди подростков?

Некоторые подростки боятся принимать гормональные контрацептивы, поэтому большинство мифов связано именно с ними. Первый: если девушка начнёт пить таблетки, станет толстой. Это полная ерунда. Контрацептивы, которые в настоящее время используются, не приводят к прибавке веса. Это микро- и низкодозированные препараты, обладающие минимумом побочных эффектов и не влияющие на вес.

Второй миф, который распространён среди девушек: если начнут пить таблетки, у них вырастут усы, начнётся омужествление.



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Опять же это полная ерунда. Гормональные таблетки даже специально назначают подросткам, чтобы избавиться от прыщей. Они появляются из-за гормональных изменений подросткового возраста, которые как раз связаны с выработкой мужских половых гормонов — тестостерона. Появляется жирность кожи и прыщи, которые беспокоят молодых людей. Они идут к косметологам на чистку лица. В последнее время даже косметологи стали девушек перенаправлять на консультацию к гинекологу. Потому что среди гормональных контрацептивов появились препараты, которые обладают антиандрогенным действием и значительно улучшают состояние кожи. На фоне приёма таких препаратов кожа становится абсолютно чистой. Это и психологически очень важно.

А какие существуют мифы, не связанные с применением гормональных таблеток?

Например, один половой акт не может привести к беременности. Это неправда. Ещё один миф: никогда не забеременеешь, если занимаешься сексом во время менструации. Никакой гарантии нет. Вообще секс во время месячных не запрещён и не противопоказан, но нежелателен. Во-первых, эстетический момент. Во-вторых, менструальная кровь может попадать через трубы в брюшную полость. Есть предположение, что это одна из причин развития эндометриоза.

Ещё подростки верят в неэффективные методы контрацепции, например, спринцевание после полового акта.

Всё равно можно забеременеть в таком случае. Биологический способ — воздержание от секса в дни предполагаемой овуляции — у подростков не работает, а они пытаются пользоваться им. У большинства женщин действительно овуляция происходит в середине цикла, а в подростковом возрасте цикл нестабилен. Это означает, что овуляция может быть в середине цикла, в начале, в конце или даже во время менструации.

А какой метод предохранения вы как специалист посоветуете подросткам?

Самый хороший метод предохранения в подростковой среде — двойной голландский метод. Почему голландский? Потому что его впервые стали использовать в Голландии. Двойной, потому что предлагают использовать два метода контрацепции одновременно: гормональную — для того, чтобы защитить подростка от нежелательной беременности.

Она даёт высокий коэффициент защиты —

порядка 98 %.

И использование барьерных методов контрацепции — презервативов — для того, чтобы защититься от заболеваний, передающихся половым путём.

Фотография Антона Уницына

Заблуждения появляются от недостатка информации. Почему у подростков она в дефиците, по вашему мнению?

Действительно, информации для самих подростков мало. У них недостаточные знания в вопросах анатомии, контрацепции, профилактики заболеваний, осложнения после абортов. Раньше врачи читали лекции в школах о контрацепции: старшие классы делили — с мальчиками беседовали урологи, а с девочками гинекологи.

Для того чтобы провести какую-то лекцию, нужно получить письменное согласие родителей всего класса. Сейчас эту тему преподают не врачи, а педагоги, которые больше касаются анатомии, физиологии.

Они беседуют немного в другом контексте:

говорят, что лучшее предохранение от беременности — это воздержание.



Ежедневно более одного миллиона человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путём

Я тоже с этим согласна. Но надо принимать во внимание существующую действительность, важно заранее давать достоверную информацию о том, как защитить себя от беременности, заболеваний, передающихся половым путём, в случае начала половой жизни.

Но всё же есть подростки, которые приходят на консультацию, чтобы получить информацию именно от гинеколога?

Есть такие подростки, но это единицы. Раньше вообще таких не было. Меня это радует — я испытываю уважение к ним. Приходит девушка и говорит: «Я планирую начать половую жизнь, хочу узнать у вас методы контрацепции и методы защиты от заболеваний». То есть человек заранее понимает, что нужно сначала всё узнать.

Когда подросток знает об этом, он защищён. Кто предупреждён, тот защищён. Нужно знать свою анатомию, знать, как себя вовремя защитить, и даже психологически суметь предложить партнёру воспользоваться презервативом. С мальчиками тоже надо беседовать.

Поэтому прежде чем начать половую жизнь, желательно проконсультироваться с гинекологом о методах предохранения от нежелательной беременности и от заболеваний, передающихся половым путём. В частности от воспалительных заболеваний, которые могут привести к гинекологическим, таким как бесплодие, и вплоть до развития гнойных процессов. Они иногда приводят даже к удалению яичников или матки.

Любая девочка должна понимать, что в будущем станет любимой женой и мамой и должна родить здорового ребёнка.

Чтобы у неё наступила желанная беременность, она её замечательно выносила без всяких осложнений, к возрасту деторождения ей нужно быть гинекологически здоровой. Не получить никаких гинекологических, воспалительных заболеваний, не делать абортов. Если она придёт абсолютно здоровой, у неё практически 100 % шансов родить здорового ребёнка.

А когда уже забеременели, то чаще приходят с мамами?

Да, особенно на поздних сроках. Часто девушки не сразу понимают, что беременны, и приходят поздно, когда аборт уже противопоказан. Сейчас у подростков применяется медикаментозный метод прерывания беременности, который обладает меньшим количеством осложнений, чем инструментальный метод прерывания беременности. Но надо знать, что он может применяться только на небольшом сроке беременности.

Фотография Романа Брыгина

Чем отличается медикаментозный аборт от традиционного?

Медикаментозный аборт отличается тем, что девушкам дают специальные лекарственные препараты, после чего происходит раскрытие шейки матки и изгнание плодного яйца из матки, проявляющееся в кровяных выделениях в течение некоторого времени. Без выскабливания. Делают это в амбулаторных условиях. Пациентка приходит на приём, сдаёт анализы. После обследования выпивает таблетки в присутствии врача. В аптеках они не продаются.

Эта технология может применяться только в медицинском учреждении, которое имеет лицензию на проведение данной процедуры.



Каждый год около 3 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет подвергаются небезопасному аборту

После приёма препарата девушка может идти домой, вернуться через 48 часов и повторить приём таблеток. У неё происходит обильная менструация. Потом обязательно делают контрольное ультразвуковое исследование органов малого таза. Но осложнения тоже могут быть. Например, когда не полностью изгоняется плодное яйцо, возникает кровотечение, всё равно приходится проводить инструментальное удаление остатков беременности в условиях стационара, под обезболиванием.

Помимо бесплодия, какие осложнения могут возникать после абортов?

Отдалёнными последствиями могут быть такие заболевания, как миома матки, эндометриоз, воспалительные заболевания матки и придатков, которые в некоторых случаях приводят к бесплодию и требуют оперативного лечения.

Конечно, бесплодие сейчас лечится. Причём в случае бесплодного брака обследуются оба партнёра.

По частоте встречаемости женское и мужское бесплодие составляет 50:50.

Когда в браке есть проблемы и со стороны женщины, и со стороны мужчины, мы, к сожалению, не всегда можем помочь.

Вообще осложнения — это не только кровотечение после операции. Последствия аборта могут проявиться через 5, 10 или 20 лет. Часть пациенток с гинекологическими заболеваниями — это женщины, которые когда-то в юности сделали медицинский аборт.