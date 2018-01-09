Всё устремляется куда-то вдаль

Новосибирск посетили профессор Ока Хироки и профессор Такахаси Ёити из Центра исследований Северо-Восточной Азии университета Тохоку. Они прочитали две лекции для студентов НГУ — «Японская история и путешествия» и «За горизонтом маньчжурской Монголии: представление о Севере в империалистической Японии». Корреспондент Сиб.фм поговорил с учёными о сибирской природе, участии простых японцев в исследовательской деятельности Международного института природных катастроф и об открытиях, сделанных после землетрясений и цунами.

Университет Тохоку расположен в городе Сэндае (префектура Мияги, Япония), который сильно пострадал от Великого восточного землетрясения в 2011 году. Город и близлежащие поселения накрыло волной цунами, высота которой составила около 35 метров. Для устранения разрушений, вызванных природной катастрофой, было решено привлечь учёных из самых разных областей. С тех пор многие исследовательские проекты в университете Тохоку связаны с изучением стихийных бедствий, а в 2012 году при университете был открыт Международный исследовательский институт природных катастроф.

Профессор Ока Хироки



Университет Тохоку является ведущим вузом в Японии в сфере развития отношений с Россией

Сотрудники института исследуют различные аспекты стихийных бедствий и их последствий. В том числе они изучают исторические материалы, обнаруженные при разборе завалов на месте поселений, разрушенных волной цунами. Среди найденных документов порой попадаются исключительно ценные исторические артефакты.

Профессор Такахаси работает в Лаборатории Уэхиро, которая специализируется на исследовании исторических материалов и занимается проблемой сохранения культурного наследия Японии от последствий стихийных бедствий.

Профессор Такахаси Ёити

Дело в том, что в деревнях — в погребах, овощехранилищах, кладовках — хранится много исторических документов, которые могли пострадать в результате стихийных бедствий. Задача учёных университета Тохоку и Института природных катастроф — создать такую атмосферу, чтобы люди, живущие в этих домах, не чувствовали неудобств от вторжения в их жизнь, но в то же время участвовали в процессе поиска, анализа и восстановления документов.

Кроме того, это большая просветительская работа. Исследователи создают специальную базу данных, тщательно описывая и анализируя все находки.

В проекте задействовано много активистов, он существует и развивается благодаря их помощи. Участвуют как учёные, так и простые люди, жители Сэндая и окрестных деревень, — поясняет профессор Такахаси.

Природные катастрофы так или иначе затрагивают жизнь каждого японца. Первое по-настоящему страшное стихийное бедствие, которое испытал лично на себе профессор Такахаси, — это землетрясение в Кобэ в 1995 году.

Конечно, я был напуган тогда, и даже спустя годы землетрясения продолжают вызывать во мне ужас. Вскоре после этой катастрофы я переехал в Тохоку, а в 2011 году случилось Великое восточное землетрясение.

Страх перед стихийными бедствиями никуда не уходит со временем, но иногда приходят мысли, что землетрясение — это вовсе не конец, а начало чего-то нового.

И, может быть, в этом есть положительный момент. У землетрясений в Японии два аспекта. С одной стороны, мы живём в таком месте, где землетрясение — это что-то вроде ежедневной рутины, которая не влияет на повседневную жизнь среднестатистических японцев. С другой стороны, есть катастрофические землетрясения, такие как землетрясение в Кобе, когда ты не можешь двигаться, падает мебель, рушатся дома. Такие стихийные бедствия оставляют после себя глубокие психологические травмы у людей, — рассказывает Такахаси.

Профессор Ока Хироки говорит, что эти травмы оказывают влияние на дальнейшую жизнь людей.



Великое восточно-японское землетрясение произошло 11 марта 2011 года. Его магнитуда составила 9-9,1 балла. Погибли 15,9 тысячи человек

Например, после аварии на АЭС Фукусима жители близлежащих поселений были эвакуированы, но даже после снятия карантина с некоторых районов люди не спешат возвращаться в свои дома. Жители региона Тохоку испытывают стресс от того, что проживают на территории, которая потенциально может подвергнуться сильным разрушениям в результате землетрясений и цунами, — описывает профессор Ока.

Однако, по мнению профессора Такахаси, несмотря на пагубное влияние стихийных бедствий на жизни людей, позитивное отношение к природе у жителей Японии не изменилось.

Японцы известны своей любовью к природе, которая проявляется в многочисленных сезонных праздниках, традиции любоваться цветением сакуры, первым снегом, опадающей листвой и прочим. В каждом времени года мы умеем находить свою прелесть. Поэтому, несмотря на то, что в Японии и до этого случались большие стихийные бедствия, страна голодала, переживала засухи и эпидемии, её жители не потеряли своей любви к природе.

В сознании японцев одновременно сосуществуют большое уважение к красоте природы и страх перед ней, — уверен профессор Такахаси.

Гости из Японии также воздали должное красоте сибирской природы. Профессор Ока приехал в Новосибирск уже в двенадцатый раз.

Я специализируюсь на изучении Монголии, много раз был там — тоже большая страна, есть ощущение огромного простора. Но в Сибири и в Монголии это два разных простора. В Монголии на протяжении многих километров нет ничего кроме степи, а здесь простор заключён в бесконечных лесах, — делится впечатлениями профессор Ока.

Профессору Ока такой простор нравится.

Очень спокойно здесь. По работе я часто бываю в Китае — это как будто два совершенно разных мира. В Китае — суета, много людей, никакого спокойствия нет, а здесь какое-то место для спокойного миросозерцания, — восхищается он.

У профессора Такахаси схожее впечатление.

Сибирь очень большая, широкая и просторная. Такое ощущение простора абсолютно несвойственно Японии.

Здесь всё протяжённое: протяжённый лес, протяжённая дорога — всё устремляется куда-то вдаль.

9 лет подряд в НГУ приезжают лекторы из университета Тохоку

Это меня очень поразило, — удивляется профессор Такахаси. — Но при этом здесь действительно очень тихо и спокойно. Думаю, это хорошее место для учёбы.

Профессор Ока, который приезжает в Новосибирск почти каждый год на протяжении 20 лет, отмечает, что, как и во времена СССР, студенты по-прежнему проявляют большой интерес к японской культуре.

Конечно, с тех пор многое изменилось. Например, в жизнь современных студентов вошёл интернет, и появилось ещё больше возможностей прикоснуться к японской культуре, к информации о Японии и её жителях. Изменился и образ мышления молодых людей. В Советском Союзе студенты прежде всего ощущали себя частью советского общества. А сейчас студенты могут выразить свою индивидуальность и поделиться личным мнением. Но не могу не отметить, что уровень образования остался по-прежнему высоким, — сравнивает Ока.

Профессор Ока и профессор Такахаси также приняли участие в семинаре для учащихся старших курсов кафедры востоковедения НГУ, где студенты представили темы собственных исследований. Профессор Ока отметил, что встречает здесь совершенно иное восприятие японской культуры.

Например, во время семинара одна из студенток представила доклад о японских татуировках как элементе традиционной японской культуры. В Японии татуировки прочно ассоциируются с якудза и бандитскими группировками, то есть исключительно с негативными явлениями. Но, несмотря на это, нельзя отрицать, что татуировка действительно является частью культуры. Это очень интересно, потому что в Японии такого не встретишь.

Но больше всего меня поражает безграничный интерес современной молодёжи к манге и аниме. Не только в России, но и в Европе, США, Монголии, Китае.

Интересно, почему люди так заинтересованы в этом и с таким рвением хотят это изучать, — задаётся вопросом профессор Ока.