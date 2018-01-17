Новым директором Гёте-Института в Новосибирске стал 35-летний Пер Брандт. В своём первом интервью в сибирских СМИ он рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, почему решил переехать в Новосибирск, какие отличия между Россией и Европой уже увидел и что такое культура воспоминаний.

Чем вы занимались до того, как стали директором Гёте-Института в Новосибирске?

Уже около четырёх лет я работаю в структуре Гёте-Института. Сначала курировал проекты по развитию городского пространства в Бангалоре на юге Индии. А последние годы провёл в офисе Гёте-Института в Берлине, где совместно со служащими Министерства иностранных дел организовывал проекты, направленные на развитие гражданского общества и культуры. Кроме того, я был частью команды, которая организовывала независимые фестивали искусства в общественном пространстве по всей Европе.

Почему приняли предложение работать в Сибири?

Гёте-Институт в Новосибирске работает на территории Сибири и Дальнего Востока. Культурное разнообразие этого огромного региона стало одной из причин, почему я решил приехать сюда.

Я предвкушаю радость от изучения данной территории и её потенциала на протяжении ближайших лет.

3 Гёте-Института действует в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске

Другая причина — это сам Новосибирск. Чувствуется, что это динамичный город, с выраженным интересом к современному искусству.

Наконец, сам новосибирский Гёте-Институт стал поводом моего приезда. Сейчас организация находится на значимом этапе своего развития, мы только начали предлагать языковые курсы и надеемся расширять свою активность в этой области. У нашего Института два главных направления деятельности: культурные проекты и продвижение немецкого языка.



Гёте-Институт в Новосибирске работает с 2009 года

Перед поездкой у вас были какие-то представления, знания о Новосибирске?

Самая первая ассоциация, которая приходит в голову, это, конечно, холод. Вторая: Сибирь — это очень далеко от всего. У меня было довольно расплывчатое представление о городе до того, как я впервые приехал сюда. Но я оказался удивлён тем, насколько центр Новосибирска схож по духу с центрами крупных европейских городов. Если посмотреть, например, на кофейни, то они во многом такие же, как в Берлине и Копенгагене.

Какое впечатление произвёл на вас Новосибирск в ноябре, когда вы приехали сюда впервые?

Я приезжал, чтобы найти квартиру, и мой визит совпал с открытием нашей выставки «Игры и общество» в центре культуры и отдыха «Победа». Для меня это был шанс не только увидеть сам город, но и познакомиться с местной культурной средой.

Тот факт, что на открытии выставки присутствовали и студенты, и представители власти, и деятели искусства, произвёл на меня колоссально позитивное впечатление.

Оно и стало первым ярким ощущением от города.

Как ваши родные отнеслись к вашему решению переехать в Сибирь?

На самом деле когда-то огромным сюрпризом для моей семьи оказалось само моё решение работать в Гёте-Институте. И из-за того, что эта работа связана с постоянными перемещениями по миру, мне стоило усилий донести до родных свои намерения. А вот к Сибири они как раз очень хорошо отнеслись, и решение приехать сюда мы приняли вместе с супругой. Некоторое время назад она жила в Канаде, поэтому сможет сравнить климат. Плюс ко всему она, несмотря на то, что росла в Западной Германии, в старших классах школы выбрала русский язык в качестве второго иностранного. Так что ей понравилась идея переехать в Россию.

Родителей, кажется, уже охватила лихорадка путешественников. Они чуть ли не сразу записались на курс русского языка и хотят летом поехать на Алтай. А брат прилетит в скором времени, чтобы увидеть Байкал зимой.

Для меня это своего рода благословение — родиться в такой семье, которая понимает и поддерживает моё решение жить такой жизнью.

Наверное, вы уже столкнулись с тем, что в Новосибирске практически не говорят по-английски и тем более по-немецки. Планируете учить русский язык?

Я узнал о том, что буду руководить новосибирским офисом, в начале октября и месяц ходил на курс русского языка в Германии. В этом году продолжу его изучение. Проблема состоит только в том, что мои сотрудники чудесно говорят по-немецки, и это может замедлить моё изучение русского. Но я надеюсь, что однажды смогу решать любые бытовые вопросы без помощи переводчика.

Что уже можете сказать по-русски? Какие слова знаете?

К сожалению, я ещё не говорю по-русски.

Знаю только основные слова: «спасибо», «здравствуйте» и т. п. И, конечно, разные слова, которые произошли из немецкого: «парикмахер», «шлагбаум», «бухгалтер»...



Слово «шлагбаум» происходит от немецкого Schlagbaum: из Schlag «удар» + Baum «дерево»

Каких проектов нам ждать от Гёте-Института в ближайшее время?

Пока что сложно анонсировать. Мне важно изучить местные возможности в сфере культуры и искусства, пообщаться с партнёрами и понять, кто занимается похожими проектами в Германии. Я не ставлю перед собой задачу экспорта немецкой культуры в чистом виде. Мне важно поддерживать сотрудничество между художниками Германии и России. Но чтобы работать в данном направлении, повторюсь, мне нужно сперва познакомиться с местной сценой.

Однако в целом в нашей дальнейшей деятельности, я думаю, будет заметен акцент на цифровые проекты и на проекты, стимулирующие дискуссию вокруг ценностей, на которых основывается наше общество. И эта тенденция будет заметна не только в Новосибирске, но и в деятельности Гёте-Институтов по всему миру.

Что же касается моих личных предпочтений, то меня особенно интересуют такие сферы, как литература и перформативное искусство, а также урбанизм и культура воспоминаний.

Культура воспоминаний? Что это?

Это то, как мы и наше общество обращаемся с историей. Причём имеются в виду не только исторические события, но и культурное наследие.

И здесь меня занимает не столько то, чем Германия отличается от России, сколько то, что у них есть общего.

Например, Новосибирск известен своим конструктивизмом, а в Германии есть баухаус. Как эти два модернистских стиля связаны? Как они определяют идентичности наших городов? И кто сегодня выполняет ту роль, которую в прошлом играли адепты конструктивизма и баухауса?

394 тысячи немцев проживало в России в 2010 году, по данным переписи населения

Лично для себя чего ожидаете от жизни в Новосибирске?

Я надеюсь, что, несмотря на мой плохой русский, мы с женой будем принимать активное участие в жизни местного общества и даже сможем внести в его развитие свой небольшой вклад. Будь то фестиваль немецкого кино или летний праздник Гёте-Института для друзей и партнёров.

Когда мы с женой принимали решение о переезде, то понимали, что это всерьёз и надолго, что мы действительно сюда переезжаем. И всё, что у нас есть в Берлине, переезжает сюда.

То есть вы взяли все-все вещи и просто перевезли?

Да, почти все. Это уже случилось.

Настали морозы, настоящая зима. Как вы адаптируетесь?

Во-первых, я родом из Северной Германии, поэтому привычен к плохой погоде. Причём там, откуда я приехал, плохая погода — это когда серо и сыро, а не морозно и солнечно, как здесь. А во-вторых, в дни моего приезда погода была достаточно мягкая, и у меня было время на адаптацию. Плюс я заметил, что новосибирцы передвигаются по городу иначе, чем европейцы.

Здесь люди ходят быстрее и более целенаправленно. Это помогает.

Люди меньше находятся на улице, это верно. Успели ли вы увидеть ещё какие-нибудь яркие отличия между Новосибирском и Берлином?

Прежде всего бросается в глаза другая архитектура. Очень заметно, что Новосибирск — молодой город, который за последние 10-15 лет пережил какое-то невероятное развитие. Здесь немало новых зданий, постоянно строятся новые, в этом очень много движения. Многие европейские города более статичны, более насыщенны. И гибкость Новосибирска, его мобильность, способность противостоять суровой среде — это как раз то, что вдохновляет.