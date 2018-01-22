Пока не найдёшь себя

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Троцкий — хиромант, хиролог и психолог, как говорится на его сайте. В декабре в Новосибирске он провёл лекцию «Правила Бога или правила своего „Я“ — что выбираешь ты?» Корреспондент Сиб.фм поговорил с ним о религиях, судьбе, её изменениях и почему раньше он был хиромант, а теперь — «общественный деятель».

В интернет-пространстве сейчас волна популярности различных марафонов: психологи, лайф-коучи, инструкторы йоги объединяются, чтобы помочь многим людям одновременно. Как ты думаешь, сможет ли такое обучение на расстоянии помочь по-настоящему решить проблемы или выяснить их причины?

Бывает, что человек со специалистом работает, но стоит на одном месте. А бывает, шёл, посмотрел на сугроб, и это ему больше помогло, чем какой-то специалист. Лишь бы ему это помогло.

Если человек вменяемый, он, даже когда таракан ножками по стенке стучит, способен услышать что-то судьбоносное, сделать выводы.

А если человек глуп как пробка, его хоть 10 специалистов будут обрабатывать... Ну он такой. Потому что ему нужен другой подход. Ему, может, нужно пойти поработать, снег расчистить. Или жениться. Или замуж выйти. Или кота завести. Без всяких специалистов.

Темы твоих лекций звучат очень просто: «Хочу замуж», «Хочу денег», «Хочу здоровым быть»...

Это маркетинговый ход.

А на самом деле? Как ты взаимодействуешь с людьми, которым нужна твоя помощь?

А на самом деле я им про вечное рассказываю.

Фиг им, а не замуж и денег, если они не будут смотреть в будущее, в вечное.

5 место занял Дмитрий Троцкий в 11-м сезоне популярного шоу «Битва экстрасенсов»

Я им должен доказать существование Всевышнего, используя некое логическое объяснение. Объяснение простое: всё в нашей жизни представляет некую причинно-следственную связь. Что посеял, то и пожинаешь. Это легко проверить, на любой ситуации. Если человек мудрый, он понимает, что всё в этом мире повторяется. Причина — следствие, следствие — причина. Глупый человек наступает на одни и те же грабли всю жизнь. Вот и практическое применение: «Человек, одумайся, включи что-то другое, кроме инстинктов».

Приезжая в каждый город, ты встречаешь людей, с которыми беседовал, которые приходили к тебе на прошлые встречи. Вспоминаешь их истории, просишь не теряться. Зачем?

Мне это интересно. И я хочу проследить, как это работает. Это одно и то же. Одно без другого нераздельно. Одно из другого вытекает. Таким образом я учусь.

Как ты понимаешь, что помог человеку?

В его жизни происходят изменения.

У меня не стоит целью помочь — у меня стоит целью передать те знания, которые 100 % работают, которые я на себе применяю. Без своего какого-то искажения.

Знания-то не мои, им тысячи лет. Я вот отвечаю только за передачу знаний, за их доступность какую-то. А применять-не применять — это уже человек смотрит сам.

Не рыба, а удочка?

Согласен. Я показываю, как работает вся эта система «удилище-леска-поплавок». А что человек с этим сделает... Может, пойдёт печку растопит.

Ты раньше увлекался хиромантией и позиционировал себя как хиромант. Однако сейчас это слово из твоего представления исчезло...

Это где-то девятое моё увлечение — познание себя через структуру руки. До этого было познание себя через структуру глаза, до этого было познание себя через осознанные выходы из тела, до этого было познание себя через минералы, мир минералов, до этого — психология, эзотерика, религия.

Там много всего было... Магия, гипноз. Каждое увлечение даёт новую грань глубины себя.

Сейчас мне вот ближе «общественный деятель»: вокруг меня общество, я езжу, общаюсь. Результаты какие-то это даёт.

Ты когда-нибудь был уверен, что линии на руке — это чёткая картина человеческой судьбы?

Я про это не думал. Совершенно по-другому это трактовал. Думал, что если есть некая взаимосвязь, то есть взаимосвязующий.

Меня никогда не интересовала судьба в контексте версий: все всё равно умрут (я мыслю позитивно), и тот отрезок времени, отпущенный, он не стоит вообще ничего.



Новосибирская лекция Дмитрия Троцкого на YouTube

Но зато всё меняется, когда есть кто-то, кто их накладывает на руки. Я про Творца. Если всё работает, значит, должен быть творец. Я искал с помощью линий Творца. Мне вообще не интересна человеческая судьба. Ты представляешь, если есть создатель этой Вселенной, а она мультивселенная, с пространствами, временами, она огромная, она необъятная — и в этих масштабах какая-то песчинка, человек — так он же ничего не стоит.

А зачем тогда?

Творца познать. Ты же приезжаешь на отдых, наслаждаешься пейзажем, а не выбрала песчинку на пляже и с утра до ночи её разглядываешь.

И семь дней ты разглядываешь эту песчинку в увеличительное стекло и прям аж причмокиваешь от удовольствия.

Приезжаешь домой, показываешь: ты с этой песчинкой фотографировалась возле пирамиды, возле пальмы, возле ослика, возле двугорбого верблюда. И всем рассказываешь про эту песчинку — тебя, скорее всего, в психушку положат. Надо искать того, кто создал все эти пляжи, а не вертеть в руках одну песчинку.

Такое обилие религий — это тоже поиск?

Религии — это институт познания себя. Есть очень разные менталитеты, характеры людей, и есть люди спокойные — они выбирают буддизм, есть люди активные — они мусульмане, им надо пять раз намаз читать. Христианство — Христос пришёл и перевернул представление о знаниях полностью. Он говорил о покаянии, о смирении, о любви, о признании, о прощении.

А если человек спокойный, он нигде не накосячил в течение жизни, зачем ему у кого-то просить прощения, каяться? Для него христианство не подходит. Он спокоен.

Получается, цель не в том, чтобы выйти замуж, а в том, чтобы расширить горизонты своего понимания?

Таких единицы. Даже так: таких нет. Любой человек думает только о себе. И использует всевозможные символы — знаки, цифры, звёзды, всякие предсказания-гадания, только чтобы узнать о своей песчинке. То есть он умаляет абсолютно всё величие этого Творца.

Во всех религиях все хироманты, предсказатели, придворные астрологи не поощряются, наоборот — бежать от них надо.

33% жителей мира — христиане

Был в моей жизни период времени, когда я познавал себя через это. Вопреки тому, что пишут в великих учебниках. Потому что я скептик. А когда убедился, что это всё работает, что есть кто-то, кто накладывает линии на руки, то меня перестал вопрос волновать, что там это означает.

Если Творец налагает линии на руки, то как наложил, так наложил? И запрограммировал человеку всю жизнь?

Наложил в соответствии с тем, что человек заслужил. Ни больше ни меньше. Если человек начинает меняться, мгновенно Творец меняет полностью всю программу. Какой смысл её читать, если человек подразумевает постоянный рост, постоянную эволюцию? Линии не меняются только у дураков, у людей замороженных.

Если говорят, что цыганка в детстве нагадала и всё сбылось, это значит, что вы всю жизнь провели в спячке, палец о палец не ударили, проспали всю жизнь и профукали возможности.

Человека в течение жизни окружает мало людей. Опять же, в масштабах Вселенной. Это родители, родственники, друзья, мир ограничивается несколькими категориями. Где ему искать счастье?

В отношении к этим людям. Ты сама и ответила. Поменять качество отношений с этими людьми — это и есть судьба. Это и есть то, что программирует судьбу. Простейший механизм «исходить из того, что есть», работает всегда.

Про это говорил ещё Христос. Про отношения: как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты относись к другим. Ничего не говорил ни про хиромантию, ни про астрологию, ни про судьбу.

Думаю, Христос был всё-таки дальновидным. Не то, что каждое слово — каждую буквочку и звук взвешивал. Поэтому человеку нужно делать глобальные инвестиции в отношения.

А попытка доверить свою судьбу другому человеку? Тому, кто всё изменит, почистит карму, привлечёт в жизнь все блага. Это же так заманчиво...

Это от безысходности. Ты думаешь, человек, который счастливый, у которого всё хорошо, пойдет за какими-то этими кликушами?

А если не счастливый?

Значит, он глуп. Значит, он в своей глупости начал подозревать, что он знает, как правильно, как надо. Это говорит о том, что он заблудился и от безысходности начал за соломинку, как утопающий, хвататься. Ни один мудрый человек никогда не пойдёт за такими советами.



Православная церковь считает, что те способности, которыми обладают экстрасенсы, даны им дьяволом

Те, кто предлагает такие советы, умнее тех, кто их просит?

Нет. Есть способ зарабатывания через это, есть способ привлечения внимания к своей особе. Я же про себя рассказываю. Я же прошёл этот путь. Есть способ самоутверждения перед кем-то. Это способы. Эти люди ни умнее, ни глупее. Они такие же. Это такой же поиск. Человек ищет себя через врача, через психологию, через любой вид деятельности, через журналистику, как ты себя ищешь. Через инженерию кто-то, через материнство, через замужество. Просто вот эти ассоциации «я со звёздами соприкасаюсь, я умнее» — это самая большая глупость. Это и есть некоторая манифестация глупости.

Ты говоришь, что прошёл этот путь. В какой ты был роли?

И обращался, и раздавал. Если смотреть назад, это был такой способ самоутверждения. Когда ты смотришь руки, ты становишься этаким таинственным лицом, чувствуешь себя главным. Своим загадочным видом ты притягиваешь много того же женского внимания, и все уже смотрят на тебя, как на избранного. Но этот урок надо пройти. Хуже всего, когда люди зависают в этом. Они себя начинают мнить чуть не богами, знающими всё про всё. Нет.

Есть закон, есть тот, кто закон создал. А есть мы в этом законе. И когда каждая песчинка начинает себя с Творцом ассоциировать, это и есть эгоизм, гордыня — зло номер один.

Не войны, не убийства, а гордыня. На почве которой и войны, и всё что угодно. Редко кто из практикующих отдаёт себе в этом отчёт. Происходит ассоциация: я — бог. Ты прочитал книгу, якобы про судьбу, идёт ассоциация, что ты Творец, что ты всё знаешь. Это и есть глупость, за которую бьют по лбу.

Хорошо если бьют, а если всё это незамеченным проходит?

Всегда бьют. Всегда. Если взять любого такого «пророка» и посмотреть его судьбу — всегда страдания.

Сильные?

Страдания — это когда у человека забирают то, что он любил больше всего. Если ценил отношения, остаётся один. Если ценил богатство — деньги пропадают или больше не приносят радости. Вот если он монах, а у него забрать отношения, он сильно расстроится? Вряд ли.

И всё-таки, чтобы не дошло до страданий: легко ли научиться следовать простым советам, вроде «относиться к жизни проще»?

Это не простой совет! Всё, что относится к простым советам, легко уложить в одно предложение. Меняй качество отношений к близким людям. Это самый простой, практический совет. Не заводи новое количество, а меняй качество уже существующих отношений. Начиная от родительских, завершая теми, которые есть на данный момент. Меньше критикуй, больше старайся видеть чего-то лучшего в другом. Больше правды говори, меньше ври, даже самому себе. Вот это и есть простые практические советы.

Если лучше их кто-то изобретёт, я голый станцую у вас на главной площади.

Я это запишу!

Да, конечно. В мороз сорокаградусный. Если кто-то скажет лучше Христа — «относись так, как хочешь, чтобы относились к тебе» — я готов выполнить самые дурацкие желания. Тысячи лет прошло, никто не придумал лучше. Придумывают аналогичное, синонимов подобрали, но круче никто не сказал. Это невозможно. Жизнь — это очень простая, удивительная штука, её надо проживать в моменте.