Из Сибири с любовью

Свадебный фотограф Ирина Мамонтова стала женой преподавателя английского Бена Кунтца. Их новосибирский роман длился почти пять лет, прежде чем пара обручилась и решила уехать на родину мужа. Корреспондент Сиб.фм выяснил о трудностях на пути к воплощению мечты, свадебных традициях и схожести Новосибирска и Миннеаполиса — городов-побратимов.

Ты давно переехала в США?

Живу в Миннеаполисе с июля. Я оказалась готова к переезду, это не было тяжёлым решением. Мы с Беном часто говорили о нашей будущей жизни в Америке — он рассказывал о городе, традициях и своей большой семье. Всё это время моё воображение активно работало. На католическое Рождество в 2016 году мы сыграли нашу первую свадьбу в Новосибирске. После переезда сыграли вторую — для семьи и друзей мужа. И вот полгода, как я счастливая эмигрантка.

Бен Кунтц и Ирина Мамонтова

Как познакомилась с Беном? Многие девушки не без зависти смотрят фотографии в твоём «Инстаграме», приговаривают: «Повезло...» или «Хочу так же!» Куда ходить в Новосибирске в поисках американского бойфренда?

В январе 2012 года Бен приехал в Новосибирск работать преподавателем английского в СИУ РАНХиГС. По забавной случайности я тоже там училась, но Бена ни разу не видела.

Наивный американский парнишка думал, что просто поживёт семестр в необычном месте, получит интересный опыт, подучит русский да поедет домой.

Но в марте мы случайно встретились в баре Friends, поcле чего он задержался ещё на пять лет. В баре первая подошла и заговорила я, при том, что мне это не свойственно. Сначала были типичные страхи: плохой английский, акцент, он меня вообще не поймёт. Да и просто было неловко. Но я почувствовала, что должна пересилить себя. Может, помогли три коктейля. Вот такая случайность привела меня в США.

Из этой истории я сделала три вывода: во-первых, не бояться выходить из зоны комфорта. Во вторых, никогда не знаешь, где встретишь своё счастье.

В третьих, от коктейлей не стоит отказываться: иногда они идут на пользу.

Это первая поездка Бена в Россию?

Нет, до приезда в Новосибирск Бен путешествовал по Золотому кольцу и был в Казани. Потом в 2009 году два месяца жил в Петербурге и, как бы назвать это культурнее, знакомился с русской действительностью.

Чем Бена заинтересовал Новосибирск, как он здесь оказался?

Бен уже закончил университет и работал, когда его подруга Грейс — они вместе брали уроки русского — позвонила и предложила поехать в Новосибирск, чтобы преподавать в РАНХиГС. Она тоже недавно выпустилась и поехала в Россию по программе Фулбрайта. Смысл её в том, что ты получаешь грант и тебя отправляют в какие-нибудь далёкие города, а иногда сёла нашей родины.

При этом российская сторона предоставляет жильё и работу в учебном заведении. Разумеется, работу преподавателем английского языка и, конечно, неоплачиваемую.



Not an American dream — имя аккаунта в сети Instagram Ирины Мамонтовой

Американская сторона получает стипендию в 20 тысяч $. Однако Бен не успел подать заявку на этот грант и лишился привилегий. Несмотря на это, он за свой счёт оплатил перелёт в Новосибирск и согласился работать бесплатно.

Какой нормальный человек это сделает, скажите мне? Бен говорит, что раздумывал недолго: взвесил пресловутые за и против, почитал статью о Новосибирске из «Википедии» и решился.

Там, кстати, про наш город написано лестно: Чикаго Сибири, быстрорастущий город-миллионник, третий в стране. Когда я спросила: «Ну правда, почему ты согласился?!», Бен ответил коротко и в своём стиле: «You know, it sounded like fun» («Да это просто прикольно звучало» (англ.) — прим. Сиб.фм).

Наша история не такая уж романтичная, просто удивительно, что должно было произойти столько событий, чтобы два человека с противоположных концов земли встретились.

Что твоему мужу нравится в России?

Его всегда интересовала история и культура страны. В университете в Америке Бен изучал русский язык, брал дополнительные пары по истории нашей родины. Он действительно знает о России больше, чем я. Лучше ориентируется в городах, изучал карту. Спросите, где находится Ухта, — и я вам не отвечу, а Бен знает.

Если честно, он и любит Россию больше, чем я. Какой-то необъяснимой даже для меня любовью. Прожить в России ещё пять лет хотелось Бену, ему здесь нравилось. Но я бы переехала в США раньше.

В России много иностранцев, которым здесь живётся лучше, чем в Америке. У нас чувства свободы больше, что ли, не знаю. В США много рамок и правил.

27 поправок к Конституции приняли в США, последнюю — в 1992 году

Как реагируют люди, когда узнают, что ты из России?

Говорят: «О, прикольно! А из какого города?» Тогда отвечаю, что из Сибири, потому что Новосибирск мало кто знает. Город известен только тем, кто ездил на поезде в туре по Транссибу и знает, что в Новосибирске долгая остановка. Людей не удивляет, что я родом из другой страны, в Америке много эмигрантов со всего мира.

Что общего между Новосибирском и Миннеаполисом?

Когда готовилась к поездке в Миннесоту, знала, что зима здесь тоже есть. Температура редко бывает суровой, но снега столько, что иногда американцы в шутку называют штат MinneSNOWta. Холодов не боится никто! Люди ходят налегке: без шапок, без колготок, в босоножках даже.

Дело в том, что все передвигаются на машинах, а здания в центре Миннеаполиса соединены тоннелями. Так что шансов выйти на улицу не так много.

Я же живу не в центре и водительских прав у меня нет, поэтому бегаю в трёх колготках и в меховых ботинках.

Ещё из общего — берёзы. Я привыкла считать это дерево символом России, а жители Миннеаполиса — своим, наряду с озёрами и лосями.

Ты легко адаптировалась к американскому менталитету?

Все люди разные. Каждый человек уникален, я не очень понимаю такую вещь, как менталитет. Американское общество мало отличается от русского. Но некоторые стереотипы я уже успела проверить на себе. Например дружелюбность. Люди всегда тебе улыбаются и с радостью помогают. А ещё здесь никуда не деться от small talk — своеобразной социальной смазки перед любым контактом: в магазине, на заправке, в банке. Пару дней назад оформляли мне пластиковую карту (тут без электронных денег никуда) и болтали с менеджером в банке будто лучшие друзья.

Американцы проще относятся к внешнему виду, это правда. Не так заморочены на одежде и фигуре.

На улице часто можно увидеть фигуристых женщин в одежде размера S-M. Молодые девушки, напротив, ходят в свободных, мешковатых вещах и не парятся.



Более 5 миллионов человек живут в штате Миннесота

Здесь не судят по одежде: ни разу не слышала, как кого-то осуждали за наряд. Наоборот говорят друг другу комплименты. «Классная кофта», «Красивые туфли!» — подобное слышу всякий раз по дороге в супермаркет от незнакомых людей. Часто я выгляжу самой нарядной среди окружающих.

Вообще меня часто спрашивают о разнице менталитетов. Мол, мы же русские, души у нас загадочны и широки, а американцы другие. За пять лет я отметила несколько капитальных различий. Главное и резонирующее с моим, назовём его русским, представлением о жизни — роль в отношениях между полами.

Какой бы эмансипированной, сильной и независимой русская женщина не была, у неё глубоко в подкорке сознания сидит мысль, что мужик главный и нужно варить ему борщ.

Вот вроде сама на помаду и лабутены зарабатываешь, но эта мысль осела в голове.

Я встретила Бена и узнала иную модель — модель равенства во всём. Было много забавных случаев, когда обижалась на мужа за невнимательность и отсутствие заботы, а он, оказывается, боялся обидеть, предложив свою помощь. Например, понести мои сумки с одеждой во время шопинга. Ушло какое-то время на коррекцию обеих моделей — «мужик и борщ» и «суперравенство» — в то, что приемлемо для нашей пары. Бен только недавно взял в привычку ухаживать за всеми дамами за столом и подливать игристое вино. В Штатах барышни завопили бы о равенстве полов. В общем, учимся жить органично в обеих культурах и брать из них то, что нравится именно нам.

С финансовой стороны у семейных пар тоже полное равноправие?

Если в России традиционно роль добытчика отводится мужчине, то в США ситуация стремится к равноправию. У каждого в паре свой счёт, а на основные нужды скидываются. Женатые пары часто заводят ещё один совместный аккаунт, который используют для общих трат, при этом сохраняя раздельные. Одна подруга называет его «счётом с 50-процентной скидкой», ведь она тратит вполовину меньше.

Что тебе больше всего понравилось в США?

Много чего, назову топ-3. Первое — огромный выбор!

От продуктов до шмоток. Ты можешь быть веганом, глютен-фри, фитоняшкой, на правильном питании, адептом Макдональдса, мясоедом — неважно. США — рай потребителя.

Красивые, ухоженные парки и улицы. С биотуалетами, в которых всегда есть антибактериальная жидкость или мыло.

Обожаю США за возможность вернуть косметику обратно в магазин. Даже если ты открыл коробочку и ей попользовался (но истрачено не более 20-30 %). Парочку продуктов покупала чисто на свадьбу и вернула после. Главное — никаких вопросов.

Просто вставляешь кредитку в слот, и всё — денежки возвращаются обратно. Ни объяснения причин, ни бланков, ни менеджеров. Вернуть можно практически всё.

Ещё, конкретно в Миннесоте, нет налога на еду и вещи, что делает его отличным штатом для шопинга. Пока все не раскусили это, приезжайте.

Противоположный вопрос: что бесит в Америке?

18% ВВП США равны расходам на здравоохранение

Одна из самых, на мой взгляд, больших проблем в США — здравоохранение. Оно очень дорогое. Поэтому медицинская страховка — must have. Есть несколько тарифов, но даже самый дорогой не покрывает всех расходов и стоматолога. Как сказала знакомая: «Дантист — это роскошь».

Бесит отсутствие хороших бьюти-специалистов. Хотя меня все предупреждали, что здесь с этим напряг. Началось с банального маникюра. Прихожу в салон по рекомендации — разумеется, там работают одни девочки и мальчики из Вьетнама. Все долго восхищались моими ногтями и не верили, что это не нарощенные. Я говорю: «Так же сможете?» Ответ: «No problem!» Отодрали гель чуть ли не вместе с пальцами, жуть. Прошу заметить, что стоит это удовольствие от 40 $ плюс чаевые в размере 20 %. А тут ещё и волосы высохли и превратились в мочалку после поездки в Техас и Колорадо. Тогда я нашла hairdresser’а Молли — обаятельную и милую девушку. Мне в то время как раз нужен был свадебный стилист, и мы договорились с ней сделать пробник. Ну как вы понимаете, ресницы потом отдирала вместе со своими, а волосы от лака отмывала два дня.

Мысль о том, что на потраченные деньги я бы могла слетать в Чикаго и обратно дважды, не покидала меня ещё неделю. Так что теперь я сама себе салон.

Общественного транспорта в пригороде практически нет. В месте, где я сейчас живу, топать до ближайшего магазина 40 минут по трассе, так что мне не очень улыбается такая перспектива гонять за хлебом. С другой стороны, в даунтауне — центре Миннеаполиса — практически все здания соединены наземными тоннелями. Так что, если купить квартиру в одном из таких домов, на улицу можно не выходить вообще. Вопрос в том, кому нужны 60 м² за 130 тысяч $.

Здесь другая культура потребления еды. Приходишь в гости и всегда один-два часа до ужина — cocktail hour. До основного блюда сидишь голодная, перекусывая сыром с вином, и считаешь минуты.

В Новосибирске ты работала свадебным фотографом. Не бросаешь свой бизнес в Америке?

В Новосибирске я в основном работала со свадьбами, но помимо этого занималась семейными, индивидуальными фотосъёмками и так далее. Когда переехала в Америку, захотелось попробовать себя в других сферах. Так вышло, что моей первой работой в США стала помощь русскоговорящим пенсионерам. Была переводчиком благотворительной организации Second Harvest. Помогла перевести на русский материалы, в которых написано о возможной помощи в получении качественного питания для пенсионеров бывшего СССР. По-английски они говорят плохо, а в помощи нуждаются. Не так давно поработала фотографом для русского музея, который находится в Миннеаполисе. Он здесь очень классный, с большой коллекцией, которая постоянно обновляется. Не в каждом городе России музеи подобного уровня.

То есть ты решила насовсем отойти от свадебных съёмок?

Мне и в Миннеаполисе приходят заказы на свадьбы, хотя я для этого ничего не делаю. Иногда беру, но это не то, чем хотелось бы заниматься сейчас. Если и снимать свадьбы, то не только здесь. Хочется путешествовать по другим штатам, посмотреть красивые места. Теперь стремлюсь к съёмкам из разных сфер, потому что мне в последнее время всё нравится (от предметной до фешн-фотосессии). Хочу развиваться во всех жанрах.

Самый очевидный вопрос. С чего ты начинала?

Началось всё в 2009 году, когда мне было 19 лет.

Просто кто-то из знакомых положил в руки камеру и спросил: «Не хочешь попробовать?»

Я тогда подумала, что это, наверное, интересная работа. О том, что фотографией можно неплохо зарабатывать, даже не предполагала. Свою первую свадьбу я сняла в декабре, и каким-то образом у меня забилось сразу же всё лето. Достаточно легко всё сложилось, сама этого не ожидала. Это был настоящий сюрприз, потому как раньше о такой работе я даже не думала.

А на кого ты училась?

Ой, полученное образование мне по жизни не пригодилось. Училась на бюджете СИУ РАНХиГС по специальности «управление персоналом». Быстро выяснилось: это не для меня.

В 19 все трудности казались интересными. Учёба и параллельные съёмки давались непросто: иногда приходилось прогуливать пары, договариваться с преподавателями и тому подобное. Вот этот опыт и помог мне в будущем.

Сколько свадебных съёмок у тебя было с 2009 года?

Около 350. И это не такая простая работа, как кажется. Эмоционально и физически тяжёлая, ведь нужно много чего таскать. Часто приходится трудиться по 14-16 часов в день. Когда работаешь на себя, а не на дядю, сил вкладываешь больше.

Ты сама редактируешь фотографии? Сколько дней занимает ретушь одной свадьбы?

Всегда сама. В среднем редактирование одной свадьбы занимает около трёх дней.



Не более 40 часов может составлять рабочая неделя в США по законодательству

Работаешь одна или с ассистентом?

С ассистентом. Одна не справляюсь.

А что входит в его обязанности?

Довезти до места, держать свет, поправить платье. Раньше мой муж не понимал, почему я пропадаю на работе целыми днями и возвращаюсь такой уставшей. Тоже считал моё дело лёгким. Потом поучаствовал в съёмках в роли ассистента. Увидел работу изнутри. Ему, кстати, понравилось. Сейчас в Америке у меня нет ассистента, и он помогает мне, если это не идёт наперекор его основной работе.

Что тебе больше всего нравится в работе?

Ощущение постоянного вдохновения. Я свидетель красоты, и мне нравится ей делиться. Люди и их искренние чувства меня вдохновляют. Я помню практически каждую пару и за всех до сих пор переживаю.

Видеть столько счастливых людей, столько красоты и любви — что может быть лучше?

Мои клиенты — это классные яркие молодые пары. Я обожаю то тепло и позитив, которые они дарят.

В чём секрет красивой фотографии?

Красота в глазах смотрящего, как говорится. Каждый видит то, что хочет. По моему опыту хорошее фото — настоящее.

Как охарактеризуешь собственный стиль?

Я за естественность снимков. Чтобы они показывали эмоции людей, а не просто красивую глянцевую картинку. Стараюсь сделать кадр живым, не наигранным.

Какими качествами должен обладать хороший фотограф?

Терпением, умением видеть красоту и хотя бы щепоткой таланта. Свадебный фотограф работает с людьми и, следовательно, должен любить их.

Чему русские фотографы должны научиться у западных?

Не знаю, мне сложно сказать.

Повторюсь, я не очень люблю сравнения «мы» и «они». Неважно, какой национальности человек. Ты — это только ты.

Просто каждый должен быть лучше себя самого, стремиться переплюнуть вчерашнее «я». Ориентироваться только на себя. Равняться на кого-то бессмысленно.

Не чувствуешь ограничений в творчестве? Придумать что-нибудь необычное в свадебной теме непросто. Или чаще всего клиентам эта оригинальность и не нужна?

В этом мире уже давно всё сделано и придумано. Если обобщать, то свадьбы у всех одинаковые: белое платье, торт, украшения. Мне кажется, не нужно гнаться за оригинальностью.

Свадьба просто должна быть красивой, а молодожёны — счастливыми.

Самое красивое место, где тебе довелось снимать?

Это очень сложный вопрос. Я ведь фотографирую не только свадьбы, но и помолвки, love story, девичники и всё остальное. Были съёмки в Праге, Флоренции, Париже. Не могу выделить одно место.

В вашем бизнесе жёсткая конкуренция?

Я бы так не сказала. Может быть, она и есть, но я с ней не сталкивалась. Фотографы стараются поддерживать друг друга, помогают всячески. Зачем строить козни, если места всем хватит.

У тебя есть друзья из смежных свадебных сфер?



Да, и очень много! Особенно в России. Именно друзей-фотографов мало — может, пара человек. А вот стилистов, ведущих, видеографов — куча. С ними могу посоветоваться в профессиональных вопросах, например, какую камеру купить. Мнению коллег я доверяю. В Миннеаполисе потихоньку завожу новые знакомства.

Были ли у тебя недовольные клиенты в России или Штатах?

Совсем недовольных не было. Но мне показалось, что в США проще работать. Тут люди более позитивно настроены. Довольны любым результатом.

А как ты выбирала фотографа для собственных свадеб? По каким критериям?

В Новосибирске с этим проблем не было. Свадьбу снимала моя подруга, которая, как мне кажется, одна из самых крутых фотографов в городе. В Америке было сложнее, конечно. Цены на услуги фотографов привели меня в шок. Но потом я познакомилась с эмигрантом из России, который снял нашу свадьбу бесплатно. Ему нужно было пополнить портфолио, а нас он посчитал клёвой парой.

Тебе понравился результат его работы?

Да, совсем неплохо. С новосибирскими фотографиями, конечно, не сравнится — те намного круче.

В чём различия свадебной церемонии в России и Америке?

Их очень много. Основное отличие в отношении.

В России свадьба — гулянка, иногда на два дня. В Америке — традиционное событие, к которому могут готовиться два года.

Сначала помолвка: соответственно, девушке надо подарить кольцо, которое должно стоить три месячные зарплаты жениха. Это гениальный маркетинговый ход компании по продаже бриллиантов De Beers, запустившей рекламу ещё в тридцатые. Дальше пара ходит в статусе помолвленных год или два, так как места для банкета бронируются сильно заранее. Средняя свадьба в штатах, по данным сайта theknot.com, обходится в 35 329 $; среднее количество гостей — 150-200. Средняя свадьба в России будет стоить от 350 тысяч рублей, с количеством гостей до 60-70.

В США по традиции свадьбу оплачивают родители невесты, но в современном мире молодожёны часто справляются сами.

У нас принято нанимать тамаду, устраивать конкурсы, в Америке же гости веселят себя сами. Стол у русских накрыт сразу, в то время как в Штатах еду подают постепенно, своевременно.

Некоторые вещи при подготовке к свадьбе мне кажутся совсем дикими. Например, гости часто сами платят за алкоголь.

То есть молодожёны могут оплатить один-два часа подачи напитков, и то чаще всего это вино и пиво, а если хочешь пить коктейли или что покрепче — плати сам. В свадебном зале ставят бар, в котором гости могут купить что пожелают. На самом деле логично, ведь приглашено по 200 гостей, а бюджет средней свадьбы — 35 тысяч $. Так что это реальная возможность немного сэкономить.

И то, что ты не пришёл на свадьбу, не освобождает от дарения подарка. Кстати, тут дарят именно подарки, а не деньги.

Когда мы выбирали себе дары, то указывали адрес, куда их отправлять, если гость не объявится. А в некоторых случаях неявка грозит оплатой места. Иногда на пригласительных молодожёны указывают: мол, вы нам обходитесь во столько-то баксов, вот сюда можно отправить чек, если вы подтвердите своё присутствие, а потом не придёте.

Церемонии здесь неофициальные, могут проходить в церкви, парке, гольф-клубе... А официально расписывают в мэрии, выдают брачную лицензию. Печатей в паспорте не ставят.

Наверное, все видели в кино, как молодые и влюблённые срочно хотят пожениться, вот прямо вынь да положь. И тут появляется товарищ, заявляющий: «Я получил сан в интернете, могу вас расписать». Потом под хит Тэйлор Свифт, где-нибудь под деревом, герои становятся мужем и женой. Меня всегда мучал вопрос: правда ли это? Будет ли такой брак легальным?

Да!

В 47 штатах любой человек может стать ordained minister (рукоположённым священником) и провести церемонию для своих друзей. Стоит это 20-40 $, выдаётся церковью. Онлайн! Церковью!



Рукоположение — посвящение человека, наделяющее его дарами и правом совершать таинства и обряды

Такой «священник» может провести даже однополую свадьбу. На самом деле, для меня это было открытием. Цена совсем смешная, если учесть, что священник, пастор или судья поженит вас примерно за 230 $.

Почему американцы так любят жить в частных домах?

Многие молодые пары в США покупают дома в ипотеку, ещё не будучи женатыми. Причина, как выяснилось, проста: снимать дороже. Посудите сами: в среднем аренда квартиры с одной спальней и одной ванной (по-нашему это двушка, так как гостиная тут есть априори) в том же Миннеаполисе обойдётся в 1 200-1 500 $. И это помимо кучи ограничений: страхового депозита, который могут и не вернуть, и дополнительных взносов за животных (50-100 баксов за кота в месяц плюсом к аренде). Так что многие парочки скидываются на первоначальный взнос, платят за дом, а свадьбу откладывают, пока не обустроят гнёздышко. Ипотека всего 3 %, а платёж меньше ренты. В основном все сразу покупают дом с тремя спальнями и двумя ванными минимум. Оно и понятно, частная собственность здесь — всё. Мою искреннюю любовь к квартирам и проживанию в городе почти никто не разделяет.

По чему ты скучаешь в Новосибирске?

По людям — моим клиентам, друзьям и семье. Через год приеду, может, раньше.