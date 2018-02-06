Войти в зону комфорта

В жизни женщины наступает момент выбора: становиться или не становиться матерью. И если ответ «да», то возникает новая ситуация выбора: отдавать уходу за ребёнком максимально положенные Трудовым кодексом три года или выбрать другую модель поведения? Корреспондент Сиб.фм обсудил непростую тему с региональным управляющим «БКС Ультима private banking» Олесей Некрасовой, которая ждёт второго ребёнка, поговорив о мужском и женском типах поведения, дистанции в опеке над детьми и о том, как важно слушать себя.

Часто женщина не уходит с работы в длительный декретный отпуск, и обычно это связано с необходимостью сохранить привычный доход и качество жизни. Но это явно не твоя история, Олеся. Расскажи, почему ты решила не покидать работу в такой период, традиционно для женщины нерабочий?

В моём случае это не вынужденная необходимость, потому что уйду я с работы или останусь, — по большому счёту качество моей жизни не изменится.

Принимая решение, оставаться на работе или нет, я исходила из своего внутреннего состояния.

У меня хорошо протекает беременность, во мне очень много энергии, и с этой энергией сидеть дома мне очень сложно. Уходить в декрет в такой ситуации я не увидела смысла.

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Ещё я точно знаю, что в том бизнесе, где я работаю, уход в декрет чреват тем, что возвращение будет достаточно сложным. Динамика в нашем бизнесе очень большая, многие процессы завязаны на меня, и мне проще самой их поддерживать. В целом филиал работает хорошо, всё отлажено, команда в хорошем смысле слова старая, сплочённая и результативная. И в данном случае от меня не требуется слишком много усилий для поддержания жизнедеятельности команды, чтобы работа была высокоэффективной. Наоборот, если я уйду и придёт кто-то другой — в моей жизни уже был такой опыт, — то, когда вернусь назад, мне придётся заново всё отстраивать. А это потребует от меня намного больших усилий, чем поддержание работы, как сейчас.

При твоих энергии и опыте не задумывалась ли ты когда-нибудь о том, чтобы открыть свой бизнес? Хочу — прихожу, хочу — не прихожу, хочу — контролирую его денно и нощно из дома и откуда угодно ещё.

Такие мысли, наверное, каждому человеку приходят в голову, но по большому счёту моё внутреннее восприятие того, чем я занимаюсь, не очень отличается от собственного бизнеса. Бизнес компании «БКС» построен следующим образом: у нас есть финансовая модель, за которую отвечает каждый руководитель филиала, и по сути она является бизнес-планом, где ты чётко понимаешь, что должен зарабатывать прибыль. Потому что точно так же, как в любом бизнесе, прибыль является нашим главным критерием.

В собственном бизнесе, особенно если он будет небольшим, нишевым, мне может не хватить масштабов.

В случае работы по найму в «БКС» у меня определённый масштаб деятельности, здесь можно воплотить намного больше, чем в гипотетическом собственном бизнесе, при сопоставимом уровне дохода.

Если говорить о независимости — то я и здесь, в принципе, сама себе хозяйка. Моя модель построения высокоэффективной команды мало чем отличается от аналогичной модели в личном бизнес-проекте. Я стараюсь сделать команду максимально самостоятельной, чтобы я могла спокойно уйти в отпуск или поехать в командировку.

Мне ужасно лень каждый раз работать в режиме пожарной машины.

Некоторые руководители ежедневно пытаются ощутить свою непосредственную нужность в компании: что-то происходит — ты вмешиваешься. Это точно не мой случай.

Люди часто любят давать оценки чужой позиции. Не сталкивалась ли ты с порицанием своей модели поведения во время беременности? Задавал ли тебе кто-то на эту тему вопросы, которые тебя удивляли?

Меня очень сильно удивляет вопрос «Как ты себя чувствуешь?» — три-четыре человека в день его задают.

Я начала подозревать, что для большинства людей беременность похожа на болезнь.

Поэтому они постоянно этим интересуются, хотя и с хорошим посылом, с поддержкой, наверняка надеясь услышать в ответ, что я себя чувствую хорошо. Я думаю, что если настраиваться на беременность как на естественный процесс, на то, что у тебя на всё хватит сил, на то, что всё будет комфортно, то на самом деле всё так и произойдёт.

Я чётко ощущаю разницу между своей первой беременностью, когда мне было 28, и теперешней, когда мне 39. Я понимаю, что в 28 в моей голове было много лишних шаблонов, которые мешали мне проживать это состояние более комфортно. И я чересчур прислушивалась к тому, что говорили мне врачи, пугалась того, что меня направляли на какие-то анализы... А между тем, если почитать зарубежную литературу, то там постоянно пишут, что главный фактор благополучной беременности — это хорошее настроение беременной. В России это почему-то до сих пор не прижилось.

И с точки зрения бизнеса я вижу, наоборот, очень много поддержки и понимания, меня это даже в некотором смысле удивило. Я увидела огромную поддержку от своих сотрудников и руководства компании, и я им за это очень благодарна. Для меня это очень ценно.

Твой круг общения не ограничивается твоей компанией — в нём много достаточно людей бизнеса, в том числе мужчин, достигших больших результатов. И многие в тот момент, когда их жена беременна, стремятся оградить её от суеты — пусть нюхает цветы где-нибудь за городом. А ты — здесь, на равных с мужчинами. Как они реагируют на это?

По-разному. Они восхищаются — но они ведь познакомились со мной не накануне, а знали меня и до беременности. Конечно, помня состояние собственных жён, они спрашивают: «А как ты вообще?..» И почти сразу, видя, что мне комфортно, принимают эту ситуацию. Я знаю достаточно большое количество активных беременных: они могут быть в собственном бизнесе, в бизнесе по найму, и они делают самостоятельный выбор —проживать беременность именно на работе. Это тоже нормально.

Но есть женщины, которые говорят: нет, я хочу в это время быть дома. Это просто разные типы женщин. И любой адекватный мужчина будет нормально к этому относиться.



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Единственный момент: на днях у меня состоялся интересный диалог с одним из коллег. Я захотела сделать себе дистанционный доступ к рабочей системе, потому что современные IT-технологии это позволяют. Один из руководителей по IT, у которого как раз жена сидит дома и у него другой опыт проживания её беременности, категорически отказался согласовывать мне служебную записку на доступ.

Когда я ему позвонила с вопросом, в чём дело, он мне сказал: «Знаете, вообще-то я против, потому что знаю, что это будет очень неэффективно. У вас же первый ребёнок?» Я говорю: «Нет, не первый, второй». Он говорит: «В общем, я против и согласовывать это не буду». Я говорю: «Конечно, это ваше право — не согласовывать служебную записку, но этим вы сделаете мне только хуже. Я продумала и организовала дистанционное рабочее место, чтобы всё было комфортно и на работе, и в семье. Если вы сейчас поставите мне это препятствие, мне, конечно, будет сложнее, но я всё равно не отступлюсь». Через 10 минут этот человек согласовал служебку. Видимо, услышал в моём голосе уверенность, которая его впечатлила.

Если мы возьмём две крайности — тип поведения «я женщина, и мужчина мне всем обязан» и радикально феминистический тип, когда даже открывание дверей воспринимается чуть ли не как оскорбление — какую позицию займёшь ты?

Точно не крайнюю.

Вообще в каждом человеке живут мужчина и женщина. Мы все так устроены.

Очень часто я встречаю женщин, которые внешне выглядят как женщины, но внутри это абсолютно жёсткие мужчины, с жёсткой моделью поведения, с принятием решений. И так же часто встречаю мужчин, которые внутри себя, в общем-то, больше похожи на мягких женщин.



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По сути тип поведения мужчины относительно конкретной женщины во многом зависит от того, как она себя ощущает внутри. Если я постоянно буду мягкой, то, наверное, в том бизнесе, где я работаю, мужчины со мной в какой-то момент просто перестанут разговаривать. Они будут на меня смотреть, мило улыбаться: ну что с тобой, мол, говорить о серьёзных вещах. В большом бизнесе нужно вести себя в соответствии с правилами поведения, принятыми здесь. А когда я прихожу домой, я уже, ясное дело, веду себя совсем по-другому.

Получается легко перестраиваться?

Это не всегда легко, но я много лет это тренировала. Более того, и в бизнесе есть моменты, когда лучше вести себя по-женски мягко. Недавно женщина, которая давно работает в бизнесе, спросила меня: как ты проживаешь беременность, как мужчины на тебя реагируют — дверь открывают, уступают место? И я ответила, что да. Буквально с первых дней беременности, когда она стала заметной, я много путешествовала. И увидела, насколько люди отзывчивые: мне часто помогали в самолётах, когда летала одна — приносили багаж, сдавали багаж, были очень внимательны к моему состоянию, причём и мужчины, и женщины.

Можно ли в таком случае манипулировать беременностью?

— Манипулировать можно любым состоянием, даже тем, что ты женщина. И многие этим пользуются.

Но я на работе включаюсь в процесс и забываю об особенностях своего состояния. Здесь больше работает ощущение других людей: когда они понимают, что я беременна, то сами себя начинают вести чуть мягче. Это на самом деле приятно. Скидок на то, что я беременна, конечно, нет, но и жёсткой позиции никто не занимает.

Мамы, которые активно работают, на мой взгляд, спокойнее дистанцируются от детей. Легче с первых дней оставляют их с кем-то, в то время как для некоторых это реальная проблема. Легко ли ты эту дистанцию увеличиваешь?

Да, легко. Я понимаю, что в текущем состоянии общества количество контроля, которое появилось над детьми, не всегда ведёт к хорошим последствиям в их жизни. Я много в последнее время занималась психологией воспитания детей, поскольку это непосредственно связано с воспитанием наследников в том бизнесе, где я работаю. И я увидела, что те модели поведения, в которых дети получают слишком много родительской опеки с первых дней жизни, не дают самостоятельности. Это приводит к тому, что ребёнок вырастает не способным принять решение, и это ничего хорошего в его дальнейшей жизни не сулит.

Ребёнку с первых дней важно проявление любви родителей. Не то, сколько времени родитель проводит с ним, а качество этого времени.

Потому что, если мама, бросив всё и почувствовав себя жертвой, уйдя с работы, будет сидеть с ребёнком и испытывать это гадкое ощущение, что ей вообще-то надо работать, а с ребёнком находиться некомфортно — ничего хорошего из этого не выйдет. В этот момент психологически она будет где угодно, но не со своим ребёнком. И разумеется, ребёнок будет это чувствовать. Дети, особенно маленькие, живут в большой степени интуитивно. Моей первой дочери 11 лет, и она считывает моё внутреннее состояние намного лучше, чем окружающие взрослые, потому что для взрослых я могу надеть маску, а вот дочь понимает и считывает меня, как только я захожу домой.

Каждый раз я смотрю на конкретную ситуацию. Если ребёнку сейчас нужна моя поддержка, то я перестрою свой рабочий режим и ритм жизни, чтобы проводить с ней больше времени. Сейчас, например, у неё начинается подростковый период, время, когда вокруг очень много конфликтных ситуаций — и с мальчиками, и с девочками — потому что есть склонности к лидерству. И мы с ней стараемся выделять время, чтобы проговаривать эти конфликты, потому что пока у неё недостаточно собственного опыта для принятия решений. Здесь я перехожу на уровень подружки: ты мне пиши, рассказывай, что происходит, я тебе могу дать хороший совет. Она получит такой совет, последует ему, поймёт, что он работает — и в следующий раз придёт ко мне снова.

С другой стороны, когда она была помладше, то часто говорила: «А вот у моей подруги мама делает вот это, а ты мне этого не делаешь». И я объясняла, что хочу, чтобы она была более самостоятельной, научилась сама принимать решения и брать за них ответственность.

И каждый раз для меня это было не очень просто — ведь я же могу помочь и быстренько сделать всё как надо — но при этом я понимала последствия.

А как воспитывали тебя? Откуда твоя целеустремлённость, лидерские задатки, энергия и абсолютная уверенность, что всё получится?

Конечно, это от родителей, хотя я не сразу это оценила. Они давали мне много свободы и воспитывали самостоятельным человеком с самого раннего возраста. В детстве я на них обижалась: за всех моих одноклассников в критических ситуациях родители заступались, а мне говорили: «Решай свои вопросы сама». Но при этом они же говорили: у тебя всё получится, ты очень умная, ты можешь это решить. Если что-то не получалось, могли поговорить, обсудить ситуацию, но действовать мне приходилось самой. И как-то всё получалось, я была уверена, что мне всё по плечу.

Только родители могут дать ребёнку полную уверенность.

Мои родители это сделали, и, наверное, благодаря этому я многого добилась в жизни. Только та модель поведения, при которой родители помогают советом и поддержкой, но не действуют за ребёнка, позволяет научить ребёнка принимать решения в жизни и быть эффективным, на мой взгляд.

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Может быть, у тебя и твоей дочери уже заходят разговоры о модели поведения, которая в современном мире так или иначе действует: зачем женщине работать, если все необходимые нужды можно закрыть другим способом?

Если у женщины есть потребность в самореализации, то работать необходимо. Если такой потребности нет, то делать этого, конечно, не нужно.

Но ведь когда стремления к саморазвитию нет, это всегда приводит к печальным историям?

В первую беременность я вдруг решила, что мне нужно обязательно первый год просидеть дома с ребёнком. И я испытывала жуткий дискомфорт от того, что я в какой-то степени не реализуюсь в социуме, потому что мне хотелось больше общения, больше проектов. От этого я действительно получала удовольствие, понимала, что мой огромный потенциал может быть реализован в больших масштабах, чем в сидении дома с маленьким ребёнком. И для меня это было непросто.

Почему, собственно, появились феминистки — потому что женщинам, на мой взгляд, в обществе той эпохи было крайне сложно себя реализовывать из-за огромного количества ограничений.

И если женщина родилась с потенциалом социальной реализации, но при этом скована рамками шаблонов, то рано или поздно она взорвётся.

Сегодня даже в мусульманских странах, где женщины традиционно находились на вторых ролях, что-то неуловимо меняется. Мы видим даже там примеры того, как женщина может быть эффективной, реализовываясь в благотворительных общественных проектах. Очень сложно в современном мире женский потенциал держать только в рамках семьи. С другой стороны, я знаю женщин, которые родились с желанием только воспитывать детей, и других желаний у них нет, и они действительно счастливы.

Нет ничего плохого или хорошего в осознанном выборе.

Главное — не мыслить шаблонами. Не выталкивать гармоничную домохозяйку любыми способами на работу и не усаживать дома ту, для которой работа — ключевой важнейший процесс.

Когда я училась в институте, у меня был молодой человек, который в какой-то момент мне заявил, что женщина работать не должна, и я, став его женой, буду сидеть дома и ждать его с работы. И мне стало страшно: я поняла, что меня сейчас закроют в клетке, и всё, не выпустят больше никогда. Признаюсь, я сбежала, потому что поняла, что для меня это не лучший сценарий в жизни. Надо всё-таки исходить прежде всего из внутреннего ощущения и стараться его реализовать.

Твои родственники и близкие понимают тебя или всё-таки говорят: Олеся, остановись?

Мои уже давно смирились. Когда я начинала карьеру, они отпускали какие-то комментарии, но сейчас все уже давно поняли, что всё хорошо и происходит так, как должно. Муж меня вообще всегда поддерживает, мне в этом смысле повезло. У нас равный партнёрский брак, мы даём друг другу помощь и энергию, и в этом смысле для меня это очень комфортные отношения.

Беременность — чудесное состояние, когда всё время к себе прислушиваешься. Что нового ты для себя открыла в этом состоянии и какие поблажки в твоём напряжённом графике всё-таки появились?

Я открыла, что основная часть моей жизни до сих пор чётко регулировалась мозгом. Мозг знает, как надо, куда, зачем. Беременность позволяет проживать жизнь иначе, исходя из ощущений. Ведущим в системе координат становится не мозг, а тело. Нагрузка на организм женщины с первых месяцев сразу увеличивается практически вдвое, и я как-то договорилась со своим мозгом о том, что в данный период времени мы будем исходить из того, что нужно телу. Если до беременности я понимала утром, что не очень хорошо себя чувствую, то волевым решением могла вытянуть себя из дома: неважно, температура или нет, мы собираемся и идём, потому что у нас там важные дела, у нас ответственность.

Забеременев, я поняла, что это иллюзии, — все эти важные дела и ответственность. Ничто никуда не убегает, и не надо никуда спешить.

Если тело сигнализирует о том, что тебе не очень хорошо, то лучше три часа полежать, а потом за оставшиеся пять часов переделать кучу дел, чем нести свой организм на работу и при этом весь день чувствовать себя плохо.

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Теперь я, кстати, иначе отношусь и к заболевшим сотрудникам и понимаю, что лучше выгнать их домой, чтобы день-два они полежали. Человек уже на третий-четвёртый день будет в рабочем строю, и это гораздо лучше, чем если он больным будет ходить на работу. Такое состояние растянется на две недели, его продуктивность сильно снизится, при этом он заразит окружающих людей, и у меня весь офис в таком состоянии окажется через некоторое время. Наше тело говорит нам о важных вещах, и если к нему прислушиваться, то действительно можно жить более качественно. Если ваше тело советует режим паузы включить — значит, нужно включить, и одновременно выключить внутреннего паникёра — просто заняться делами, которыми твоё состояние позволяет сейчас заниматься. Баланс «тело — мозг» очень тонкий, но беременность позволяет женщине настроить этот баланс и понять, что на самом деле жизнь может идти по-другому.

Последний вопрос: кого ты ждёшь, мальчика или девочку?

А я не знаю. На первых порах хотелось узнать это сразу, а потом я поняла, что это на самом деле неважно.

Я поговорила с мужем, и мы поняли, что нам обоим всё равно, кто у нас родится. Так интереснее, мне кажется.

Ведь раньше, когда я, например, родилась, в 78-м году, моя мама не делала УЗИ и не знала, кто у неё будет. И я не уверена, что, если б она узнала, было бы лучше. Потому что иногда — и с этим я столкнулась в первую беременность — ты идёшь на УЗИ, врач смотрит и начинает говорить собственное мнение относительно того, что он там видит. И он говорит: ой, мне что-то не нравится, как шумит сердце — и ты сразу начинаешь волноваться, и это волнение отражается на ребёнке. А я, например, считаю, что у меня всё хорошо. Я решила, что эту беременность проживу без УЗИ. Некоторые вещи должны протекать естественным образом. Беременность — как раз такой прекрасный естественный процесс. Поэтому мы решили относиться к этому как к сюрпризу: я купила одежду совершенно нейтральных цветов. Родится ребёнок — будем рады и девочке, и мальчику.