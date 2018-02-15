Хорошо знакомый телезрителям по выступлению в шоу Stand Up на телеканале ТНТ комик Дмитрий Романов побывал с концертом в Новосибирске, пообещал заехать в Академгородок и рассказал корреспонденту Сиб.фм, почему в юморе из ста шуток получается только девять.

У тебя в шутках постоянно присутствуют близкие: родители, жена, родственники жены. Ты просто пересказываешь то, что с вами происходит, или домысливаешь разные ситуации?

Я провожу работу. Всё, что меня окружает, даёт идеи для шуток. Вот вы пришли брать интервью. Это основа для шутки. То есть это случилось в моей жизни, я могу об этом сказать примерно так: «Вот, у меня недавно брали интервью». Но по сути чего-то смешного здесь пока не произошло.

Тогда дальше я придумываю шутку: «У меня недавно брали интервью, и девушка спросила: а правда, что вы были бегемотом в детстве?»

И что-то придумываю об этом смешное.

Не страшно смеяться над собой?

Очень страшно, но я смелый человек. Не боюсь о себе шутить.

Что сформировало твой стиль?

Я с детства смотрел выступления советских комедиантов. Видел, над чем смеются родные. Думал, если они смеются, значит, это что-то стоящее.

Как ты думаешь, юмор правда помогает преодолевать стрессовые ситуации?

В любой стрессовой ситуации без юмора тяжелее, чем с юмором.

У тебя чувство юмора было всегда? Или ты его специально прокачивал?

Думаю, всегда.

Я родился в Одессе — это город, где много юморных людей. Я впитал эти манеры с детства.



Дмитрий Романов выступал в одесской команде КВН «Республика ШКИД»

Я много занимался юмором, больше десяти лет участвую в разных юмористических проектах на канале ТНТ. То есть по-любому я своё чувство юмора развивал.

Сами одесситы понимают, что их повседневные разговоры можно разбирать на крылатые фразы, или это просто часть их жизни?

Они говорят колоритными фразами, но не делают этого специально, для того чтобы кого-то посмешить, а просто потому, что они такие. Могут просто обсуждать житейские дела, чем сильно позабавят гостей нашего города, не имеющих отношения к Одессе.

Профессиональный юмор — насколько это сложно? Какой путь проходит монолог, прежде чем ты читаешь его со сцены?

Очень долгий и сложный путь, никому не пожелаешь. Нет простых работ.

Если кому-то кажется, что шутить со сцены легко, то это не так.

Путь шутки очень долог: часто много сил уходит впустую, но это прокачивает твоё терпение и добавляет опыта.

А кто решает, что уйдёт в мусор, а что нет?

Как ни странно, зрители. То есть то, от чего зрители не смеются, я потом не поставлю в программу.

Выступаю и смотрю: смеются или нет.



Дмитрий Романов окончил одесскую Академию пищевых технологий по специальности «инженер — механик»

Снимаю на камеру выступления, потом отсматриваю. Где не смеются, убираю.

Какой шуткой ты «бомбанёшь» зал, если увидишь, что изначально реакция слабовата и слушают тебя не все?

Какой-то из проверенных. Бывают выступления не на театральных площадках, а в ресторанах, где люди кушают, выпивают, общаются. Тогда программу надо держать в темпе, не растекаться. Поэтому стараюсь сформировать выступление, соответствующее площадке. И на сложных площадках использовать только проверенные шутки.

А ты меняешь программу в зависимости от региона? Учитываешь особенности разных территорий?

В принципе, нет, все шутки я стараюсь делать универсальными. Есть, конечно, материал сугубо на московскую тематику, я его здесь не буду давать.

Как тебе Новосибирск?

Мне нравится публика, есть умные люди. Понимают умные шутки.

А сам город, достопримечательности, приём?

Я здесь был раза четыре. И всегда зимой. Не знаю, летом как-то меня сюда не тянуло.

Но, как и в других городах, я здесь видел сугубо аэропорт, гостиницу и площадку. Я в графике, и надо ехать дальше.

Если хочется что-то посмотреть, надо приезжать больше, чем на один день, но времени нет. Сегодня мы прилетели в девять утра, приехали в гостиницу, отдохнули-выспались, затем выступление, а утром вылетаем в Красноярск.

Ты изучаешь информацию о городах, куда приезжаешь на гастроли? Что знаешь о Новосибирске?

Знаю, что здесь есть Академгородок. Мне это, в принципе, достаточно знать. Но как-нибудь обязательно увижу больше. Обещаю так в каждом городе.

А по-честному?

У меня действительно есть желание побывать всюду.

По факту юмор — это твоя работа. А можно ли устать шутить и веселиться? Тебе хочется иногда молча просидеть сутки с серьёзным лицом?

Да!

Недавно полгода не занимался работой, потому что очень устал.

Отдыхал, ездил, путешествовал. И там всё равно находил темы для новых шуток на будущее.

На телевидении сейчас очень много юмора. Есть что-то достойное, на твой взгляд, среди того контента, который предлагает индустрия?

Что-то достойное всегда есть. Но телевидение — это индустрия, которая всегда преследует цель кроме того, чтобы сделать что-то качественное, ещё и заработать деньги. А следуя этой цели, оно даёт потребителю всё, что ему нужно. Так что есть на телевидении что-то хорошее и что-то среднее.

Стремление заработать портит качество контента?

Думаю, что портит, но надо стараться не опускаться ниже определённого уровня.

У тебя получается?

Я стараюсь.