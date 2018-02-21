Тема франчайзинга выходит на новый пик актуальности. Специализированные порталы отмечают, что за последние полгода число вопросов от предпринимателей, которые хотят упаковать франшизу своего бизнеса, увеличилось почти вдвое. Вместе с тем по качеству этих вопросов экспертам ясно: большинство владельцев бизнеса слабо представляют, как создать собственную франшизу и что их ждёт после начала продажи франшиз. О подводных камнях этого процесса корреспондент Сиб.фм поговорил с основателем компании «Единый центр франчайзинга» Иваном Калининым.

Иван, сегодня о создании собственной франшизы не думает, наверное, только ленивый предприниматель, но любой ли бизнес может быть таким образом мультиплицирован?

Сегодняшний рынок действительно мотивирует всех предпринимателей создавать свою франшизу. И гипотетически любой бизнес может быть мультиплицирован, но весь вопрос в эффективности. К примеру, любой человек может стать бизнес-тренером или коучем, но остаётся вопрос, насколько он будет успешен в своей области. Франшиза может быть успешна, а может оказаться далеко не актуальной на рынке.

Изюминка состоит в уникальности торгового предложения, его актуальности, масштабах конкуренции и прогнозах востребованности.



McDonald’s — одна из самых известных франшиз в мире

Какие есть ограничения? Существуют ли бизнес-проекты, которые не могут создать свою франшизу?

В принципе, нет. Самое главное, чтобы бизнес был стабилен, приносил прибыль и чтобы этот бизнес можно было бы любым образом описать и передать все его стандарты предпринимателям, которые хотят приобрести эту франшизу.

А каковы типичные ошибки и заблуждения начинающих франчайзеров? Что они чаще всего делают не так?

Самая распространённая ошибка — когда предприниматель с собственным бизнесом, который в данный момент находится в сложном положении, пытается хвататься за франчайзинг, как за спасательный круг. То есть для него франчайзинг — это приход быстрых денег.

И это тупиковый путь, поскольку нельзя развивать бизнес по масштабированию, если он на сегодня не успешен.

Это равноценно тому, что франчайзер будет приумножать свои ошибки. И главная проблема в том, что эти ошибки передадутся франчайзи, покупателю франшизы, в троекратном объёме.

То есть сначала стоит навести порядок у себя, а потом уже заниматься продажей франшизы?

Это в любом случае. Другая распространённая ошибка — при вроде бы стабильном бизнесе не прописывать бизнес-процессы. Это говорит о том, что бизнес был упакован неграмотно. Соответственно, покупателям франшизы не были переданы все необходимые материалы, и у них возникает очень много вопросов в процессе работы со своим старшим партнёром. В результате франчайзер завален огромным количеством звонков и не справляется с их обработкой. Возникает напряжённая ситуация, которая может привести к разногласиям и развалу компании.

Третья ошибка — отсутствие обучения. Во многих компаниях, которые создают франшизу, не простроен процесс обучения: оно сводится максимум к двум-трём скайп-сессиям, которые не несут серьёзной информативной нагрузки и ничем не подкреплены — ни видеоматериалами, ни стандартами. В итоге всё также сводится к тому, что покупатели франшизы разочарованы в бизнесе.

Поддержка — крайне необходимый параметр во франчайзинге.



Прототипом современной системы франчайзинга принято считать систему продаж и обслуживания швейных машин Зингера

Но чаще всего франчайзер, который продал свою франшизу, буквально по прошествии двух недель перестаёт поддерживать своих молодых партнёров.

Что означает в данном контексте поддержка?

Даже если покупателю франшизы переданы все необходимые материалы, и он обучен, возникает потребность в постоянном общении с владельцем бизнеса. И процесс взаимодействия должен идти постоянно — возможно, на протяжении года или двух, до тех пор, пока франчайзи не сможет самостоятельно шагать вперёд, несмотря на коллапсы на рынке.

По данным ряда аналитических исследований, рынок франчайзинга в России ежегодно растёт примерно на 20 %, при этом спрос на франшизы по-прежнему многократно превышает предложение. Так ли это?

Да, на самом деле спрос на франшизу достаточно высокий, хотя два-три года назад он был выше, чем сегодня. Люди были менее разборчивы. Сейчас есть возможность проанализировать бизнес через интернет, есть много полезных источников. Можно проанализировать деятельность конкретного франчайзера, почитать отзывы — и у человека складывается собственное мнение, стоит ли идти по пути франчайзинга с этой компанией.

Статистика по выживаемости франшиз на рынке выглядит не очень оптимистично. Львиная доля франчайзи через год разочаровываются в старших партнёрах и меняют вывеску. Соответственно, и франчайзер теряет доходы. Мы поговорили о типовых ошибках, а есть ли правила создания франшиз, применив которые, можно создать «неубиваемую» франшизу, которая будет работать долгие годы и приносить доход франчайзеру?

Неубиваемая франшиза — как вечный двигатель.

Её невозможно создать, поскольку бизнес сам по себе — нестабильность, и самое большое постоянство в нашей жизни — это перемены.

Меняется рынок, меняется ситуация, политика, и очень сложно гарантировать, что франшиза будет работать, даже в случае если все стандарты были применены правильно. Но если говорить о повышении жизненного цикла франшизы, то прежде всего необходимо грамотно выстроить отношения между партнёрами, между франчайзером и франчайзи. Франчайзер — это головной мозг, центр управления полётами, и он должен быть в курсе всех событий, которые происходят на рынке, должен быть очень грамотен в маркетинге. Он должен улучшать своё уникальное торговое предложение, поддерживать корпоративный дух своих франчайзи и постоянно внедрять всё новое, что может дать его бизнесу более высокий статус. В этом случае франшиза может достаточно долго оставаться на рынке и быть актуальной.

Давайте теперь представим человека, который ещё вчера не задумывался о создании франшизы. Может ли он создать её сам и куда в таком случае должен обратиться? Есть ли сегодня в Новосибирске рынок услуг по созданию франшизы?

Человек может перечитать груду материалов в интернете и попробовать самостоятельно создать свою франшизу — в этом случае нет гарантий, что у него всё получится: этот процесс достаточно ёмкий и требует вовлечения не одного специалиста.

Прежде всего франшизе нужна концепция, которая определит её уникальность. Если ты будешь как все, то твоя франшиза не будет пользоваться спросом и через пару-тройку месяцев просто сдуется. Поэтому сейчас действительно важно обращаться к профессионалам, которые занимаются грамотной упаковкой бизнеса и делают это в достаточно короткие сроки. При этом деньги, вложенные в создание франшизы, окупаются уже после первой-второй продажи.

Какова экономика процесса? Сколько в среднем нужно вложить в создание франшизы и каков процесс окупаемости?

При обращении компании с задачей упаковать бизнес прежде всего делается его диагностика.

Есть компании, у которых прописаны все бизнес-процессы, от А до Я — в этом случае затраты на производство франшизы сводятся к минимуму.



В России франчайзинговой деятельностью известны компании 1С и X5 Retail Group

Упор больше делается на концепцию, маркетинг и собственно на продажу этой франшизы.

Но чаще всего у компаний не прописано ничего. Стандарты, бизнес-процессы, должностные инструкции, уникальное торговое предложение, — всё это, конечно, стоит определённых денег. Последние наши кейсы — достаточно крупный салон красоты и школа шитья. В среднем стоимость полной упаковки составила 275 тысяч рублей. При этом при первой продаже своей франшизы предприниматели, повторюсь, окупают стоимость вложений.

Получается, что, начав процесс создания франшизы, предприниматель может даже улучшить свой действующий бизнес?

Это главное правило грамотного масштабирования. Любое масштабирование начинается с анализа бизнеса и поиска слабых мест. Когда компания обращается к нам, её владелец может считать, что его бизнес в порядке, но не всегда это так. Мы начинаем перерабатывать финансовую систему, улучшать бизнес-процессы, оптимизировать отдел продажи. В итоге издержки становятся меньше, а прибыль возрастает. Только после этого можно браться за тиражирование. Потому что тиражировать нужно только качественный, грамотный бизнес, который наверняка принесёт прибыль новым франчайзи.