Grazie, Graziano!

Всемирно известный итальянский фотограф Грациано Аричи открыл свою выставку «Венеция. Мировая культура в лицах» в новосибирском кинотеатре «Победа». Корреспондент Сиб.фм встретился с Аричи и узнал, чьё лицо в столице Сибири его больше всего заинтересовало и в каких отношениях он состоял с Иосифом Бродским.

Экспозиция «Венеция. Мировая культура в лицах» приурочена к двум важным культурным событиям в кинотеатре «Победа»: V Фестивалю итальянского кино «Из Венеции в Новосибирск» и ретроспективе классика итальянского кинематографа Микеланджело Антониони.

Выставка проходит с 15 февраля по 15 марта в Белой галерее на четвёртом этаже «Победы». Она посвящена родному городу Аричи и состоит из двух частей, где он предстаёт в двух ипостасях — фотографа и коллекционера.

Фотография Антона Веселова

Грациано Аричи умеет найти общий язык со своими моделями, даже не умея хорошо говорить по-английски. Он налаживает зрительный контакт и получает любопытные, оригинальные и говорящие снимки. Ему удавалось запечатлеть таких гениев как Сальвадора Дали, Энди Уорхола, Эрнеста Хемингуэя, Габриэля Гарсия Маркеса и Андрея Тарковского.

И это при том, что кто-то из них ненавидел папарацци, другой уничтожил сотни своих фотографий, а третий так много пил, что его было невозможно заснять.

В кафе кинотеатра «Победа» за одним из столиков сидит наголо бритый коренастый мужчина в годах в строгом чёрном костюме с красными шёлковыми шарфом и галстуком. Он выглядит в своём наряде так изящно и стильно, что сомнений не остаётся: если это не фотограф, то итальянец как минимум — точно.

Фотография предоставлена Центром культуры и отдыха «Победа»



В 2012 году Грациано Аричи стал первым фотографом, избранным в культурное общество Ateneo Veneto, существующее в Венеции уже 200 лет

Грациано Аричи, как только нас представили, сразу очаровал своей искренней, лучезарной и даже несколько наивной улыбкой. Во время нашей беседы он был очень эмоционален, активно жестикулировал. Грациано смотрел на меня во время разговора так, будто бы был уверен, ну или хотя бы надеялся, что я прекрасно понимаю итальянскую речь — в какой-то момент я и сама начала так думать. Но всё-таки без переводчицы наша беседа бы не состоялась.

Вы впервые приехали в Новосибирск, расскажите, какие у вас впечатления о городе?

Я думал, что Новосибирск более провинциальный город, чем он оказался на самом деле. Здесь много красивых, достойных с точки зрения архитектуры Европы и Венеции зданий — например, то, в котором мы сейчас. Ещё здесь оказалось не так уж и холодно, а люди в Новосибирске очень вежливые.

Последнее заявление удивило переводчицу, и она что-то переспросила у гостя по-итальянски. Возможно, что-то вроде «Неужели?»

Фотография Антона Веселова фотографии Грациано Аричи

— Да, я таких вежливых нигде не встречал, это чистая правда.

Я много гулял по Новосибирску, делал фото и часто спрашивал у прохожих, где нахожусь и как пройти. Каждый раз мне помогали и очень вежливо со мной общались.

Что вас больше всего привлекло в Новосибирске во время прогулки?

В этот момент переводчица отвлеклась на звонок, и Грациано, сказав что-то на итальянском, достал свой телефон. Он с гордостью показал мне чёрно-белую фотографию юной красивой продавщицы за стойкой. Девушка с двумя толстыми косами лучезарно улыбалась, а внизу изображения красовалась большая надпись:

«Мы не продаём алкоголь тем, кто младше 18 лет».

Эта фраза занимала почти всю нижнюю часть фото — вероятно, Грациано тогда не догадывался, что она означает.

Фотография предоставлена Центром культуры и отдыха «Победа»

Переводчица вернулась к нам, и фотограф снова заговорил:

Эта продавщица обслуживала меня в одном из станционных кафе в Новосибирске.

Она была так вежлива и добра со мной. Между нами сразу возник feeling.



Посмотреть фотографию, о которой идёт речь, можно на сайте grazianoariciworks.it

Переводчица поясняет, что итальянцы под «feeling» подразумевают некую связь, взаимную симпатию, возникшую между людьми.

Есть ли шанс, что мы когда-нибудь увидим это фото на одной из ваших выставок?

Я сейчас делаю фото к следующей выставке, которая будет называться «Восток». Туда также войдут работы, сделанные в Новосибирске. Ещё у меня будет выставка «Запад». Я собираюсь объездить разные страны и показать, что люди из Востока и Запада не так уж и отличаются друг от друга, как принято об этом думать.

Фотография предоставлена Центром культуры и отдыха «Победа»

Будет ли возможность у жителей Новосибирска побывать на выставке «Восток»?

Да, дебют этой выставки состоится в Новосибирске.

Как вы создаёте портретные снимки: есть ли у вас какой-то определённый принцип в работе?

Я не снимаю просто портрет человека. Как правило, люди на фото запечатлены по пояс в окружающей их обстановке.

Я стараюсь не просто снять человека, а запечатлеть его в какой-то среде обитания.

Если же такой возможности нет, то я могу сфотографировать только лицо.

Какие самые большие сложности у вас могут возникнуть во время съёмок?

Между мной и моделью должен возникнуть feeling. Как правило, это происходит. Я очень быстро налаживаю контакт с теми, кого снимаю, и мы моментально становимся друзьями. Среди них, конечно, есть много знаменитостей.

Фотография предоставлена Центром культуры и отдыха «Победа»

40 лет Грациано Аричи собирает коллекцию фотографий знаменитых людей мира

Я стараюсь вывести человека во время съёмок на разные эмоции. Поэтому могу задавать неудобные вопросы, которые могут их задеть. Умный человек в такой ситуации понимает, зачем я это делаю, и не обижается.

Но бывают случаи, когда человеку становится неудобно от этого. Тогда я могу даже прекратить съёмку.

Насчёт знаменитых друзей. Правда, что вы состояли в хороших отношениях с поэтом Иосифом Бродским?

Мы были с Иосифом Бродским друзьями. Он даже хотел выпустить нашу совместную книгу с моими фотографиями. Ему нравилась Венеция, и помню, как он попросил меня показать её фотографии.

Но моя Венеция была грязная, с неблагополучными кварталами — Бродскому же нравилась другая сторона города, красивая.

Вы были единственным фотографом на его похоронах?

Да. А другую его фотографию, которую я делал ещё при его жизни, потом даже почему-то приделали на могилу Бродского. Но спустя год убрали.

Переводчик пояснила, что Грациано не знает о русской традиции делать фото на могильном камне. После разъяснений он продолжил:

Мы с другом были в Венеции, а Иосиф Бродский тогда был у себя дома в Нью-Йорке. И моему знакомому нужно было срочно связаться с Иосифом. Мы подошли к таксофону и стали ему звонить. Трубку взяла прислуга, сказала, что он спит, и попросила перезвонить попозже. Мы немного подождали и снова ему набрали. Прислуга ответила, что Иосиф всё ещё не проснулся. Так повторялось несколько раз.

Фотография предоставлена Центром культуры и отдыха «Победа»

Дело было срочное, и мой друг не мог слишком долго ждать. Тогда он в очередной раз позвонил и попросил прислугу разбудить Бродского. Так я стал одним из первых, кто узнал о его смерти.