Привычка снимать

Новосибирский режиссёр, сценарист, генеральный директор сибирской кинокомпании «Волки-фильм», участник Каннского кинофестиваля — 2017 Маргарита Волкова начала работу над новыми проектами. О том, какими они будут и насколько получается развивать киноиндустрию в масштабах Новосибирска, Волкова рассказала в интервью корреспонденту Сиб.фм.

Недавно вы получили очередную награду — первый приз в номинации «полнометражное кино и сериалы» за сценарий на основе гоголевского «Ревизора». Расскажите, почему Гоголь?

Эта идея ждала воплощения три года. «Ревизор» был моей режиссёрской экспликацией, когда я поступала в Новосибирский театральный институт на факультет режиссуры.

Уже тогда я понимала, что из этого может получиться очень интересная современная комедия, если сменить стилевой регистр и перенести действие в наши дни.



Приянто считать, что сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Александр Пушкин

По моей задумке, одно из главных лиц этой истории — руководитель огромной строительной корпорации, который однажды поставил себе сверхцель: выстроить самое высокое здание в городе. На финишной прямой ему сообщают, что вертолётная площадка, которую он в последний момент решил добавить к этому зданию, погубила весь проект: фундамент даёт трещину, и всему конец. С отчёта инженера, сообщающего о гибели проекта, начинается фильм. В офисе мечутся молнии, и у пиарщика, довольно скользкого персонажа, возникает шальная идея: быстро продать этот проект бизнесменам из Китая. Китайская бизнес-делегация как раз работает в городе и ищет, куда можно инвестировать деньги.

Так как это комедия положений, я также затрону тему коррупции: в фильме появится министр строительства или экономического развития, который будет в тесных отношениях с нашим бизнесменом и поспособствует продвижению этого проекта китайцам. Таким образом критическая ситуация вроде бы разрешается, но неожиданно её участники понимают, что на город надвигается большая информационная беда в виде известного блогера по имени Арсений Гусь. Это пока его рабочее имя.

Герои понимают, что, если блогер начнёт критиковать проект, то, естественно, бдительные китайцы откажутся от его покупки. Герои делают вывод, что им нужно торопиться и успеть заключить сделку буквально за неделю.

Но через какое-то время понимают, что опоздали: Гусь уже в городе, и это катастрофа.

Как вы решили проблему узнаваемости сегодняшних блогеров? Гоголевского ревизора никто не знал в лицо, но блогер — человек априори известный.



Многие гуси гогочут или издают бормочущие звуки, при опасности или в раздражении шипят

Персонаж, который будет принят за настоящего блогера, — некий парень из провинции, который случайно оказался в большом городе: посмотреть на людей, себя показать, приодеться. В торговом центре наш провинциал увидит баннер, на котором блогер появится в качестве рекламного лица какого-нибудь бренда масс-маркета. В результате этот простачок зайдёт в магазин, в парикмахерскую, оденется и причешется точно так же — и при условии изначального внешнего сходства их можно будет очень легко перепутать. В финале все, разумеется, поймут, что жестоко ошиблись.

Когда начинаются съёмки?

Проектом заинтересовалась большая московская кинокомпания, соответственно, и подход там будет масштабный — это история на несколько лет. Мы с ней торопиться не будем, предстоит большой этап проработки — и продюсерский, и сценарный, и инвестиционный — мы хотим подключить к проекту и местный бизнес, поработать с регионами, поскольку это интересно московской корпорации.

В кинопроизводстве стандартный срок — два года. Думаю, о нём сейчас и можно говорить.

40 лет длятся съёмки фильма «Синематон» французского режиссёра Жерара Куранта — на начало 2018 года он состоит из серии 3 001 фотографии-виньетки продолжительностью по 3 минуты 25 секунд без звукового сопровождения

Но это не единственный проект, над которым вы работаете сейчас?

На сегодняшний день актуальных проектов два. Первый — полнометражная драма «Мать». Сейчас мы в стадии предпродакшен совместно с нашими хакасскими партнёрами, компанией «VETER перемен». Они до этого что-то снимали на местном уровне, а потом мы решили объединить силы и сделать большой сибирский проект совместно с Красноярском, Хакасией и Новосибирском. Сейчас формируется список инвесторов и партнёров, но этот фильм мы делаем собственными силами и запустимся быстрее — ориентировочно во второй половине ближайшего лета.

Второй фильм короткометражный?

Да, это было в моих планах на год. Есть отличный комедийный сюжет, с которым мы тоже победили на сценарном питчинге. Очень хочу запустить его в ближайшие два месяца, ищу партнёров.

Не пошатнулось ли ваше представление о том, что в Новосибирске можно снимать кино и что этот бизнес может быть прибыльным?

Начнём с того, что российский кинорынок в целом показал за прошлый год потрясающие результаты. Он не просто развивается — он развивается на сверхскоростях. Отчёт «Фонда кино» говорит, что кассовые сборы национального кинопроката в 2017 году выросли почти на 11 %. И самое приятное: драйвером роста выступили именно наши фильмы.

Условно американские фильмы показали рост всего в 4 %, в то время как отечественный продукт вырос процентов на 25.

Это значит, что люди стали чаще ходить на российские фильмы в кино?

Да, посещаемость российских фильмов выросла в полтора раза. Кассовые сборы составили 13 миллиардов рублей, в то время как в 2016 году было где-то 8,5 миллиарда рублей.

За счёт чего монетизируются усилия таких небольших кинокомпаний, как ваша?

У нас есть одно сильное преимущество — отсутствие раздутых бюджетов. Бюджет фильма «Мать» — 23 миллиона рублей. Для кино это маленькая сумма.

У нас есть реальный шанс окупить этот проект, так как, согласитесь, 23 миллиона гораздо легче окупить, чем 123.

Полнометражный фильм можно продавать кинотеатрам, ТВ, цифровому ТВ, интернет-телевидению — в связи с расширением охвата интернета открывается множество новых площадок.

Даже, извините, AliExpress запускает собственное кинопроизводство, сеть «ВКонтакте» начинает делать кино совместно с ТНТ. На этот рынок сегодня очень интересно входить.

Какие фильмы сегодня готовы покупать?



Российский фильм «Движение вверх» 2017 года выпуска занимает второе место в рейтинге лучших фильмов России портала «КиноПоиск»

По-прежнему комедии и ужасы. Кроме того, фильмы с возрастным цензом 6+ имеют больше шансов окупиться, чем 18+. Просто их аудитория больше. Мой «Ревизор» изначально был комедией, а после совместного с продюсерами анализа я приняла решение ввести романтическую линию — тогда мы получим дополнительную женскую аудиторию, которая приведёт с собой дополнительную аудиторию мужскую. Идея кино должна быть универсальной, тогда мы имеем возможность выходить на иностранные рынки. В Москве я успела пообщаться со многими продюсерами, и они в принципе ориентируют свои фильмы под мировую целевую аудиторию.

Маргарита, вы учились в Голливуде. Что это было за обучение, что оно вам дало?

Это был самый яркий, интересный, потрясающий опыт — побывать на площадке Universal Pictures, Warner Brothers, поработать и пообщаться с настоящими величинами. Но главное, наверное, даже не это. Главное то, что я сняла собственные блоки, страхи и предубеждения о том, что кино — это невозможно. Или о том, что нужно обязательно ехать в Лос-Анджелес или в Москву, чтобы чего-то добиться.

Оставаться в Лос-Анджелесе и быть одной из двух миллионов — не самый, наверное, правильный был бы выбор в 26 лет.

Поэтому я вернулась в Новосибирск и поняла, что главное — это идея. Есть идея — всё сложится. Тем более наш рынок только-только начинает набирать обороты.

Вам наверняка много приходится работать с начинающими актёрами. Каков уровень актёрской подготовки в Новосибирске?

Недавно я проходила стажировку в МГУ на съёмках «Испытания» Алексея Петрухина в качестве режиссёра-стажёра. Я по максимуму попыталась поработать в каждом цеху, чтобы посмотреть изнутри на такое масштабное производство. Там присутствовало 700 человек на площадке, взрывали автомобили, устраивали пожары — чего только не было! Масштабы, сильно отличающиеся от регионального кино. Мне удалось пообщаться с актёрами, и одним из самых ярких впечатлений для меня была встреча с Ириной Алфёровой. Её профессиональная культура и требовательность — к себе, к людям, к сценарию — оставляют сильное впечатление.

Я привезла Алфёровой в подарок банку шишкового варенья из Сибири.

Вам удалось подружиться?



В 2007 году Ирина Алфёрова получила звание народной артистки Росии

Конечно, так я сказать не могу, но очень плотно пообщаться о режиссуре и в принципе о кино — да, и это было здорово. Есть то, что отличает таких артистов от всех остальных — умение вести себя на площадке, дисциплина, внимание к проекту: даже если Ирина чувствовала временами дискомфорт, она находила в себе силы и решения, чтобы проект улучшился, с очень большим вниманием относясь и к своим задачам, и к партнёрам.

Всё зависит от конкретного человека, и мне, по счастью, везло. Практически все ребята, с которыми я когда-то общалась и работала, тоже вели себя на площадке максимально профессионально, и было комфортно. С людьми без профессионального образования мы, конечно, тоже работаем, у них есть своё конкурентное преимущество — горящие глаза, — но при этом во многом ниже дисциплина. А это на самом деле важно в конечном результате, потому что на площадке должен быть порядок.

Что с вашей точки зрения движет теми бизнесменами, которые сегодня готовы инвестировать в кино? Это ведь риск, поскольку неизвестно, вернутся ли эти деньги.

По-прежнему ответ у меня один — это любовь к кино, я думаю. Небольшие по бюджету проекты есть возможность окупать, повторюсь, но в целом это рисковый бизнес, и все это понимают.

Когда я снимала «Веру», то у меня не было пессимистичного, среднего и оптимистичного плана развития проекта. Мы просто делали от души то, что хотели, — и получилось хорошо.



В короткометражном фильме «Вера» Маргариты Волковой единственным непрофессионалом стала исполнительница главной роли

И хотя в следующих проектах тщательно всё просчитываем, душевный порыв никто не отменял. Гарантий хочется всегда, и для этого есть партнёры и продюсеры. Я активно сотрудничаю с молодёжным центром Союза кинематографистов России, и там работает потрясающий специалист Дмитрий Кунин, который с большим рвением взялся за развитие регионального кино. В прошлом году они проехались по городам России, и теперь тут и там ходят разговоры о создании региональных кинолабораторий или продюсерских центров. Эта мысль витает в воздухе и, возможно, выстрелит. Если не в Новосибирске, то я точно знаю несколько регионов, которые на уровне губернаторов уже прорабатывают региональные продюсерские центры. Я видела эти проекты, видела их описания, и мы сейчас прорабатываем собственный проект.

Менеджер по развитию компании Canon в России Евгений Субочев также сейчас большое внимание уделяет регионам. Думаю, Canon может подключиться к такой истории с кинолабораторией. Я общаюсь со всеми местными киношниками — их ребят тридцать, наверное, — и из них большинство — люди, которые действительно мечтают что-то делать, но не имеют ресурсов. Так вот для них такая кинолаборатория могла бы быть просто глотком воздуха.

Во-первых, это история для социально ответственного бизнеса, второе — это поднимет репутацию региона, третье — это может окупиться.

50 миллионов $ составил бюджет картины режиссёра Олега Степченко «Тайна печати дракона: путешествие в Китай»

Кино в России будет развиваться с вероятностью 100 %, и регионы будут активней и активней подключаться к этому процессу — так почему бы не начать с Новосибирска.

Какова ваша глобальная цель, к чему вы движетесь?

Снимать красивое, талантливое, потрясающее кино. Нет цели привлечь 10 инвесторов по 30 миллионов рублей. Моя цель — создавать истории, именно это мной движет. Финансовые вопросы, конечно неминуемо встают, и это тоже достаточно интересно, но тут скорее продюсерская задача, а в данный момент такого продюсера рядом со мной нет.

Полгода поработав в Москве, я от каждого в конце концов услышала: оставайся, зачем тебе Новосибирск.

И отчасти они правы: невозможно передать словами ощущения, когда ты попадаешь в свою среду, где со всеми разговариваешь на одном языке, все точно такие же заряженные, как ты, как будто вы одна семья. Это, наверное, как айтишнику попасть в Академпарк.

С другой стороны, на площадке было больше 700 человек, как я уже говорила, и среди них было очень много абсолютно случайных людей. В Новосибирске такого нет, и, возможно, это наше преимущество. Если б я осталась в Москве, то, конечно, кайфовала бы сейчас и наверняка поехала бы в Индию помогать Алексею Петрухину снимать его следующий проект. По-моему, там задействованы актёры из «Игры престолов». Но я убеждена, что нужно запускать свои проекты. И это главное, что дал мне Голливуд.