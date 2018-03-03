Просто получить одно «да»

В прошедшую субботу завершился кастинг шоу «ПЕСНИ» — самого мощного музыкального эксперимента телеканала ТНТ. Перед продюсерами Максимом Фадеевым и Тимати выступил участник Владислав Королёв из Новосибирска. Сиб.фм призывает вас следить за проектом и поддерживать Владислава, а также успел побеседовать с молодым автором и исполнителем собственных песен об участии в шоу «ПЕСНИ», о том, что происходит, когда часто ходишь на кастинги, и о трудном выборе между Фадеевым и Тимати.

Расскажи о своём участии в шоу «ПЕСНИ»: как попал в проект?

5 миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом — главный приз шоу «ПЕСНИ»

Летом увидел рекламу нового шоу по телевизору. В тот момент я готовился к другому кастингу, но заявку всё равно отправил. А потом получилось, что очередь на том, первом проекте до меня так и не дошла — зато я прошёл прослушивание в «ПЕСНИ».

Давно ли ты занимаешься вокалом?

Ещё в семь лет мама привела меня в вокальную студию при школе, в которой я занимался до 11-го класса. Потом поступил в СГУПС и окончил его по специальности «Мировая экономика и право». Но главное, что я приобрёл в вузе, — мой родной коллектив, студию эстрадного вокала «На-Заре», и преподавателей, которые буквально меня вырастили.

Почему именно ты должен участвовать в шоу?

— Я пишу авторские песни с четырнадцати лет. Вплоть до недавнего времени их судьба обычно заканчивалась в ящике моего стола.

Сейчас я чувствую потребность и даже необходимость быть услышанным. Песен и историй накопилось очень много! Мне есть что сказать.

Каким ты видишь новый шоу-бизнес?



Шоу «ПЕСНИ» идёт на телеканале ТНТ каждую субботу в 21:00. Поддержи Владислава!

Честным! Меня всегда отталкивала наша «фабрика грёз». Смотришь — и всё так идеально, вылизано. И зачастую фальшиво. Хотелось бы, чтобы и артисты, и песни стали настоящими.

На кого из звёзд российского шоу-бизнеса тебе хотелось бы равняться? Чьё творчество тебе нравится?

Как и у большинства ребят, мой плеер забит западными исполнителями, но есть и русские. Мне нравятся Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Наргиз, Animal ДжаZ, Ёлка.

Какая атмосфера на проекте?

Прекрасная! На всех сборах, репетициях, съёмках все дружелюбные, общаются друг с другом. Думаю, отчасти это из-за того, что как таковой борьбы между нами, участниками, ещё не было.

На этапе кастинга мы не соревновались друг с другом. Нашей задачей было просто получить одно «да» от жюри.

5 этапов предстоит участникам: «Кастинги», «Отборы», «Реалити», «Концерты» и «Финал». Победителем признаётся набравший большее количество зрительских голосов в «Финале». Жюри же выберет, кто подпишет контракт с их музыкальными лейблами

А вот дальше будет интереснее, я думаю.

Как происходит подготовка к эфиру? Расскажи о закулисной жизни?

Песню на кастинг я написал буквально за ночь до съёмок. Фактически жизнь теперь так или иначе связана с проектом. В свободное время работаю над текстами песен, дописываю музыку, аранжировки. Репетирую, пробую, смотрю на реакцию людей. И это здорово! В очередной раз я понял, что это именно то, чем хочу заниматься. Именно в таком ритме я готов жить.

Другие участники для тебя стали друзьями?

Да, успел подружиться с некоторыми из них.

— Скажу больше: кастинги в принципе устроены так, что если ты ходишь на них постоянно, то ты уже многих людей знаешь.

Я встретил много старых знакомых, завёл новых.

С кем из продюсеров хотелось бы поработать и почему?

Я ещё на этапе прослушиваний решил, что хотел бы поработать с Максимом Фадеевым. Просто потому что его музыка мне ближе. Про творчество Black Star знаю чуть меньше, так как этот лейбл больше продюсирует рэп- и хип-хоп-исполнителей. Хотя недавно услышал Дану Соколову и задумался о том, что было бы интересно посотрудничать и с Тимати.

На что ты готов ради дальнейшего участия в шоу?

Посвятить всё своё время и отдать все свои силы написанию и исполнению песен.

Кто тебя поддерживает в Новосибирске?

После того как выложил пост об участии в шоу «ПЕСНИ», мне написало много людей. Это очень приятно и важно для меня. Поддерживают друзья, родители, брат, преподаватели, все родные. Ребята из родного коллектива, коллеги по университету. Это, кстати, идеальный стимул не расслабляться и работать в полную силу. Когда ты на виду не только у миллионов зрителей, но и у самых близких людей, просто нельзя ударить в грязь лицом.