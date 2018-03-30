Налоговая утопия

Актуальная редакция налогового кодекса Российской Федерации содержит более 550 статей, в них регулярно вносятся поправки, отдельные статьи утрачивают силу и заменяются новыми. Специалист по налоговой безопасности бизнеса Владимир Туров специально для Сиб.фм рассказывает, почему этот массивный законодательный акт можно сократить вдвое и только выиграть, а также почему этому не суждено сбыться.

Какие из последних законодательных новелл несут наибольшие, с вашей точки зрения, риски предпринимателям? На что вы посоветовали бы им обратить внимание?

Прежде всего я сошлюсь на, скажем так, внутренние совещания ФНС России и на мнение высокопоставленных налоговиков, фамилии которых я бы называть не стал, но законодательство я сейчас тоже, безусловно, назову. Если смотреть на законодательство, я бы выделил три блока. Первый блок — это по-прежнему жестокая борьба с обналом, там целый комплекс законов, второй блок — действия налоговиков, связанные с непризнанием дробления бизнеса, и третий, очень обширный блок — совершенно новое законодательство в части, касающейся субсидиарной ответственности, когда она возлагается на директоров и учредителей.

И есть четвёртый блок, интересный, о котором мало кто знает, — это введение единой платформы в действие.

На базе всей этой платформы будут объединены абсолютно все налоги, сборы, пошлины, таможенные платежи, прохождения товарных цепочек в части, касающейся маркировки, и так далее. Вот четыре ключевых блока законодательства. Теперь давайте их отранжируем. На первое место я ставлю единую платформу, исходя из данных этого закрытого совещания. В очередной раз её должны были завести, запустить в действие с 1 февраля 2018 года, но в связи с выборами запуск её отложили.

На какое время?

Дату мне не назвали, это будет зависеть от стабильности или нестабильности политической ситуации, потому что если она будет нестабильна, то ещё немножко отложат, дополнительных потрясений никому не нужно. Но тем не менее это я ставлю на первое место. Может, её с 1 апреля введут безо всяких проблем. На второе место ставлю — даже не я, а налоговики, — завершение борьбы с обналом, это тоже достаточно опасно, а на третье место они ставят дробление бизнеса, борьбу с ним. Именно вот эти задачи поставлены на 2018 год.

Как будет урегулирована ситуация с субсидиарной ответственностью?

На этот вопрос вышло больше всего объяснений. В приватном разговоре я получил ответ от высокопоставленного чиновника, что в 2018 году ни правительство, ни налоговая этим вопросом заниматься не будет: слишком много спорных моментов, хотя вся нормативная база на этот счёт есть. Возможно, эти нормативные акты ещё будут корректироваться.

Тем не менее владельцев и собственников бизнеса им удалось напугать...

Напугали всех, потому что субсидиарная ответственность возлагается и на директора, и на учредителей, и на тех, на кого покажут пальцем, и на бухгалтера. И ещё введена презумпция изначальной виновности. То есть напугали — мама не горюй. Но, по всей видимости, сейчас идёт некий откат назад, и я на самом деле думаю, что года два-три эта нормативная база будет обкатываться, появится какая-то судебная практика. По крайней мере, налоговикам на уровне регионов и районных налоговых инспекций задача кошмарить бизнес по этому основанию не ставилась.

Сегодня для многих владельцев бизнеса, которые раньше даже не вникали в то, как функционирует дело, получая прибыль, вопрос управленческого контроля становится как никогда актуальным. Если говорить о некоем чек-листе от Владимира Турова для собственника бизнеса, о чём бы вы сказали в первую очередь?

Первое, на что я обратил бы их внимание, — это на обеспечение безопасности личных активов, личного имущества, личных денег, личного дома, личного автомобиля. Если всё-таки субсидиарка заработает, а она заработает в конце концов, налоговики могут вернуться к этой практике в 2020 году и забрать активы за нарушения, которые были у них в 2015 году — три года срок давности плюс два года на восстановление пропущенного срока.

Я не думаю, что их семьи и дети будут счастливы, переехав из хорошего дома в двухкомнатную квартиру, согласно нормативу обеспечения жильём.

Поэтому это первое, на что бы я обратил внимание. Вторая вещь — недвижимость и земля предприятий, производственные комплексы.

Здесь ещё проще: можно эти активы, грамотно поступив, обезопасить с помощью единого фонда потребительских обществ, единого фонда производственных кооперативов, вывести в конце концов в оффшорные зоны. А вот третье: я бы сделал в своём бизнесе такой небольшой криминальный аудит. По той лишь простой причине, что сроки привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов равны 10 годам, а гендиректор, который «за всё ответит», может тут же показать на владельца бизнеса. Конечно, по 199 статье УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» — прим. Сиб.фм) практически реальных сроков лишения свободы не дают, но я не думаю, что кому-то нужен геморрой в виде следствия на пару лет, допросов и очных ставок.

Как в таком случае обеспечить безопасность своим деньгам? Где хранить, куда складывать?

Мы, наверное, должны брать пример с главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, с нашего Минфина, министров, а именно — хранить свои деньги на территории вражеского государства. Под вражеским государством я имею в виду Соединённые Штаты Америки. Ни для кого не секрет, что российский Центральный банк, во главе которого Набиуллина, хранит наши с вами деньги на территории США, по данным на начало сентября 2017 года там около 110 млрд долларов было, Минфин тоже этим не брезгует вместе с министрами. И это намёк на следующий совет.

Я даю такие, может быть, непатриотичные советы, исходя исключительно из прагматизма и здравого смысла.

Потому что на сегодняшний день, мягко говоря, нам стабильности законодательства и правил игры немножко не хватает.

Владимир Путин в федеральном послании как раз сказал о том, что необходимо серьёзно упрощать налоговое законодательство, вести себя лояльнее к предпринимателям. Вот если бы вы занялись этим вопросом, что бы вы сделали в первую очередь в плане упрощения налогового законодательства?

Я слушал послание, анализировал подобные послания прошлых лет и сравнивал обещания нашего президента между собой. Первое, что я бы сделал —плоскую шкалу налога на добавленную стоимость в размере 10 %, отменил льготы по статье 145 (ст. 145 НК РФ «Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика» — прим. Сиб.фм), отменил бы всякие льготы для «упрощенцев».

Я заставил бы платить НДС абсолютно всех, включая патентную систему налогообложения, но зато отменил бы ставку НДС 0 %, 18 %.

Тогда бы у нас сформировалась бы ситуация, как в Америке, где налоги платятся с продаж.

Мы бы все платили НДС 10 %, обнал и необходимость в чёрных схемах автоматически бы исчезли. Второе: у нас благодаря подписанным президентом законам разрешён так называемый инвестиционный налоговый вычет, когда можно актив поставить на затраты по определённым правилам. Я бы эти правила упростил до примитива. Написал бы: если ты, бизнесмен, покупаешь новые станки или новое оборудование, независимо, у посредника ты купил или у производителя, ты имеешь право не использовать никаких норм амортизации, всё сразу поставить на затраты.

Почему?

Потому что основные фонды изношены, и не надо бояться, что налог на прибыль упадёт. То есть, в первое время он обязательно упадёт, а потом бизнесмены насытятся, обновят производства, и мы получим всплеск экономики.

Какие у вас ещё есть предложения?

Третье, что бы я сделал, — раза в три упростил бы налоговый кодекс. Я знаю, как это сделать, сейчас он абсолютно неперевариваемый, и даже если выкинуть оттуда все льготы, то он уменьшится в два раза. Четвёртое — наложил бы мораторий на изменение налогового законодательства, потому что в кодекс вносится по 150 поправок ежегодно, у бизнесменов буквально едет крыша, когда они их отслеживают, и одного лишь этого достаточно для того, чтобы бизнесмены запутались и ушли в нелегальную зону. Дальше я бы обнулил НДФЛ полностью, слышите — полностью, либо ввёл бы отрицательную шкалу НДФЛ.

Как это?

Чем меньше ты зарабатываешь денег, тем больше у тебя ставка по НДФЛ. Чем больше ты зарабатываешь денег — я имею в виду зарплату — тем меньше у тебя ставка по НДФЛ. Кстати, аналогично я поступил бы со страховыми взносами — тогда без всякой палочной системы уголовного кодекса бизнесмены автоматически самостоятельно бы легализовали все заработные платы. В результате бюджетные фонды ничего бы не потеряли — я считал. При этом я бы, конечно, ограничил максимальную ставку по страховым взносам до 20 %.

Мои подсчёты показывают, что сегодня в негосударственных компаниях зарплата минимум на 50 % в тени, соответственно, даже если мы снизим страховые до 15 %, но при этом легализуем зарплаты, бюджет ничего не потеряет.

Я бы сделал не 15 %, а 20 % и ввёл бы обратно пропорциональную шкалу.

По НДФЛ я тоже бы сделал 15 %, а максималка была бы ноль. То есть, если у человека легальная зарплата свыше 100 тысяч рублей, то НДФЛ равен нулю. Если у него зарплата официальная 50 тысяч рублей, НДФЛ равен 10 %, если 30 тысяч рублей, то НДФЛ равен 15 %. Вот и всё, это бы стимулировало, две этих шкалы стимулировали бы бизнесменов мгновенно легализоваться без всякого наказания со стороны уголовного кодекса.

На самом деле я готов изложить целую программу, она у меня написана, я её отдавал на «Россию 24», эксперты её проверяли, мы с корреспондентами сняли целую серию телепередач, многое сделали, но ничего из этого показано не было, потому что мне сказали, что эти предложения не востребованы бизнес-сообществом, и они раскачивают лодку. Поэтому не раскачивайте, пожалуйста, лодку, не спрашивайте меня больше про мои идеи.

Это сложно. Владимир, если всё-таки будет введён мораторий на изменения в налоговом законодательстве, чем будут заниматься специалисты по налоговой безопасности бизнеса — ваши коллеги и вы?

Они работу себе найдут. Лучше побеспокойтесь о депутатах госдумы. Ну чем они будут заниматься? Я бы сделал парламент из 100 профессионалов, которые бы не орали в телевизоре и не обливались водой, а занимались бы делом, а этот распустил. И Совет Федерации бы реорганизовал. Но при чём тут я? Я же политикой не занимаюсь и не хочу.

Я рассуждаю как прагматик, а не с политической точки зрения: вот, давайте удовлетворим чьи-то амбиции, сделаем 450 депутатов, 10 тысяч помощников, несколько зданий...

Я вас умоляю, ну всё нужно делать профессионально и прагматично, и не пытаться играть в эту игру. У нас сейчас пятую пенсионную реформу затевают — что б я сделал? Стимулировал пенсионеров работать, знаете как? Я бы объявил следующее: пусть любой пенсионер продолжает работать, если хочет. Но если он уже вышел на пенсию и работает — НДФЛ и страховые с его зарплаты — ноль. Работодателям было бы выгодно держать таких пенсионеров. Колоссальная экономия на налогах, понимаете? И государство бы от этого ничего не потеряло, более того, я бы сделал так, что он при нулевых НДФЛ и страховых ещё получал бы пенсию. Он же её заслужил. И таким образом наши старики чувствовали бы себя комфортно, продолжали работать и ощущали бы свою важность и значимость. Им было бы интересно, государство получало бы дополнительную поддержку экономики.

Владимир Владимирович говорил, что у нас из-за демографического провала сейчас работающее население уменьшилось на миллион человек, что нагрузка дополнительная, мол, некому работать. Так дайте возможность работать пенсионерам, реализуйте вот эти предложения, они же простые, как пять копеек, и не требуют со стороны государства никаких затрат вообще.

И никаких нюансов?

Единственное, может, стоило бы платить за этих пенсионеров в ФОМС, потому что они иногда болеют, но это, может, 5 %... Ну не 30 %, пенсию-то они уже заработали, почему мы должны с них взыскивать страховые взносы? И таких предложений много, но вы ж поймите, всё, что я рассказываю, очень сильно всё упрощает и придётся раза в три сократить чиновников, а депутатов — в пять раз. Конечно, такие предложения не будут приняты, ну что вы.