Не умею изображать эмоции

Очередной главный холостяк страны Егор Крид на телеканале ТНТ продолжает узнавать девушек из разных концов страны в поисках той самой. Среди претенденток на сердце певца — студентка из Новосибирска Снежана Янченко. Девушка, живущая под девизом «Не переставай блистать!», рассказала Сиб.фм о том, как оказалась в проекте и какая атмосфера царит в женском коллективе.

Ты впервые увидела звезду, Егора Крида, так близко. Есть разница «экран-жизнь»?

Егор ежедневно оказывается в разных ситуациях среди большого количества девушек, которым нужно максимум его внимания. Я пока не могу понять его как человека, очень сложно это сделать. Ему, наверное, тоже очень сложно.

Какая атмосфера на проекте?

А как вы думаете? Столько девушек на проекте, и все по сути соперницы. Поэтому случается всякое. Бывает непросто. Но, к счастью, я умею абстрагироваться от всего — очень помогает на данном этапе жизни.

У тебя изменились планы на свою жизнь во время участия в проекте? Переехать в другой город или страну, например.

Кардинально ничего не изменилось. Проект дал мне огромный жизненный опыт, сейчас мне нужно его осознать и усвоить.

С чем был связан выбор новосибирского университета для поступления?

В Кемерове я окончила колледж по специальности «юриспруденция». Потом планировала уехать на юг. Поступала в Кубанский государственный университет, но провалила ЕГЭ. Сочла это за знак, ведь душа всегда лежала к Сибири, и в 2015 году переехала в Новосибирск. Вступительные испытания сдала на отлично, поступила в НГУЭУ, так же, на юриспруденцию. Сейчас учусь заочно, и учёба мне даётся довольно легко.

Почему творить и олицетворять красоту стало интереснее, чем изучать законы и право? В какой момент это произошло?

Когда я только начала учиться, меня начали звать в качестве модели на макияж. Глядя на результат, я часто понимала, что можно сделать гораздо лучше, замечала небрежности, ошибки. Думаю, именно мой перфекционизм сподвиг пойти учиться на визажиста. Получилось у меня это сделать летом, во время каникул, и с тех пор я очень сильно полюбила бьюти-индустрию и уже не представляю жизни без неё.

Работа моделью стала для тебя работой в прямом смысле? Приходилось прикладывать много усилий для того, чтобы добиться успехов, попасть в число пяти лучших моделей Новосибирска?



Блог Снежаны Янченко в сети Instagram

Работа моделью никогда не доставляла мне особого удовольствия, это скорее испытание. Каждый раз в кадре я борюсь со своей внутренней застенчивостью и неуверенностью. Достижение успеха в моделинге никогда не было для меня главной целью. Я принципиально не хожу на кастинги, так как очень ценю своё время и не люблю ощущение конкуренции. Работу в этой сфере я отбираю очень тщательно, от мелких каталожных съёмок часто отказываюсь. Предпочитаю редко, но с любовью сниматься для крупных кампейнов и брендов.

А Instagram?

В Instagram сейчас большинство людей приходят именно за популярностью и заработком, в этом моё большое отличие. Я начала развивать свой профиль около четырёх лет назад, когда об этом ещё не было и речи, делалось это исключительно в удовольствие и только для того, чтобы делиться своим видением этого мира со всеми, ведь я очень люблю фотографировать! А популярность и заработок стали приятным бонусом.

Почему ты решила участвовать в реалити-шоу, а не попробовать себя, например, для роли в кино или музыкальном клипе?

Решение об участии в шоу было принято мной спонтанно. Никогда не думала о том, чтобы пробовать себя в роли актрисы, я не умею изображать эмоции, которых не испытываю. Мне нравится жить своей жизнью и быть собой.

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