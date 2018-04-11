Железный занавес или прозрачный подъезд

Известный голландский архитектор, основатель журнала «Проект Россия», Барт Голдхоорн провёл в Новосибирске лекцию «Идеи для города — как разнообразная архитектура может изменить жизнь людей». В ходе выступления голландец рассказал, как постсоветские города менялись под влиянием капитализма, чем интересен опыт квартальной застройки Барселоны и почему у каждого дома должна быть своя идентичность. Корреспондент Сиб.фм пересказывает самые любопытные фрагменты лекции.

«Я приехал в Россию в середине девяностых и с удивлением обнаружил, что здесь до сих пор строят микрорайоны с однообразными зданиями. Микрорайоны, которые во время коммунизма были символом равенства и стабильности советского государства. Хотя в стране в это время уже вовсю развивался капитализм, — рассказывает архитектор. — Заинтересовался и начал исследовать, как города массового производства, где всё было одинаковым, реагировали на капитализм и новые условия жизни, как менялись под их влиянием».

Три феномена постсоветского города

Первый феномен — «железный занавес», решётки на окнах домов. В Советском Союзе люди имели одинаковые доходы, жили в квартирах, которые принадлежат государству, и слушали радио по одному приёмнику. Но в 1991 году появился капитализм, а вместе с ним различия в доходах, частная собственность и желание её защитить.

По словам Барта, «железный занавес» на окнах домов не слишком повлиял на архитектуру. А вот когда он сдвинулся на границы участков и создал разрывы между домами и общественным пространством, это сказалось на городской архитектуре сильнее. Каждый застройщик отвечал за свой участок и не заботился, какое влияние оказывал на рядом стоящий.

Второй феномен — появление разнообразия. Человек мог выбрать самую красивую решётку. Потому что выбор — это тоже капитализм.

При коммунизме говорили: «Мы знаем, что хорошо для общества, поэтому создали идеальные вещи».

При капитализме говорят: «Вы какую решётку ищете? Прямую, резную, разноцветную?» Люди начали выбирать. Они захотели почувствовать себя свободными, проявлять свои вкусы и уникальность, создавать собственные интерьеры. Поэтому на рынке появились квартиры со свободными планировками — пустые коробки без внутренних стен. Это было огромное изменение для всего общества.

Третий феномен — приватизация общественного пространства. Люди начали покупать машины, которые нужно где-то оставлять. И постепенно зелёный ландшафт начал вытесняться парковками. Микрорайоны превратились в парковки с типовыми коробками.

Опыт Барселоны

«За границей переход от микрорайонной массовой застройки к квартальной, которая позволяет чётко разграничить оживлённую улицу и тихий двор, начался примерно в восьмидесятых годах прошлого века и происходил гораздо более плавно, чем в России», — комментирует Голдхоорн.

В Испании в середине девяностых на смену Социалистической рабочей партии пришло правое правительство, в стране появились демократия и свободная экономика. Обнаружилось, что город нужно срочно реконструировать. Но, во-первых, на это не было денег, а во-вторых, вся застройка была частной, государство не понимало, как улучшить город в этих условиях.

Зато не растерялись местные архитекторы.

Они выбрали площади и рынки, которые находятся в плохом состоянии, и по очереди, сконцентрировавшись, отреставрировали каждый из них — под небольшие проекты государство смогло выделить хороший бюджет.

А эффект был потрясающим: в районах сразу же поднялись цены на недвижимость. Собственники начали вкладывать деньги в дома и включаться в реставрацию города.

На территории Новосибирской области за первый месяц 2018 года введено 117,536 тысяч квадратных метров жилья или 1600 квартир

Таким образом в Барселоне создали новый подход к градостроительству — отказ от глобальных идей и больших зелёных зон в пользу маленьких продуманных пространств с проработанными дизайн-проектами и подходящим бюджетом.

Города будущего

«Город будущего — это не просто какое-то пространство, в котором стоит отдельный объект. Город будущего — это диалог между домом, улицей с магазинами, ресторанами, машинами и двором, в котором гуляют дети, — говорит Барт. — И главное в том, что нам не нужно создавать везде одинаковые условия. Напротив: нам нужны контрасты, нам нужно создать разные переживания людям. При этом соблюдать единые стандарты застройки. И именно поэтому мы строим кварталы. Такая застройка поможет упорядочить хаотичную застройку городов, а благодаря разным формам конструктива, фасадным решениям, интересному благоустройству — создавать разнообразное пространство».

В «Бруснике» и «Сибакадемстрое» давно работают над этим. Именно поэтому на федеральном уровне архитектурные бюро и другие застройщики обращаются к опыту компании. Много внимания здесь уделяют дворам, благоустройству улиц, созданию общественных пространств. В Тюмени и Екатеринбурге уже давно реализована квартальная застройка. В Новосибирске на данный момент построен квартал «На Декабристов» и первый такой дом в микрорайоне «Европейский Берег».

Девелопер активно формирует новый городской ландшафт. И этот опыт является доказательством того, что можно сформировать разнообразную среду, используя квартал как градостроительную единицу.

Барт утверждает, что если человек живёт в доме с «определённой внешностью», то ассоциирует себя с этим пространством, понимает, почему его выбрал.

Но город будущего — это не только внешняя, но и внутренняя среда. Когда жители выходят из своих квартир, они сразу же должны чувствовать себя хорошо. Для этого застройщик делает подъезды своих кварталов прозрачными. И по словам Голдхоорна, это известный приём: когда пространство просматривается, каждый получает функцию общественного контроля, и намусорить становится морально сложнее.

Проблемы застройки

По данным Минстроя, ввод жилья в России в январе 2018 года вырос на 9%

«В работе над своими проектами мы идём по пути Европы: строим кварталы с разнообразной архитектурой и создаем зелёные общественные пространства вокруг, — говорит Барт. — Но сталкиваемся с нормами, которые были сформированы для строительства типового жилья. Если большинство из них отменить, формировать комфортную городскую среду станет проще».

Например, запрещено размещать ванные комнаты над жилыми, что не позволяет создавать различные планировки внутри одного дома. Вместо разнообразия формируется однообразие.

Также между окнами этажей должно быть минимум 120 сантиметров закрытого фасада. Это значит, что для установки французских окон застройщик должен вложиться в дорогостоящие противопожарные установки, что сразу же скажется на стоимости жилья. Проще не делать. Но так дома становятся одинаковыми.

Нельзя делать больше десяти парковок в одном ряду. Поэтому застройщики чередуют ряды парковок с поребриками, мусорными контейнерами или фонарями. Всё это отнимает драгоценное пространство, которое могло быть использовано более функционально.

При строительстве подземного паркинга необходимо оборудовать технический этаж глубиной 180 сантиметров. Это стоит дорого и увеличивает стоимость каждой отдельной парковки. Строительные компании предпочитают не использовать это решение.

В настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, АИЖК (Дом.рф), КБ «Стрелка» и архитекторы работают над созданием новых стандартов жилья.

Прошёл конкурс среди архитекторов, основная задача которого — в том, чтобы разработать качественно новые подходы к формированию городской застройки.

Победители и призёры конкурса станут известны в апреле. А 18-20 мая их проекты презентуют на форуме «Среда для жизни» в Калининграде. На основе лучших концепций, которые отвечают уже существующим потребностям горожан, Минстрой России и АИЖК предложат девелоперам новый образ российских городов. А реализация этих проектов позволит застройщикам снизить сроки проектирования и затраты на всех стадиях работы.