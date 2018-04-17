Не упростить, а показать

12 и 13 апреля в Новосибирском академическом театре прошли показы балета «Дама с камелиями» — чтобы принять участие в V Транссибирском арт-фестивале из Москвы в Новосибирск приехали 210 человек. Солист Большого театра Егор Симачёв рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, что гастролировать нужно много и ярко, обязательно показывать балет в кино и почему артисты балета хихикают, когда смотрят «Матильду».

Что в вашем видении — популяризация балета? Это не секция по волейболу, просто выучить правила и выйти на поле недостаточно.

В моём понимании популяризация — это взять что-то элитарное и сделать так, чтобы большинство не только с ним познакомилось, но и полюбило. Не вижу в этом ничего плохого. Если вы творец, художник, и творите какое-то произведение, чего бы вы хотели — чтобы оно было как дорогое вино, доступное какому-то узкому кругу людей или как вода, которой могли бы напиться все.

Вот взять балет. Раньше это было искусство для узкого круга, элитарное, в каком-то смысле непонятное, очень далёкое от многих. Сейчас что происходит: идут трансляции в кинотеатрах по всему миру. Если люди не могут прийти в театр, то приходят в кино и смотрят три акта балета. Множество книг выходит, множество интервью и сюжетов в интернете. Я не вижу здесь ничего плохого, вижу здесь только плюсы, что балет становится доступен.

Как широкие массы реагируют на такое обилие информации о балете?

Всё больше людей проникается этим искусством, оно начинает нравиться. Когда ты уже понимаешь, что происходит на сцене, что это за персонаж, зачем это всё — ты уже по-другому воспринимаешь эту картинку.

Это уже не просто юноши в трико или балерины в пачках прыгающие. Ты уже видишь в этом смысл, сюжет, духовное наполнение.

И всё большему и большему количеству людей начинает это нравиться. В том числе, благодаря фестивалям, таким как этот (V Транссибирский арт-фестиваль — прим. Сиб.фм). Благодаря театрам, театральным продюсерам.

Популяризировать — это в какой-то мере упростить, исключить тонкости и нюансы. Как не увлечься такими вещами?

Это просто подача. Ни в коем случае не нужно упрощать. Если мы говорим о детях, то можно немного упростить фабулу, сделать её менее насыщенной и обогащённой некими трагическими перипетиями. Дети — это вообще особый зритель. Нельзя упрощать, потому что они сразу же видят фальшь. Надо сделать так, чтобы зритель приходил подготовленным. Чтобы он знал, что за произведение он смотрит, о чём там речь пойдет. В некоторых смыслах балет какую-то трудность восприятия несёт. Понять, что происходит, если ты не читал либретто, в определенных случаях просто невозможно. Это задача автора — донести произведение, сделать так, чтобы было понятно, хотя бы в общих чертах, что происходит. Но и на плечах актера, исполнителя — передать эти эмоции, душевные переживания.

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Балет в течение последних нескольких лет стал крупной темой в массовой культуре. Искусству это на руку или приходится развеивать мифы после «Черного лебедя», «Матильды», «Большого»?

Кинематограф не может остаться в стороне. И балет — это тема, которую уже эксплуатируют. Этот жанр требует остроты. Для того, чтобы зрителю было интересно, чтобы был высокий рейтинг, нужно добавить немножко скандала. По большей части — это гипертрофированные представления обывателя о балете. И от реальности достаточно далёкие. Разумеется, если показывать реальную жизнь одного артиста, это будет достаточно однобокое повествование, насыщенное глубокой личной драмой. Потому что все эти ужасы, все легенды про иголки в костюмах и бритвы в пуантах — это фольклор.

Настоящие страшилки, которые происходят каждый день — это травмы. Рвутся миниски, связки, ломаются ноги, кости, спины. Буквально каждый день.

Это случается незаметно иногда для зрителя. Если артист упал не на сцене, это не значит, что он здоровый ушёл после спектакля. Каждый вечер что-то с кем-то происходит.

Сколько балета в кино о балете?

Нам, артистам, смотреть эти фильмы достаточно смешно бывает. Это условности, которые допустимы в жанре кино. Понятно, что в полтора часа экранного времени нужно уложить целую жизнь, драму, множество ещё дополнительных линий. В жизни в балете гораздо всё проще, гораздо всё ровнее. Кипение страстей есть, но на сцене. Есть какие-то интриги, но не такой фонтан преступлений, как в кино мы это видим. Это такая легенда, которая работает на образ.

После громких кинопремьер наблюдаются волны популярности балетных школ и студий?

Нет такого наплыва большого, на самом деле. Нет зависимости от премьеры какого-то фильма. Хотя в случае детей — да. Вот вышел мультфильм «Балерина», детки смотрят и приходят. Есть такой процент. Большую роль играют всё-таки театры. Всё больше именно родители начинают понимать, что это за искусство и начинают своих детей приводить. Малыши приходят к нам в школы, видят пачки, пуанты. Они их не надевают, но уже представляют себя балеринами. Безусловно, это момент такой, показательный. Потому что далее за этим идёт очень серьёзная работа, которая требует от маленького человека преодоления, способности перешагнуть через своё «не могу», через боль.

У многих получается?

Этому уже учат преподаватели — как сделать так, чтобы ребёнок не заплакал, не заскучал, чтобы у него было желание снова прийти. Чтобы он знал, какая у него цель и к этой цели шёл.

Мы стараемся, чтобы наши дети выходили с двух с половиной, с трёх лет на сцену с действующими солистами Большого театра.

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Но спектакль — это не конечная точка. Главное — это заложить физический и духовный фундамент, воспитать маленькую личность. В дальнейшем они, может, захотят пойти в балет, или в спорт, или в единоборства. Но уже будут знать классических персонажей, сюжетные линии основные, театральные определения и сценические приёмы. Это очень хорошо и важно.

Вы интересуетесь судьбами своих выпускников?

Я их вижу. Участвую в спектаклях и встречаю девочек, которые выпустились от нас — и в спектаклях вместе со мной участвуют на сцене Большого театра. Приятно очень. Ты понимаешь — вот твоя деятельность, твоя работа даёт свои плоды. Что, если не культура и не искусство будет объединяющим фактором в нашем мире нынешнем? Искусство всегда спасает мир.

Балет, пожалуй, самое классическое искусство. Однако сейчас буквально все заняты поиском новых форм. Это уместно в балете?

Балетная классика никуда не уйдёт никогда. Это то, на что всегда будет ходить публика. И ходит. Потому что, когда вы приходите в театр на балет, вы ждёте и жаждете окунуться в эту атмосферу настоящего балета. Но невозможно без свежего воздуха существовать. И балет тоже не может. Ему требуется новое питание для того, чтобы дальше развиваться. Только нужен смысл, задумка, которая эту новизну обыгрывает. Если это интересно, имеет место быть, то какое-то время интерес будет. Если это делается на уровне скандала, чтобы выстрелить, тоже будет эффект, но кратковременный. Да, вы получите встряску, уйдёте одухотворённый, просветлённый, но второй раз уже вы не придёте на это произведение. А вот классика.... На «Лебединое озеро» вы будете ходить снова и снова.

Можно ли отследить качество образования в балете? Очень много балетных школ, студий. Насколько человек, начавший обучение не в признанной школе, а в маленькой студии, рискует на корню испортить технику, подход и отношение к балету?

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Есть сейчас такая опасность. Раньше балет был для очень узкого круга людей, а сейчас — на волне популярности, — появляется огромное количество студий, кружков, школ, театров. Дело в том, что самое важное — это педагог. Если вдруг ребёнок попадает в руки неопытного педагога, который гонится только за картинкой, за внешними проявлениями, то тут могут быть действительно неприятные последствия в виде физического развития ребёнка, духовного и психологического даже. Поэтому в первую очередь — педагог. Где он сам учился, где он работал, танцевал, есть ли у него опыт. И конечно умение найти диалог с ребёнком.

Применимо ли к балетному образованию выражение «с гарантией трудоустройства»? В какую сторону смещён баланс числа выпускников балетных школ и театров, которые готовы их принять?

Безусловно, какая-то гарантия есть.

Театры балета заинтересованы в кадрах всегда, особенно в мальчиках. В балете это такое слабое звено — их мало, всё меньше и меньше становится, за них все борются.

А если ещё мальчики качественно умеют делать такие вещи серьёзные, как поддержки, прыжки — это очень ценно. И какое-то трудоустройство, конечно, присутствует, но сказать, что это гарантировано всем и это профессия, которая будет кормить, к сожалению огромному, нельзя. Раньше да, это было что-то такое желаемое, то сейчас это всё наполнено огромными сложностями и конкуренцией.

О чём нужно подумать тем, кто уверен, что балет — это всё, что ему нужно?

О том, что будет после. Жизнь балетного артиста идёт до 37 лет. Дальше страны мира, сцена, рукоплещущие залы в один момент прекращаются, и ты никому не нужен. А во многих случаях и раньше — травмы, связки стареют, становятся более подверженными травмам. И человек опять стоит на пороге и не знает, чем ему дальше заниматься, потому что навыков у него особых нет — он всю жизнь с утра до вечера занимался только тем, к чему с детства был привычен, и это всегда такая личная трагедия многих артистов. Немногие могут себя реализовать как педагоги и артисты: кто-то уходит в бизнес, кто-то занимается вообще чем-то другим потом, не связанным с искусством. Но в целом это такая короткая, яркая жизнь, которая в какой-то степени обрывается, когда тебе под 40. Вот и думаем.

В августе 2017 года открылась частная балетная школа в Благовещенске. Как Вы относитесь к распространению этого сложного искусства не только в столицах?

Поддерживаю! Мы вот близки к тому, чтобы открыть школу и у вас, в Новосибирске. Сейчас на детей давит агрессивная среда — телевизоры, радио, интернет и то, что происходит на улице. Это постоянный мощный негативный фон и он очень опасен для правильного, спокойного развития. А эти очаги культуры — театры, галереи, школы церкви даже, — это миры. Актёры, когда приезжают в театр в любой точке Земли, попадают в свой мир. Поэтому прекрасно, если таких очагов будет только больше.