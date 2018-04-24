Создавать ежедневный образ как произведение искусства, тонко улавливать собственное настроение и адекватно отзываться на жизненные ситуации, находить простор для креатива в плотном рабочем графике. Секретами построения гардероба с Сиб.фм поделилась Ксения Секретарева.

Ксения, расскажите, пожалуйста, как появилась эта съемка?

Моя подруга Екатерина Кареткина — фотограф, и это далеко не первый опыт. Все началось с просьбы помочь ей в качестве модели, неожиданно мне это понравилось. В этот раз хотелось сделать съемку на открытом воздухе, осталось только выбрать свободный день и хорошее место в Ботаническом саду.

Любите природу?

Конечно. Родители с трех лет приучили меня к походам и ночевкам в палатке на острове посреди Оби. Ближайшая цивилизация — в деревне на три двора без электричества. Все детство прошло на природе, и теперь на даче бесконечно улучшаю цветник, с радостью выращиваю помидоры и огурцы.

С природой всегда связаны хорошие воспоминания.

Удалось поймать настроение?

Кажется, героиня получилась отстраненной, даже слегка надменной. Интересно, что фотограф выбрала самые нежные и романтичные кадры, а мне понравились другие, более сильные образы. Эта разница восприятия всякий раз помогает понять что-то новое.

Для съемки вы выбрали одежду Marella, чем привлекает этот бренд?

Модная и интересная одежда, лаконичная, с собственным характером. Идеальное соотношение цены, качества и стиля. Здоровый баланс, позволяющий рассматривать бренд в качестве основы гардероба для любой ситуации: работы, отдыха, загородных прогулок.

Судя по всему, вы предпочитаете мыслить в категории total-look?

Всегда покупаю именно так. Никогда не понимала логики покупки одной вещи и попыток вписать ее в старый гардероб — это просто неэффективно.

Предпочитаю тщательно подбирать целостный образ.

Когда одежда, обувь, сумка и даже украшения в гармонии, чувствуешь себя счастливой.

Как вы одеваетесь по утрам, по плану или экспромтом?

Пробовала готовить вещи вечером, но бесполезно — утром просыпаюсь совсем в другом настроении, требующем другого образа. Но и рациональные соображения присутствуют: если предстоит дальняя поездка, обувь на шпильках надевать бессмысленно, если намечено особое событие, выбираю вечерний вариант. К счастью, работа не требует строго дресс-кода, есть возможность ориентироваться на внутреннее состояние. Получается такой баланс настроения и обстоятельств.

Расскажите немного о вашей работе.

Занимаюсь финансами в крупной компании, хотя когда-то собиралась поступать в архитектурный институт. Однако выбор вуза предопределила семья: папа руководил кафедрой в НЭТИ (нынешний НГТУ — прим. Сиб.фм), там работали его друзья, все знакомо с детства, и многие одноклассники после 127 школы пошли туда же. Начинала учиться по специальности инженера электроснабжения, потом перешла на вновь открытую экономическую специальность. Диплом оказался неожиданно востребованным, через месяц после окончания университета я вышла на работу.

Вас не привлекали творческие профессии?

Иногда возникает соблазн подумать о том, что можно было выбрать нечто совершенно другое. Но тогда не было бы того, что есть сейчас!

Главное — идти вперед, ни о чем не жалея.

Меня иногда спрашивают, почему я не ношу ту или иную вещь. Но если событие, для которого она приобреталась, уже прошло, то почему я должна оставаться в старом платье? Лучше двигаться вперед.

Вы тщательно собираетесь в отпуск?

Обычно еду с полным чемоданом: это на пляж, это на экскурсию, это на выставку. Все, что взяла, надо обязательно надеть! Меня не слишком привлекает экзотика, предпочитаю поездки в европейские страны, позволяющие сочетать отдых у моря с культурной программой.

Театры и выставки — часть вашей жизни?

Наверное, это у меня в крови: дедушка пел в хоре оперного, дядя — в оперетте, меня водили в театры с детства. Каждый выход был праздником, родители одевались красиво и меня старались принарядить. Я и теперь уверена, что выход в театр требует праздничного наряда. Стараюсь не пропускать важных событий, недавно с подругами были на интереснейшей выставке Васильева, посвященной истории моды.

Вы обладатель серьезной профессии. Что дает игра в моду?

Здесь красота и свобода, самовыражение, возможность донести миру то, что не сказать словами.

Многие не любят фотографироваться, а мне нравится: это сложный процесс, зато душа отдыхает!

Предпочитаете совершенствовать образ прекрасной блондинки или однажды мы можем увидеть вас в радикально новом имидже?

Думаю, время радикальных экспериментов осталось позади: были в юности и короткие стрижки, и темный цвет. Но сейчас уже нет такого внутреннего посыла. Думаю, все главное найдено.

На кого вы ориентировались, пока шли к этому результату?

Честно говоря, никогда не хотела быть похожей на кого-то.

Скорее, человек должен быть похож на себя.

Конечно, я интересуюсь модными трендами, смотрю FashionTV, покупаю журналы, прислушиваюсь к советам ведущих стилистов. Хочется чувствовать себя красивой и модной.

Почему так важно быть модной?

Никогда не задумывалась... Во-первых, чтобы быть моложе, хотя в стремлении продлить юность важно не перейти грань. Во-вторых, хочется быть современным, продвинутым человеком. Грустно видеть, когда симпатичные женщины одеваются, словно они застряли в 90-х. Мода отражает развитие общества: представьте себе, что вы явились в офис в платье с турнюром и шляпе с полями. Нонсенс!

Женский деловой костюм появился, когда женщины вышли из будуара и начали работать.

И, наконец, это просто красиво, мода уже давно заслужила статус особого вида искусства.

Как организовано ваше гардеробное пространство?

Это особенная забота, постоянно приходится что-то изобретать. Храню вещи на тонких проволочных плечиках для экономии места. Раз в сезон обязательно делаю генеральную уборку, перемещаю актуальные вещи поближе и избавляюсь от ненужного.

Шопинг — в одиночку или за компанию?

По-разному бывает. Часто хожу с мамой, чтобы ее развлечь, к тому же у нее хороший вкус и иногда она дает мне дельные советы. С подружками сложнее: разные вкусы, размеры, стиль жизни. Но иногда это тоже бывает интересно и полезно.

Какой стиль сервиса в магазине вы предпочитаете?

Когда на тебя совсем не обращают внимания, это неправильно. Когда сразу начинают плотно наседать, тоже нехорошо.

Если продавец может рассказать про бренд и коллекцию — вообще замечательно, это и отличает хороший магазин.

Радует дружеское отношение, у меня в каждом любимом магазине есть любимый консультант, мы переписываемся, что-то обсуждаем, договариваемся о встрече. В идеале это превращается в общение с единомышленником.

У вас есть модные табу?

Слишком открытые, откровенные наряды. Прозрачные платья, по-моему, хороши только на красных дорожках. А вот смелый леопардовый принт, который сейчас в тренде, вполне могу себе позволить.

Ваш весенний wish-list?

Пройдусь по магазинам, рассмотрю весенние коллекции, тогда и решу. В любом случае подумаю об эффектных и одновременно удобных босоножках.

Сколько времени вы обычно проводите в магазине?

Если есть настроение, могу и полдня посвятить примеркам.

Когда ты на драйве, случаются особенно удачные покупки.

Но никогда не покупаю одежду через интернет, без примерки выбрать вещь невозможно.

Рациональные или спонтанные покупки?

Никакого плана, если только речь не идет о чем-то сугубо утилитарном. Кстати, я не разделяю популярную идею базового гардероба. Считаю этот экономный компромисс скучноватым и предпочитаю неповторимые законченные образы, в которых каждая деталь на своем месте.

Итак, мода — это...

Жизнь, движение, красота.